Илияна Йотова: Подкрепям протеста в София срещу бюджета

Вицепрезидентът Илияна Йотова изрази категорична подкрепа за протестиращите тази вечер в центъра на София.

Пред журналисти тя заяви, че недоволството на хората е напълно оправдано заради начина, по който се подготвя и приема най-важният финансов закон на държавата.

"Наистина споделям този протест, защото с диалог сигурно този бюджет щеше да изглежда много по-добре", заяви Йотова, цитирана от БТА.

Според вицепрезидента, управляващите налагат "мантрата", че предложеният от тях вариант е единственият възможен, което не отговаря на истината. Тя подчерта, че никога досега държавният бюджет не е приеман при подобна липса на комуникация.

"Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество", допълни Йотова.

Коментарът на вицепрезидента дойде на фона на мащабен протест в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на столицата. Недоволството е насочено срещу параметрите на Бюджет 2026, като организатори на демонстрацията са "Продължаваме промяната" и работодателски организации. Протестиращите блокираха движението в района, настоявайки за повече прозрачност и промени във финансовата рамка.

Според Йотова, именно отказът от диалог е извел хората на улицата. "Резултатът беше хората да протестират," обобщи тя ситуацията с ескалиращото социално напрежение.