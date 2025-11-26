Новини
Опашки за евро се извиха пред БНБ месец преди приемането на единната валута

26 Ноември, 2025

Дълги опашки от граждани, желаещи да сменят своите левове в евро, се извиха от ранни зори пред сградата на Българската народна банка (БНБ) в София днес. Въпреки студеното време, десетки хора чакат реда си пред четирите работещи каси на централната банка, подтикнати от наближаващата дата за приемане на еврото – 1 януари 2026 година, предаде репортер на БГНЕС.

Докато в миналото подобни струпвания пред БНБ бяха свързани с пускането на юбилейни монети, днешната ситуация е породена от желанието на хората да обърнат спестяванията си в европейската валута още преди официалния старт.

Много от чакащите на опашката обръщат не само дребни суми, но и всичките си налични спестявания. Експертите обаче са категорични, че подобни действия към момента са напълно излишни и създават само неудобство за гражданите.

Според официалните правила за въвеждане на единната валута, не е необходимо хората да теглят парите си и да ги обменят физически преди датата на присъединяване. На 1 януари 2026 година всички сметки – разплащателни, депозитни и спестовни в български банки, ще бъдат превалутирани автоматично, безплатно и в пълния им размер.

Още от първия ден на въвеждане на еврото, титулярите на сметки ще могат да теглят директно евро от своите авоари, независимо дали използват банкомат, ПОС устройство или посещават банков офис. Официалният валутен курс, по който ще се извършва превалутирането, остава непроменен и фиксиран – 1.95583 лева за 1 евро.

Експертите съветват гражданите да избягват струпванията и да се доверят на автоматизираните процеси, гарантирани от БНБ и държавата.


  • 1 Последния Софиянец

    32 34 Отговор
    В чейнчбюрата няма долари и юани.Еврото ще става само за тоалетна хартия.

    Коментиран от #11, #15, #37, #40

    20:38 26.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 38 Отговор
    пълно с копейки беше-случайно минах от там

    Коментиран от #5, #12, #23, #54, #74

    20:39 26.11.2025

  • 3 Дедо Джо

    27 17 Отговор
    Ганю обича кеша. Ако може нещо да гепне око да види ръка да пипне лева ръка десен джоб.

    Коментиран от #16

    20:39 26.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    23 41 Отговор
    От 1 януари вече сме истински европейци.

    Коментиран от #6

    20:39 26.11.2025

  • 5 Гробар

    26 12 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз се чудех откъде изведнъж се разнесе непоносима смрад. Следващия път се изкъпи.

    20:41 26.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    14 16 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Никога няма да си европеец. Бай Ганю обича да краде и да се валя в мръсотия. Всички европейци ги е гнус от него.

    20:42 26.11.2025

  • 7 Ние

    17 16 Отговор
    Помощ! Путине!

    Коментиран от #14

    20:42 26.11.2025

  • 8 Али

    24 20 Отговор
    Минах и видях там на опашката П. Волгин.

    Коментиран от #73

    20:45 26.11.2025

  • 9 Спецназ

    21 14 Отговор
    100 милиарда лева ще се предадат до Нова Година- кътани "неработещи" пари !

    ВСИЧКИ малки фирмички имат по 5-6 пачки в кашони в мазите.

    ТОВА са парите на осигурените на минималната работници и
    даването на "бонус" на заплата отгоре!

    Отделно резки от неиздаване на касови бележки и други такива.

    НИКОЙ нема да хванат данъчните и НАП от тия които носят по 200- 300 хил свенливо в Банката,

    АРЕ НА БАС!

    ФАКТ!

    Коментиран от #72

    20:45 26.11.2025

  • 10 Последния софиянец

    33 24 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #13, #17

    20:47 26.11.2025

  • 12 Мачията

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Иди си направи вноска в някоя агенция! Сълза, Тъга, Хадес, бе къде ти е най-близо. Леля Гюрина ще почерпи па ще забрави!

    20:48 26.11.2025

  • 13 1000+

    21 29 Отговор

    До коментар #10 от "Последния софиянец":

    Ще се радвам да ви видя как се гърчите на 01.01.2026 в предсмъртна агония с фатмака и копейките ! Руски подлоги!

    20:48 26.11.2025

  • 14 Копейкиииии

    16 29 Отговор

    До коментар #7 от "Ние":

    От 0.1.01.2026 ставате €вропейци или ставате руснаци в Донбас.

    Коментиран от #20

    20:48 26.11.2025

  • 17 Костя

    10 9 Отговор

    До коментар #10 от "Последния софиянец":

    Що бе?! И аз спестявам в евровалута.

    20:51 26.11.2025

  • 18 Сатана Z

    6 15 Отговор
    Хората правилно са се ориентирали.Дабе късно ,щото след 1 Януари хартиените левове ще бъдат заменени с цифрово евро.

    20:51 26.11.2025

  • 19 Костадинов

    14 8 Отговор
    Моите пари са в евро ,не съм на опашката

    20:53 26.11.2025

  • 20 00014

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкиииии":

    Не, ще останете завинаги в Донбас като бандеровци.

    20:53 26.11.2025

  • 21 Усс...ран русофил

    5 6 Отговор
    Аз съм силно възмутен.

    20:54 26.11.2025

  • 24 СЗО

    12 6 Отговор
    Абе нали хората не искаха евро? Пък се редян на опашки за евро......

    20:55 26.11.2025

  • 26 Професор

    10 5 Отговор
    Мой приятел има 100 хиляди лева кеш. Не вярва в банки. Купил си каса и събрал всичкото лев там. Сега се чуди как да ги обменя. Много стиснат човек е. Всеки месец половин заплата отива у касата. Сложна работа.

    Коментиран от #34, #35, #45

    20:56 26.11.2025

  • 27 Ха ха ха ха

    5 11 Отговор
    Ганчо обича да тегли пари и да плаща. Никой ли не му каза, че може и със карта да плаща? Тц тц тц Ганчо си е Ганчо…

    20:57 26.11.2025

  • 29 Бойко Българоубиец

    4 5 Отговор
    Моите овце са най послушните бее ее ее ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:58 26.11.2025

  • 30 Факт

    7 1 Отговор
    Има ли лимит? Явно хора имат много кеш.

    20:58 26.11.2025

  • 31 Гербер

    5 6 Отговор
    Това е поредна победа за герб 😏 прррр беч беч беч

    20:59 26.11.2025

  • 32 Икономист

    10 6 Отговор
    Аз всичките си левове още миналата година ги обърнах в злато и сребро и сега съм двойно по богат, а тия овци догодина ще са двойно по бедни 🤣🤣🤣

    20:59 26.11.2025

  • 33 Учител

    9 5 Отговор
    ПОРЕДНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ ФИНАНСОВО НЕГРАМОТНИЯТ НАРОД В СВЕТА!!!!

    21:00 26.11.2025

  • 35 Прокопи Катъра

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Професор":

    Кажи му да ги пръсне по к. рви и пиячка. Догодина я камилата, я камиларя.

    21:01 26.11.2025

  • 36 Копейки,

    12 3 Отговор
    Светилото в световната икономика професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    21:03 26.11.2025

  • 37 Дрътия Софианец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш , че рублата е на почит ?!😉🤭

    21:04 26.11.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Баце е най-големият кра...дец на пре..хода,но в момента е само слуга на Св.и...ня..та.

    21:05 26.11.2025

  • 39 На Бюджетниците заплатите са им малки

    6 1 Отговор
    Кешовица много
    Затова и сделките с имоти процъфтяха през 2025
    Требе да се пере, че после става все по трудно
    После да не съм чул че българина нямал пари

    21:06 26.11.2025

  • 40 Варчев финанс

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В моите бюра има достатъчно долари, евро, паунди и швейцарски франкове. Не работим с рубли и юани.

    21:06 26.11.2025

  • 42 ЦИРК

    6 2 Отговор
    Не са всички желаещи, някои са и принудени...

    Нали всички разбират, че всеки търговец (даже и тези на пазара с зеленчуците и сергиите) на 01.01.2026 като отвори да продава нещо, рестото което трябва да върне по закон е задължен да бъде в Евро, а не в лева. Тези търговци като направят оборот от 500 лева, трябва да имат поне 1000 Евро та да може да връщат ресто на хората... Това няма да го направят по коледа или на 01.01 щото банките не работят а банкоматите едва ли ще са заредени да връщат Евро.

    Коментиран от #60

    21:07 26.11.2025

  • 44 Другия Онанист

    5 2 Отговор
    Не вярвам , че Последния Софианец , със 17-те ресторанта , нема резервна валута ... Рубли , примерно

    Коментиран от #46

    21:08 26.11.2025

  • 45 кибик

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Професор":

    Да ходи да се реди по опашки. На едно редене - 10 000 лева. За 10 дена ще се конвертира.

    Коментиран от #57

    21:10 26.11.2025

  • 46 Тряпка

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Другия Онанист":

    Ами няма. Жена му прибира всичко.

    21:11 26.11.2025

  • 47 Времето изтича

    8 0 Отговор
    Налага се да се легализира кеша, че иначе ще бъде изгубен.
    Най-големия страх е проблема откъде аджаба имаш тези пари?
    Всички знаят какво става, но никой нищо не казва, нали?
    Когато всичко приключи се очаква да се спукат няколко "балона".
    Гледаме филма :-)

    21:12 26.11.2025

  • 48 Копейка

    3 4 Отговор
    На нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #49

    21:16 26.11.2025

  • 49 Другия Онанист

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Копейка":

    А , де ..

    21:19 26.11.2025

  • 50 А бе хора

    4 0 Отговор
    Много се пише за рубли и копейки, що за олигофрения е това?
    Някой да е виждал рубла или копейка скоро? Да я снима моля :-)
    Аз лично не съм.
    Още един въпрос: Някой да познава лично хора, които имат банкови сметки в рубли?
    Аз лично не познавам такива.
    Усеща се леко преиграване с тези копейки или рубли. Айде със здраве.

    21:25 26.11.2025

  • 51 Готвач

    4 5 Отговор
    Това го знам от моя дядо: "Парата днес света владей и който я няма зле живей.".... До тия дето стоят на опашка за евро: "А я си представете, че еврото изчезне, как ще си върнете обратно парите в левове?"

    21:25 26.11.2025

  • 52 хари потър

    3 0 Отговор
    сигурни ли сме че това са български граждани а не руснаци и украинци с фирми които помпат инфлацията с крадени левове

    21:27 26.11.2025

  • 53 рашастан в колапс

    3 2 Отговор
    Чакайте бе как така ? Малобройната шайка Русофилски национални предатели не бутнаха ши еврото ? Нали казаха,че искат рубли и нямало да позволят евро в европейска България ?

    21:27 26.11.2025

  • 54 Половината бяха

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    копiйки

    21:29 26.11.2025

  • 55 България и българите мразят русия

    6 1 Отговор
    Руските шпиони от Израждане били най голям брой на опашката !

    21:30 26.11.2025

  • 56 Тити

    1 2 Отговор
    Ма тези луди ли са могат в всяка банка да отидат да си ги сменят.

    Коментиран от #59

    21:33 26.11.2025

  • 57 пълни глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "кибик":

    Всеки ден може да внася Банките няма да продължарт да раздават на такива хора евраци по 10 000 съвсем законно се внасят и до Новата година може да има в три банки по 100 000 които ще станат автоматично по 50 000 евра

    21:34 26.11.2025

  • 58 Готвач

    3 5 Отговор
    А я си преставете, че от 1 януари, еврото изчезне и всички държави, които са имали евро и еврото което им се намира в държавата ще си го превърнат в своя нова валута с възвръщане на старите имена на парите в дадена държава? Тогава тия дето сега стоят на опашка за да си обменят лева в евро, как ще си обменят еврото купено сега обратно в левове? Кой ще им позволи, след като еврото е изчезнало и никога до сега не ебило наша валута за вътрешна търговия?

    21:36 26.11.2025

  • 59 В БНБ

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тити":

    не плащат комисионна, а е по курса. И отдавна касовият център на БНБ не е в тази сграда. Просто снимката е фалшива.

    Коментиран от #62

    21:37 26.11.2025

  • 60 Уточнение

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "ЦИРК":

    Всяка банка предлага стартови пакети евро точно за малките търговци. Могат а да купят от обслужващата ги пакет евра , всякакви банкноти от сега, за да могат да връщат на клиентите си от 1ви натам. Хйиде стига драматизации , цяла Европа мина по този път.

    Коментиран от #69

    21:42 26.11.2025

  • 61 Софиянец

    5 2 Отговор
    Преброяването на дебилите започна! 😂

    Коментиран от #63

    21:42 26.11.2025

  • 62 Повечето банки

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "В БНБ":

    Повечето банки, ако си им клиент , превалутирам лева в евро по фиксинг. Няма нужда да се виси по опашки.

    21:43 26.11.2025

  • 63 Дебил номер 1

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Софиянец":

    Дебил номер 1, Софиянеца с ресторанта 🤡🤡🤡

    Коментиран от #66

    21:44 26.11.2025

  • 65 Готвач

    1 1 Отговор
    Аз си купувам с левове злато и долари, понеже те са по-сигурни!

    21:52 26.11.2025

  • 66 По-точно

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Дебил номер 1":

    17-те ресторанта ..

    21:53 26.11.2025

  • 67 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    КОГАТО БРАТЯТА ЛЮМИЕР
    НПРАВИЛИ ПРЕМИЕРАТА КИНО САЛОНА С
    ФИЛМА ВЛАК ИДВА НА ГАРАТА
    ВСИЧКИ ЗРИТЕЛИ С УЖАС ИЗБЯГАЛИ НАВЪН...
    ТА ТАКА И КУПЕЙКИТЕ с € НА...01.01.2026....

    21:55 26.11.2025

  • 68 Анонимен

    0 1 Отговор
    Ето това е овчи народ!

    22:00 26.11.2025

  • 69 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Уточнение":

    Колко е стойността на стартов пакет ? Можете ли да ми кажете ?

    Ще ви олесня с цитат "За търговски цели, стартовият комплект за приемане на евро ще включва евромонети на стойност 102,30 евро, като ще се продава на цена от 200 лева, и ще може да се закупи от 1 декември 2025 г"

    И като минат двама да си купят по връзка праз на васильов ден с банкнота от по 100 лева, ще затваряте сергията ли ?

    22:01 26.11.2025

  • 70 Последния софиянец

    2 0 Отговор
    Аз много отдавна си държа парите в евро.
    Защото съм за ЕС и НАТО

    22:07 26.11.2025

  • 71 Кофти материал

    2 0 Отговор
    Овчи глави колкото щеш

    22:09 26.11.2025

  • 72 Зографка 100

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Парите в обращение банкноти и монети са общо 30 милиарда

    22:10 26.11.2025

  • 73 Голем смех

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Али":

    И Копейкин беше.

    22:16 26.11.2025

  • 74 Е да де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    нали трябва да обменят копейките...-иначе остават без пари...клетите

    22:21 26.11.2025

