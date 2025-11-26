Опашки за евро се извиха пред БНБ месец преди приемането на единната валута

Дълги опашки от граждани, желаещи да сменят своите левове в евро, се извиха от ранни зори пред сградата на Българската народна банка (БНБ) в София днес. Въпреки студеното време, десетки хора чакат реда си пред четирите работещи каси на централната банка, подтикнати от наближаващата дата за приемане на еврото – 1 януари 2026 година, предаде репортер на БГНЕС.

Докато в миналото подобни струпвания пред БНБ бяха свързани с пускането на юбилейни монети, днешната ситуация е породена от желанието на хората да обърнат спестяванията си в европейската валута още преди официалния старт.

Много от чакащите на опашката обръщат не само дребни суми, но и всичките си налични спестявания. Експертите обаче са категорични, че подобни действия към момента са напълно излишни и създават само неудобство за гражданите.

Според официалните правила за въвеждане на единната валута, не е необходимо хората да теглят парите си и да ги обменят физически преди датата на присъединяване. На 1 януари 2026 година всички сметки – разплащателни, депозитни и спестовни в български банки, ще бъдат превалутирани автоматично, безплатно и в пълния им размер.

Още от първия ден на въвеждане на еврото, титулярите на сметки ще могат да теглят директно евро от своите авоари, независимо дали използват банкомат, ПОС устройство или посещават банков офис. Официалният валутен курс, по който ще се извършва превалутирането, остава непроменен и фиксиран – 1.95583 лева за 1 евро.

Експертите съветват гражданите да избягват струпванията и да се доверят на автоматизираните процеси, гарантирани от БНБ и държавата.