Георги Харизанов: Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори

Атаката е към бюджета. Досега не сме чули да има претенции за сваляне на правителството. Това, което се случи днес в НС беше настъпване на мотиката. Това заяви журналистът Веселин Стойнев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Аз от самото начало изразявам резерви към това правителство. За съжаление в този бюджет се промъкнаха твърде много леви идеи и политики, коментира политическият анализатор Георги Харизанов.

Аз не помня бизнесът да излезе на протеста със свои представители. Отделно, че този бюджет не мина на тристранката, беше бойкотиран. Аз такова нещо не помня, посочи Стойнев.

Негласуване на бюджета би означавало вот на недоверие на правителството и пореден хаос в политиката, смята Харизанов. Ако аз бях в правителството, бих бил много по-загрижен за мнението и отношението към този бюджет от страна на бизнеса, добави той.

Вече минаваме в следваща фаза, която ще е политическа. Тогава управляващите ще трябва да се притесняват, каза журналистът.

Политиците трябва да са внимателни, защото комфортът успива. Те трябва да усещат винаги, че са слуги на обществото и да усещат зоркия му поглед, уточни Харизанов.

Това, от което трябва да се притесняват управляващите е, че със своята недиалогичност, успяха да дадат терен на демократичната опозиция да се насочи към две много важни групи – средната класа и бизнесът. Стратегически това е загуба на ГЕРБ, посочи Веселин Стойнев.

Ясно е на всички, че президентът Радев би бил във възторг от предсрочни избори, каза Георги Харизанов.