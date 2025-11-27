Новини
Йордан Цонев за ескалацията на протеста: Срам

27 Ноември, 2025 09:21 1 272 72

По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Срам.“ — така Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ определи случилото се снощи по време на протестите срещу Бюджет 2026, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.

Коментарът му бе навлизане в Народното събрание преди началото на редовното парламентрано заседание.

По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск.

Пред БНТ Цонев коментира и колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата:

„Не съм ги смятал, ама 16–17 часа.“


  • 1 хъхъ

    70 1 Отговор
    Данчо Ментата мухляса в парламента. Първо предаде СДС, после предаде Доган.

    09:23 27.11.2025

  • 2 Абдел Кадер Бай

    61 1 Отговор
    На въжето продажници !!!

    09:23 27.11.2025

  • 3 ООрана държава

    52 0 Отговор
    Хари, а за счупените микрофони и изтръгнатите кабели на ония цирк вчера нещо да кажеш? Ония масния зиганин да вади портфеила и да плаща щетите, народа няма да плаща са свинщина щото някой вдигнал кръвното и започнал да троши

    09:24 27.11.2025

  • 4 Иванчо I-ви

    53 1 Отговор
    Оставка, Съд, Затвор !!!

    09:24 27.11.2025

  • 5 пешо

    55 0 Отговор
    подлогата на пеевски

    09:24 27.11.2025

  • 6 Данчо Ментата, вечният депутат

    44 0 Отговор
    и Добрев Роднината, показаха на целият свят, защо БДЖ не си спазва графика!
    Не са и чували за графика на японските и германските влакове!

    09:25 27.11.2025

  • 7 пешо

    44 0 Отговор
    ментата от скута на доган в скута на пеевски

    09:25 27.11.2025

  • 8 Цвете

    49 0 Отговор
    СРАМ ДА, НО ОТ ВАША СТРАНА, ЗА ДА " ПРОБУТАТЕ " ОТНОВО НЕЩОТО, КОЕТО САМО ВАС УДОВЛЕТВОРЯВА. ЕДИН ВЪПРОС ,ЗАЩО ИМАШЕ ТОЛКОВА МНОГО ХОРА? ТОВА Е ОТГОВОРЪТ, НЕДОВОЛСТВО.🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    09:25 27.11.2025

  • 9 Ментето

    41 0 Отговор
    Боклук , отвсякъде си МЕНТА

    09:26 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тъпо

    38 0 Отговор
    Срам сте вие сган нечистоплътна..

    09:27 27.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наистина е СРАМ!

    37 0 Отговор
    Но не за тези хора, които са прави да протестират срещу такъв безумен бюджет, а за такива ояли се "вечни" депутати като Йордан Цонев, широко известен сред народните маси като "Данчо ментата"!

    09:28 27.11.2025

  • 14 дядото

    27 0 Отговор
    срам е това,ти и още плеяда политически "лилипути"и дебелаци ояли се от властта и изчерпани от съдържание, десетилетия да определят настояще и бъдеще на народа

    09:28 27.11.2025

  • 15 Койчо

    30 0 Отговор
    Нашето е срам а твоето крадене 35 г геройство .егати наглото мекере

    09:28 27.11.2025

  • 16 Гост

    32 0 Отговор
    Срам си ти бе, бо"кл"ук! Цял живот крадеш, мазна слугиньо

    09:28 27.11.2025

  • 17 Ако протеста

    31 0 Отговор
    беше като тези в Гърция, живи нямаше да излезете, изедници народни...

    09:28 27.11.2025

  • 18 мъкаааа

    21 0 Отговор
    Йордан Цонев за ескалацията на протеста: - Салам!

    09:28 27.11.2025

  • 19 Боруна Лом

    24 0 Отговор
    МАЛКО ВИ Е БЕЗРОДНИКОО!ДАНО ИЗГНИЕТЕ В МЪКИ!

    09:28 27.11.2025

  • 20 Ментата от крупие в казино

    25 0 Отговор
    стана най големият тежкар в територията!

    09:29 27.11.2025

  • 21 Ура,,Ура

    10 0 Отговор
    Какъв срам бе Мента? Протеста е от хората, които вие толкова много обичате и вашия гуру непрекъснато говори за това. Защо ви е страх толкова много и не излезете без охрана сред хората? Защото сте страхливци и мишоци и можете само да крадете и манипулирате.

    09:30 27.11.2025

  • 22 Ура,,Ура

    23 0 Отговор
    Какъв срам бе Мента? Протеста е от хората, които вие толкова много обичате и вашия гуру непрекъснато говори за това. Защо ви е страх толкова много и не излезете без охрана сред хората? Защото сте страхливци и мишоци и можете само да крадете и манипулирате.

    09:30 27.11.2025

  • 23 Бг еничари заедно с турците

    11 1 Отговор
    чупиха Парламента!

    09:30 27.11.2025

  • 24 тоз пък

    16 0 Отговор
    Дори мина доста леко в сравнение с наглостта на депутатите!

    09:31 27.11.2025

  • 25 Някой

    18 0 Отговор
    Ако това същество знаеше какво е срам, отдавна щеше да се е гръмнал.

    09:31 27.11.2025

  • 26 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Данчо Ментата се криеше като 🐁 в кабинета на Бай Тошо.

    09:31 27.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 някой

    19 0 Отговор
    Срамът е само за Ментата. Аз съм горда с непреклонните бълари, излезли снощи за да кажат "стига" на безумията с които ни заливат всеки един момент така наречените управляващи. Управляват с има няма 25 -28 % купени гласове. Отдавна никой не одобрява действията им. По-нагло, некадърни и безпардонно управление не е имало.

    09:32 27.11.2025

  • 29 Родоотстъпник

    15 0 Отговор
    Който работи срещу народа си, предава го, продава го, трупа милиони от залъка на бедния българин, пълзи в краката на всеки, от който има изгода, паратизира върху гърба на изтощените българи и прави с метани до земята, психара неук, зъл, крадлия, мазен, с международни санкии- безформено с простаки език и показна аресия , но с огромно «Д», «Д» туловише.
    Отнемам ти думата!

    09:33 27.11.2025

  • 30 Не си

    16 0 Отговор
    Само срам но си и ПОЗОР МЕНТА

    09:33 27.11.2025

  • 31 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    11 3 Отговор
    НЕ СЪМ ФЕН НА ПП/ДБ/ЛГБTИ, НО ЩЕ СЪМ НА ПРОТЕСТА. 🤣 ВАЖНОТО Е ДА СЕ СЪБЕРЕМ 150 ХИЛЯДИ НА ПЛОЩАДА И ЗА КOЛEДA ДА 3AKOЛИM ДBETE ПРАCETA.😡. ПОСЛЕ ЩЕ СЕ ДEЛИМ НА ФРАКЦИИ. БИТКАТА Е ЗА БЪЛГАРИЯ 👍

    Коментиран от #46, #53

    09:34 27.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 991

    16 0 Отговор
    Хора, нека бъдем честни. С мирни протести мислите ли, че Тиквата и Шиши ще пуснат кокала?
    Пердах трябва, пердах... С милост и мир много години пробвахме - нищо не стана.

    09:35 27.11.2025

  • 34 Продажен боклук,

    9 1 Отговор
    Засрами се,бе!

    09:35 27.11.2025

  • 35 Браво

    8 1 Отговор
    Ама моля ви се,оставете ги да живеят спокойно,те са свикнали да крадат и живеят необезпокоявани. И моля следващите протести да ги правите без натиск,а само наведени

    09:35 27.11.2025

  • 36 Някой

    10 2 Отговор
    Цонев, сеехте ветрове, сега ще жънете бури. Далаверите ви, наглсота ви ... са причините за тази ескалация. Ще си плащате за алчноста, не очаквайте съжаление от жертвите си. Трябва да има народна конфискация на всичко откраднато от вас и прогонване в изгнание. Вие си изберете каде да избягате, дали Дубай, дали Москва, дали Белград, дали Истанбул.
    Слави Василев е лакей на Радев и Москва, правилно са го изгонили. Мястото му е в Москва, ако няма пари за еднопосочен билет, да каже, народа ще му съберем капачки да му купим билет за самолет за Москва.

    09:36 27.11.2025

  • 37 Пич

    1 2 Отговор
    Под формата на отклонения , всъщност реват за интересите на бизнеса ! След като със съчинения насъскаха обществото срещу МВР , накрая разбрахме , че увеличението там ще е десетина процента. А бизнеса който е свикнал да не плаща данъци , осигуровки и заплати , реве та се къса !!! Но в ЕС този бизнес или ще плаща , или няма да оцелее !!! И никакви протести няма да му помогнат. А за парите които изтичат към Украйна , защо никой не протестира...???!!!

    09:36 27.11.2025

  • 38 Прокурор

    9 0 Отговор
    Протеста е израз на "любовта" на народа към "народните" избраници! А специално МЕНТАТА Е ПОЗОР, еманация на хайдуците окопали се във властта!
    Занего с пърна сила важи епитрафията на Радой Ралин: " ДОШЪЛ ОТ СЕЛО /Карапелит/, С 2 ПРЪСТА ЧЕЛО И ВСЕ ГЛЕДА ДА Е НАЧЕЛО!"

    09:36 27.11.2025

  • 39 Весело

    8 0 Отговор
    Нагъл злодей такъв, изчезни с 200 завинаги.

    09:37 27.11.2025

  • 40 Мнение

    10 0 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина . Йордан Цонев трябваше вече да е изтърпял присъдата си и да се срамува от себе си

    09:37 27.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 На въжето

    12 0 Отговор
    Нема срама Ментата, лъже, маже, краде българския народ - на въжето!

    09:37 27.11.2025

  • 44 Някой

    7 3 Отговор
    На Цонев, Пеевски, Борисов, Радев, Биков, Делян Добрев, Слави Василев ... трябва да им се отнеме българското гржданство.

    Коментиран от #59

    09:38 27.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ти ли ще колиш бе, селски?

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    Внимавай да не си пожелаеш нещо, което да се случи на теб!

    Малцинство сте! Ако се стигне до колене- губиш!

    Коментиран от #61

    09:39 27.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мамамамата

    9 0 Отговор
    Тоя се роди и ще умре в Парламата. Хрантутим го цял живот тоя фес. Народен представител два мандата, като президента.нсрога са яли безплатно цял живот. Този е срам за българската нация и за България. Повръща ми се като я видя тая къдънка!

    09:40 27.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Здрасти

    4 0 Отговор
    Данчо ментата за 30 години в София не се ли маучи да говори без диалект :)))

    09:41 27.11.2025

  • 53 точно така - обединение БГ

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    и аз не харесвам кирчовците, но трябва обединение, за да има победа. Не на еврото! Да живее България!

    Коментиран от #70

    09:41 27.11.2025

  • 54 Име

    2 0 Отговор
    Срам сте вие мента. Оставка!

    09:41 27.11.2025

  • 55 Пълен срам, наистина!

    1 5 Отговор
    10 партии и коалиции снощи едва събраха 2500 души на мегдана.

    Самите протестиращи се оплакваха от малкия брой!

    Няма ли Зеления чорап най- после да направи една партия, че да преброим русофилите в България!

    Щот сега се изкарват 30000 снощи, според Мирчев! Пълен срам!

    Коментиран от #68

    09:42 27.11.2025

  • 56 ФЕЙК - либераст

    3 1 Отговор
    Членовете на котерията на Делян Делян- Байрам Байрам, Йордан Йордан, Хамид Хамид, Памид Памид и подобните им подобни са еманация на интилигентостта, честността, човеколюбието и особено на любовта към парите!

    09:42 27.11.2025

  • 57 Даниел

    3 0 Отговор
    Този циник ли ще говори за срам??
    Да каже дали хората протестират с право?

    09:42 27.11.2025

  • 58 !!!

    3 1 Отговор
    Няма да можете да изтриете омразата на цял един народ към Данчо Ментата - политически номад и нищожество!

    09:42 27.11.2025

  • 59 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Някой":

    Къде Радев и Василев в един куп с крадливите левове, а сега сакащи евра мекерета бре??

    09:43 27.11.2025

  • 60 Иван

    2 0 Отговор
    Срам трябва да те вкараме в затвора за геноцид срещу българите тогава ще видим кон боб яде ли

    09:43 27.11.2025

  • 61 Много сме

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ти ли ще колиш бе, селски?":

    Силни сме.
    Скоро, съвсем скоро ще получите това което заслужавате. А то е да ходите да пaceтe пaткитe.

    09:43 27.11.2025

  • 62 Мисира

    1 0 Отговор
    Срам ме е че 35 години имаш власт.Не за друго!!!

    09:44 27.11.2025

  • 63 злодеида

    0 0 Отговор
    Ти си срам.....

    09:44 27.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 К.К

    1 0 Отговор
    Не хората на площада, не протеста са срам / малко ви беше това, с дни трябваше да ви блокират в парламента, а най- добре беше, както беше казала Татяна Дончева, със столовете да ви изхвърлят навън/. Вие сте СРАМ за българската политика - нагли, арогантни примати, облечени в смешни костюмчета, с провисени телеса, ояли се с власт / с 10 депутатчета от кол и въже/. И сте решили, че може да се гаврите и подигравате с цял един народ. Не срам, вие сте ТИНЯ! ФАКТИ - да не сте посмели да не публикувате коментара ми

    09:45 27.11.2025

  • 66 Глав

    0 0 Отговор
    Вече не ги е страх от нищо.Милионери и милиардери станаха от далавери и крадени.Разбраха че сте бъзливи ул ограничени всезнайковци и б. мозъци.Държат и медиите и силовите ведомства.На протеста само студенти.Работници не видяхме нито работодатели.

    09:45 27.11.2025

  • 67 Справедливост

    0 0 Отговор
    Депутатите да се бият пред парламента и нека по добрият победи.

    09:46 27.11.2025

  • 68 ти лешперя

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Пълен срам, наистина!":

    еми не съм Пепейка фен, но виж снимките - има поне 15 000 - 20 000 души, поне...верно, че е Костадинчо възрожденец подркрепи протеста, но главно си беха възпитаните градски интелегенти...това е факт.

    09:46 27.11.2025

  • 69 Истина е!

    0 1 Отговор
    Данчо Ментата се антика в СДС като просяк! Сега е милионер, след 36 години депутатстване, но по душа си е останал просяк!

    09:46 27.11.2025

  • 70 и аз

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "точно така - обединение БГ":

    съм ЗА !

    09:46 27.11.2025

  • 71 Новият бщджет

    0 0 Отговор
    налага правила и добрите олигарски на ППДБ, които спонсорират соросоидните НПО та в България, няма вече да могат да не плащат осигуровки и обещетения.

    Бюджетът дава възможното на всички социални групи- пенсионери, безработни, майки, бременни, ТЕЛК и т.н.

    Но най- важното , пак ще кажа, е че въвежда правила.

    09:46 27.11.2025

  • 72 ахааа

    0 0 Отговор
    там ще бъдете закопани ............................в тази прокажена сграда НС

    09:47 27.11.2025

