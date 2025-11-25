Новини
Терзиев отговори на Пеевски за паркинга до „Св. Александър Невски“: Столична община е готова. Чакаме само ключа
  Тема: Войната на пътя

Терзиев отговори на Пеевски за паркинга до „Св. Александър Невски“: Столична община е готова. Чакаме само ключа

25 Ноември, 2025 14:15 2 523 29

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия

Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг

Терзиев отговори на Пеевски за паркинга до „Св. Александър Невски“: Столична община е готова. Чакаме само ключа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Когато една идея е добра – добра си е!", написа Васил Терзиев във Фейсбук във връзка с призива на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да отвори паркинга около “Св. Александър Невски”.

"Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там. Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг. Остава само една дребна формалност: г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.

И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!

Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.

Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга", пише още Терзиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евала ,

    45 8 Отговор
    кмете !

    Коментиран от #8

    14:16 25.11.2025

  • 2 Селянин

    37 3 Отговор
    Ииии Мат!

    14:17 25.11.2025

  • 3 Шиши

    10 31 Отговор
    Ключа ми е в гащите.Ела си го вземи!

    14:17 25.11.2025

  • 4 Шише

    10 9 Отговор
    Кога ще я разкараш тази цветна душа, трагедия в цвят и аромат е Сф

    14:18 25.11.2025

  • 5 Възраждане

    16 40 Отговор
    Излагаш се бе, комунист. Един шопар да ти казва какво да правиш. Чакал ключа. Марш заедно с твоята жиендърчета и направо в централния. За там ключ не ти трябва

    14:18 25.11.2025

  • 6 Мдаа

    46 5 Отговор
    Разбрахте ли какъв е номера на дебелото свинче? Някой му подшушва, че скоро паркинга ще е отворен и Шиши веднага се втурва, та после да каже "Ето видяхте ли, аз помогнах". Обаче прасешките номера не минават.

    14:19 25.11.2025

  • 7 Критерий

    6 15 Отговор
    За да си в новото управление на СО е да си ТО, неможач и да си корумпиран

    14:19 25.11.2025

  • 8 Браво!

    34 6 Отговор

    До коментар #1 от "Евала ,":

    Браво кмете! Двамата Мазни си присвоиха цялата ни Родина и ще се наложи да си наглеждат краденото, но зад решетките.

    Коментиран от #19

    14:20 25.11.2025

  • 9 Че от къде на къде

    34 6 Отговор
    Парламента е окупирал терена? Назарян няма такова право. Той е общински

    14:20 25.11.2025

  • 10 Така се прави

    9 32 Отговор
    Пеевски предлага,а Терзиев изпълнява на минутата .Ако иска да си седи в кметския стол,ще слуша

    Коментиран от #12

    14:22 25.11.2025

  • 11 12340

    2 3 Отговор
    ".. И плеснат с ръце, па се прегърнат,

    и с песни хвръкнат те в небесата, —

    летят и пеят, дорде осъмнат,

    и търсят духът на Шишо.."

    14:24 25.11.2025

  • 12 Ивайло Табаков

    5 15 Отговор

    До коментар #10 от "Така се прави":

    Лошото е че и мазно гъсто бяло турско кафе ще пие

    14:25 25.11.2025

  • 13 честен ционист

    6 16 Отговор
    Васко би съборил църквата и вдигнал на нейно място паркинг.

    14:27 25.11.2025

  • 14 български интелектуалец

    9 27 Отговор
    Бих искал да знам г-н Терзиев какво образование има,колко е трудовия му стаж по специалноста му
    и каква заплата получава той и депутатите в СО.
    Ощо е мнението,че това е най некомпетентния и неможещ кмет който София е имала.

    Коментиран от #16, #18, #21

    14:28 25.11.2025

  • 15 Идеята

    0 6 Отговор
    Е закъсняла! Вече не ми се ходи на музеи а на черква още по- малко

    14:30 25.11.2025

  • 16 Коко

    20 0 Отговор

    До коментар #14 от "български интелектуалец":

    Мисля си че, е необходимо да провериш сам. Информацията е налична в столична община. Не е добре да чакаш наготово и безплатно да получаваш всичко.
    Потруди се малко!

    Има и по-лесен ваариант , наеми адвокат и той ще провери вместо теб.

    ха ха ха

    14:34 25.11.2025

  • 17 Иванчо+Марийка

    18 4 Отговор
    Браво бе Терзиев, тоя път ми хареса.

    14:39 25.11.2025

  • 18 между другото

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "български интелектуалец":

    ЕнтЕлЕктуалците на еднокнижника сте все с Ψ-отклонения!

    14:44 25.11.2025

  • 19 Коледар

    6 12 Отговор

    До коментар #8 от "Браво!":

    Кажи браво на мазните , каква заслуга има кмета -чакал да му предоставят ключа и поздравява мазния за идеята!

    14:44 25.11.2025

  • 20 Някой

    4 0 Отговор
    Някой друг измислил, друг можел да го направи, ама нашия човек и той да се похвали.

    14:45 25.11.2025

  • 21 Мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #14 от "български интелектуалец":

    Не знам колко е некомпетентен ама можели някой от Герб да се похвали че е продал на Microsoft приложени за милиони с което работят много It специалисти. Ох да то вярно че на ваша конференция мишката не работи.

    Коментиран от #24, #29

    14:46 25.11.2025

  • 22 Хамаско

    2 3 Отговор
    Сред нас,всеотдайните терористи, тази новина се посреща с огромно задоволство - възможността всеки колега да паркира на няколко метра от Народното събрание добре заредената си кола ще е голямо облекчение!

    14:48 25.11.2025

  • 23 Трол

    2 5 Отговор
    Г-н Терзиев и г-н Пеевски са страхотен тандем.

    14:49 25.11.2025

  • 24 какви милиони бе

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Терзиев няма декларирани големи суми в годишните си имотни декларации. Къде са милионите?

    Коментиран от #28

    15:03 25.11.2025

  • 25 ггггж

    3 6 Отговор
    Тоз мухлюю да запретва ръкави да хвърля боклука , купи си кметския стол , много интересен

    15:11 25.11.2025

  • 26 А реално

    2 1 Отговор
    90% от тези места ще станат служебен абонамент за парламентарните групи, тоест още платени места от НАС гражданите, защото служебните абонаменти на администрациите са престъпление. Плащат се бюджетни средства ( от нас), за да може директорите да има къде да си паркират автомобилите. Съгласен съм за превозни средства, които се използват ежедневно да имат служебен абонамент, но не съм съгласен г-н Началника на администрация или отдел да има служебен абонамент, платен с нашите пари, затова по-добре да не е зона там, а да си остане под ключ. П.с. - не бъдете живи и здрави и дано по малко часове да управлявате!

    15:34 25.11.2025

  • 27 Край

    1 0 Отговор
    Само мн ограничени люде правят най хубавите си площади на паркинги.

    16:10 25.11.2025

  • 28 Милионите

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "какви милиони бе":

    Не да на негово име бре.....

    16:17 25.11.2025

  • 29 Бай Благой

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    НЕ само ИТ специалистите работят а всички Васко ДС е измислил windows . Kъде ви намират от домове за умствено изостанали ли?

    16:20 25.11.2025

Новини по градове:
