Заради еврото: Социалното министерство предлага промени в редица нормативни актове

Заради въвеждането на еврото социалното министерство предлага промени в редица подзаконови нормативни актове, съобщават от БНР.
Сред тях и Наредбата за командировките в страната, като се предлага дневните при командироване за повече от един ден с нощувка, които сега са в размер на 40 лева, от 1-ви януари догодина да са кръгла сума - 22 евро, а не 20,45 евро, колкото се изчисляват по фиксирания курс на БНБ.
При командироване в рамките на един ден, без нощувка, сега се полагат 20 лева. Предложението е от 1-ви януари да се изплащат 11 евро.
Промяната се мотивира с това, че така ще се осигури по-лесно администриране и отчитане на парите за командировки, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове.
Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
16:27 25.11.2025
2 Майна
ЕЦБ е в укриван фалит!
Никакъв ешафод за България!
Коментиран от #4, #5, #6, #7
16:27 25.11.2025
3 Предложението
16:27 25.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Майна":Не го укриват, ПРОСТО НЕ ГО ОБЯВЯВАТ МЕДИИТЕ ❗
16:29 25.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Майна":ЕЦБ отчита загуба в размер на 7,9 млрд. евро (спрямо загуба от 1,3 млрд. евро през 2023 г.)
Загубите ще бъдат компенсирани от бъдещи печалби🤔🤔🤔
16:32 25.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Майна":Германската централна банка отчете днес първата си загуба от 1979 г. насам, като тя е и най-голямата в историята на Бундесбанк.
Близо 19,2 милиарда евро минус
са отчетени в баланса на Германската Бундесбанк за миналата година.🤔❗🤔❗
16:33 25.11.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "Майна":Франция е на ръба на финансова бездна
28.08.2025 г. —
..... „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 млн. EUR всеки час“ и вече е достигнал 3,4 трлн. EUR
което е над 113% БВП🤔❗
16:37 25.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
16:38 25.11.2025
9 Крадците от SS
Здраве да има за народа Български а за крадците има кой да ги накаже.
16:39 25.11.2025
10 Вече и фирмите са бесни
Не ви щем евротооооо.
16:41 25.11.2025
11 Сатана Z
16:43 25.11.2025
12 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Опитваш се пакрай Истината да пробутваш и Лъжата,ама това пред читавите хора не минава- вярно е че до края на Годината няма да има Евро щото по закон то влиза като Платежно средство от 01.01.2026,но няма как да няма Еврозона ,след като почти всички Държави в ЕС са на Евро.
Коментиран от #13, #14
16:44 25.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "оня с коня":Ами и конят ти знае, че НЕ СА ПОЧТИ ВСИЧКИ, защото около 20-25% НЕ СА❗
Коментиран от #17
16:48 25.11.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "оня с коня":В закона НЯМАШЕ ДАТА❗
Дописваха я скоро "на коляно", НАЛИ ЗНАЕШ❗
16:50 25.11.2025
15 Защо Не Започне !
Да си плаща Социалните Помощи !
Както Е По Закон !
Ами се Хвана !
За Командировъчните ?
16:54 25.11.2025
16 Един
Второ, ако на държавичката и е по-удобно да закръгли 20,45 на 22 - искате ли да познаем на къде и как ще закръглява частника?!
16:54 25.11.2025
17 оня с коня
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":За мен 80% от Държавите в Еврозоната са "почти всички",за теб оставям липсващите 20% да си ги квалифицираш на воля като "почти никой".Та се възмущаваш че била допълнена някаква дата в Закона "на коляно" ?Ами ако изобщо не беше допълнена?Порока ви е че се вторачвате в разни несъществени подробности и това ви пречи да оцените ВАЖНОТО И СЪЩЕСТВЕНОТО.НО...може и да прогледнете някога - все пак както е казано Надеждата крепи света!:)
Коментиран от #18, #20
17:00 25.11.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "оня с коня":И конят ти след като прочете ком.5,6 и 7 ще разбере,
че ни качват в "Титаник" при това не от пристанището, а от айсберга❗
Оркестърът свири, екипажът танцува, а пътниците ...
се давят❗
Коментиран от #21
17:09 25.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
17:09 25.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "оня с коня":Порока ви е че се вторачвате в разни несъществени подробности и това ви пречи да оцените ВАЖНОТО И СЪЩЕСТВЕНОТО🤔
Значи загуби и дълг от 8 млрд, 20 млрд и 3 трилиона
са несъществени подробности
🤔
А кое е СЪЩЕСТВЕНОТО, че зоната е ПОД ВОДА, но такива като теб им показват светлината в тунела и
те дори не разбират, ще това е прожектора на идващия влак❗
17:15 25.11.2025
21 оня с коня
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това че Вас ви качват на Въртележката против желанието ви си е единствено ваш Проблем и излишна Грижа на Обществото.
17:16 25.11.2025