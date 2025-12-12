Цветомир Петров: Ако не бъде приет държавният бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет

Ако не бъде приет държавния бюджет, и Столична община няма да може да приеме своя бюджет за следващата година. Това каза в ефира на NOVA NEWS председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров.

Той добави, че от началото на годината държавата е превела едва 330 000 лева към Столична община, което спъва реализирането на редица инфраструктурни проекти в столицата.

Мога да дам пример с ремонта на столичния булевард „Александър Стамболийски“, който е завършен на около 70%. Няма нито един лев изплатен от държавата към общината и съответно ние не можем да платим на фирмата, което признавам, че доведе до забавянено на проекта, но пак е добре, че изобщо от фирмата започнаха ремонтните дейности, обясни Петров.

По темата със сметоизвозването той поясни, че в някои микрорайони на „Люлин“ сметосъбирането е „почти в норма“.

„Нашият апел е едрогабаритният отпадък да не се изхвърля в следващия месец и половина и да се рециклира максимално. Колкото повече изхвърляме разделно, толкова по-малко боклук ще има в сивите контейнери“, подчерта Петров.

По думите му най-големият проблем идва от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която продължава да бави решението си по обжалванията за избор на изпълнител, който да отговоря за сметоизвозването в София.

Докато КЗК не се произнесе по въпроса, не можем да сключим договор, заяви председателят на СОС.

На въпрос какво ще прави общината след първи януари, когато изтичат почти всички останали договори, Петров отговори, че се обмислят най-различни варианти като наем на камиони, техника и хора.

Относно вдигането на цените за паркиране в зоните Цветомир Петров бе категоричен, че това е правилната посока за развитие на София и припомни, че цените не са актуализирани от 2012 г. и в случая не може да се говори за спекула.