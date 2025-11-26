Борисов: Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с днешния протест на ПП–ДБ.
„Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната от 1 януари. Те са царе на манипулацията. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“, заяви Борисов.
По-рано днес председателят на ПП Асен Василев обяви, че днес протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът. Василев подчерта, че това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят какво мисли народът за бюджета и да приемат разумни предложения.
"До преди 10-15 дни ДБ-тата обясняваха как трябва да замразим, да режем и всичко останало. Аз тогава им отговорих - "постна пица - Дянков" няма да предложа пак. Тогава се съгласих се с другите две партии", заяви Борисов.
Във връзка с закупуването на активи на „Лукойл“ той заяви: „Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността.Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае.“
На въпрос дали има частен „Фалкон“ и дали той се използва от „тартора“ на правителството — който седи на първия ред в парламента, но според твърдения на президента Румен Радев тайно лети всяка седмица към Дубай — Борисов заяви, че не коментира изказвания на политически лидери. „Аз не съм мръднал от България, проверете“, добави той.
Борисов заяви, че е съгласен с предложението ТОТО-то да бъде дадено на концесия за 15 години. "Една от най-добрите десни мерки са концесиите", заяви той.
1 Данко Харсъзина
10:18 26.11.2025
2 Капитан Крийч
10:18 26.11.2025
3 Мнение
10:18 26.11.2025
4 Бендида
10:18 26.11.2025
5 Последния Софиянец
10:19 26.11.2025
6 Дедо Джо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":И ти ли папкаш от ръчицата му?
10:19 26.11.2025
7 Мнение
10:19 26.11.2025
8 Последния Софиянец
10:20 26.11.2025
9 Капитан Крийч
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Еврото и еврозоната са инструмент на САЩ за контрол над европа. От сащ зависи докога ще съществуват.
10:20 26.11.2025
10 Мнение
10:21 26.11.2025
11 Коментар
10:21 26.11.2025
13 Държавните чантаджии
10:21 26.11.2025
14 Данко Харсъзина
10:24 26.11.2025
15 таксиджия 🚖
10:25 26.11.2025
16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МАХАЙ СЕ БЕЕЕЕЕ......
НАЛИ ВИЖДАШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗИМ
И НЕНАВИЖДАМЕ!
ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ ЗАКОПЧАН.....
10:25 26.11.2025
17 ха ха
До коментар #6 от "Дедо Джо":Самият той...
10:25 26.11.2025
18 фбр
10:25 26.11.2025
19 Сталин
10:26 26.11.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Е, дадохте му НАШИТЕ ПАРИ❗
10:26 26.11.2025
21 Асен
10:26 26.11.2025
22 Сталин
10:26 26.11.2025
23 мнение
10:26 26.11.2025
24 филия с мас
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":От теб по-голям паразит не се е раждал!
10:27 26.11.2025
25 Минувач
10:27 26.11.2025
26 Новичок
10:28 26.11.2025
27 жлетжс
10:28 26.11.2025
28 автогол
До коментар #21 от "Асен":Накрая ще си го вкара сам.
10:29 26.11.2025
29 така де
До коментар #4 от "Бендида":То лукойл е продаден отдавна но за късмет не може да бъде преместен,защото БЪЛГАРИЯ държи златната акция ..Освен това бойко си е измил ръцете и постната пица вече не е постна защото приписва харчовете на останалите които крепят правителствотоА тотото отдавна още от ТАТОВО време е притежание на майката НА ДЕЛЯН Да казваме че комунистите а и всички предадоха бизнеса и службите си на синове и внуци е БЕЗМИСЛЕНО КОЙ КАКВОТО СИ ИМА ДА СИ ГО ПАЗИ И ДА СИ ГО ПРЕДАВА ПО НАСЛЕДСТВО
10:29 26.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":обАркаАл си се пич❗
той доразсипа България❗
той ни вкарва при най-големите БАНКСТЕРИ с най-големите дългове- ЕЦБ 8 мИлИарда, Бундесбанк- 20 мИлИарда, Франция 3 трЕлЕона❗
10:31 26.11.2025
31 Няма интелект
10:32 26.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 тиквата: а теб прегърнат с
10:33 26.11.2025
35 провинциалист
10:33 26.11.2025
36 Изрод
Радев, идвай!
10:34 26.11.2025
37 Днеска вкарваш ,
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":утре те вкарват .. Такъв е животът .
10:34 26.11.2025
38 провинциалист
10:35 26.11.2025
39 прав си пич
До коментар #5 от "Последния Софиянец":В България € ще се използува от 01.01.2026. Виждам, че нямаш търпение, но ще изчакаш още 4-5 седмици.
10:36 26.11.2025
40 ШЕФА
10:36 26.11.2025
41 Този не е разбрал, че вреди на България
До коментар #31 от "Няма интелект":дай му на българина власт и му гледай сеира
не е луд който яде баницата а който му я дава
или 600 000 избирачи дето не са разбрали че ще си останат най бедни в ес
и вреди на всички и държава ама доста хора не го схващат
Коментиран от #49
10:36 26.11.2025
43 1234
До коментар #27 от "жлетжс":Ти какво общо имаш със златото ГЛЕДАЛ ли си австралийските търсачи на злато как фалират АМИ ГЛЕДАЙ поучително е Печалбата в златото е че като се разплатиш с работниците и заплатиш похабената техника си прибираш златото в банката А примерно ако хванеш риба трябват складове с хладилни камери и ако спре тока изхвърляш стоката Итова много преди да стигне до купувача който да ти плати стоката с пари,,които пък вече са обезценени от инфлацията Ти наясно ли си колко вземат работещите българи в мините МОЖЕ БИ КОЛКОТО ПРЕЗИДЕНТА.стани миньор и не злобей
10:38 26.11.2025
44 а безполезен бръмбар зад тиквата
щото е на кьор софра
10:38 26.11.2025
45 И защо трябва да има
Кажи бе, !
10:38 26.11.2025
46 Магнитски
10:38 26.11.2025
47 Мутромилиционерът полудя!
10:40 26.11.2025
48 тиквата
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ето че имам наивни хорица кат Данко Харсъзина
дето ме хвалят
а такива са стотици хиляди ама са скромни и работят за нас за мен
а не цъкат тук
10:40 26.11.2025
49 600000
До коментар #41 от "Този не е разбрал, че вреди на България":Те за от същият типаж, важно е в селската класация да са над средата.
10:41 26.11.2025
50 Зад
10:42 26.11.2025
51 Някой
10:44 26.11.2025
52 Чочо
10:44 26.11.2025
53 абе селски
До коментар #5 от "Последния Софиянец":как ще се плаща в кръчмата в 00:01 на 01.01.2026? Ще бачкаш ли или ще си вържеш въжето някъде:)
10:45 26.11.2025
54 Емигрант
10:46 26.11.2025
55 Въпрос
10:47 26.11.2025
56 Дедо ви...
10:48 26.11.2025
57 Така ли мръсник ?
10:49 26.11.2025
58 Мокой
10:50 26.11.2025
59 ще ги вкарам в еврозоната ....
10:51 26.11.2025
60 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":КАТО МУ СЕ ПОКЛОНИШ ДО ЗЕМЯТА
НЕ ЗАБРАВЯЙ ЗА ВАЗЕЛИНА.....
10:52 26.11.2025
61 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Колкото и да се пъне комунистът-руски орденоносец Борисов, България ще влезе в Еврозоната!
10:54 26.11.2025
62 Бай ой
10:55 26.11.2025
63 прага на бедност в България
10:55 26.11.2025
64 Надзирател
10:55 26.11.2025
65 Данко Харсъзина
10:56 26.11.2025
66 И кога го е казал ?
10:58 26.11.2025
67 Спри се бре човеко
До коментар #65 от "Данко Харсъзина":Не те ли е срам. Я се огледай какъв коптор направи Борисов от България...
10:59 26.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
11:03 26.11.2025
70 Още
11:03 26.11.2025
71 Остава
11:05 26.11.2025
72 Баце арестант
11:07 26.11.2025
73 Реалист
11:07 26.11.2025
74 Име
До коментар #2 от "Капитан Крийч":Те ще "плащат", а ние ще плащаме! Този е за бесило!
11:08 26.11.2025
75 Боооклук ...
11:08 26.11.2025
76 Гледай те да не те вкарат тебе на едно
11:11 26.11.2025
77 Я пак го прочетете моля !
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
11:12 26.11.2025
78 Град Козлодуй
До коментар #65 от "Данко Харсъзина":Ще му направят паметник!Да -така е! Ще му направят ама надгробен!
11:20 26.11.2025
79 Грабители и унищожители
И се събудете се ей... социално слаби дори в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? До кога ще търпите подобни на Борисов боооклуци глупостии да ви говорят и да ви грабят? А?
11:21 26.11.2025
80 Боруна Лом
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Гледай само да не си сецнеш кръста от поклони......мазен пО Тур НАК!
11:23 26.11.2025
81 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел... ГЕРБ са позор !
11:24 26.11.2025
82 ще ги вкарам в еврозоната ....
11:30 26.11.2025
83 европиец
11:32 26.11.2025
84 на оружие другари!
До коментар #26 от "Новичок":И ако ги изгоните кого ще монтирате?Когато искате оставка пояснете после какво ще става.Пак от същото.Време е да леете сълзи за "ВИличие".
11:44 26.11.2025
85 ЕДГАР КЕЙСИ
11:48 26.11.2025
86 Тиквата е крадлив мафиот
11:49 26.11.2025
87 Колкото и да се пъне Борисов
3% дефицит с 5% за НАТО плюс още 1,5% за НАТО.... и 1% от всички милиарди за Украйна от ЕС нали? А ги махнете и да видим дали в бюджета няма пари ....
11:50 26.11.2025
88 Марш куче тлъсто
11:51 26.11.2025
89 Да му го вкарам аз на толупа ....
11:55 26.11.2025
90 Сирма
До коментар #2 от "Капитан Крийч":Кво му пука.Малък Борко от бебе си е милионер.Ще го прати я в Оксворт,я в Кембрич или Итън да си очовечи и да не мучи като дедо си.Кога се върне ни подхваща да ни управлява.Всичко е чертеж.
11:57 26.11.2025
91 Метресата от Барселона
До коментар #79 от "Грабители и унищожители":Западните господари назначиха една шайка крадци с тъмно минало да управляват присъединената територия, която някога бе независима България. Борисов прави винаги това което му наредят първо американците и после германците. Ако милееше за народа си - както непрекъснато се бие в гърдите, нямаше еднолично и диктаторски да решава жизненоважни въпроси за всеки човек. Видя се за 20 години присъствие в политиката какво вредно въздействие оказа върху всички сектори на живота. Духовно опростачване и материална мизерия. Никога не го е интересувало какво мисли или иска българинът. Зависим и мазен Барба Ганьос.
12:01 26.11.2025
92 Салфетката е вече начертана!
12:07 26.11.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ПКП
12:17 26.11.2025
95 Дори и в космоса
12:17 26.11.2025
96 ТОЧНО. Това го пиша от
До коментар #92 от "Салфетката е вече начертана!":Година САЩ Русия и Китай са новите господари на света. Където в който съюз сме влезнали той се е разпадал. ВИЖТЕ ИСТОРИЯТА НАЗАД.
12:21 26.11.2025
97 Ауу Бокич,
12:26 26.11.2025
98 На снимката стърготина
Останалото е талаш, а след 89 г. стърготини с оскъдица на естествен интелект и престъпни наклонности!
12:28 26.11.2025
99 похотливеца
До коментар #94 от "ПКП":Аааа, пропуснал си тая от Видин! И теменужката от Топлофикация-София!
12:34 26.11.2025
100 Тъпак
12:41 26.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ЕДГАР КЕЙСИ
13:31 26.11.2025
103 ДА ТЕ ВКАРАТ В НУЖНИКА НА ДВОРА !
13:37 26.11.2025
104 ЩО МАХНА ФАШИСТКОТО ЗНАМЕ БЕ ?
13:38 26.11.2025
105 Мдаааа
13:44 26.11.2025
106 ЕДГАР КЕЙСИ
13:45 26.11.2025