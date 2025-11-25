Терзиев отговори на Пеевски за паркинга до „Св. Александър Невски“: Столична община е готова. Чакаме само ключа

"Когато една идея е добра – добра си е!", написа Васил Терзиев във Фейсбук във връзка с призива на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да отвори паркинга около “Св. Александър Невски”.
"Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там. Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг. Остава само една дребна формалност: г-жа Рая Назарян, председател на Народното събрание, трябва да издаде заповедта, с която парламентът освобождава терена. Призовавам я да го направи в най-кратък срок.
И тъй като идеята идва от г-н Делян Пеевски – благодаря за вдъхновението!
Сега е моментът неговото политическо влияние да се материализира в подкрепа към г-жа Назарян, така че тази отлична идея най-после да стане факт.
Столична община е готова. Чакаме само ключа от паркинга", пише още Терзиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евала ,
Коментиран от #8
14:16 25.11.2025
2 Селянин
14:17 25.11.2025
3 Шиши
14:17 25.11.2025
4 Шише
14:18 25.11.2025
5 Възраждане
14:18 25.11.2025
6 Мдаа
14:19 25.11.2025
7 Критерий
14:19 25.11.2025
8 Браво!
До коментар #1 от "Евала ,":Браво кмете! Двамата Мазни си присвоиха цялата ни Родина и ще се наложи да си наглеждат краденото, но зад решетките.
Коментиран от #19
14:20 25.11.2025
9 Че от къде на къде
14:20 25.11.2025
10 Така се прави
Коментиран от #12
14:22 25.11.2025
11 12340
и с песни хвръкнат те в небесата, —
летят и пеят, дорде осъмнат,
и търсят духът на Шишо.."
14:24 25.11.2025
12 Ивайло Табаков
До коментар #10 от "Така се прави":Лошото е че и мазно гъсто бяло турско кафе ще пие
14:25 25.11.2025
13 честен ционист
14:27 25.11.2025
14 български интелектуалец
и каква заплата получава той и депутатите в СО.
Ощо е мнението,че това е най некомпетентния и неможещ кмет който София е имала.
Коментиран от #16, #18, #21
14:28 25.11.2025
15 Идеята
14:30 25.11.2025
16 Коко
До коментар #14 от "български интелектуалец":Мисля си че, е необходимо да провериш сам. Информацията е налична в столична община. Не е добре да чакаш наготово и безплатно да получаваш всичко.
Потруди се малко!
Има и по-лесен ваариант , наеми адвокат и той ще провери вместо теб.
ха ха ха
14:34 25.11.2025
17 Иванчо+Марийка
14:39 25.11.2025
18 между другото
До коментар #14 от "български интелектуалец":ЕнтЕлЕктуалците на еднокнижника сте все с Ψ-отклонения!
14:44 25.11.2025
19 Коледар
До коментар #8 от "Браво!":Кажи браво на мазните , каква заслуга има кмета -чакал да му предоставят ключа и поздравява мазния за идеята!
14:44 25.11.2025
20 Някой
14:45 25.11.2025
21 Мнение
До коментар #14 от "български интелектуалец":Не знам колко е некомпетентен ама можели някой от Герб да се похвали че е продал на Microsoft приложени за милиони с което работят много It специалисти. Ох да то вярно че на ваша конференция мишката не работи.
Коментиран от #24, #29
14:46 25.11.2025
22 Хамаско
14:48 25.11.2025
23 Трол
14:49 25.11.2025
24 какви милиони бе
До коментар #21 от "Мнение":Терзиев няма декларирани големи суми в годишните си имотни декларации. Къде са милионите?
Коментиран от #28
15:03 25.11.2025
25 ггггж
15:11 25.11.2025
26 А реално
15:34 25.11.2025
27 Край
16:10 25.11.2025
28 Милионите
До коментар #24 от "какви милиони бе":Не да на негово име бре.....
16:17 25.11.2025
29 Бай Благой
До коментар #21 от "Мнение":НЕ само ИТ специалистите работят а всички Васко ДС е измислил windows . Kъде ви намират от домове за умствено изостанали ли?
16:20 25.11.2025