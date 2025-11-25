Новини
Ерол Мюмюн: Софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление

25 Ноември, 2025

През последните месеци няколко пъти един тотално провален кмет в управлението решава да използва Кърджали като причина за неговата управленска немощ

Ерол Мюмюн: Софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн обяви пред медиите, че ще входира предложение пред Общинския съвет за намаляване цената за синя зона от 2 лв. на час на 1 лв. на час за срок от шест месеца.

Мотивът, по думите му, са нападки от страна на кмета на София Васил Терзиев по негов адрес, като заместник-председател на „ДПС-Ново начало“, във връзка с действията на лидера на партията Делян Пеевски срещу увеличението на таксите за почасово паркиране в столицата.

„През последните месеци няколко пъти един тотално провален кмет в управлението решава да използва Кърджали като причина за неговата управленска немощ.

Няма да позволим това да се случи и за да бъдем пример, да покажем как се управлява и как сме успешни, не да търсим оправдания и да търсим различни популистки методи, показваме как се решават проблемите, когато е за хората, когато е за обществото“, коментира Ерол Мюмюн.

Той подчерта, че съпоставка между синята зона в Кърджали и в София не може да се прави, най-малкото заради обхвата и концентрацията на административни сгради в родопския град.

„Явно София трябва да има кмет от Новото начало, за да поеме пътя на своето развитие, защото столицата на България е лицето на България и софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление“, каза още Ерол Мюмюн.

Той обясни, че намалението на таксата за синя зона в Кърджали ще бъде за период от 1 януари до края на юни 2026 г. Наполовина ще бъдат намалени както престоят за час, така и за 30 мин., като от докладната до Общинския съвет ще стане ясно дали ще бъде намалена таксата и за т.нар. буферен паркинг. Мюмюн посочи, че идеята е хората да бъдат облекчени в месеците на преход от лев към евро.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    83 5 Отговор
    Мюмюн , столицата ли искаш?
    Или ?
    Откога с такива имена ще решавате съдбата на столицата на българите?

    Коментиран от #3

    15:40 25.11.2025

  • 2 мъкаааа

    49 1 Отговор
    ще ВНЕСЕ,А НЕ ЩЕ входира предложение пред Общинския съвет,БРЕ,АЛОООУ!!! Общинският съвет не е вход на 00-та!

    15:41 25.11.2025

  • 3 Трол

    5 59 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Кърджали е много повече български град, отколкото София.

    Коментиран от #8, #18

    15:42 25.11.2025

  • 4 българин

    50 1 Отговор
    пингвина от готъм хахаха ,егати анимационния герой хахаха

    15:43 25.11.2025

  • 5 надарена кака

    15 0 Отговор
    Ние,Софиянците какъв кмет заслужаваме?

    Коментиран от #14

    15:43 25.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    61 2 Отговор
    ТЕРЗИЕВ ЗВУЧИ ПО-ДОБРЕ ОТ МЮМЮН...

    15:44 25.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нещо бъркаш

    43 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Повече шалвари има в Кърджали.

    15:45 25.11.2025

  • 9 ХАЯШКО

    43 1 Отговор
    мюмюн ,Уапка на шиши малкия писюн, да ти е сладко думуз

    15:45 25.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    36 2 Отговор
    АБЕ Р ЕЗН. ЯК,Я СИ ОДИ У АНАДОЛА!

    15:45 25.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 604

    5 18 Отговор
    Заслужават и по тъп и крадлив!

    15:46 25.11.2025

  • 13 Тоя

    45 2 Отговор
    от де го е взел това самочувствие ? Или не е наред с главата ! Жалка работа , ама много !

    15:46 25.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сила

    42 5 Отговор
    Мюмюн - маймун ...София само на картинка ще я гледаш мамуне !!!

    Коментиран от #20

    15:48 25.11.2025

  • 16 Тежък

    40 2 Отговор
    случай е тоя Мюмюн ! И тоя бил кмет ?! Е , неее !

    15:48 25.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сила

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    И Мюмюн е син на братовчедка си и мъж на сестра си ...

    15:49 25.11.2025

  • 19 То е

    7 0 Отговор
    Очевидно !

    15:49 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Със

    31 0 Отговор
    свещ ли са го търсили тоя Мюмюн ?

    Коментиран от #23, #25

    15:50 25.11.2025

  • 22 78291

    30 1 Отговор
    Кой беше ти бе 🐷,някой знае ли те на село ,че и мнение ще дава тъпак

    15:51 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 556677

    4 28 Отговор
    Ерол Мюмюн следващия кмет на Столицата !

    15:51 25.11.2025

  • 25 Сила

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Със":

    С и б р и к ...

    15:52 25.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гост

    29 1 Отговор
    Кой си ти бе, палячо? Ти си една базмълвна пеефска, крадлива слуга, така че трай

    15:53 25.11.2025

  • 28 Даааааа

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    Ти нали пише на бУгарски!

    15:53 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    3 25 Отговор
    Напълно прав е господин Мюмюн. На следващите избори ние ще гласуваме за него, вместо за васко ушето!

    15:55 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БАЙ ---ХОЙ

    17 2 Отговор
    ТИ. ТЕБЕ. СИ. НЕ. ПОМНИШ. ЛИ. БЕ. ЦЕЛУВАШЕ. РУКАТА. НА. ДОГАН. ПОД. ПЪТ. И. НАД. ПЪТ. ЗАТОВА. СТАНА БИЗНЕСМЕН. И. БАНКЕР
    АКО. НЕ. БЕШЕ. ДПС. ЩЕШЕ. ДА. СИ. ОСТАНЕШ. ЕДНО. ГОЛЯМО. НИЩО.

    15:57 25.11.2025

  • 35 Веднъж по сред Столицата се сбих

    9 0 Отговор
    с един турчин, оня ми вика разярено, кво му се плашите ве, (щот бяха повече) и продължава, цитирам;😆ше те бия и ше те е ва😆, са на тва приказка ли е но се прибра на сянка при другите, кратна се турското ди ване.

    Коментиран от #46

    15:57 25.11.2025

  • 36 Аз полковникът

    11 2 Отговор
    Плъх

    15:57 25.11.2025

  • 37 Даниел

    20 4 Отговор
    Една анкета измежду 40 Хил софиянци би показала,че никой не е чувал за името на този фес,а той седнал да критикува кмета на столицата!

    15:58 25.11.2025

  • 38 ккк

    16 3 Отговор
    народа никока няма да го допусне кмет на София от НН- по скоро ще стане гражданска война

    15:58 25.11.2025

  • 39 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    0 5 Отговор
    Аз е Ви дам кмет !

    15:58 25.11.2025

  • 40 Бай. Танас

    9 1 Отговор
    ВСИЧКИТЕ. НОВИ. СА. СТАРИТЕ. ПИЛЕТА. ОТ. ЛЮПИЛНЯТА. НА. ДОГАН, САМО. ЧЕ. СЕГА. НОВИЯТ. ФУРАЖ. Е. ПО. КАЛОРИЧЕН. И. СА. В. НОВАТА
    ЛЮПИЛНЯ И. ИНКУБАТОРА. Е. ПО. МОДЕРЕН
    НОВ.НОВ, НОВ.

    16:00 25.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Цвете

    9 3 Отговор
    АБЕ ТИ КЪДЕ СЕ БЪРКАШ В ЧУЖДИ РАБОТИ? КОЙ ТИ ДАВА ТОВА ПРАВО? 😉🤫🤔КЪДЕ Е КЪРДЖАЛИ, КЪДЕ Е СТОЛИЦАТА- СОФИЯ? Я СИ СЯДАЙ НА ЗАДНИКА И НЕ СЕ НАМИРАТ ТАМ, КЪДЕТО АМА НИКОЙ НЕ ТЕ ПИТА. 😵‍💫🤕😶‍🌫️🤓🤓

    16:05 25.11.2025

  • 43 Василеску

    3 11 Отговор
    Жалко, че само етнически турчин не го е страх да казва истината.

    16:05 25.11.2025

  • 44 Чочо

    1 3 Отговор
    А след 6 месец......двойно повече

    16:06 25.11.2025

  • 45 Много ви молим

    13 3 Отговор
    Драги Селяни, не взимайте отношение в управлението на София.

    Благодарим ви за разбирането.

    Коментиран от #63

    16:08 25.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цвете

    11 2 Отговор
    НАПИСАХ.... НЕ СЕ МЕСИ, ТАМ КЪДЕТО НИКОЙ НЕ ТЕ ПИТА. РАЗБРАЛИ МЮМЮН. 🙃🫠😂

    16:08 25.11.2025

  • 48 Цвете

    11 3 Отговор
    АБЕ ТИ КЪДЕ СЕ БЪРКАШ В ЧУЖДИ РАБОТИ? КОЙ ТИ ДАВА ТОВА ПРАВО? 😉🤫🤔КЪДЕ Е КЪРДЖАЛИ, КЪДЕ Е СТОЛИЦАТА- СОФИЯ? Я СИ СЯДАЙ НА ЗАДНИКА И НЕ СЕ НАМИРАТ ТАМ, КЪДЕТО АМА НИКОЙ НЕ ТЕ ПИТА. 😵‍💫🤕😶‍🌫️🤓🤓

    16:09 25.11.2025

  • 49 ТИГО

    5 1 Отговор
    Драги Селяни, не взимайте отношение в управлението на София.!!!!! ДА ама зимат и то много и са нахални а ние си седим и пишем !!ПИСАТЕЛИ видиш ли !

    16:10 25.11.2025

  • 50 ти да видиш

    10 0 Отговор
    Е щом и мюмюн взе да казва какво е добре за столицата на БГ,вие си правете изводи! Събудете се бе хора!

    16:13 25.11.2025

  • 51 Кападокия

    0 0 Отговор
    Хахаха

    16:15 25.11.2025

  • 52 Ники

    2 3 Отговор
    Браво. Така се говори с тия от голямото село

    16:17 25.11.2025

  • 53 Гучо и нучо

    9 1 Отговор
    Мумун, я да си ходиш в Кападокия по -добре.

    16:18 25.11.2025

  • 54 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ново начинание на плаващия в бурно море пират Барбароса.Само той може да промени статуквото,създадено срещу народа и срещу правдата.Напред.

    16:18 25.11.2025

  • 55 ,,,,,,

    9 2 Отговор
    Турците обесили Левски и турчина му седи под портрета.

    Коментиран от #56, #59

    16:19 25.11.2025

  • 56 Гост0

    6 3 Отговор

    До коментар #55 от ",,,,,,":

    Османлиите са го обесили,НО БЪЛГАРИТЕ са го предали!
    Кой е виновен повече?!

    16:23 25.11.2025

  • 57 Митко Люлинчанина

    6 0 Отговор
    Бюджетът на нашия вход е по-голям от този на Кърджали, така че предлагам кака Сийка-касиерката за кмет на Кърджали.

    Коментиран от #62

    16:24 25.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ей, за това

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от ",,,,,,":

    Оная свиня няма да и се размине!

    16:25 25.11.2025

  • 60 чужденец

    11 0 Отговор
    Хасан Азис беше нагъл, но Мюмюн е впъти повече .

    16:47 25.11.2025

  • 61 сноу

    4 0 Отговор
    А.а то мюмюнчето е ербап мунче..чалъмите илхан кьочек поръчва...

    17:10 25.11.2025

  • 62 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Митко Люлинчанина":

    Абе "Водното огледало" в Кърджали се върза 480 млн лева, преди 20 години.А от тогава, там са станали много по-оправни. Не знам във какъв вход живеете, ама явно добре се оправяте.

    17:19 25.11.2025

  • 63 нагъл софийски селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Много ви молим":

    След като цяла България плаща за да вие комфортно докато управляващите крадат от бюджета на село софия, значи всеки има право да се бърка в делата на простите софийдси селяндури. Когато спреш да ходи за гъби по избори, изкараш пари от джоба си за да платиш фалита на Топлофикация, кражбите от ремонтите и боклука и кво ли още не, тогава ще имаш право да претендираш да не ти се бъркат.

    17:30 25.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Абе маймун я обясни защо в Кърджали ще правите намаление само за 6 месеца ? Това не е ли популизъм? Не го обяснявай на Васко ДС то а го обясни на народа М+А+Н+Г+А+Л !!!

    17:47 25.11.2025

