Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета

Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази категорична подкрепа за протестиращите тази вечер в центъра на София.
Пред журналисти тя заяви, че недоволството на хората е напълно оправдано заради начина, по който се подготвя и приема най-важният финансов закон на държавата.
"Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре", заяви Йотова, цитирана от БТА.
Според вицепрезидента, управляващите налагат "мантрата", че предложеният от тях вариант е единственият възможен, което не отговаря на истината. Тя подчерта, че никога досега държавният бюджет не е приеман при подобна липса на комуникация.
"Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество", допълни Йотова.
Коментарът на вицепрезидента дойде на фона на мащабен протест в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на столицата. Недоволството е насочено срещу параметрите на Бюджет 2026, като организатори на демонстрацията са "Продължаваме промяната" и работодателски организации. Протестиращите блокираха движението в района, настоявайки за повече прозрачност и промени във финансовата рамка.
Според Йотова, именно отказът от диалог е извел хората на улицата. "Резултатът беше хората да протестират," обобщи тя ситуацията с ескалиращото социално напрежение.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
19:10 26.11.2025
2 МИРО
19:12 26.11.2025
3 Тракиец
19:13 26.11.2025
4 1111
Коментиран от #8
19:15 26.11.2025
5 Мария
19:16 26.11.2025
6 Промяна
19:19 26.11.2025
7 Много се напъва
19:19 26.11.2025
8 Промяна
До коментар #4 от "1111":ОСТАВКА НА ТЕБ ЩЛШАРЛАТАНИНА СЕГА Е 2025 ГОДИНА АЛА БАЛАТА ВИ СЪРШИ СЪД ЗАТВОР ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ
Коментиран от #23
19:20 26.11.2025
9 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ТИ И НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТА КОЙ ВИ ПЛАЩА ДА ПРАВИТЕ БЕЗРЕДИЦИ
Коментиран от #11
19:21 26.11.2025
10 Данчо
Коментиран от #27
19:23 26.11.2025
11 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Промяна":В момента 100 000 пред парламента.
Коментиран от #14, #25
19:23 26.11.2025
12 Хахха
Коментиран от #16
19:24 26.11.2025
13 ПИСНА НИ ОТ ТЕБ С РАДЕВ
19:28 26.11.2025
14 Промяна
До коментар #11 от "Последния Софиянец":БОЖЕЕЕЕЕ ТИ КОГО ЛЪЖЕШ СЕБЕ СИ ЛИ НЯКОЛКО ТЕРОРИСТА РАЗВИЛНЕ ЛИ СЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ 11 И ТОВА КОЕТО ТРОШАТ ВИЛНЕЯТ Е НЕЗАКОННО КОЙ ЩЕ ПЛАТИ ЩЕТИТЕ ТИ ЛИ ИЛИ БАРЕКОВ ИЛИ ШАРЛАТАНИТЕ
19:30 26.11.2025
15 Ветеран от Протеста
19:32 26.11.2025
16 Промяна
До коментар #12 от "Хахха":ТИ ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СЕ ННН НЕ МИСЛИ ЗА БОЙКО МЕН МЕ ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИЯ А НЕ НЯКОЛКО САБОТАЖНИЦИ ОБЕЗУМЕЛИ ТЕРОРИЗИРАТ ДЪРЖАВАТА НИ
Коментиран от #22
19:32 26.11.2025
17 Мнение
19:34 26.11.2025
18 Последния Шоп
6 милиарда лева воденичен камък вързахте за врата на Народа ...Бегом марш !!!!
19:34 26.11.2025
19 дядото
19:34 26.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тошев
19:40 26.11.2025
22 🤜🏻🎃🤛🏻
До коментар #16 от "Промяна":Ти гледай да не облечеш оранжевия гащеризон заедно със сикаджията 🖕🖕🖕
19:47 26.11.2025
23 Каква оставка, бе, смешник?
До коментар #8 от "Промяна":Аз да не съм свиня на държавна хранилка като тебе?
20:04 26.11.2025
24 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #26
20:04 26.11.2025
25 Браво!
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Следващият път 200 000!
20:06 26.11.2025
26 между другото
До коментар #24 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Това не го решаваш ти!
20:07 26.11.2025
27 Гледай себе си!
До коментар #10 от "Данчо":Започнахте с 20% одобрение. А щом пак я докарахте до хора по улиците, работата ви отекла.😄
20:10 26.11.2025
28 Фори
20:12 26.11.2025