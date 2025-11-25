Заради еврото: Социалното министерство предлага промени в редица нормативни актове

Заради въвеждането на еврото социалното министерство предлага промени в редица подзаконови нормативни актове, съобщават от БНР.

Сред тях и Наредбата за командировките в страната, като се предлага дневните при командироване за повече от един ден с нощувка, които сега са в размер на 40 лева, от 1-ви януари догодина да са кръгла сума - 22 евро, а не 20,45 евро, колкото се изчисляват по фиксирания курс на БНБ.

При командироване в рамките на един ден, без нощувка, сега се полагат 20 лева. Предложението е от 1-ви януари да се изплащат 11 евро.

Промяната се мотивира с това, че така ще се осигури по-лесно администриране и отчитане на парите за командировки, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове.

Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото.