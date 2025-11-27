Новини
България »
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми

27 Ноември, 2025 08:36 1 318 32

Има закон, в който ясно може да се провери партия „Величие“ има ли покупко-продажба на недвижим имот, има ли трансакция на капитали, които по някакъв начин да са различни от основната дейност

Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов определи акцията Антикорупционната комисия като "тормоз". В ефира на "Денят започва" той коментира обиските, извършени вчера на множество адреси в страната, свързани с дейността около "Исторически парк".

Вчера от прокуратурата заявиха, че разследването е за организирана престъпна група действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Досъдебното производство е образувано на 9 декември миналата година и се води от Антикорупционната комисия. От думите му стана ясно, че е задържан счетоводителят му.

Михайлов заяви, че лично не е присъствал на протестите снощи, за да избегне напрежение:

„Когато протести се организират от ‘Продължаваме промяната’ или ‘Правосъдие за всеки’, често се стига до конфликт. Има привърженици, които не ме приемат добре. За да няма провокации, нашата партия официално призова да подкрепим протеста, но без афиширане.“

По думите му депутати от „Величие“ са били сред протестиращите като „редови граждани“.

"Нашите депутати бяха там, без да викат, без да се афишират. Дори е имало една лоша случка -Наш депутат Катинчарова, привърженици на МЕЧ и Радостин Василев може би са казвали „айде марш, вашето място не е тук".

По повод акцията срещу него Михайлов заяви:

„Медиите много неправилно пускат информацията, че един вид партия „Величие“ се занимава с имотни измами, за което ще ги съдим. Има закон, в който ясно може да се провери партия „Величие“ има ли покупко-продажба на недвижим имот, има ли трансакция на капитали, които по някакъв начин да са различни от основната дейност. И ако това не е вярно, всяка една медия, която е разпространила тази новина , която се мъчи да урони имиджа ни, ще бъде осъдена", каза той.

Той подчерта, че никога не е имал достъп до общински или държавни средства. Според Михайлов преди скандала е бил посетен от представители на КПК:

„Имах среща с двама служители на КПК, които казаха или минаваш към управлението. Тук държа да отбележа, понеже повечето хора слагат Пеевски и Борисов като едно, те са си една партия мафия. Тези двама човека искаха ние да ги подкрепяме. Тогава така ни казаха. Според мен това, което те искат – на тях им трябват 160 гласа за избор на ВСС.

От думите му стана ясно, че по време на вчерашната акция е задържан счетоводителят му.

„ В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим. Никой не се грижи дали е инсулинозависим или не. Влезли са в апартамента му, който е с 2 стаи, както и на адвоката апартамент е с 2 стаи, намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Когато са влезли вътре, обискът е завършил в 10 часа, те са стояли до 5-6 часа да притесняват семействата им и да казват не е ли време да се оттеглите и други неща. Това е тормоз", каза Михайлов.

Според депутата ще му бъде взет имунитета:

"Имунитетът ще ми го вземат. Аз няма да го дам, защото главният прокурор е нелегитимен, за да мога да си ги осъдя в последствие", каза Евелин Михайлов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Делян

    2 21 Отговор
    Усещаш ли бухалката ивелине.. трай и сведи глава
    Бъди удобен..

    08:38 27.11.2025

  • 2 въпросче

    7 8 Отговор
    Счетоводителка не е ли?

    Коментиран от #15

    08:39 27.11.2025

  • 3 ББ от Банкя

    12 19 Отговор
    тимаджийчетчо хленчи като девица, да ходи у москва да се жали

    08:39 27.11.2025

  • 4 ЧИЧО

    20 11 Отговор
    Като правят далавери нищо им няма , като ги хванат все болни.

    08:40 27.11.2025

  • 5 хихи

    16 13 Отговор
    Дребен мошеник!

    Коментиран от #13

    08:41 27.11.2025

  • 6 Край

    13 9 Отговор
    Тоя е политическия Джорджано.

    08:41 27.11.2025

  • 7 Следващия

    13 10 Отговор
    задържан ще е ивелинчо!

    08:42 27.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Има и

    13 7 Отговор
    едно шишкаво агробизнесменче в Плевенско! С пране на пари от проституция се занимава!

    08:44 27.11.2025

  • 10 Ако сега народа не си върне властта

    12 8 Отговор
    следващите месеци и години тотално ще го смачкат Борисов и Пеевски

    08:45 27.11.2025

  • 11 Промяна

    9 12 Отговор
    Тормозят крадците измамници тормозят ги моля ви оставете ги да вандалстват да крадат да грабят

    Коментиран от #21

    08:47 27.11.2025

  • 12 Варната

    13 9 Отговор
    С общински и държавни средства не е работил ! Само са завличани хора ! И този е депутат с имунитет ?! Дъно , дъно , ама докъде още ?

    Коментиран от #22

    08:48 27.11.2025

  • 13 Варната

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "хихи":

    Едър мошеник , на едро щави !

    Коментиран от #14

    08:50 27.11.2025

  • 14 хихи

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Варната":

    Едрия е с голямо "Д" и "Б"

    08:53 27.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 този нещо се е объркАл

    7 7 Отговор
    Проверява се дейността на ОПГ Исторически парк, а не дейността на ОПГ Величие.

    Коментиран от #23

    08:56 27.11.2025

  • 17 Факт

    7 1 Отговор
    "длъжностни присвоявания, измами и пране на пари" Твърде бомбастични обвинения! Дори Богомил Бонев не би повярвал!

    09:00 27.11.2025

  • 18 юрист

    7 3 Отговор
    ивелин е единственият политик, който обедня от политиката

    09:00 27.11.2025

  • 19 Софиянец

    5 4 Отговор
    всички българи ще посетим най-големия Исторически парк в света до Варна за да го подкрепим!

    09:01 27.11.2025

  • 20 Инженер

    8 5 Отговор
    Величие е единствената партия, която построи нещо за 36 години!

    09:02 27.11.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    за шефовете ти боко и пеевски ли говориш

    09:03 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 книж

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "този нещо се е объркАл":

    опг герб и дпс кога?!

    Коментиран от #27

    09:06 27.11.2025

  • 24 Здрасти

    3 1 Отговор
    Хубаво се вижда кой е с мафията и кой не.

    09:06 27.11.2025

  • 25 коко

    4 5 Отговор
    Сетиха се!Трябваше да минат години за да започнат разследване откъде има този селски дерибей толкова пари,май не са само от измамени,няма нищо по-лесно от това да обещаеш на българин че ще спечели пари падащи от небето...А едно птиче ми каза че вятърът довял едни пари от Русия в Неофит Рилски...И никой не може да обясни как се разреши на Ивелин да събаря огромния Радиозавод във Варна за да строи там жилищен комплекс. Може би арестувания варненски кмет с невинните честни очи знае?

    Коментиран от #31

    09:10 27.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 мислиш ли

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "книж":

    Мислиш ли, че ГЕРБ и ДПС не ги гледат под лупа и не ги дебнат?

    09:14 27.11.2025

  • 28 е сигурно има нещо вярно

    0 0 Отговор
    прането на пари е метод да се поспести . а теорията как благодетел давал , имал , раздавал , управлявал е малко странна . уж в чужбина, уж с тик ток гласоподаватели . а сигурно има и прависти освен счетоводител . пирамиди, секти и други подобни са в полезрението на някакви кръгове . но никога не ги пипат . е ружа 14 години крадеше . сектата на мун се самоизтреби . през вековете е имало много лидери с кинти и хора около тях . трибуквените бяха и те по този начин . и никой не ги е преследвал .

    09:17 27.11.2025

  • 29 с две думи

    1 2 Отговор
    Парапитеците да видят за кой гласуват.

    09:25 27.11.2025

  • 30 Незнайко

    1 1 Отговор
    Малее,тва брокерче наистина мн първосигнално.Сега или нищо няма да излезе,ако хората с парите рекат да го опазят,или ще гръмнат няколко бушона за парлама и бития-бит и т.н. Къси са и ръчичките на нашата прокуратура да стигне до голямата далавера...

    09:26 27.11.2025

  • 31 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "коко":

    Как ще строи като е със запорирани сметки? Явно е поставено лице и пере руски пари.

    09:41 27.11.2025

  • 32 Я, кво стана?

    0 0 Отговор
    Депутатството не спирало действието на закона, се оказа. Селските тарикатлъци не минават.

    09:45 27.11.2025

