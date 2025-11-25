Ерол Мюмюн: Софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн обяви пред медиите, че ще входира предложение пред Общинския съвет за намаляване цената за синя зона от 2 лв. на час на 1 лв. на час за срок от шест месеца.
Мотивът, по думите му, са нападки от страна на кмета на София Васил Терзиев по негов адрес, като заместник-председател на „ДПС-Ново начало“, във връзка с действията на лидера на партията Делян Пеевски срещу увеличението на таксите за почасово паркиране в столицата.
„През последните месеци няколко пъти един тотално провален кмет в управлението решава да използва Кърджали като причина за неговата управленска немощ.
Няма да позволим това да се случи и за да бъдем пример, да покажем как се управлява и как сме успешни, не да търсим оправдания и да търсим различни популистки методи, показваме как се решават проблемите, когато е за хората, когато е за обществото“, коментира Ерол Мюмюн.
Той подчерта, че съпоставка между синята зона в Кърджали и в София не може да се прави, най-малкото заради обхвата и концентрацията на административни сгради в родопския град.
„Явно София трябва да има кмет от Новото начало, за да поеме пътя на своето развитие, защото столицата на България е лицето на България и софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление“, каза още Ерол Мюмюн.
Той обясни, че намалението на таксата за синя зона в Кърджали ще бъде за период от 1 януари до края на юни 2026 г. Наполовина ще бъдат намалени както престоят за час, така и за 30 мин., като от докладната до Общинския съвет ще стане ясно дали ще бъде намалена таксата и за т.нар. буферен паркинг. Мюмюн посочи, че идеята е хората да бъдат облекчени в месеците на преход от лев към евро.
