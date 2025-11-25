ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС

България, Унгария и Испания са трите държави, които са изложени на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС през 2026 година. Това се казва в есенния пакет на Европейския семестър, който определя приоритетите на икономическата политика и политиката по заетостта с цел повишаване на конкурентоспособността в общността.
В рамките на семестъра ЕК прие становища относно проектобюджетните планове за 2026 г. на 17 държави от еврозоната.
Дванадесет държави — Кипър, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Люксембург, Португалия и Словакия са оценени като съвместими с фискалните правила на ЕС и са поканени да продължат с планираната финансова политика.
Три държави - Хърватия, Литва и Словения са оценени като изложени на риск от несъответствие и са призовани да предприемат мерки, за да приведат фискалната си политика в съответствие с препоръките. Малта и Нидерландия са оценени като изложени на риск от съществено несъответствие.
За останалите държави от ЕС седем са оценени като съвместими - Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Швеция, Полша и Румъния, а три държави - България, Унгария и Испания са в риск от несъответствие.
За България и още осем държави ще бъдат ще се направи по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. във с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки. Става въпрос за предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
20:34 25.11.2025
2 Данко Харсъзина
20:36 25.11.2025
3 Да но за разлика от това
Коментиран от #10
20:37 25.11.2025
4 БРАВО
20:37 25.11.2025
5 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Пич":От Украйна вземаме, а не даваме. Продаваме оръжие за милиарди долари. 160 военни завода работят на 24 часов режим.
Коментиран от #11, #12, #13, #17
20:38 25.11.2025
6 Да,бе
20:39 25.11.2025
7 България е изложена на риск
като ек им проследи офшорките и конфискува париците
Коментиран от #14
20:39 25.11.2025
8 МОЛЕТЕ СЕ
20:39 25.11.2025
9 Милен
20:40 25.11.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Да но за разлика от това":Когато не бяхме в Еврозоната и без борд, един долар бе 3500лв. а пенсиите 5 долара месечно. По магазините нямаше нищо.
Коментиран от #18, #20, #36
20:41 25.11.2025
11 от Украйна вземаме
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":търтеи и хитреци настанили се по черноморието
а продажбите от оръжие не отиват в хазната а някъде си
щом няма за коледни добавки за пенционерите
Коментиран от #34
20:42 25.11.2025
12 Взимаш
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Трънки ! Делят си ги няколко капиталиста и ги делят с няколко политици.
20:43 25.11.2025
13 уникално т-п трол соросоиден
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Украйна от четири години е на командно дишане, пари нямат само заеми и стокови кредити. Не са платили нищо, дори старитепсипзадължения не обслужват. Напечелихме се от възстановяванено на Ирак, киpo пpocтото ни осигури евтин ток от Украйна, толкова падна цената на тока, че фирмите в 5 часа спират работа щото в 6 чака потреблението и цената са в небесата. Лъжите за това как печелим, си ги наври знаеш къде.
20:43 25.11.2025
14 Милен
До коментар #7 от "България е изложена на риск":Е па тези от ЕК много добре знаят в какви сметки си държат парите "пекмеджарите" ама не им пука, защото си получават редовно порциона.
20:43 25.11.2025
15 нннн
20:43 25.11.2025
16 Анонимен
20:43 25.11.2025
17 нищо не вземаме!!!
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":вземат 2-3ма човека а ние ще плащаме дълги години въстановяването на скапаната украйна!!! как въобще може да си мислиш че взимаш нещо при условие че заводите са частни??? трудно е мисленето не е за всеки…
20:43 25.11.2025
18 Милен
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Много ще да се е обезценил този долар щом тогава хората са успявали да избутат цял месец с 5 долара а сега тези 5 долара не стигат за един обяд.
Коментиран от #32
20:46 25.11.2025
19 Коментиращ
Съвсем скоро "евроатлантик" ще е новата дума за хитлерист! Съвсем по същия път са тръгнали!
20:46 25.11.2025
20 име
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Само същества с три и по-малко мозъчни клетки все още не са разбрали, че виденовата зима беше машинация за да се свали правителството и премиера Виденов, за да не пречат на ограбването на държавните активи и имуществото на гражданите.
Коментиран от #21, #29
20:47 25.11.2025
21 Коментиращ
До коментар #20 от "име":Въпросният "Данко" е от най-долните среди на "тролетариата"!
Не му обръщайте внимание!
Такива като него сами ще се покажат, като им спрат субсидиите!
Точно както пълзящите гадинки се показват като спре дъжда!
20:49 25.11.2025
22 Израснахме при БКП
20:50 25.11.2025
24 Един
Егати и богатия клуб - клуб на глупаци! Клуб на престъпници! Клуб на кредитни "милионери"!
20:56 25.11.2025
25 Феникс
21:00 25.11.2025
26 Уса
21:03 25.11.2025
28 статистик
21:18 25.11.2025
29 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "име":Остави да изгърмят банките, да изнесат житото, Нефтохим без петрол, респективно държавата без горива, и допусна хиперинфлация, глад и мизерия. Управлението на държавата не е като да пишеш глупости във форум.
21:19 25.11.2025
30 az СВО Победа 80
Усетихте ли лицемерието и несъстоятелността на ЕС???
21:25 25.11.2025
31 Тити
21:26 25.11.2025
32 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Милен":Избутваха цял месец с 5 долара защото носеха в торбички жито по водениците да им мелят брашно и после да си месят хляб. Думите бензин, олио и продукти от първа необходимост бяха забравени. Майките не знаеха що е хумана, памперс и детска храна. До там се бяха, докарали, че високопоставен чиновник в министерство ми е искал рушвет буца сирене. И когато му намерих /свих я от една бабичка в едно село, която познавах и която имаше крава/, и му я занесох, михлюзинът щеше да умре от кеф. Заплатата на един министър беше 70 долара месечно. Беше хубаво. Много хубаво. Ще е добре сегашната слуз да опита тази хубост.
21:30 25.11.2025
34 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "от Украйна вземаме":Във военните заводи работят десетки хиляди хора, които вземат прилични заплати, плащат големи данъци и осилуровки с които пълнят бюджета и касата. С тези пари се изплащат пенсии на пенциите паразити и помощи на разни други търтеи. И всичко това благодарение на милиардите долари от продажба на оръжие и боеприпаси. А най големите военни комбинати са и държавни.
Коментиран от #39
21:41 25.11.2025
36 Стенли
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Чакай малко ти правиш ли разлика между валутен борд и еврозоната ние може да сме във валутен борд и лева да вързан към американския долар или към шфейцарския франк или друга валута
Коментиран от #37
21:49 25.11.2025
37 Данко Харсъзина
До коментар #36 от "Стенли":Да, но левът е вързан към еврото и на практика сме в Еврозооната много отдавна.
Коментиран от #40
21:52 25.11.2025
38 Никой
Така се процедира.
21:53 25.11.2025
39 Стенли
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":Е не най големия военен завод в България е частен това е Арсенал Казанлък и има филиали в Мъглиж и Стара Загора общо работят около десет хиляди души но и много външни фирми включително и строителни работят покрай него тук съм съгласен с теб и повечето от тези хора не мразят Русия просто трябва някъде да работят
Коментиран от #41
21:55 25.11.2025
40 Стенли
До коментар #37 от "Данко Харсъзина":Не е точно така защото ние вързахме лева още деветдесет и седма година без дори да сме членове на ЕС в ЕС влязохме чак през две хиляди и седма година а че лева не независим от въвеждането на валутния борд това е така но не мисля че сме готови за еврозоната
Коментиран от #42
22:00 25.11.2025
41 Данко Харсъзина
До коментар #39 от "Стенли":Другата голяма група частни военни заводи е Дунарит и останалите заводи на ЕМКО. Едва ли някой от работещите във военните заводи мрази руснаците. Просто работа и добра заплата. Тази продукция ако не я произведем ние ще я произведе някой друг. Дори сърбите продават муниции на Украйна. Но официално ни ги продават на нас, а ние ги препродаваме. Руснаците ги хванаха и им удариха шамар с газа.
Ние пък продаваме домати на сърбите, а те ги шиткат в Русия като сръбски. Алъш вериш.
22:06 25.11.2025
42 Данко Харсъзина
До коментар #40 от "Стенли":След 1 януари ще разберем дали сме готови или не. Според мен няма да се случи нищо особено. Търговците вече вдигнаха цените.
22:08 25.11.2025
43 Студопор
22:34 25.11.2025
44 Сатана Z
22:39 25.11.2025
45 ганьо
23:03 25.11.2025
46 социалист -анти капиталист
23:31 25.11.2025
47 турист
23:34 25.11.2025
48 Демокрация
Спрете еврото, нещастието за народа
23:55 25.11.2025