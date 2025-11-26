Борисов: Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“

„Протестите са хубаво нещо, това е демокрация.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с днешния протест на ПП–ДБ.

„Колкото и да се пънат, ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната от 1 януари. Те са царе на манипулацията. Нека ги видя довечера прегърнати с ‘Възраждане’“, заяви Борисов.

По-рано днес председателят на ПП Асен Василев обяви, че днес протестът ще бъде мирен, но ще се блокира парламентът. Василев подчерта, че това означава, че хората, които са изпратени там от българския народ, трябва да чуят какво мисли народът за бюджета и да приемат разумни предложения.

"До преди 10-15 дни ДБ-тата обясняваха как трябва да замразим, да режем и всичко останало. Аз тогава им отговорих - "постна пица - Дянков" няма да предложа пак. Тогава се съгласих се с другите две партии", заяви Борисов.

Във връзка с закупуването на активи на „Лукойл“ той заяви: „Всички тръпнем в очакване да видим какво ще се случи в Украйна. Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват — свързани са със солидарността.Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае.“

На въпрос дали има частен „Фалкон“ и дали той се използва от „тартора“ на правителството — който седи на първия ред в парламента, но според твърдения на президента Румен Радев тайно лети всяка седмица към Дубай — Борисов заяви, че не коментира изказвания на политически лидери. „Аз не съм мръднал от България, проверете“, добави той.

Борисов заяви, че е съгласен с предложението ТОТО-то да бъде дадено на концесия за 15 години. "Една от най-добрите десни мерки са концесиите", заяви той.