Времето днес, прогноза за четвъртък, 27 ноември: В почти цялата страна ще бъде дъждовно, нахлува студен въздух

В почти цялата страна, с изключение на източните райони ще бъде дъждовно, предаде БНТ.

Предупреждение за значителни количества е обявено през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност.

С умерен вятър от запад-северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и температурите Дунавската равнина и Западна България ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°.

В останалата част от страната вятърът ще остане от юг и максималните температури там ще се задържат високи за сезона, в интервала от 12° до 17°, и на места валежите от дъжд ще бъдат придружени от гръмотевична дейност, твърде нетипична за сезона.

В планините ще бъде ветровито, и с валежи, на много места значителни, а със застудяването снежната граница в Западна Стара планина ще се понижава.