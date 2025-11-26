Новини
ВМРО протестираха в София в подкрепа на Владимир Перев

26 Ноември, 2025 11:55 712 17

От 90-те години на миналия век този човек защитаваше правата на българите, каза пред журналисти Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представители на ВМРО се събраха на митинг до парламента в София в подкрепа на журналиста и доайен на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.

От 90-те години на миналия век този човек защитаваше правата на българите, каза пред журналисти Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат. Нападението срещу Перев е продиктувано точно от национална омраза с думите „заради мръсната ти българска уста“, коментира той.

Джамбазки съобщи, че вчера са внесли в Софийската районна прокуратура сигнал и настояват СРП да разследва това престъпление, тъй като съгласно българският Наказателен кодекс българската държава има задължението да разследва, преследва и наказва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.

Той съобщи и, че са изпратили и писмо до всички европейски представители и до Европейската комисия, в което са приложили поредните случаи на нападнати и бити българи в Република Северна Македония (РСМ). Направили сме и правен меморандум, който ще изпратим до всички народни представители, който е за системни нарушения срещу лицата с българско самосъзнание в РСМ и правните задължения на институциите на ЕС в процеса на присъединяване, посочи Ангел Джамбазки. Той добави, че в него са описали защо и как това поведение на властите в РСМ не позволява тази държава да преговаря за членство в ЕС. По думите му това е оръжие в ръцете на българската дипломация, стига да има куража да се занимава с тази тема.

В подкрепа на Владо Перев на митинга беше и Благой Шаторов - българин, принуден да напусне Република Северна Македония заради институционален натиск чрез македонските служби и полиция, и дошъл да живее със семейството си в България.

Шаторов разказа, че имал три малки фирми – няколко таксиметрови коли, магазин за цветя, пред който е поставяна полиция и забранявали на клиентите да спират с колите заради безопасност в трафика. Тук вече сме добре, но в Македония има много хора, които не могат да се изяснят за своята народност от страх от това, което се случва на мен, на Люпчо, сега и на Владо Перев - човек на 80 години, пребит от мъж в своята най-здрава възраст, коментира той. Човекът не е направил нищо лошо, той пише вестникарски колони, в които споделя мемоари от своето детство как баща му, който бил шивач, с други хора от Прилеп се събирали в шивашкото ателие и си говорели за българщината, посочи Шаторов.


  • 1 Шкембе Войвода- Каракачанката

    5 2 Отговор
    Продаде 100 000 бг тескерета на макетата да си шетат из Еуропската уния!

    12:01 26.11.2025

  • 2 Домашен любимец

    5 2 Отговор
    Ох, чак сега започнах да разумявам, защо Русия бе принудена да осъществи СВО! Защото, все още Русия свои не бросает! Е, и защото може да си го позволи, все пак....! България 1903 г. отърва боя, след това обаче през 1913 и 1915 г. не изтърпя провокациите от страна на съседите и отнесе шамари и национални катострофи!

    Коментиран от #4, #16

    12:17 26.11.2025

  • 3 Питане

    7 1 Отговор
    Северномакедонците ни бият, палят, обиждат, а ние, нали сме толерантни с всички, ги приемаме като братя, даваме им образование, работа, жилища!!! Не трябва ли и ние да се отнасяме така с тях, както те с българите там - да ги гоним, да ги бием, да не им даваме работа, да ги обиждаме? Така ли ще продължаваме, да сме винаги добри, а те да ни танцуват върху главите? Явно ще трябва да се приложи поговорката "На зло куче, зъл прът". Северномакедонците напълно си заслужиха такова отношение.

    Коментиран от #6, #7

    12:23 26.11.2025

  • 4 Този път ще помолим Русия

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Домашен любимец":

    за да окупираме Македония!
    С германците не се получи!

    12:24 26.11.2025

  • 5 7255

    9 1 Отговор
    Много тъжно и обидно. Поредният българин бит и унижен в РСМ. Колко бяха бити и унижавани досега?
    Държавата ни нищо не прави, РСМ си ни бие и унижава както иска. Много скоро в РСМ вече няма да има хора като Перев, защото младите се страхуват да се декларират за българи, поради репресиите. И така.

    12:24 26.11.2025

  • 6 Желю Жабата- Селянина

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    първи в света ги призна и 100 танка им даде армаган!

    Коментиран от #10

    12:26 26.11.2025

  • 7 Ще има и още

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    То това е и заветната цел - и на Белград, и на Атина - българи към българи на зли кучета и зли прътове да си вадят. За съжаление скопяни са форматирани от деситилетия в тази матрица и са изцяло на разположение на тази цел.
    Жалка картинка сме.....и те, и ние...

    Коментиран от #9

    12:35 26.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Тъпаци.

    12:41 26.11.2025

  • 9 Ами,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ще има и още":

    като чета коментари под клипове с някои песни, нещо на историческа тематика и филми, най силно са мотивирани да ни мразят от действията на българския мобилизационен /те го наричат окупационен/ корпус през войните и най вече ВСВ! Богдан Филов сам отбелязва в дневника си през 1943 г. - ,,Посрещнаха ни като освободители, а сега ни мразят!". Там войската не е правила нещо по различно, отколкото срещу партизаните и техните ятаци тук, но реакцията е друга! тук населението възприема, че гонят шумкарите, а там - трепят македонците! А и си представи какво може да прави там един БГ ганец от село, похотлив и крадлив мобилизиран запасняк! Един такъв, 18 набор се хвалеше, че там живял голям живот! Глъм до безкрайност!

    Коментиран от #12

    12:43 26.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Желю Жабата- Селянина":

    Желю ги призна и уреди и руснаците да ги признаят. За благодарност получи псувни.
    Костов им даде 160 танка, а те ги нарязаха на скрап. Покрай Вардаро живеят примати.

    12:44 26.11.2025

  • 11 Василеску

    1 0 Отговор
    До № 7 да, така е. Но това е заради политиците след Първата Св. война, заради Коминтерна и заради предателите. Великите сили и световната мафия.

    12:44 26.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ами,":

    В Македония не е имало шумкари. Това са измишльотини. Дядо ми през 1942-1944г. е бил войник в Гевгелия. Стояли са си в казармата. Нито веднъж не са излизали да гонят шумкари, нито са чували за тях. Македонците са им носели ракия и погачи. И това не съм го прочел, разказвал ми е дядо, Бог да го прости. При тази паплач покрай Вардаро всичко е измишльотина. Дори шумкарите.

    12:50 26.11.2025

  • 13 Наши братя

    1 0 Отговор
    Всеки комплексар има нужда да унижи някого ,за да се почувства добре.Македонци трябва да се погаждат с всички съседи,да запазят каквото имат и да учат от съседите.Комплексарите са по малко от радостните готини хора,но вдигат голям шум.

    12:51 26.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

