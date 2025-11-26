Новини
Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета

26 Ноември, 2025 19:06 886 28

  • илияна йотова-
  • протест-
  • бюджет-
  • подкрепа

Недоволството на хората било напълно оправдано

Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази категорична подкрепа за протестиращите тази вечер в центъра на София.

Пред журналисти тя заяви, че недоволството на хората е напълно оправдано заради начина, по който се подготвя и приема най-важният финансов закон на държавата.

"Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре", заяви Йотова, цитирана от БТА.

Според вицепрезидента, управляващите налагат "мантрата", че предложеният от тях вариант е единственият възможен, което не отговаря на истината. Тя подчерта, че никога досега държавният бюджет не е приеман при подобна липса на комуникация.

"Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество", допълни Йотова.

Коментарът на вицепрезидента дойде на фона на мащабен протест в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на столицата. Недоволството е насочено срещу параметрите на Бюджет 2026, като организатори на демонстрацията са "Продължаваме промяната" и работодателски организации. Протестиращите блокираха движението в района, настоявайки за повече прозрачност и промени във финансовата рамка.

Според Йотова, именно отказът от диалог е извел хората на улицата. "Резултатът беше хората да протестират," обобщи тя ситуацията с ескалиращото социално напрежение.


  • 1 Последния Софиянец

    16 12 Отговор
    Депутати на ГЕРБ опитаха като плъхове да избягат през тунела към Дондуков но ги спряхме и се върнаха.

    Коментиран от #9

    19:10 26.11.2025

  • 2 МИРО

    11 1 Отговор
    ВСИЧКО ЕДНА ЛЪЖА !!!

    19:12 26.11.2025

  • 3 Тракиец

    14 12 Отговор
    Я кажи БКП ДС К,,У,,Р,,В,,О що го подкрепяш ?? Щото Домусчиев който вкарва не+-ГРИ да унищожават България ли така ти нареди ? Заради КРИБ АИКБ БСК ли го подкрепяш,заради мутролигархията на робовладелците ли а ..кажи М,,А

    19:13 26.11.2025

  • 4 1111

    11 8 Отговор
    ОСТАВКА НА СГЛОБКАТА 2!

    Коментиран от #8

    19:15 26.11.2025

  • 5 Мария

    11 8 Отговор
    Тази другарка не каза нито дума защо не го подкрепя! Дрънка само за някъв диалог и как нямало диалог.Еми 34 Г като имаше диалог какво се случи .Първи сме в света по демографска катастрофа и сме на всички негативни класации на първо място в света.За къв диалог дрънка бабата от БКП

    19:16 26.11.2025

  • 6 Промяна

    9 7 Отговор
    ГОСПОЖО ЗАЩО ПОСТОЯННО ПОДКРЕПЯШ ШЕПА ШАРЛАТАНИ ГОСПОЖО В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ ГОСПОЖО ЗАЩО НЕ ПОДКРЕПЯТЕ ОСТАНАЛИТЕ ГОСПОЖО

    19:19 26.11.2025

  • 7 Много се напъва

    11 3 Отговор
    госпожата да си прави реклама за президент, но е на път да пресоли манджата. Стана на всяко гърне мерудия.

    19:19 26.11.2025

  • 8 Промяна

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "1111":

    ОСТАВКА НА ТЕБ ЩЛШАРЛАТАНИНА СЕГА Е 2025 ГОДИНА АЛА БАЛАТА ВИ СЪРШИ СЪД ЗАТВОР ЗА САБОТАЖНИЦИТЕ

    Коментиран от #23

    19:20 26.11.2025

  • 9 Промяна

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ТИ И НЯКОЛКОТО ПЛАТЕНИ ТЕРОРИСТА КОЙ ВИ ПЛАЩА ДА ПРАВИТЕ БЕЗРЕДИЦИ

    Коментиран от #11

    19:21 26.11.2025

  • 10 Данчо

    9 7 Отговор
    Кой я пита, че се слага навсякъде? Каквото и да прави президент няма да стане!

    Коментиран от #27

    19:23 26.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    7 11 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    В момента 100 000 пред парламента.

    Коментиран от #14, #25

    19:23 26.11.2025

  • 12 Хахха

    6 8 Отговор
    Боят настана Бойко се нсра, еето ги наще душмани.

    Коментиран от #16

    19:24 26.11.2025

  • 13 ПИСНА НИ ОТ ТЕБ С РАДЕВ

    10 4 Отговор
    Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета илияно не говори от името на всички българи, кажи на малка част от хората които... и така нататък. Не си прави пиар, нямаш шанс , ако се кандидатираш за президент, както и за депутат. ти си изпърцана. радев те изпърца. И двамата сте с крак в контейнера за политически отпадъци.

    19:28 26.11.2025

  • 14 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    БОЖЕЕЕЕЕ ТИ КОГО ЛЪЖЕШ СЕБЕ СИ ЛИ НЯКОЛКО ТЕРОРИСТА РАЗВИЛНЕ ЛИ СЕ НЕ СА БЪЛГАРИЯ 11 И ТОВА КОЕТО ТРОШАТ ВИЛНЕЯТ Е НЕЗАКОННО КОЙ ЩЕ ПЛАТИ ЩЕТИТЕ ТИ ЛИ ИЛИ БАРЕКОВ ИЛИ ШАРЛАТАНИТЕ

    19:30 26.11.2025

  • 15 Ветеран от Протеста

    11 3 Отговор
    Ръка на агент Гундяев целуваш ли,Йотова...Паднала на колене...Боклуци !!!

    19:32 26.11.2025

  • 16 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хахха":

    ТИ ГЛЕДАЙ ТИ ДА НЕ СЕ ННН НЕ МИСЛИ ЗА БОЙКО МЕН МЕ ИНТЕРЕСУВА БЪЛГАРИЯ А НЕ НЯКОЛКО САБОТАЖНИЦИ ОБЕЗУМЕЛИ ТЕРОРИЗИРАТ ДЪРЖАВАТА НИ

    Коментиран от #22

    19:32 26.11.2025

  • 17 Мнение

    6 5 Отговор
    Цяла България трябва да е на площадите сега,а не да чакат единствено на софиянци. Има ли някой да е доволен от такова мафиотско упеавление на държавата, освен тези, които са облагодетелствани от КОЙ? Хора, излезте, по-зле няма на къде да стане. Ако не ги свалим сега ще бъдем погребани и ние, и децата ни за 100 години напред. Не се страхувайте! Това трябва да спре. Не може едно намагнетизирано прасе и един доказан крадец, лежал в затвора, да беснеят в държавата ни и да не се допитват за нищо до тези, които изкарват парите, които те с огромен апетит крадат от нас.

    19:34 26.11.2025

  • 18 Последния Шоп

    8 5 Отговор
    Заминавай с пРезидента да плащате договора с БОТАШ бе,кикиморо....Бегом марш към БОТАШ !!!?
    6 милиарда лева воденичен камък вързахте за врата на Народа ...Бегом марш !!!!

    19:34 26.11.2025

  • 19 дядото

    5 5 Отговор
    всички подкрепяме протеста,но управляващите се погрижиха да нямаме визуален и звуков достъп до събитието

    19:34 26.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тошев

    2 3 Отговор
    Само свитата ти я интересува какво подкрепяш или не . На всяка манджа - предизборна кампания. Първо тая мафия ,после на Вашата , че събраните от всички партии комунисти унищожихте народа . А трябваше обратното да е . Като злокачествен тумор се разклонихте и пребоядисахте всичките комунисти без ден работен стаж за парите на хората и власт . Вие и отрочетата на ДС сте смъртта на България ,чрез всичките си бригади наричани партии .

    19:40 26.11.2025

  • 22 🤜🏻🎃🤛🏻

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Ти гледай да не облечеш оранжевия гащеризон заедно със сикаджията 🖕🖕🖕

    19:47 26.11.2025

  • 23 Каква оставка, бе, смешник?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Аз да не съм свиня на държавна хранилка като тебе?

    20:04 26.11.2025

  • 24 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 1 Отговор
    Президент няма да станеш!

    Коментиран от #26

    20:04 26.11.2025

  • 25 Браво!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Следващият път 200 000!

    20:06 26.11.2025

  • 26 между другото

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Това не го решаваш ти!

    20:07 26.11.2025

  • 27 Гледай себе си!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данчо":

    Започнахте с 20% одобрение. А щом пак я докарахте до хора по улиците, работата ви отекла.😄

    20:10 26.11.2025

  • 28 Фори

    0 0 Отговор
    Вицепрезидентът ни е агент на КГБ

    20:12 26.11.2025

