Ще бъде направена проверка за готвена сделка за терен на 7-и и 8-и блок на АЕЦ

Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков се ангажира да бъде направена проверка във връзка с информация за подготвена покупко-продажба на терен за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщи БНР.

По негово искане министърът беше изслушан в парламента по темата за строителството на нови ядрени мощности.

Фокусът падна върху твърдения за подготвяна сделка за покупка на частен терен на стойност близо 100 млн. лева и върху избора на технологията AP1000 на "Уестингхаус".

Най-остри критики отправи Радослав Рибарски (ПП-ДБ), който заяви, че до парламентарната група са достигнали документи за подготвяна покупко-продажба на частен парцел от 68 декара в землището на село Хърлец, предназначен за нуждите на бъдещите нови мощности на АЕЦ "Козлодуй".

По думите му цената - около 100 млн. лева без ДДС, е "баснословна" и неотговаряща на пазарните реалности.

"Изведнъж се оказа, че един парцел, който се намира точно в средата на този масив, е частна собственост и вие веднага решавате, че той трябва да бъде купен за 100 милиона евро. Защо не започнахте процедура за отчуждаване, както се случва по стратегически проекти, каквато е винаги била процедурата, предприемана в такива важни проекти", каза Рибарски.

Жечо Станков категорично отрече да са изразходвани средства за подобна сделка. Той заяви, че към момента няма дадени средства от страна на АЕЦ "Козлодуй“ или "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" за закупуване на частни терени.

Министърът подчерта, че има държавни имоти, прехвърлени към дружеството "Нови мощности", с което е увеличен капиталът му, а твърденията за сключена сделка за 100 млн. лева не отговарят на истината.

Станков пое ангажимент да сезира компетентните органи за проверка, за да се разсеят всички съмнения:

"Аз ще осигуря всички компетентни органи, които да направят съответната проверка, за да може да се гарантира спокойствието. И моля ви да не втълпявате неистини пред обществото", заяви Станков.

В изслушването бе засегната и темата за състоянието на действащите 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй". Станков потвърди, че 6-и блок е бил временно спрян заради теч в неядрената част на централата, но проблемът е отстранен в рамките на ден, мембраните са подменени и блокът вече отново работи в паралел с електроенергийната система.

Министърът заяви, че е поискал подробен доклад за причините, за да има гаранции, че подобни инциденти няма да се повторят.