Борисов: Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“

26 Ноември, 2025 10:16 1 884 106

  • бойко борисов-
  • пп-дб-
  • протести-
  • бюджет

До преди 10-15 дни ДБ-тата обясняваха как трябва да замразим, да режем и всичко останало. Аз тогава им отговорих - "постна пица - Дянков" няма да предложа пак. Тогава се съгласих се с другите две партии

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с днешния протест на ПП–ДБ.

„Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната от 1 януари. Те са царе на манипулацията. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“, заяви Борисов.

По-рано днес председателят на ПП Асен Василев обяви, че днес протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът. Василев подчерта, че това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят какво мисли народът за бюджета и да приемат разумни предложения.

"До преди 10-15 дни ДБ-тата обясняваха как трябва да замразим, да режем и всичко останало. Аз тогава им отговорих - "постна пица - Дянков" няма да предложа пак. Тогава се съгласих се с другите две партии", заяви Борисов.

Във връзка с закупуването на активи на „Лукойл“ той заяви: „Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността.Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае.“

На въпрос дали има частен „Фалкон“ и дали той се използва от „тартора“ на правителството — който седи на първия ред в парламента, но според твърдения на президента Румен Радев тайно лети всяка седмица към Дубай — Борисов заяви, че не коментира изказвания на политически лидери. „Аз не съм мръднал от България, проверете“, добави той.

Борисов заяви, че е съгласен с предложението ТОТО-то да бъде дадено на концесия за 15 години. "Една от най-добрите десни мерки са концесиите", заяви той.


  • 1 Данко Харсъзина

    7 128 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик. Поклон до земи.

    Коментиран от #6, #37, #48, #60, #61, #80, #93

    10:18 26.11.2025

  • 2 Капитан Крийч

    122 4 Отговор
    Бащицата се самозабрави. Отказва да повярва че и децата и внуците му ще плащат за престъпленията му.

    Коментиран от #74, #90

    10:18 26.11.2025

  • 3 Мнение

    83 1 Отговор
    Ще видиш градината си разкопана от служители с металдетектор

    10:18 26.11.2025

  • 4 Бендида

    98 1 Отговор
    Само Тръмп знаел, какво ще се случи с рафинерията?!? Като твърди, че не е премиер и нищо не зависи от него, като какъв се среща с отрочето на Тръмп и си бъбрят за продажбата на ,,Лукойл"? Не са виновни онези на изток и на запад, виновни са нашите продажници.

    Коментиран от #29

    10:18 26.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    70 11 Отговор
    До края на годината няма да има нито евро нито еврозона а Бойко Борисов и Урсула отиват на Народен съд.

    Коментиран от #9, #39, #53

    10:19 26.11.2025

  • 6 Дедо Джо

    59 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И ти ли папкаш от ръчицата му?

    Коментиран от #17

    10:19 26.11.2025

  • 7 Мнение

    54 0 Отговор
    Ще видиш отмъщението на Пеевски за това, че писа доноси всеки ден до като не го вкарат в санкционираните лица

    10:19 26.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    54 0 Отговор
    Шиши лети в Дубай при Таки със самолета на Домусчиев.

    10:20 26.11.2025

  • 9 Капитан Крийч

    47 9 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Еврото и еврозоната са инструмент на САЩ за контрол над европа. От сащ зависи докога ще съществуват.

    10:20 26.11.2025

  • 10 Мнение

    43 2 Отговор
    Ще видиш незаконния си син тази вечер в медиите

    10:21 26.11.2025

  • 11 Коментар

    47 0 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    10:21 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Държавните чантаджии

    60 0 Отговор
    гласуват за тоя!

    10:21 26.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 77 Отговор
    Без Бойко Борисов, България е загубена. Той вкара България в Шенген и в Еврозооната, сиреч в сърцето на Европа и в клуба на богатите. Името му ще бъде записано със златни букви в Историята на България.

    Коментиран от #30

    10:24 26.11.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    7 28 Отговор
    Има задържани депутати от Величие! Ивелин е измамник потвърдено!

    10:25 26.11.2025

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    61 0 Отговор
    ТОЗИ Е Е ГАТИ ТЪПИЯ И,, Д,, И,, О,, Т...
    МАХАЙ СЕ БЕЕЕЕЕ......
    НАЛИ ВИЖДАШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗИМ
    И НЕНАВИЖДАМЕ!
    ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ ЗАКОПЧАН.....

    10:25 26.11.2025

  • 17 ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо Джо":

    Самият той...

    10:25 26.11.2025

  • 18 фбр

    60 0 Отговор
    КРЕТЕН !!!! От природно тъп , няма как да станеш природно умен Винету !!!!

    10:25 26.11.2025

  • 19 Сталин

    59 1 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    10:26 26.11.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    44 1 Отговор
    " Дайте ми да управлявам парите на една страна и не ме интересува кой ще управлява тази страна!"

    Е, дадохте му НАШИТЕ ПАРИ❗

    10:26 26.11.2025

  • 21 Асен

    28 2 Отговор
    ЕС е P.E.N.I.S. и Баце чистосърдечно ни обещава да ни го вкара в ...България.

    Коментиран от #28

    10:26 26.11.2025

  • 22 Сталин

    50 0 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    10:26 26.11.2025

  • 23 мнение

    16 13 Отговор
    Руските агенти Теменужка и Барисаф повтаряха до началото на март, че няма да влезем в еврозоната, защото дефицитът ни е над 5%. Единствено ПП ДБ ги накара насила да се забързат. Барисаф е руски агент, той клати властта

    10:26 26.11.2025

  • 24 филия с мас

    44 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    От теб по-голям паразит не се е раждал!

    10:27 26.11.2025

  • 25 Минувач

    50 1 Отговор
    ППДБ подкрепят въвеждането на еврото от самото начало. Бойко Борисов вече работи само с интриги и внушения.

    10:27 26.11.2025

  • 26 Новичок

    48 0 Отговор
    Довечера всички на протеста.Оставка...

    Коментиран от #84

    10:28 26.11.2025

  • 27 жлетжс

    47 1 Отговор
    Този нахален лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, продължава да дебне мисирките и да ги плющи на гюме. Изчаква ги да се насъберат сутрин на гладно излиза и ги почва да да лъже на воля колкото може. Та тоя боклук не говори как са подготвили милиардите да ги ограбят с обръчите от фирми, а обяснява кактой ни бил вкарал в еврото. Не обяснява кой му напълни чекмеджето с евро и злато а говори как щял да прави концесии. Точно този крадлив циганин дето освен да граби друго не разбира та точно той щял концесии да прави. Сещате ли се че накрая пак ще имаме да даваме??? Както и със златото и всичко което този циганин докосна всичко е на загуба и имаме да даваме. Слава на Господ Иисус Христос, вече колкото и да лъже, всеки българин започва да усеща какво е да те управлява ГЕРБ. С лъжлив и крадлив циганин ГЕРБ освен да обеднееш и да задлъжнееш друго не чакаи, мИрси.

    Коментиран от #43

    10:28 26.11.2025

  • 28 автогол

    25 0 Отговор

    До коментар #21 от "Асен":

    Накрая ще си го вкара сам.

    10:29 26.11.2025

  • 29 така де

    24 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бендида":

    То лукойл е продаден отдавна но за късмет не може да бъде преместен,защото БЪЛГАРИЯ държи златната акция ..Освен това бойко си е измил ръцете и постната пица вече не е постна защото приписва харчовете на останалите които крепят правителствотоА тотото отдавна още от ТАТОВО време е притежание на майката НА ДЕЛЯН Да казваме че комунистите а и всички предадоха бизнеса и службите си на синове и внуци е БЕЗМИСЛЕНО КОЙ КАКВОТО СИ ИМА ДА СИ ГО ПАЗИ И ДА СИ ГО ПРЕДАВА ПО НАСЛЕДСТВО

    10:29 26.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    обАркаАл си се пич❗
    той доразсипа България❗
    той ни вкарва при най-големите БАНКСТЕРИ с най-големите дългове- ЕЦБ 8 мИлИарда, Бундесбанк- 20 мИлИарда, Франция 3 трЕлЕона❗

    10:31 26.11.2025

  • 31 Няма интелект

    37 1 Отговор
    За този дребнодушец всичко е някакво селско противопоставяне, в което той е главният бабаит и решава, дава, погалва. Този не е разбрал, че вреди на България повече от чума и война.

    Коментиран от #41

    10:32 26.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тиквата: а теб прегърнат с

    25 0 Отговор
    бай ставри в софийския затвор

    10:33 26.11.2025

  • 35 провинциалист

    25 1 Отговор
    „Протестите са хубаво нещо, това е демокрация.“ - ми, не. Референдумите са демокрация. Протест е като се тръшкаш някой да свърши нещо вместо тебе.

    10:33 26.11.2025

  • 36 Изрод

    31 3 Отговор
    Ти ни вкара в Ада!
    Радев, идвай!

    10:34 26.11.2025

  • 37 Днеска вкарваш ,

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    утре те вкарват .. Такъв е животът .

    10:34 26.11.2025

  • 38 провинциалист

    27 0 Отговор
    "ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната" - ми те нали са първи атлантути, човек може да ги вкара в зоната само ако не им пречи. Поредния хелоуински бисер.

    10:35 26.11.2025

  • 39 прав си пич

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    В България € ще се използува от 01.01.2026. Виждам, че нямаш търпение, но ще изчакаш още 4-5 седмици.

    10:36 26.11.2025

  • 40 ШЕФА

    36 0 Отговор
    Физиономия на изплашен престъпник чакащ възмездие,но незнаещ от къде ще му дойде след като е разплакал безброй българи.

    10:36 26.11.2025

  • 41 Този не е разбрал, че вреди на България

    33 0 Отговор

    До коментар #31 от "Няма интелект":

    дай му на българина власт и му гледай сеира

    не е луд който яде баницата а който му я дава
    или 600 000 избирачи дето не са разбрали че ще си останат най бедни в ес
    и вреди на всички и държава ама доста хора не го схващат

    Коментиран от #49

    10:36 26.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 1234

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "жлетжс":

    Ти какво общо имаш със златото ГЛЕДАЛ ли си австралийските търсачи на злато как фалират АМИ ГЛЕДАЙ поучително е Печалбата в златото е че като се разплатиш с работниците и заплатиш похабената техника си прибираш златото в банката А примерно ако хванеш риба трябват складове с хладилни камери и ако спре тока изхвърляш стоката Итова много преди да стигне до купувача който да ти плати стоката с пари,,които пък вече са обезценени от инфлацията Ти наясно ли си колко вземат работещите българи в мините МОЖЕ БИ КОЛКОТО ПРЕЗИДЕНТА.стани миньор и не злобей

    10:38 26.11.2025

  • 44 а безполезен бръмбар зад тиквата

    19 0 Отговор
    самодоволно си се хили
    щото е на кьор софра

    10:38 26.11.2025

  • 45 И защо трябва да има

    19 0 Отговор
    Снайперисти по горните етажи на Партийния дом?
    Кажи бе, !

    10:38 26.11.2025

  • 46 Магнитски

    23 0 Отговор
    Този клоун е вече жалък.

    10:38 26.11.2025

  • 47 Мутромилиционерът полудя!

    28 0 Отговор
    Този крадец, бандит, демагог и наглец явно не вижда, че ВСИЧКИ, с изключение на бандата на Двете Прасета са против този бюджет, който е тяхната касичка за свинщини!

    10:40 26.11.2025

  • 48 тиквата

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ето че имам наивни хорица кат Данко Харсъзина
    дето ме хвалят
    а такива са стотици хиляди ама са скромни и работят за нас за мен
    а не цъкат тук

    10:40 26.11.2025

  • 49 600000

    12 0 Отговор

    До коментар #41 от "Този не е разбрал, че вреди на България":

    Те за от същият типаж, важно е в селската класация да са над средата.

    10:41 26.11.2025

  • 50 Зад

    21 0 Отговор
    него мазният селяндур , заграбил почти 100 милиона от Александровска , лукаво се усмял , демонстрирайки пълна солидарност с всички глупотевини , извиращи от Буда.

    10:42 26.11.2025

  • 51 Някой

    20 0 Отговор
    Дори лъжите им за инфлацията от НСИ за 2.7% за одобрението за влизане, е нарушение на договора за функциониране на ЕС член 140 (за еврото). Всички по веригата знаят че лъжат и че не отговаряме на никакви критерии, но имат изгодата да си мълчат, че да не ни изпуснат. Дори бюджета и дефицита с главно Д са доказателство, че лъжат!

    10:44 26.11.2025

  • 52 Чочо

    10 0 Отговор
    И теб да те вкарат на едно място... колкото и да се пънеш

    10:44 26.11.2025

  • 53 абе селски

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    как ще се плаща в кръчмата в 00:01 на 01.01.2026? Ще бачкаш ли или ще си вържеш въжето някъде:)

    10:45 26.11.2025

  • 54 Емигрант

    27 0 Отговор
    Тази празна тиква на диктатор не спря да употребява личното местоимение "АЗ" ! И много чудно, уж бил демократ пък прави опит да разделя опозицията, какво очаква ПП да протестират като опозиция, а пък Възраждане да бъдат против ? Обединение е нужно, а не "разделяй и владей", много проста тиква ! А нали тази Тиква постоянно говореше, че бил против Пеевски, защо гласуват заедно ? Как издържа това стадо в България на такива прости политици като тоя и Пеевски да ги управляват ? Никога българинът няма да има достойнство пред Европа, а и пред света с такива мал(к)оумни политици !

    10:46 26.11.2025

  • 55 Въпрос

    19 1 Отговор
    Този тандем Пеевски - Борисов просто е непоносим вече. Време е да ги изпратим при бай Ставри за поне 2000 години. Единия нарежда, а другия слуша и изпълнява! Е,това ли заслужава българският народ? Да го управляват най-корумпираните крадци-еднокнижници!

    10:47 26.11.2025

  • 56 Дедо ви...

    18 0 Отговор
    Нашите управляващи се натискат за еврото от години. ЕК просто се съгласи, щом толкова искат, да заповядат. В интерес на истината в конвергентния доклад на ЕК за влизането ни в еврозоната се казваше, че България не е готова. Казваше се, че не са изпълнени изискванията по ред показатели, че страната не отговаря на определени критерии. Но въпреки това докладът прие, че може да влезем. Днес, когато всички критикуват позицията и по нашия бюджет, трябва да се припони това. Оценката и по бюджета е важна, защото показва право в очите на правителството какво е свършило. И нека бъдем честни за още нещо - Настроенията в България у еврозонофилите почиват на митове, легенди и измислици за европейски ред, рай и богатство. Както и на много характерната за част от интелигенцията ни от Възраждането насам сляпа възхвала на европейските постижения и ценности. Които в днешно време просто не съществуват.

    10:48 26.11.2025

  • 57 Така ли мръсник ?

    23 0 Отговор
    ще ги вкарам в еврозоната ..... и пенсионерите в гроба с прага на бедност вероятно

    10:49 26.11.2025

  • 58 Мокой

    22 0 Отговор
    Боже, слез да си прибереш версиите, че не се трае!

    10:50 26.11.2025

  • 59 ще ги вкарам в еврозоната ....

    20 0 Отговор
    Атлантизма може да съществува единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    10:51 26.11.2025

  • 60 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    КАТО МУ СЕ ПОКЛОНИШ ДО ЗЕМЯТА
    НЕ ЗАБРАВЯЙ ЗА ВАЗЕЛИНА.....

    10:52 26.11.2025

  • 61 ИСТИНАТА

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Колкото и да се пъне комунистът-руски орденоносец Борисов, България ще влезе в Еврозоната!

    10:54 26.11.2025

  • 62 Бай ой

    17 1 Отговор
    Що да не са прегърнати с Възраждане, да не са чумави? Та, ако съдим по изборите в Пазарджик, нищо чудно вече Възраждане да имат повече гласове на национално ниво от теб, мyтрo. А самият факт, че си успял да събереш тия две формации срещу теб, значи, че много си се ycрал.

    10:55 26.11.2025

  • 63 прага на бедност в България

    12 1 Отговор
    Е три пъти по нисък от този в Индия и Виетнам и с 35% по нисък от този в Нигерия ! 4, 2 пъти по нисък от този във Китай и Корея. Това е истината еврозонци

    10:55 26.11.2025

  • 64 Надзирател

    18 1 Отговор
    Колкото и да се птнеш, скоро отиваш за дълго в затвора, кадецо долен !

    10:55 26.11.2025

  • 65 Данко Харсъзина

    2 22 Отговор
    Великият Бойко Борисов ще го оценява историята и бъдещите поколения ще му строят паметници, а не някакви полу грамотни писачи в някакъв си форум.

    Коментиран от #67, #78

    10:56 26.11.2025

  • 66 И кога го е казал ?

    13 1 Отговор
    "постна пица - Дянков" няма да предложа пак. А? Само в кратуната си гласове може да е чувал. Шизофреник ...

    10:58 26.11.2025

  • 67 Спри се бре човеко

    15 1 Отговор

    До коментар #65 от "Данко Харсъзина":

    Не те ли е срам. Я се огледай какъв коптор направи Борисов от България...

    10:59 26.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    13 1 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    11:03 26.11.2025

  • 70 Още

    6 3 Отговор
    Хан Аспарух е искал да се присъедини към еврото, но това се крие от историците

    11:03 26.11.2025

  • 71 Остава

    6 2 Отговор
    един германец - управител да се назначи тук и готово. Преходът най-после ще приключи.

    11:05 26.11.2025

  • 72 Баце арестант

    11 2 Отговор
    Бацинка, колкото и да се пънеш, Радев идва и ще те вкарат в кауша на старини - нема да ти се верва - хахаха...като Тато, ама ще лежиш ефективно в Централния - за икономическа катастрофа № 2, нема да си лежиш в зайчарника.

    11:07 26.11.2025

  • 73 Реалист

    4 7 Отговор
    Те Променкаджиите на Фатмака пиеха мазно турско кафе при Шиши, та с едно Възраждане ли няма да се гушнат?!

    11:07 26.11.2025

  • 74 Име

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Капитан Крийч":

    Те ще "плащат", а ние ще плащаме! Този е за бесило!

    11:08 26.11.2025

  • 75 Боооклук ...

    10 2 Отговор
    „Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна....

    11:08 26.11.2025

  • 76 Гледай те да не те вкарат тебе на едно

    11 3 Отговор
    Друго място щото много взе да си вярваш.

    11:11 26.11.2025

  • 77 Я пак го прочетете моля !

    7 2 Отговор
    И се замислете какво направиха атлантиците.. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)...
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    11:12 26.11.2025

  • 78 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Данко Харсъзина":

    Ще му направят паметник!Да -така е! Ще му направят ама надгробен!

    11:20 26.11.2025

  • 79 Грабители и унищожители

    7 2 Отговор
    На българите и България. Това сте вие атлантиците. Най гнусните хора в България. Докарахте хората на африканците даже да завиждат... За Азия да не говорим ...Скрий се нищожество герберастко, махни се.. И в Индия даже данъчно облекчение върху доходите за тези, които печелят до 1 200 000 рупии ($13 812) годишно има. Тези хора от година даже не подлежат на облагане с данък върху доходите, при условие че използват специфичен данъчен формуляр. Под тази сума се считат за социално слаби! Прагът на годишния доход за плащане на данък върху дохода беше 700 000 рупии (8 093 долара) още 2023 година ,......Проверете го ако не ми вярвате проспериращи уважаеми еврозонци и урсулци
    И се събудете се ей... социално слаби дори в Индия са всички които под $13 812 годишно доходи имат ! И са освободени и от данъци ! ....Вие в България роби ли сте да ви питам? роби ли сте ? До кога ще търпите подобни на Борисов боооклуци глупостии да ви говорят и да ви грабят? А?

    Коментиран от #91

    11:21 26.11.2025

  • 80 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Гледай само да не си сецнеш кръста от поклони......мазен пО Тур НАК!

    11:23 26.11.2025

  • 81 Колко неадекватен трябва да си верно

    4 2 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел... ГЕРБ са позор !

    11:24 26.11.2025

  • 82 ще ги вкарам в еврозоната ....

    5 3 Отговор
    И още отговор чакаме? На каква стойност ще бъдат напечатаните "български евра" ? Отговор НЯМА ! На каква стойност нищожество? За колко е оценена България? Със и без онези 8% които ще подарим на ЕЦБ ?...

    11:30 26.11.2025

  • 83 европиец

    6 3 Отговор
    Израза "Вкарам в еврозоната " на мен ми звучи като заплаха , а не като нещо позитивно . Дано ЕС се разпадне след края на войната , че не се трае вече .

    11:32 26.11.2025

  • 84 на оружие другари!

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Новичок":

    И ако ги изгоните кого ще монтирате?Когато искате оставка пояснете после какво ще става.Пак от същото.Време е да леете сълзи за "ВИличие".

    11:44 26.11.2025

  • 85 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 5 Отговор
    А ZEЛЕНИЯ ЧОРАП , КРЪВ ЩЕ ПРЕПИКВА ОТ ZЛОБА .................... ФАКТ !

    11:48 26.11.2025

  • 86 Тиквата е крадлив мафиот

    6 2 Отговор
    Боко защо го е страх от мнението на хората! Пълен провал сте

    11:49 26.11.2025

  • 87 Колкото и да се пъне Борисов

    5 2 Отговор
    Все си е олигофрен. в бюджета няма пари ....
    3% дефицит с 5% за НАТО плюс още 1,5% за НАТО.... и 1% от всички милиарди за Украйна от ЕС нали? А ги махнете и да видим дали в бюджета няма пари ....

    11:50 26.11.2025

  • 88 Марш куче тлъсто

    2 2 Отговор
    В завода за барути..... Чиба

    11:51 26.11.2025

  • 89 Да му го вкарам аз на толупа ....

    3 2 Отговор
    да се пънат ли ? Като във затвора го напънат ще има да вряца ....

    11:55 26.11.2025

  • 90 Сирма

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Капитан Крийч":

    Кво му пука.Малък Борко от бебе си е милионер.Ще го прати я в Оксворт,я в Кембрич или Итън да си очовечи и да не мучи като дедо си.Кога се върне ни подхваща да ни управлява.Всичко е чертеж.

    11:57 26.11.2025

  • 91 Метресата от Барселона

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "Грабители и унищожители":

    Западните господари назначиха една шайка крадци с тъмно минало да управляват присъединената територия, която някога бе независима България. Борисов прави винаги това което му наредят първо американците и после германците. Ако милееше за народа си - както непрекъснато се бие в гърдите, нямаше еднолично и диктаторски да решава жизненоважни въпроси за всеки човек. Видя се за 20 години присъствие в политиката какво вредно въздействие оказа върху всички сектори на живота. Духовно опростачване и материална мизерия. Никога не го е интересувало какво мисли или иска българинът. Зависим и мазен Барба Ганьос.

    12:01 26.11.2025

  • 92 Салфетката е вече начертана!

    3 2 Отговор
    Палачинката се обърна! САЩ, Русия и Китай се разбраха! България е в коалицията на победените! Само наште тъпи евроатлантици не са разбрали и още се държат за полата на урсула! Чака ги Народен съд! А за злините които причиниха на руснаците ще си платят с лихвите!

    Коментиран от #96

    12:07 26.11.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ПКП

    1 1 Отговор
    Ние всички П....П от Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Враца, Варна, Добрич и още много градове, села и паланки Сме Твърдо ЗАД ШЕФА от Банкя / с нас е и Коцето Ангелов/ !

    Коментиран от #99

    12:17 26.11.2025

  • 95 Дори и в космоса

    2 0 Отговор
    Да ни изстреляШ ще останеш най кр@длив зависим Тръмп ръководител. Европа та Европа той щял да вкарва ЗАЩО НЕ НАПРАВИ РЕФЕРЕНДУМ ДА ПОПИТАШ НАРОДА ЩЕЛИ ИЛИ НЕ ИСКА. И ТОГАВА ГОВОРИ. И КОЙ ЩЕ ВКАРАШ ТАМ ПЕНСИОНЕРИТЕ БИЗНЕС МЕНТИТЕ ПОЛИТИЦИТЕ СЛУЖБИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯТА И НЕКОИ ДРУГИ РАБОТНИЦИ. ТЕ ТУУУПКО ПОВЕЧЕТО ВЕЧЕ СА ТАМ И ЖИВЕЯТ РАБОТЯТ ТАМ. ТИ ГИ ИЗГОНИ. ЛАЙКАТА..

    12:17 26.11.2025

  • 96 ТОЧНО. Това го пиша от

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Салфетката е вече начертана!":

    Година САЩ Русия и Китай са новите господари на света. Където в който съюз сме влезнали той се е разпадал. ВИЖТЕ ИСТОРИЯТА НАЗАД.

    12:21 26.11.2025

  • 97 Ауу Бокич,

    2 1 Отговор
    увиснали устни, торбички под очите, нещо на Дон Корлеоне ми мязаш, или е Магнитско безсъние на кой кво да олижеш???

    12:26 26.11.2025

  • 98 На снимката стърготина

    2 2 Отговор
    У нас е имало много малко държавници: Стамболов, Стамболийски, цар БорисТрети, (за Буров не съм сигурен), и бай Тошо!
    Останалото е талаш, а след 89 г. стърготини с оскъдица на естествен интелект и престъпни наклонности!

    12:28 26.11.2025

  • 99 похотливеца

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "ПКП":

    Аааа, пропуснал си тая от Видин! И теменужката от Топлофикация-София!

    12:34 26.11.2025

  • 100 Тъпак

    2 1 Отговор
    Тебе хората ще те гонят с камъни за еврозоната Бери си кахъра. ПП и Възраждане не ги мисли!

    12:41 26.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПО ГОЛЯМ ZЛОБАР ОТ ....................... БЪЛГАРО - УБИЕЦА МУНЧО , НЯМА НА СВЕТА ...................... ФАКТ !

    13:31 26.11.2025

  • 103 ДА ТЕ ВКАРАТ В НУЖНИКА НА ДВОРА !

    0 1 Отговор
    БОКЛУК .!

    13:37 26.11.2025

  • 104 ЩО МАХНА ФАШИСТКОТО ЗНАМЕ БЕ ?

    0 1 Отговор
    ФАШИСТ !

    13:38 26.11.2025

  • 105 Мдаааа

    0 1 Отговор
    Две тикви ще фалират България за да докажат, че от тъп има и по-тъп! Не се наситиха на власт и пари.

    13:44 26.11.2025

  • 106 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПУТЛЕР И ZEЛЕНИЯ ЧОРАП СА ........................ ФАШИСТИ ......................... ФАКТ !

    13:45 26.11.2025

