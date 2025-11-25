Новини
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС

25 Ноември, 2025 20:32 1 819 48

  • фискалната рамка-
  • ес-
  • бюджет

В рамките на семестъра ЕК прие становища относно проектобюджетните планове за 2026 г. на 17 държави от еврозоната

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България, Унгария и Испания са трите държави, които са изложени на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС през 2026 година. Това се казва в есенния пакет на Европейския семестър, който определя приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта с цел повишаване на конкурентоспособността в общността.

В рамките на семестъра ЕК прие становища относно проектобюджетните планове за 2026 г. на 17 държави от еврозоната.

Дванадесет държави — Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия и Словакия са оценени като съвместими с фискалните правила на ЕС и са поканени да продължат с планираната финансова политика.

Три държави - Хърватия, Литва и Словения са оценени като изложени на риск от несъответствие и са призовани да предприемат мерки, за да приведат фискалната си политика в съответствие с препоръките. Малта и Нидерландия са оценени като изложени на риск от съществено несъответствие.

За останалите държави от ЕС седем са оценени като съвместими - Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Швеция, Полша и Румъния, а три държави - България, Унгария и Испания са в риск от несъответствие.

За България и още осем държави ще бъдат ще се направи по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. във с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки. Става въпрос за предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    33 2 Отговор
    Ами то вие от ЕС ни прибирате парите !!! Че и освен да ги крадете , изисквате и на Украйна да даваме на Украйна !

    Коментиран от #5

    20:34 25.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    Демек има риск да не се изпълни бюджета. Това на практика е хвалба, а не порицание.

    20:36 25.11.2025

  • 3 Да но за разлика от това

    22 1 Отговор
    сме в еврозоната и ще ни се разкаже играта. А европейската комисия ни подготвя за този сценарий под предтекст че тя не е виновна а Прасчо и тикви.

    Коментиран от #10

    20:37 25.11.2025

  • 4 БРАВО

    25 0 Отговор
    Веднага соpocнята да почва да реве как Путин и Русия са виновни за ситуацията в България, че има опасност някой жълтопаветник да заподозре че не Путин раздава еврофондоветя и не Кремъл си затваря очите за кражбите от тях и грубите нарушения на правилата ЕССР, които почти никой не спазва, най-вече хартиените локомотиви.

    20:37 25.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    От Украйна вземаме, а не даваме. Продаваме оръжие за милиарди долари. 160 военни завода работят на 24 часов режим.

    Коментиран от #11, #12, #13, #17

    20:38 25.11.2025

  • 6 Да,бе

    26 2 Отговор
    Фискалната рамка и сега не е спазена,но ни приемат насила,че всяка мръвка им е последен пир на изгладнелите изпозападнали хиени...Особено след руският шут в гладните муцуни.

    20:39 25.11.2025

  • 7 България е изложена на риск

    12 0 Отговор
    риска да го поемат чекмеджарите
    като ек им проследи офшорките и конфискува париците

    Коментиран от #14

    20:39 25.11.2025

  • 8 МОЛЕТЕ СЕ

    13 2 Отговор
    По-скоро боко и шишо да фалират държавата, че поне да не плащаме дълговете на другите в клуба на богатите!

    20:39 25.11.2025

  • 9 Милен

    11 0 Отговор
    Абе на кой му пука, важното е че ще сме в клуба на "богатите".

    20:40 25.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 21 Отговор

    До коментар #3 от "Да но за разлика от това":

    Когато не бяхме в Еврозоната и без борд, един долар бе 3500лв. а пенсиите 5 долара месечно. По магазините нямаше нищо.

    Коментиран от #18, #20, #36

    20:41 25.11.2025

  • 11 от Украйна вземаме

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    търтеи и хитреци настанили се по черноморието

    а продажбите от оръжие не отиват в хазната а някъде си
    щом няма за коледни добавки за пенционерите

    Коментиран от #34

    20:42 25.11.2025

  • 12 Взимаш

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Трънки ! Делят си ги няколко капиталиста и ги делят с няколко политици.

    20:43 25.11.2025

  • 13 уникално т-п трол соросоиден

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Украйна от четири години е на командно дишане, пари нямат само заеми и стокови кредити. Не са платили нищо, дори старитепсипзадължения не обслужват. Напечелихме се от възстановяванено на Ирак, киpo пpocтото ни осигури евтин ток от Украйна, толкова падна цената на тока, че фирмите в 5 часа спират работа щото в 6 чака потреблението и цената са в небесата. Лъжите за това как печелим, си ги наври знаеш къде.

    20:43 25.11.2025

  • 14 Милен

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "България е изложена на риск":

    Е па тези от ЕК много добре знаят в какви сметки си държат парите "пекмеджарите" ама не им пука, защото си получават редовно порциона.

    20:43 25.11.2025

  • 15 нннн

    18 2 Отговор
    Е, защо тогава ЕК ни приема в еврозоната? Приказват едно, вършат друго, за да ни приберат париците и да ни заробят окончателно.

    20:43 25.11.2025

  • 16 Анонимен

    12 0 Отговор
    Дано утре приемат бюджета и да фалираме. След Шиши потоп.

    20:43 25.11.2025

  • 17 нищо не вземаме!!!

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    вземат 2-3ма човека а ние ще плащаме дълги години въстановяването на скапаната украйна!!! как въобще може да си мислиш че взимаш нещо при условие че заводите са частни??? трудно е мисленето не е за всеки…

    20:43 25.11.2025

  • 18 Милен

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Много ще да се е обезценил този долар щом тогава хората са успявали да избутат цял месец с 5 долара а сега тези 5 долара не стигат за един обяд.

    Коментиран от #32

    20:46 25.11.2025

  • 19 Коментиращ

    15 1 Отговор
    Още не са ни натикали насила в заробвозоната, с фалшифицирана статистика, и вече стартираха процедура срещу бг управляващата мафия, че не спазва фискалната рамка на ЕС?!

    Съвсем скоро "евроатлантик" ще е новата дума за хитлерист! Съвсем по същия път са тръгнали!

    20:46 25.11.2025

  • 20 име

    19 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Само същества с три и по-малко мозъчни клетки все още не са разбрали, че виденовата зима беше машинация за да се свали правителството и премиера Виденов, за да не пречат на ограбването на държавните активи и имуществото на гражданите.

    Коментиран от #21, #29

    20:47 25.11.2025

  • 21 Коментиращ

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Въпросният "Данко" е от най-долните среди на "тролетариата"!
    Не му обръщайте внимание!

    Такива като него сами ще се покажат, като им спрат субсидиите!
    Точно както пълзящите гадинки се показват като спре дъжда!

    20:49 25.11.2025

  • 22 Израснахме при БКП

    4 1 Отговор
    Ами аман от ограничения без да правя сръвнения ами зле сте и вас ще разпаднем …

    20:50 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Един

    11 2 Отговор
    Тия подиграват ли ни се?! Нали заради вашето прокажено евро сме на това дередже! Нали Крадлата (пояснявам за триещия - има влязла в сила присъда) Лагард има последната дума и тя подписва бюджета!
    Егати и богатия клуб - клуб на глупаци! Клуб на престъпници! Клуб на кредитни "милионери"!

    20:56 25.11.2025

  • 25 Феникс

    12 2 Отговор
    Ние колония ли сме или да? Вeче със сигурност знам че СССР беше в пъти по добре оt ЕССР v.2.0

    21:00 25.11.2025

  • 26 Уса

    12 1 Отговор
    ЕС умишлено създава ниската производителност в България,като налива пари само в мафията

    21:03 25.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 статистик

    5 0 Отговор
    Европа не ни хареса бюджета

    21:18 25.11.2025

  • 29 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Остави да изгърмят банките, да изнесат житото, Нефтохим без петрол, респективно държавата без горива, и допусна хиперинфлация, глад и мизерия. Управлението на държавата не е като да пишеш глупости във форум.

    21:19 25.11.2025

  • 30 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    Франция, Италия, Испания, Германия - по същество все фалирали държави, но другите не спазвали финансовата политика.... 🤣🤣🤣

    Усетихте ли лицемерието и несъстоятелността на ЕС???

    21:25 25.11.2025

  • 31 Тити

    4 0 Отговор
    С Боко и Шиши ни чака Гръцки или Аржентински сценарии само че никой няма да ни спасява.

    21:26 25.11.2025

  • 32 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Милен":

    Избутваха цял месец с 5 долара защото носеха в торбички жито по водениците да им мелят брашно и после да си месят хляб. Думите бензин, олио и продукти от първа необходимост бяха забравени. Майките не знаеха що е хумана, памперс и детска храна. До там се бяха, докарали, че високопоставен чиновник в министерство ми е искал рушвет буца сирене. И когато му намерих /свих я от една бабичка в едно село, която познавах и която имаше крава/, и му я занесох, михлюзинът щеше да умре от кеф. Заплатата на един министър беше 70 долара месечно. Беше хубаво. Много хубаво. Ще е добре сегашната слуз да опита тази хубост.

    21:30 25.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "от Украйна вземаме":

    Във военните заводи работят десетки хиляди хора, които вземат прилични заплати, плащат големи данъци и осилуровки с които пълнят бюджета и касата. С тези пари се изплащат пенсии на пенциите паразити и помощи на разни други търтеи. И всичко това благодарение на милиардите долари от продажба на оръжие и боеприпаси. А най големите военни комбинати са и държавни.

    Коментиран от #39

    21:41 25.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Чакай малко ти правиш ли разлика между валутен борд и еврозоната ние може да сме във валутен борд и лева да вързан към американския долар или към шфейцарския франк или друга валута

    Коментиран от #37

    21:49 25.11.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Стенли":

    Да, но левът е вързан към еврото и на практика сме в Еврозооната много отдавна.

    Коментиран от #40

    21:52 25.11.2025

  • 38 Никой

    2 0 Отговор
    Те вдигат заплатите на чиновниците.

    Така се процедира.

    21:53 25.11.2025

  • 39 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    Е не най големия военен завод в България е частен това е Арсенал Казанлък и има филиали в Мъглиж и Стара Загора общо работят около десет хиляди души но и много външни фирми включително и строителни работят покрай него тук съм съгласен с теб и повечето от тези хора не мразят Русия просто трябва някъде да работят

    Коментиран от #41

    21:55 25.11.2025

  • 40 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Данко Харсъзина":

    Не е точно така защото ние вързахме лева още деветдесет и седма година без дори да сме членове на ЕС в ЕС влязохме чак през две хиляди и седма година а че лева не независим от въвеждането на валутния борд това е така но не мисля че сме готови за еврозоната

    Коментиран от #42

    22:00 25.11.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стенли":

    Другата голяма група частни военни заводи е Дунарит и останалите заводи на ЕМКО. Едва ли някой от работещите във военните заводи мрази руснаците. Просто работа и добра заплата. Тази продукция ако не я произведем ние ще я произведе някой друг. Дори сърбите продават муниции на Украйна. Но официално ни ги продават на нас, а ние ги препродаваме. Руснаците ги хванаха и им удариха шамар с газа.
    Ние пък продаваме домати на сърбите, а те ги шиткат в Русия като сръбски. Алъш вериш.

    22:06 25.11.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Стенли":

    След 1 януари ще разберем дали сме готови или не. Според мен няма да се случи нищо особено. Търговците вече вдигнаха цените.

    22:08 25.11.2025

  • 43 Студопор

    3 1 Отговор
    И какво означава това, че сме "несъвместими с фискалната рамка"? Демек още не сме приели еврото и взехме да се дъни май. А?

    22:34 25.11.2025

  • 44 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Сиреч,БГто няма има пари да си плати вноската към УрSSулите и Зеления крадец

    22:39 25.11.2025

  • 45 ганьо

    1 1 Отговор
    иска хем да е в клуба на богатите хем да е прос тъп мързелив селянин...

    23:03 25.11.2025

  • 46 социалист -анти капиталист

    2 0 Отговор
    Натикаха еврото и сега те ще казват колко пари ни трябват и колко ще харчим .Това е унизитено положение и като държава не може да сме самостоятелни . Рефереднум за излизане от ЕС ! Излезем ли от ЕС , повярвайте ще се оправим буквално за една година .Аз помня времето когато България беше развита и уредена държава .

    23:31 25.11.2025

  • 47 турист

    2 0 Отговор
    Абе я пълен бойкот на всички западни вериги и всичко свързано със запада . Спрем ли да пазаруваме от веригите и моловете , сами ще си тръгнат .Те ни взеха в ЕС за да ни поробят и източват

    23:34 25.11.2025

  • 48 Демокрация

    1 0 Отговор
    ЕС да канцелира достъпа ни едбозоната.


    Спрете еврото, нещастието за народа

    23:55 25.11.2025

