Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще

25 Ноември, 2025 21:20 988 39

Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана, каза премиерът

Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Договореното в Женева между представители на Съединените щати, европейските партньори и Украйна представлява реалистична и устойчива рамка, върху която международната общност може да стъпи, за да развие процеса за постигане на справедлив и дълготраен мир в Украйна. Параметрите, постигнати в Швейцария, са ключови за изграждането на бъдеща архитектура на сигурност. Това бе подчертано по време на днешната видеоконференция на „Коалицията на желаещите“, водена от президента на Франция Еманюел Макрон и премиера на Обединеното кралство Кийр Стармър, в която се включиха премиерът Росен Желязков и представители на 36 държави, сред които държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, канцлерът на Германия Фрийдрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и други държавни и правителствени ръководители.

„Границите не могат да бъдат променяни със сила и дългосрочната сигурност на Украйна трябва да бъде гарантирана. Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще“, заяви премиерът Росен Желязков по време на срещата.

Коалицията на желаещите потвърди своята ангажираност към политическия процес за постигане на мир и подчерта необходимостта от последователно прилагане на договореностите от Женева като стъпка за укрепване на сигурността и стабилността. В тази връзка се очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски скоро да осъществи посещение при американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европейския съюз се представя от

    31 1 Отговор
    Съединените Американски щати защото е в неговата сфера на влияние. Нима не го разбрахте господин премиер. Питайте Брюксел те ще ви обяснят.

    Коментиран от #31

    21:23 25.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бензъл

    34 0 Отговор
    Ти си никой абсолютно никой никаквецо

    21:24 25.11.2025

  • 7 На Роско жената съм

    24 0 Отговор
    Снощи на преговорите с шофьорчето обсъдихме че има бъдеще само ако разтрива здраво под водопада ! За какво сме го правили този водопад ?

    21:25 25.11.2025

  • 8 ВОДОПАДА СЕ ВЗЕ НАСЕРИОЗНО

    25 0 Отговор
    Ти си зероZ костинбродски

    21:25 25.11.2025

  • 9 Питам:

    21 2 Отговор
    ДЖилязков, за чий се натискат на масата за преговори тези евро "лидери" , които предизвикаха и продължават
    да разпалват войната? Зако не кажеш какви комисионни получават от оръжейните гиганти "лидерите" на обединението на МЕРАКЛИИТЕ ВКЛ. И ТИ И НАШИТЕ МЕРАКЛИИ????????

    21:26 25.11.2025

  • 10 ВОДОПАДА СЕ ВЗЕ НАСЕРИОЗНО

    24 0 Отговор
    Ти си зероZ костинбродски измамник Мата Хари на Тиквун

    21:27 25.11.2025

  • 11 Денко мишока

    19 1 Отговор
    Жулезко, ако нещо ти трябват сапунчета за водопада, да знаеш че аз съм човека!

    21:27 25.11.2025

  • 12 име

    22 0 Отговор
    Ама, златните тоалетни и хотелите с водобади влизат ли като точки от преговорите?

    21:28 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 очевидец

    17 0 Отговор
    Наградата за най-успешна бизнес трансформация в българската история трябва да се даде на мутрите от 90те. След известна оптимизация на личния състав те стигнаха дотам да нямат нужда да използват повече директно насилие, защото могат да го правят с инструментите на държавата.

    Коментиран от #16

    21:28 25.11.2025

  • 15 Ти си

    15 0 Отговор
    гледаш само и единствено своето бъдеще , нито това на България , нито на българския народ , Костинбродски специалист ! Позор !

    21:29 25.11.2025

  • 16 Имат

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "очевидец":

    си и депутати , вкарани от тях !

    21:30 25.11.2025

  • 17 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и Росен Желязков, Бойко Борисов, Шиши, Урсула,Кая Калас , Зеленски отиват на Народен съд.

    21:36 25.11.2025

  • 18 Лицемерко

    18 2 Отговор
    Интересно на фона на Референдума за еврото, как звучи това изявление. Чии точно интереси бяха отчетени?

    21:36 25.11.2025

  • 19 пфф

    18 2 Отговор
    Времето ви изтича, джилязко. Само слепци и иидиoти не го виждат.

    21:45 25.11.2025

  • 20 Прогноза

    20 0 Отговор
    Лицето с водопада скоро ще добие изражението на бай Тошо от 10-ти ноември.

    21:47 25.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 тома

    12 0 Отговор
    Роско това не е печатане на фалшиви бюлетини.Трай си за по добре не се навираи между шамарите

    21:54 25.11.2025

  • 23 Гошко от Сусурлево!

    5 2 Отговор
    Абре, Росене, що не ги окошариш тия тъпани, които те подиграва с водопада и Костинброд?
    Ти си чеснов политик, не миришеш, не водиш.Ти си сълза!

    21:57 25.11.2025

  • 24 az СВО Победа 80

    10 0 Отговор
    Тоя не се чува какви ги говори! 🤣🤣🤣

    Да иде да пита сърби, иракчани, либийци, сирийци, суданци, арменци и т.н.

    21:58 25.11.2025

  • 25 ниаГарата

    10 0 Отговор
    този ЛЪЗгавия не знае вече на кой цар да се кланя... ама накрая и той и Боко от два стола та на земята

    21:59 25.11.2025

  • 26 Едва ли имаш

    10 0 Отговор
    Право точно ти да говориш за държава БЕГАЙ и се крий у Костинброд …

    22:00 25.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Бай Дончо въобще не го е грижа какво е казал Желязков. Можете да бъдете сигурни.

    22:18 25.11.2025

  • 28 Желю

    3 0 Отговор
    Къде се бута тоя циганин между шамарите.

    22:28 25.11.2025

  • 29 Българин

    1 0 Отговор
    Путин съвсем ясно обясни, че повече укрия няма да съществува. Тръмп го разбра съвсем правилно. Само нашата жаба не може да го проумее, но ще му го обяснят по трудния начин. Баце вече изхвърли укропарцала от центарлата си. Той ако не друго, знае как да се подложи на големите началници.

    22:43 25.11.2025

  • 30 факт

    1 0 Отговор
    На Роската интересите бяха отчетени. Някой да е чул да се направи нещо по отнемане на водопада от жена му и дъщеря му? Значи са му отчели интересите и няма правен интерес да се жалва. Време му да е да се пенсионира като подставен премиер и да заработи по призвание като директор на водопад. Нещастник с водопад, това е Роската.

    22:46 25.11.2025

  • 31 равноправно представена?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европейския съюз се представя от":

    Точно така ингилизите и саксите орязоха България на Берлинския конгрес.

    22:48 25.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бибитко от Банкя

    2 0 Отговор
    Имахме за президент магаре, сложено от Бойко Борисов. Но той реши, че и премиер няма да е лошо пак да стане магаре. Послушно добиче е и става още по-работливо, когато го налагаш с камшика, а то те гледа с благодарни очи.

    22:55 25.11.2025

  • 34 роско

    0 0 Отговор
    обикновен крадец тръгнал да е равнопоставен с интелигентните хора...

    22:59 25.11.2025

  • 35 9689

    1 0 Отговор
    Измамник с водопад.......Имаме ли главен прокурор или крадец?

    23:00 25.11.2025

  • 36 нннн

    0 0 Отговор
    Щом Желязков представя България, Бог да ни е на помощ!

    23:00 25.11.2025

  • 37 джиляско

    0 0 Отговор
    водопада КОГА???

    23:06 25.11.2025

  • 38 Я вол

    2 0 Отговор
    Желязко, премиер си на България, къде се буташ , да решаваш проблемите на други страни.Първо си оправи собствения дом, после давай заявки и мнения за други страни.

    23:11 25.11.2025

  • 39 Джейсън

    0 0 Отговор
    Представяте ли си с какви очи гледат лидерите на развитите държави на нашите джебчии от та6аково...

    23:41 25.11.2025

