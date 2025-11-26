Новини
Ивайло Мирчев: Управляващите се самозабравиха, мутрите са начело на държавата

Ивайло Мирчев: Управляващите се самозабравиха, мутрите са начело на държавата

26 Ноември, 2025

Народното събрание вече няма никакъв рейтинг

Ивайло Мирчев: Управляващите се самозабравиха, мутрите са начело на държавата - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не сме протестирали. Управляващите, очевидно уплашени от гнева на хората, предизвикан от техните действия, опитаха да направят нещо, които не се случвало никога в новата история на България – да бъде свикана комисия в почивката, на която да бъде приет бюджет. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ съпредседателят на "Да,България" Ивайло Мирчев във връзка с разигралия се по-рано днес бурен скандал по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси към парламента, насрочено извънредно в 12:20 часа, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Прясна е травмата от заседанието на енергийната комисия за 26 секунди. Днес се опитаха да направят нещо подобно. Никога бюджет не е бил приеман по подобен начин. Нашата задача беше да го предотвратим, за да има нормален разговор. Лошото е че нашите управляващи са се самозабравили – не водят диалог с никого, просто бяха решили да се съберат и да приемат тези текстове. В залата имаше и петима гардове на НСО, въоръжени с пистолети. Такова нещо – да има въоръжени гардове на комисия, досега не е било. Това е прецедент в европейска държава. Какво се цели с въоръжените гардове на НСО, не получихме отговор. Това са мутренски времена – мутрите, които обикаляха и заплашваха хората, сега са начело на държавата. Когато мутрите влизат въоръжени до депутатите, това не е нормална ситуация, не е нормална държава, това е джамахирията на Пеевски, заяви Мирчев.

Народното събрание вече няма никакъв рейтинг, защото в него има едно голямо политическо чудовище, което управляващите си отглеждат и това чудовище дава насоки какво да правят. Днес викаха лекар, утре могат да викнат линейки, могат и цирк. 90 млрд. бюджет се разпределя и всичко това става насред този цирк, добави той.

По думите му, днес са спрени отпуските на полицаи, за да охраняват насрочения за 18 часа протест срещу приемането на Бюджет 2026 в т.нар. триъгълник на властта в центъра на София.

Нямаме никакви съмнения кой от какво се страхува – страхуват се от гражданите, страхуват се какво ще им кажат днес. Нали това политическо чудовище казва, че работи за хората – нека да дойде тази вечер на площада и да види какво ще му кажат хората, да усети тяхната любов, посочи съпредседателят на "Да,България".

Време е хората да се разгневят, да видят какво се случва в страната, да си върнем страната. Протестът е срещу изгубената свобода, в по-широкия смисъл, срещу това, което се случва в бюджета – правителството иска да си гарантира, че следващата година за тях ще мине спокойно. Затова се вдигат ударно заплатите на полицаите, в КПК. Отделят се много пари за силовите структури – за МВР и за службите, за да може да си гарантират спокойствието. Паралелно с това удрят тежко бизнеса и средната класа са данъците и осигуровките. Ние нямаме никакво съмнение относно Делян Пеевски – той винаги е мразил средната класа, още от протестите срещу назначаването му за председател на ДАНС през 2013 г. Борисов обаче се заявяваше като защитник на средната класа, но от последните дни той също обяви война на средната класа с цялата си подкрепа на ДПС-Ново начало, коментира Ивайло Мирчев.

Трябва да се стремим България да си върне свободата и да бъдем нормална европейска страна, тъй като в момента имаме завладени институции, добави той.

В отговор на въпрос Мирчев заяви още, че зад всички действия на управляващите в последните седмици прозира желанието на Пеевски да "сложи ръка" върху "Лукойл" и Българския спортен тотализатор.


