Опашки за евро се извиха пред БНБ месец преди приемането на единната валута

Дълги опашки от граждани, желаещи да сменят своите левове в евро, се извиха от ранни зори пред сградата на Българската народна банка (БНБ) в София днес. Въпреки студеното време, десетки хора чакат реда си пред четирите работещи каси на централната банка, подтикнати от наближаващата дата за приемане на еврото – 1 януари 2026 година, предаде репортер на БГНЕС.
Докато в миналото подобни струпвания пред БНБ бяха свързани с пускането на юбилейни монети, днешната ситуация е породена от желанието на хората да обърнат спестяванията си в европейската валута още преди официалния старт.
Много от чакащите на опашката обръщат не само дребни суми, но и всичките си налични спестявания. Експертите обаче са категорични, че подобни действия към момента са напълно излишни и създават само неудобство за гражданите.
Според официалните правила за въвеждане на единната валута, не е необходимо хората да теглят парите си и да ги обменят физически преди датата на присъединяване. На 1 януари 2026 година всички сметки – разплащателни, депозитни и спестовни в български банки, ще бъдат превалутирани автоматично, безплатно и в пълния им размер.
Още от първия ден на въвеждане на еврото, титулярите на сметки ще могат да теглят директно евро от своите авоари, независимо дали използват банкомат, ПОС устройство или посещават банков офис. Официалният валутен курс, по който ще се извършва превалутирането, остава непроменен и фиксиран – 1.95583 лева за 1 евро.
Експертите съветват гражданите да избягват струпванията и да се доверят на автоматизираните процеси, гарантирани от БНБ и държавата.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #15, #37, #40
20:38 26.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #12, #23, #54, #74
20:39 26.11.2025
3 Дедо Джо
Коментиран от #16
20:39 26.11.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #6
20:39 26.11.2025
5 Гробар
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз се чудех откъде изведнъж се разнесе непоносима смрад. Следващия път се изкъпи.
20:41 26.11.2025
6 оня с питон.я
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Никога няма да си европеец. Бай Ганю обича да краде и да се валя в мръсотия. Всички европейци ги е гнус от него.
20:42 26.11.2025
7 Ние
Коментиран от #14
20:42 26.11.2025
8 Али
Коментиран от #73
20:45 26.11.2025
9 Спецназ
ВСИЧКИ малки фирмички имат по 5-6 пачки в кашони в мазите.
ТОВА са парите на осигурените на минималната работници и
даването на "бонус" на заплата отгоре!
Отделно резки от неиздаване на касови бележки и други такива.
НИКОЙ нема да хванат данъчните и НАП от тия които носят по 200- 300 хил свенливо в Банката,
АРЕ НА БАС!
ФАКТ!
Коментиран от #72
20:45 26.11.2025
10 Последния софиянец
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #13, #17
20:47 26.11.2025
12 Мачията
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иди си направи вноска в някоя агенция! Сълза, Тъга, Хадес, бе къде ти е най-близо. Леля Гюрина ще почерпи па ще забрави!
20:48 26.11.2025
13 1000+
До коментар #10 от "Последния софиянец":Ще се радвам да ви видя как се гърчите на 01.01.2026 в предсмъртна агония с фатмака и копейките ! Руски подлоги!
20:48 26.11.2025
14 Копейкиииии
До коментар #7 от "Ние":От 0.1.01.2026 ставате €вропейци или ставате руснаци в Донбас.
Коментиран от #20
20:48 26.11.2025
17 Костя
До коментар #10 от "Последния софиянец":Що бе?! И аз спестявам в евровалута.
20:51 26.11.2025
18 Сатана Z
20:51 26.11.2025
19 Костадинов
20:53 26.11.2025
20 00014
До коментар #14 от "Копейкиииии":Не, ще останете завинаги в Донбас като бандеровци.
20:53 26.11.2025
21 Усс...ран русофил
20:54 26.11.2025
24 СЗО
20:55 26.11.2025
26 Професор
Коментиран от #34, #35, #45
20:56 26.11.2025
27 Ха ха ха ха
20:57 26.11.2025
29 Бойко Българоубиец
20:58 26.11.2025
30 Факт
20:58 26.11.2025
31 Гербер
20:59 26.11.2025
32 Икономист
20:59 26.11.2025
33 Учител
21:00 26.11.2025
35 Прокопи Катъра
До коментар #26 от "Професор":Кажи му да ги пръсне по к. рви и пиячка. Догодина я камилата, я камиларя.
21:01 26.11.2025
36 Копейки,
21:03 26.11.2025
37 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Искаш да кажеш , че рублата е на почит ?!😉🤭
21:04 26.11.2025
38 Данко Харсъзина
21:05 26.11.2025
39 На Бюджетниците заплатите са им малки
Затова и сделките с имоти процъфтяха през 2025
Требе да се пере, че после става все по трудно
После да не съм чул че българина нямал пари
21:06 26.11.2025
40 Варчев финанс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В моите бюра има достатъчно долари, евро, паунди и швейцарски франкове. Не работим с рубли и юани.
21:06 26.11.2025
42 ЦИРК
Нали всички разбират, че всеки търговец (даже и тези на пазара с зеленчуците и сергиите) на 01.01.2026 като отвори да продава нещо, рестото което трябва да върне по закон е задължен да бъде в Евро, а не в лева. Тези търговци като направят оборот от 500 лева, трябва да имат поне 1000 Евро та да може да връщат ресто на хората... Това няма да го направят по коледа или на 01.01 щото банките не работят а банкоматите едва ли ще са заредени да връщат Евро.
Коментиран от #60
21:07 26.11.2025
44 Другия Онанист
Коментиран от #46
21:08 26.11.2025
45 кибик
До коментар #26 от "Професор":Да ходи да се реди по опашки. На едно редене - 10 000 лева. За 10 дена ще се конвертира.
Коментиран от #57
21:10 26.11.2025
46 Тряпка
До коментар #44 от "Другия Онанист":Ами няма. Жена му прибира всичко.
21:11 26.11.2025
47 Времето изтича
Най-големия страх е проблема откъде аджаба имаш тези пари?
Всички знаят какво става, но никой нищо не казва, нали?
Когато всичко приключи се очаква да се спукат няколко "балона".
Гледаме филма :-)
21:12 26.11.2025
48 Копейка
Коментиран от #49
21:16 26.11.2025
49 Другия Онанист
До коментар #48 от "Копейка":А , де ..
21:19 26.11.2025
50 А бе хора
Някой да е виждал рубла или копейка скоро? Да я снима моля :-)
Аз лично не съм.
Още един въпрос: Някой да познава лично хора, които имат банкови сметки в рубли?
Аз лично не познавам такива.
Усеща се леко преиграване с тези копейки или рубли. Айде със здраве.
21:25 26.11.2025
51 Готвач
21:25 26.11.2025
52 хари потър
21:27 26.11.2025
53 рашастан в колапс
21:27 26.11.2025
54 Половината бяха
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":копiйки
21:29 26.11.2025
55 България и българите мразят русия
21:30 26.11.2025
56 Тити
Коментиран от #59
21:33 26.11.2025
57 пълни глупости
До коментар #45 от "кибик":Всеки ден може да внася Банките няма да продължарт да раздават на такива хора евраци по 10 000 съвсем законно се внасят и до Новата година може да има в три банки по 100 000 които ще станат автоматично по 50 000 евра
21:34 26.11.2025
58 Готвач
21:36 26.11.2025
59 В БНБ
До коментар #56 от "Тити":не плащат комисионна, а е по курса. И отдавна касовият център на БНБ не е в тази сграда. Просто снимката е фалшива.
Коментиран от #62
21:37 26.11.2025
60 Уточнение
До коментар #42 от "ЦИРК":Всяка банка предлага стартови пакети евро точно за малките търговци. Могат а да купят от обслужващата ги пакет евра , всякакви банкноти от сега, за да могат да връщат на клиентите си от 1ви натам. Хйиде стига драматизации , цяла Европа мина по този път.
Коментиран от #69
21:42 26.11.2025
61 Софиянец
Коментиран от #63
21:42 26.11.2025
62 Повечето банки
До коментар #59 от "В БНБ":Повечето банки, ако си им клиент , превалутирам лева в евро по фиксинг. Няма нужда да се виси по опашки.
21:43 26.11.2025
63 Дебил номер 1
До коментар #61 от "Софиянец":Дебил номер 1, Софиянеца с ресторанта 🤡🤡🤡
Коментиран от #66
21:44 26.11.2025
65 Готвач
21:52 26.11.2025
66 По-точно
До коментар #63 от "Дебил номер 1":17-те ресторанта ..
21:53 26.11.2025
67 ВЕЛИНСКИ
НПРАВИЛИ ПРЕМИЕРАТА КИНО САЛОНА С
ФИЛМА ВЛАК ИДВА НА ГАРАТА
ВСИЧКИ ЗРИТЕЛИ С УЖАС ИЗБЯГАЛИ НАВЪН...
ТА ТАКА И КУПЕЙКИТЕ с € НА...01.01.2026....
21:55 26.11.2025
68 Анонимен
22:00 26.11.2025
69 ЦИРК
До коментар #60 от "Уточнение":Колко е стойността на стартов пакет ? Можете ли да ми кажете ?
Ще ви олесня с цитат "За търговски цели, стартовият комплект за приемане на евро ще включва евромонети на стойност 102,30 евро, като ще се продава на цена от 200 лева, и ще може да се закупи от 1 декември 2025 г"
И като минат двама да си купят по връзка праз на васильов ден с банкнота от по 100 лева, ще затваряте сергията ли ?
22:01 26.11.2025
70 Последния софиянец
Защото съм за ЕС и НАТО
22:07 26.11.2025
71 Кофти материал
22:09 26.11.2025
72 Зографка 100
До коментар #9 от "Спецназ":Парите в обращение банкноти и монети са общо 30 милиарда
22:10 26.11.2025
73 Голем смех
До коментар #8 от "Али":И Копейкин беше.
22:16 26.11.2025
74 Е да де
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":нали трябва да обменят копейките...-иначе остават без пари...клетите
22:21 26.11.2025