ВМРО протестираха в София в подкрепа на Владимир Перев

Представители на ВМРО се събраха на митинг до парламента в София в подкрепа на журналиста и доайен на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев, който беше нападнат в понеделник в Скопие.
От 90-те години на миналия век този човек защитаваше правата на българите, каза пред журналисти Ангел Джамбазки, член на ръководството на ВМРО и бивш евродепутат. Нападението срещу Перев е продиктувано точно от национална омраза с думите „заради мръсната ти българска уста“, коментира той.
Джамбазки съобщи, че вчера са внесли в Софийската районна прокуратура сигнал и настояват СРП да разследва това престъпление, тъй като съгласно българският Наказателен кодекс българската държава има задължението да разследва, преследва и наказва престъпления срещу българи, извършени в чужбина.
Той съобщи и, че са изпратили и писмо до всички европейски представители и до Европейската комисия, в което са приложили поредните случаи на нападнати и бити българи в Република Северна Македония (РСМ). Направили сме и правен меморандум, който ще изпратим до всички народни представители, който е за системни нарушения срещу лицата с българско самосъзнание в РСМ и правните задължения на институциите на ЕС в процеса на присъединяване, посочи Ангел Джамбазки. Той добави, че в него са описали защо и как това поведение на властите в РСМ не позволява тази държава да преговаря за членство в ЕС. По думите му това е оръжие в ръцете на българската дипломация, стига да има куража да се занимава с тази тема.
В подкрепа на Владо Перев на митинга беше и Благой Шаторов - българин, принуден да напусне Република Северна Македония заради институционален натиск чрез македонските служби и полиция, и дошъл да живее със семейството си в България.
Шаторов разказа, че имал три малки фирми – няколко таксиметрови коли, магазин за цветя, пред който е поставяна полиция и забранявали на клиентите да спират с колите заради безопасност в трафика. Тук вече сме добре, но в Македония има много хора, които не могат да се изяснят за своята народност от страх от това, което се случва на мен, на Люпчо, сега и на Владо Перев - човек на 80 години, пребит от мъж в своята най-здрава възраст, коментира той. Човекът не е направил нищо лошо, той пише вестникарски колони, в които споделя мемоари от своето детство как баща му, който бил шивач, с други хора от Прилеп се събирали в шивашкото ателие и си говорели за българщината, посочи Шаторов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шкембе Войвода- Каракачанката
12:01 26.11.2025
2 Домашен любимец
Коментиран от #4, #16
12:17 26.11.2025
3 Питане
Коментиран от #6, #7
12:23 26.11.2025
4 Този път ще помолим Русия
До коментар #2 от "Домашен любимец":за да окупираме Македония!
С германците не се получи!
12:24 26.11.2025
5 7255
Държавата ни нищо не прави, РСМ си ни бие и унижава както иска. Много скоро в РСМ вече няма да има хора като Перев, защото младите се страхуват да се декларират за българи, поради репресиите. И така.
12:24 26.11.2025
6 Желю Жабата- Селянина
До коментар #3 от "Питане":първи в света ги призна и 100 танка им даде армаган!
Коментиран от #10
12:26 26.11.2025
7 Ще има и още
До коментар #3 от "Питане":То това е и заветната цел - и на Белград, и на Атина - българи към българи на зли кучета и зли прътове да си вадят. За съжаление скопяни са форматирани от деситилетия в тази матрица и са изцяло на разположение на тази цел.
Жалка картинка сме.....и те, и ние...
Коментиран от #9
12:35 26.11.2025
8 Данко Харсъзина
12:41 26.11.2025
9 Ами,
До коментар #7 от "Ще има и още":като чета коментари под клипове с някои песни, нещо на историческа тематика и филми, най силно са мотивирани да ни мразят от действията на българския мобилизационен /те го наричат окупационен/ корпус през войните и най вече ВСВ! Богдан Филов сам отбелязва в дневника си през 1943 г. - ,,Посрещнаха ни като освободители, а сега ни мразят!". Там войската не е правила нещо по различно, отколкото срещу партизаните и техните ятаци тук, но реакцията е друга! тук населението възприема, че гонят шумкарите, а там - трепят македонците! А и си представи какво може да прави там един БГ ганец от село, похотлив и крадлив мобилизиран запасняк! Един такъв, 18 набор се хвалеше, че там живял голям живот! Глъм до безкрайност!
Коментиран от #12
12:43 26.11.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Желю Жабата- Селянина":Желю ги призна и уреди и руснаците да ги признаят. За благодарност получи псувни.
Костов им даде 160 танка, а те ги нарязаха на скрап. Покрай Вардаро живеят примати.
12:44 26.11.2025
11 Василеску
12:44 26.11.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Ами,":В Македония не е имало шумкари. Това са измишльотини. Дядо ми през 1942-1944г. е бил войник в Гевгелия. Стояли са си в казармата. Нито веднъж не са излизали да гонят шумкари, нито са чували за тях. Македонците са им носели ракия и погачи. И това не съм го прочел, разказвал ми е дядо, Бог да го прости. При тази паплач покрай Вардаро всичко е измишльотина. Дори шумкарите.
12:50 26.11.2025
13 Наши братя
12:51 26.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.