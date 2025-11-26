Новини
България »
Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори

Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори

26 Ноември, 2025 19:28 648 27

  • георги харизанов-
  • бюджет-
  • финанси-
  • управление-
  • предсрочни избори-
  • веселин стойнев

Негласуване на бюджета би означавало вот на недоверие на правителството

Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаката е към бюджета. Досега не сме чули да има претенции за сваляне на правителството. Това, което се случи днес в НС беше настъпване на мотиката. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Аз от самото начало изразявам резерви към това правителство. За съжаление в този бюджет се промъкнаха твърде много леви идеи и политики, коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

Аз не помня бизнесът да излезе на протеста със свои представители. Отделно, че този бюджет не мина на тристранката, беше бойкотиран. Аз такова нещо не помня, посочи Стойнев.

Негласуване на бюджета би означавало вот на недоверие на правителството и пореден хаос в политиката, смята Харизанов. Ако аз бях в правителството, бих бил много по-загрижен за мнението и отношението към този бюджет от страна на бизнеса, добави той.

Вече минаваме в следваща фаза, която ще е политическа. Тогава управляващите ще трябва да се притесняват, каза журналистът.

Политиците трябва да са внимателни, защото комфортът успива. Те трябва да усещат винаги, че са слуги на обществото и да усещат зоркия му поглед, уточни Харизанов.

Това, от което трябва да се притесняват управляващите е, че със своята недиалогичност, успяха да дадат терен на демократичната опозиция да се насочи към две много важни групи – средната класа и бизнесът. Стратегически това е загуба на ГЕРБ, посочи Веселин Стойнев.

Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори, каза Георги Харизанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    22 1 Отговор
    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски ще бъдат пометени от недоволството на окрадените от тях хора.

    Коментиран от #4, #7

    19:30 26.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Средната класа я няма на площада, а "бизнесът" са стотина олигарха цицащи от държавата.

    Коментиран от #9

    19:32 26.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    Депутати от ГЕРБ опитват като плъхове да избягат през тунела към Дондуков но капанът щракна.

    19:32 26.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Едва ли.

    19:33 26.11.2025

  • 5 Зандев

    13 1 Отговор
    Тоя близач къде ще се крие .Тръбар .

    Коментиран от #26

    19:33 26.11.2025

  • 6 пенсионер от Варна

    17 1 Отговор
    докога този престъпник ще е по медиите !?

    19:33 26.11.2025

  • 7 Така е, но

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Редно е булката Борисов и мъжът й Пеевски да лежат в обща килия в затвора. Все пак те са семейство.

    19:33 26.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Много шум за нищо. Но не по Шекспир.

    19:35 26.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    9 1 Отговор
    То и ти би бил във възторг, точно сега да си шеф на напоителни системи. Свежи 27 милион чета за крадене, а харизанчооо???

    19:37 26.11.2025

  • 12 Във възторг

    9 1 Отговор
    Само ако има тръби за без пари. После за скрап.

    19:38 26.11.2025

  • 13 Народът на Бг

    12 1 Отговор
    Да, Президентът Радев Ще бъде във възторг от предсрочни избори,
    но на Лидерати мутроБорисоФ му треперят гащичките само при
    мисълта за предсрочни избори и Катастрофата, която му предстои.

    19:39 26.11.2025

  • 14 Гоше

    5 1 Отговор
    бегай, да цъкаш тенис с Бокето!

    19:40 26.11.2025

  • 15 Този

    14 1 Отговор
    Гнусляр с театрално печално-гневния поглед, който открадна и наряза тръбите за поливане, който си беше извадил фалшива диплома, та него ли да слушаме???
    Долно псе, седнал Радев да оплюва!

    19:41 26.11.2025

  • 16 Дедо

    12 1 Отговор
    Герберската пипонеста глава Харизанов дежурен винаги на герберската амбразура

    19:41 26.11.2025

  • 17 Ами

    8 2 Отговор
    Бюджета си е супер :)
    Теглим заеми и даваме на тия които не произвеждат нищо.
    Още два такива и сме във фалит.

    19:42 26.11.2025

  • 18 пешо

    10 1 Отговор
    не показвайте тоя боклук

    19:43 26.11.2025

  • 19 Дежурният

    7 1 Отговор
    И стига е говорил и той, и подобните му, от името на президента

    19:44 26.11.2025

  • 20 Моряка

    6 1 Отговор
    Високомерно парвеню!Винаги в угода на силния и соросоида.Ко става с тръбите,бе боклук?

    19:47 26.11.2025

  • 21 Един

    5 1 Отговор
    Скрий се бе крадец! 80% от народа ще е повече от щастлив!
    Само шайка продажници и използвачи като тебе ще циврят!

    19:48 26.11.2025

  • 22 Иво

    3 1 Отговор
    Разбира се, точно това чакаме! Страх ви е, много ви е страх!

    19:50 26.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 3377

    4 1 Отговор
    на тоя вИк айдук главата му е, като пощенска кутия;)

    19:58 26.11.2025

  • 25 Николай

    4 0 Отговор
    Харизанов моля те не се показвай нямаш капацитет. Ти си плюнка.
    Ако четеш това, просто се скрии за една две години и после изпълзи.

    20:01 26.11.2025

  • 26 Дудучето

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зандев":

    ще се хване за тръбата.l.

    20:01 26.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове