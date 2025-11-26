Асен Василев за протеста срещу новия бюджет: Той ще бъде мирен, но ще се блокира парламента

Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще се блокира парламента. Целта е депутатите да чуят какво мисли българският народ и да приемат разумни предложения. Отиваме към ниски доходи, високи данъци и обедняване. Предупреждението, което отправяме, е "не приемайте бюджета в този вид, защото ще сгафите". Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" и депутат от ПП-ДБ Асен Василев в студиото на "Здравей, България".
"На голям екран пред Министерския съвет ще се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Очакваме протестът да е доста голям, голяма част от бизнеса го подкрепи. Той е неполитически, всеки, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лева, за да се напълнят касичките на властта, може да се присъедини. Това ще е израз на мисленето на бизнеса и гражданите за новия бюджет", допълни Василев.
По думите му не бива да се вдигат налозите, нито осигуровките, а същевременно да отпаднат част от разходите. "Нашият протест няма нищо общо с еврото, целта е управляващите да чуят исканията на гражданите. ЕК предупреди, че не вярва, че бюджетният дефицит ще бъде 3%, както е заложен. Тоест финансовото министерство лъже. Ако наистина прогнозите се сбъднат, влизаме в свръхдефицит, дори да е 3,1%. Това значи ограничение на разходите за 2027 г., за да се вмъкнем в трипроцентната дефицитна рамка", посочи лидерът на ПП.
Според него досега държавата никога не е харчила повече от 40% от произведеното. "През 2025 г., за пръв път от Жан Виденов насам, бяха похарчени 43%, заложени са 45, а желанието на властта достига до 55%. Вдигането на осигуровките и данък дивидент е само първата стъпка. Догодина ни чака прогресивен данък, зачеркват плоския и всички започват да плащат 20-30%. Наследството, с което се оправдават, е увеличение на разходите с 2 милиарда евро догодина. В момента се предвижда ръст от 8 млрд. евро, което е неразумно. Един от примерите е 20% увеличение на заплатите на съдебната власт - от 24 000 на 30 000 лева. Без него няма да има смисъл да се бърка в джоба на гражданите. Ако ръстът остане 5% за всички в администрацията, няма да има нужда от вдигане на данъците и осигуровките", коментира Асен Василев.
Бившият финансов министър отбеляза, че минималната работна заплата като процент от средната води до 500 млн. евро увеличение на разходите в новия бюджет. "Проблемите са други - заделят се средства за разнообразни касички в бюджета, както и за неравномерен ръст на заплати, като някои се удвояват. Пример са средствата, които бяха заделени за Околовръстното - за 8 км ставаше дума за 2 млрд. лева. Като вдигнахме шум, те бяха намалени на 340 милиона, които вероятно са необходимите. Другите пари защо бяха там? За фирмата, която щеше да ги построи", заяви още Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #7, #19
08:39 26.11.2025
2 газо
08:39 26.11.2025
3 Очаква су
08:39 26.11.2025
4 честен ционист
08:40 26.11.2025
5 Мнение
08:40 26.11.2025
6 Даниел
В Германия прогресивния данък стига дори до 40%,но всички знаем каква е средата на живот.
Коментиран от #16, #25
08:41 26.11.2025
7 Пенсионер
До коментар #1 от "оня с коня":Асен Василев ни повиши пенсиите, а простата и крадлива герберска Тиква Борисов краде от народа. Краде всичко от всички ни.
Коментиран от #13, #15
08:43 26.11.2025
8 Гай Турий
08:43 26.11.2025
9 Майора
08:44 26.11.2025
10 Клати Крачолов
08:47 26.11.2025
11 Почнете от университетите!
08:48 26.11.2025
12 на мене не ми пречи
08:48 26.11.2025
13 А дано
До коментар #7 от "Пенсионер":се задавиш с пенсията вдигната от Василев ! Смотаняк !
Коментиран от #18
08:50 26.11.2025
14 С/Р
08:55 26.11.2025
16 Анонимен
До коментар #6 от "Даниел":Германски данъци със сомалийска инфраструктура. Държавата на боко и шишко.
08:59 26.11.2025
17 Същество което
Коментиран от #20
09:02 26.11.2025
19 И как така
До коментар #1 от "оня с коня":Хем мирен протест, хем блокада
09:06 26.11.2025
20 Абе
До коментар #17 от "Същество което":Оно не ги бърка, оно ги смесва.
09:11 26.11.2025
21 Мнение
09:11 26.11.2025
22 Камион
Не сме народ….
Заслужаваме си ги всички онези 240 плужека.
Как пък един път не скочихме, както го правят в Гърция, дори за пет цента повишение на нещо!?
09:12 26.11.2025
23 Абе Асенчо
Коментиран от #27
09:13 26.11.2025
24 5 % за НАТЮ и пръдни
09:16 26.11.2025
25 не и в България
До коментар #6 от "Даниел":на хартия в България крупните милиардери и милионери нямат нищо, така че недей се радва толкова на прогресивния данък - питай Хаяшито колко милиона има в банката, всичко е на жена му, на свекърва му и "заем" изплаща или ББ колко е изкарал тази година - ще ти каже няколко заплати на депутат и това е
09:28 26.11.2025
26 цъ цъ цъ
09:31 26.11.2025
27 именно
До коментар #23 от "Абе Асенчо":Именно ЕСБ ще се намеси ако продължаваме да харчим за глупости като гърците и румънците и слава Богу че поне те ще ударят спирачките, за да не фалираме, но това ще дойде с голяма цена за народа - ще има рязане поголовно на разходите (разбирай, пенсии, заплати, вдигане още на осигуровките и т.н.) --- това може да се избегне ако се направи свесен бюджет за догодина, но явно правителството иска да ни задлъжни до ушите и който ял, ял, който пил пил
09:32 26.11.2025