Новини
България »
Цветомир Петров: Ако не бъде приет държавният бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет

Цветомир Петров: Ако не бъде приет държавният бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет

12 Декември, 2025 22:04 497 7

  • цветомир петров-
  • бюджет-
  • финанси

Докато КЗК не се произнесе по въпроса, не можем да сключим договор, заяви председателят на СОС

Цветомир Петров: Ако не бъде приет държавният бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако не бъде приет държавния бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет за следващата година. Това каза в ефира на NOVA NEWS председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

Той добави, че от началото на годината държавата е превела едва 330 000 лева към Столична община, което спъва реализирането на редица инфраструктурни проекти в столицата.

Мога да дам пример с ремонта на столичния булевард „Александър Стамболийски“, който е завършен на около 70%. Няма нито един лев изплатен от държавата към общината и съответно ние не можем да платим на фирмата, което признавам, че доведе до забавянено на проекта, но пак е добре, че изобщо от фирмата започнаха ремонтните дейности, обясни Петров.

По темата със сметоизвозването той поясни, че в някои микрорайони на „Люлин“ сметосъбирането е „почти в норма“.

„Нашият апел е едрогабаритният отпадък да не се изхвърля в следващия месец и половина и да се рециклира максимално. Колкото повече изхвърляме разделно, толкова по-малко боклук ще има в сивите контейнери“, подчерта Петров.

По думите му най-големият проблем идва от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която продължава да бави решението си по обжалванията за избор на изпълнител, който да отговоря за сметоизвозването в София.

Докато КЗК не се произнесе по въпроса, не можем да сключим договор, заяви председателят на СОС.

На въпрос какво ще прави общината след първи януари, когато изтичат почти всички останали договори, Петров отговори, че се обмислят най-различни варианти като наем на камиони, техника и хора.

Относно вдигането на цените за паркиране в зоните Цветомир Петров бе категоричен, че това е правилната посока за развитие на София и припомни, че цените не са актуализирани от 2012 г. и в случая не може да се говори за спекула.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сърдете се на шарлатаните

    5 5 Отговор
    които изкараха стадото на улицата. Стадото си е стадо. То не мисли. Виновните са шарлатаните.

    22:06 12.12.2025

  • 2 09876

    5 5 Отговор
    Cега питайте ония ококорения, ония с двата пръста чело и боклуците около тях. Ама не забравяйте да вземете и децата си дето пратихте на площада да скачат.

    22:11 12.12.2025

  • 3 Яшар

    1 2 Отговор
    По добре е да живеете без бюджет ..нали американците,ЕС,Англия ,Германия ..имат бюджет те ще ви дандуркат

    22:13 12.12.2025

  • 4 Завалии

    2 0 Отговор
    Всички реват "Какво ще ядем?", а един недоразбрал приглася "Какво ще крадем?"...

    22:19 12.12.2025

  • 5 Дориана

    1 1 Отговор
    И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Те не притежават необходимите професионални качества доказаха се като слаби финансисти , на които писаха Слаб 2. Не могат и не искат да направят необходимите реформи , но за това подчинявайки се на Пеевски раздават на калпак свръх високо повишение на заплати в силовите структури за да си осигурят безпроблемното купуване и фалшифициране на изборите за да могат техни депутати да влязат през задната врата на Парламента и отново да продължават да ограбват и заробват България със заеми за да има за техните партийни касички. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист , който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво дотъкмени 3 процента. И понеже не са в състояние да се справят типично като Борисов винаги другите тоест техните предшественици им са виновни. Пълен провал са отвсякъде. А, БСП ОЛ трябва да преглътнат горчивата чаша на предателството към избирателите и угодничеството си към Борисов и Пеевски и да понесат отговорност за провала на коалиция Магнитски- Мафия.

    22:24 12.12.2025

  • 6 Да бе

    1 0 Отговор
    Направете столично БКС, стига ревахте! Махнете хилядите герб/сдс/дпс подизпълнители за ремонт на ремонта.

    22:26 12.12.2025

  • 7 мдаааа

    0 0 Отговор
    Така е , Цветомира .. и без туй е пълно с боклуци ..

    22:45 12.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове