Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори

Атаката е към бюджета. Досега не сме чули да има претенции за сваляне на правителството. Това, което се случи днес в НС беше настъпване на мотиката. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня” по БНТ.
Аз от самото начало изразявам резерви към това правителство. За съжаление в този бюджет се промъкнаха твърде много леви идеи и политики, коментира политическият анализатор Георги Харизанов.
Аз не помня бизнесът да излезе на протеста със свои представители. Отделно, че този бюджет не мина на тристранката, беше бойкотиран. Аз такова нещо не помня, посочи Стойнев.
Негласуване на бюджета би означавало вот на недоверие на правителството и пореден хаос в политиката, смята Харизанов. Ако аз бях в правителството, бих бил много по-загрижен за мнението и отношението към този бюджет от страна на бизнеса, добави той.
Вече минаваме в следваща фаза, която ще е политическа. Тогава управляващите ще трябва да се притесняват, каза журналистът.
Политиците трябва да са внимателни, защото комфортът успива. Те трябва да усещат винаги, че са слуги на обществото и да усещат зоркия му поглед, уточни Харизанов.
Това, от което трябва да се притесняват управляващите е, че със своята недиалогичност, успяха да дадат терен на демократичната опозиция да се насочи към две много важни групи – средната класа и бизнесът. Стратегически това е загуба на ГЕРБ, посочи Веселин Стойнев.
Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори, каза Георги Харизанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #4, #7
19:30 26.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
19:32 26.11.2025
3 Последния Софиянец
19:32 26.11.2025
4 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Малеееее":Едва ли.
19:33 26.11.2025
5 Зандев
Коментиран от #26
19:33 26.11.2025
6 пенсионер от Варна
19:33 26.11.2025
7 Така е, но
До коментар #1 от "Малеееее":Редно е булката Борисов и мъжът й Пеевски да лежат в обща килия в затвора. Все пак те са семейство.
19:33 26.11.2025
8 Данко Харсъзина
19:35 26.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
19:37 26.11.2025
12 Във възторг
19:38 26.11.2025
13 Народът на Бг
но на Лидерати мутроБорисоФ му треперят гащичките само при
мисълта за предсрочни избори и Катастрофата, която му предстои.
19:39 26.11.2025
14 Гоше
19:40 26.11.2025
15 Този
Долно псе, седнал Радев да оплюва!
19:41 26.11.2025
16 Дедо
19:41 26.11.2025
17 Ами
Теглим заеми и даваме на тия които не произвеждат нищо.
Още два такива и сме във фалит.
19:42 26.11.2025
18 пешо
19:43 26.11.2025
19 Дежурният
19:44 26.11.2025
20 Моряка
19:47 26.11.2025
21 Един
Само шайка продажници и използвачи като тебе ще циврят!
19:48 26.11.2025
22 Иво
19:50 26.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 3377
19:58 26.11.2025
25 Николай
Ако четеш това, просто се скрии за една две години и после изпълзи.
20:01 26.11.2025
26 Дудучето
До коментар #5 от "Зандев":ще се хване за тръбата.l.
20:01 26.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.