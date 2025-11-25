Новини
България »
Всички градове »
Заради еврото: Социалното министерство предлага промени в редица нормативни актове

Заради еврото: Социалното министерство предлага промени в редица нормативни актове

25 Ноември, 2025 16:25 1 046 21

  • евро-
  • социално министерство-
  • промени-
  • нормативни актове

Сред тях и Наредбата за командировките в страната, като се предлага дневните при командироване за повече от един ден с нощувка, които сега са в размер на 40 лева, от 1-ви януари догодина да са кръгла сума - 22 евро, а не 20,45 евро, колкото се изчисляват по фиксирания курс на БНБ.

Заради еврото: Социалното министерство предлага промени в редица нормативни актове - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Заради въвеждането на еврото социалното министерство предлага промени в редица подзаконови нормативни актове, съобщават от БНР.

Сред тях и Наредбата за командировките в страната, като се предлага дневните при командироване за повече от един ден с нощувка, които сега са в размер на 40 лева, от 1-ви януари догодина да са кръгла сума - 22 евро, а не 20,45 евро, колкото се изчисляват по фиксирания курс на БНБ.

При командироване в рамките на един ден, без нощувка, сега се полагат 20 лева. Предложението е от 1-ви януари да се изплащат 11 евро.

Промяната се мотивира с това, че така ще се осигури по-лесно администриране и отчитане на парите за командировки, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове.

Гарантират се и правата на работещите, за които няма да се намалява размерът на дохода с оглед въвеждане на еврото.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона.

    Коментиран от #12

    16:27 25.11.2025

  • 2 Майна

    9 0 Отговор
    Никакво евро!
    ЕЦБ е в укриван фалит!
    Никакъв ешафод за България!

    Коментиран от #4, #5, #6, #7

    16:27 25.11.2025

  • 3 Предложението

    7 0 Отговор
    им е само да правят по - големи масрафи ! На "социалното министерство" .

    16:27 25.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Не го укриват, ПРОСТО НЕ ГО ОБЯВЯВАТ МЕДИИТЕ ❗

    16:29 25.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    ЕЦБ отчита загуба в размер на 7,9 млрд. евро (спрямо загуба от 1,3 млрд. евро през 2023 г.)

    Загубите ще бъдат компенсирани от бъдещи печалби🤔🤔🤔

    16:32 25.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Германската централна банка отчете днес първата си загуба от 1979 г. насам, като тя е и най-голямата в историята на Бундесбанк.

    Близо 19,2 милиарда евро минус

    са отчетени в баланса на Германската Бундесбанк за миналата година.🤔❗🤔❗

    16:33 25.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Франция е на ръба на финансова бездна
    28.08.2025 г. —
    ..... „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 млн. EUR всеки час“ и вече е достигнал 3,4 трлн. EUR
    което е над 113% БВП🤔❗

    16:37 25.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор
    И тези БАНКСТЕРИ ни засмукват както кит засмуква планктон❗

    16:38 25.11.2025

  • 9 Крадците от SS

    6 0 Отговор
    Те и България обраха.

    Здраве да има за народа Български а за крадците има кой да ги накаже.

    16:39 25.11.2025

  • 10 Вече и фирмите са бесни

    5 0 Отговор
    Заради това че не ни питат за Еврото.

    Не ви щем евротооооо.

    16:41 25.11.2025

  • 11 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Трудовите договори също стават невалидни от 1 Януари и ще трябва да се предоговарят между страните

    16:43 25.11.2025

  • 12 оня с коня

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Опитваш се пакрай Истината да пробутваш и Лъжата,ама това пред читавите хора не минава- вярно е че до края на Годината няма да има Евро щото по закон то влиза като Платежно средство от 01.01.2026,но няма как да няма Еврозона ,след като почти всички Държави в ЕС са на Евро.

    Коментиран от #13, #14

    16:44 25.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Ами и конят ти знае, че НЕ СА ПОЧТИ ВСИЧКИ, защото около 20-25% НЕ СА❗

    Коментиран от #17

    16:48 25.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    В закона НЯМАШЕ ДАТА❗
    Дописваха я скоро "на коляно", НАЛИ ЗНАЕШ❗

    16:50 25.11.2025

  • 15 Защо Не Започне !

    1 0 Отговор
    Защо Не Започне !

    Да си плаща Социалните Помощи !

    Както Е По Закон !

    Ами се Хвана !

    За Командировъчните ?

    16:54 25.11.2025

  • 16 Един

    0 0 Отговор
    Първо не е ли твърде закъсняло? Повече от очевидно е, че "държавата" не е готова
    Второ, ако на държавичката и е по-удобно да закръгли 20,45 на 22 - искате ли да познаем на къде и как ще закръглява частника?!

    16:54 25.11.2025

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    За мен 80% от Държавите в Еврозоната са "почти всички",за теб оставям липсващите 20% да си ги квалифицираш на воля като "почти никой".Та се възмущаваш че била допълнена някаква дата в Закона "на коляно" ?Ами ако изобщо не беше допълнена?Порока ви е че се вторачвате в разни несъществени подробности и това ви пречи да оцените ВАЖНОТО И СЪЩЕСТВЕНОТО.НО...може и да прогледнете някога - все пак както е казано Надеждата крепи света!:)

    Коментиран от #18, #20

    17:00 25.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    И конят ти след като прочете ком.5,6 и 7 ще разбере,
    че ни качват в "Титаник" при това не от пристанището, а от айсберга❗
    Оркестърът свири, екипажът танцува, а пътниците ...
    се давят❗

    Коментиран от #21

    17:09 25.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ВИ ИСКА ЕВРОТО И ИЗМИСЛЕНАТА ЕВРОЗОНА!

    17:09 25.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Порока ви е че се вторачвате в разни несъществени подробности и това ви пречи да оцените ВАЖНОТО И СЪЩЕСТВЕНОТО🤔
    Значи загуби и дълг от 8 млрд, 20 млрд и 3 трилиона
    са несъществени подробности
    🤔
    А кое е СЪЩЕСТВЕНОТО, че зоната е ПОД ВОДА, но такива като теб им показват светлината в тунела и
    те дори не разбират, ще това е прожектора на идващия влак❗

    17:15 25.11.2025

  • 21 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Това че Вас ви качват на Въртележката против желанието ви си е единствено ваш Проблем и излишна Грижа на Обществото.

    17:16 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол