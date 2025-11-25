ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС

България, Унгария и Испания са трите държави, които са изложени на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС през 2026 година. Това се казва в есенния пакет на Европейския семестър, който определя приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта с цел повишаване на конкурентоспособността в общността.

В рамките на семестъра ЕК прие становища относно проектобюджетните планове за 2026 г. на 17 държави от еврозоната.

Дванадесет държави — Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия и Словакия са оценени като съвместими с фискалните правила на ЕС и са поканени да продължат с планираната финансова политика.

Три държави - Хърватия, Литва и Словения са оценени като изложени на риск от несъответствие и са призовани да предприемат мерки, за да приведат фискалната си политика в съответствие с препоръките. Малта и Нидерландия са оценени като изложени на риск от съществено несъответствие.

За останалите държави от ЕС седем са оценени като съвместими - Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Швеция, Полша и Румъния, а три държави - България, Унгария и Испания са в риск от несъответствие.

За България и още осем държави ще бъдат ще се направи по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. във с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки. Става въпрос за предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.