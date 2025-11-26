Асен Василев за протеста срещу новия бюджет: Той ще бъде мирен, но ще се блокира парламента

Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще се блокира парламента. Целта е депутатите да чуят какво мисли българският народ и да приемат разумни предложения. Отиваме към ниски доходи, високи данъци и обедняване. Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите". Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в студиото на "Здравей, България".

"На голям екран пред Министерския съвет ще се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е доста голям, голяма част от бизнеса го подкрепи. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини. Това ще е израз на мисленето на бизнеса и гражданите за новия бюджет", допълни Василев.

По думите му не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите. "Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", коментира Асен Василев.

Бившият финансов министър отбеляза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет. "Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за Околовръстното - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, които вероятно са необходимите. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", заяви още Василев.