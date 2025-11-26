Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев за протеста срещу новия бюджет: Той ще бъде мирен, но ще се блокира парламента

Асен Василев за протеста срещу новия бюджет: Той ще бъде мирен, но ще се блокира парламента

26 Ноември, 2025 08:34 964 27

  • асен василев-
  • протест-
  • нов бюджет-
  • мирен-
  • работа на парламента

Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите", каза още председателят на "Продължаваме Промяната"

Асен Василев за протеста срещу новия бюджет: Той ще бъде мирен, но ще се блокира парламента - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще се блокира парламента. Целта е депутатите да чуят какво мисли българският народ и да приемат разумни предложения. Отиваме към ниски доходи, високи данъци и обедняване. Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите". Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в студиото на "Здравей, България".

"На голям екран пред Министерския съвет ще се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е доста голям, голяма част от бизнеса го подкрепи. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини. Това ще е израз на мисленето на бизнеса и гражданите за новия бюджет", допълни Василев.

По думите му не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите. "Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.

Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", коментира Асен Василев.

Бившият финансов министър отбеляза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет. "Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за Околовръстното - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, които вероятно са необходимите. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", заяви още Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 11 Отговор
    E за тоя Блокаж на Парламента - едно ГОЛЯМО БРАВО на Василев/Кокорчо/.Защото ...каква Всенародна радост ще настъпи когато се Разблокира?!!

    Коментиран от #7, #19

    08:39 26.11.2025

  • 2 газо

    14 4 Отговор
    а така Сенчо...покажи им, че си мъж!

    08:39 26.11.2025

  • 3 Очаква су

    15 14 Отговор
    ПП ДБ+Израждане= Апокалипсис

    08:39 26.11.2025

  • 4 честен ционист

    11 14 Отговор
    Дано тоя път са дали поне по стотаче на пацаните, дето ще ги налагат зад колоните.

    08:40 26.11.2025

  • 5 Мнение

    11 6 Отговор
    Градината на Бойко Борисов крие два милиарда в злато и в кеш. Стените още толкова във флашки с криптовалути

    08:40 26.11.2025

  • 6 Даниел

    9 0 Отговор
    Няма лошо да плащат 20-30% ,когато изкарват стотици хиляди или дори милиони месечно,въпроса е какво става после с тези пари?
    В Германия прогресивния данък стига дори до 40%,но всички знаем каква е средата на живот.

    Коментиран от #16, #25

    08:41 26.11.2025

  • 7 Пенсионер

    18 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Асен Василев ни повиши пенсиите, а простата и крадлива герберска Тиква Борисов краде от народа. Краде всичко от всички ни.

    Коментиран от #13, #15

    08:43 26.11.2025

  • 8 Гай Турий

    12 8 Отговор
    ГРОБарите, БСПарите, ДПСарите и телевизионните смешници на чалгаджията трябва да прогледнат, че трезвомислищите хора ги чакат на ръба на пропастта, към която тези галафуни с бясна скорост летят. Искат да ги спрат, ама те са диви, омагьосани от необясним вирус лудис да надуват безумно заплатите на силовите ведомства и нереформираното правосъдие, на неработещите даскаля, без да поправят веднага нещата и спрат. Спирачки, иначе догодина вече няма спасение. Всички ще са долу в бездната заради тези негадяи, решили да си купуват индулгенции за грасоподаватели с общата народна пара. За половин час да отменят всякакви закони и правила за автоматично вдигане на заплаи според СРЗ.

    08:43 26.11.2025

  • 9 Майора

    15 8 Отговор
    Международният измамник и шеф на Партията нс кеша и пудела с пачките плаши с блокада! А когато получаваше парите защо не протестира?

    08:44 26.11.2025

  • 10 Клати Крачолов

    2 1 Отговор
    Обичам да си клатим крачолите в държавни " институции"!

    08:47 26.11.2025

  • 11 Почнете от университетите!

    9 2 Отговор
    Пълно е с калинки и калинчовци!

    08:48 26.11.2025

  • 12 на мене не ми пречи

    4 4 Отговор
    а щом са недоволни нещо ще свършат . около 40 критикари досега има . и все големи глави . работодателски организации . събрания на бизнесмени . бюджетисти . финансисти . не е останало нещо скрито досега от отрицателните характеристики на новия приет бюджет . 300 000 без вода . няма кадри . хората ходят мръсни . пари за метро , влакове , танкове , и други глупости . гробищата са стари и полусъборени . улиците са с дупки . сградите са грозни . уж рехабилитация и обновяване . храната е скъпа . бензина ще се увеличи .

    08:48 26.11.2025

  • 13 А дано

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионер":

    се задавиш с пенсията вдигната от Василев ! Смотаняк !

    Коментиран от #18

    08:50 26.11.2025

  • 14 С/Р

    5 1 Отговор
    Без думи.

    08:55 26.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    Германски данъци със сомалийска инфраструктура. Държавата на боко и шишко.

    08:59 26.11.2025

  • 17 Същество което

    8 4 Отговор
    бърка изхода с входа няма смисъл да се коментира!

    Коментиран от #20

    09:02 26.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И как така

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Хем мирен протест, хем блокада

    09:06 26.11.2025

  • 20 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Същество което":

    Оно не ги бърка, оно ги смесва.

    09:11 26.11.2025

  • 21 Мнение

    9 3 Отговор
    Най добре е да се върне смъртната присъда и да се бесят тези, които явно нямат страх от върховенството на правото. А тези, които се правиха че не виждат престъпленията и преяждането с непозволена власт на тумора Пеевски -Борисов и са се клели в България ще бъдат обесени пред семействата си

    09:11 26.11.2025

  • 22 Камион

    7 0 Отговор
    Калпав мат’рял сме.
    Не сме народ….
    Заслужаваме си ги всички онези 240 плужека.
    Как пък един път не скочихме, както го правят в Гърция, дори за пет цента повишение на нещо!?

    09:12 26.11.2025

  • 23 Абе Асенчо

    4 3 Отговор
    без бюджет, после Лагагард ли ще ни казва що и как? А? ..... А това не е ли още по лошо? Я виж днес кво се случва в ЕЦБ...... събират се шефовете на централните банки, няма кой дълговете на еврозоната да рефинансира. ...ю

    Коментиран от #27

    09:13 26.11.2025

  • 24 5 % за НАТЮ и пръдни

    3 2 Отговор
    и сега още 1,5 % от БВП за НАТЮ и мамиту .....

    09:16 26.11.2025

  • 25 не и в България

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Даниел":

    на хартия в България крупните милиардери и милионери нямат нищо, така че недей се радва толкова на прогресивния данък - питай Хаяшито колко милиона има в банката, всичко е на жена му, на свекърва му и "заем" изплаща или ББ колко е изкарал тази година - ще ти каже няколко заплати на депутат и това е

    09:28 26.11.2025

  • 26 цъ цъ цъ

    0 1 Отговор
    какво ще блокираш в 18 ч. бе чифук измислен

    09:31 26.11.2025

  • 27 именно

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Абе Асенчо":

    Именно ЕСБ ще се намеси ако продължаваме да харчим за глупости като гърците и румънците и слава Богу че поне те ще ударят спирачките, за да не фалираме, но това ще дойде с голяма цена за народа - ще има рязане поголовно на разходите (разбирай, пенсии, заплати, вдигане още на осигуровките и т.н.) --- това може да се избегне ако се направи свесен бюджет за догодина, но явно правителството иска да ни задлъжни до ушите и който ял, ял, който пил пил

    09:32 26.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол