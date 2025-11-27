Йордан Цонев за ескалацията на протеста: Срам

„Срам.“ — така Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“ определи случилото се снощи по време на протестите срещу Бюджет 2026, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.
Коментарът му бе навлизане в Народното събрание преди началото на редовното парламентрано заседание.
По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск.
Пред БНТ Цонев коментира и колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата:
„Не съм ги смятал, ама 16–17 часа.“
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 31 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
09:23 27.11.2025
2 Абдел Кадер Бай
09:23 27.11.2025
3 ООрана държава
09:24 27.11.2025
4 Иванчо I-ви
09:24 27.11.2025
5 пешо
09:24 27.11.2025
6 Данчо Ментата, вечният депутат
Не са и чували за графика на японските и германските влакове!
09:25 27.11.2025
7 пешо
09:25 27.11.2025
8 Цвете
09:25 27.11.2025
9 Ментето
09:26 27.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тъпо
09:27 27.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наистина е СРАМ!
09:28 27.11.2025
14 дядото
09:28 27.11.2025
15 Койчо
09:28 27.11.2025
16 Гост
09:28 27.11.2025
17 Ако протеста
09:28 27.11.2025
18 мъкаааа
09:28 27.11.2025
19 Боруна Лом
09:28 27.11.2025
20 Ментата от крупие в казино
09:29 27.11.2025
21 Ура,,Ура
09:30 27.11.2025
22 Ура,,Ура
09:30 27.11.2025
23 Бг еничари заедно с турците
09:30 27.11.2025
24 тоз пък
09:31 27.11.2025
25 Някой
09:31 27.11.2025
26 Последния Софиянец
09:31 27.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 някой
09:32 27.11.2025
29 Родоотстъпник
Отнемам ти думата!
09:33 27.11.2025
30 Не си
09:33 27.11.2025
31 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
Коментиран от #46, #53
09:34 27.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 991
Пердах трябва, пердах... С милост и мир много години пробвахме - нищо не стана.
09:35 27.11.2025
34 Продажен боклук,
09:35 27.11.2025
35 Браво
09:35 27.11.2025
36 Някой
Слави Василев е лакей на Радев и Москва, правилно са го изгонили. Мястото му е в Москва, ако няма пари за еднопосочен билет, да каже, народа ще му съберем капачки да му купим билет за самолет за Москва.
09:36 27.11.2025
37 Пич
09:36 27.11.2025
38 Прокурор
Занего с пърна сила важи епитрафията на Радой Ралин: " ДОШЪЛ ОТ СЕЛО /Карапелит/, С 2 ПРЪСТА ЧЕЛО И ВСЕ ГЛЕДА ДА Е НАЧЕЛО!"
09:36 27.11.2025
39 Весело
09:37 27.11.2025
40 Мнение
09:37 27.11.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 На въжето
09:37 27.11.2025
44 Някой
Коментиран от #59
09:38 27.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ти ли ще колиш бе, селски?
До коментар #31 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":Внимавай да не си пожелаеш нещо, което да се случи на теб!
Малцинство сте! Ако се стигне до колене- губиш!
Коментиран от #61
09:39 27.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мамамамата
09:40 27.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Здрасти
09:41 27.11.2025
53 точно така - обединение БГ
До коментар #31 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":и аз не харесвам кирчовците, но трябва обединение, за да има победа. Не на еврото! Да живее България!
Коментиран от #70
09:41 27.11.2025
54 Име
09:41 27.11.2025
55 Пълен срам, наистина!
Самите протестиращи се оплакваха от малкия брой!
Няма ли Зеления чорап най- после да направи една партия, че да преброим русофилите в България!
Щот сега се изкарват 30000 снощи, според Мирчев! Пълен срам!
Коментиран от #68
09:42 27.11.2025
56 ФЕЙК - либераст
09:42 27.11.2025
57 Даниел
Да каже дали хората протестират с право?
09:42 27.11.2025
58 !!!
09:42 27.11.2025
59 Никой
До коментар #44 от "Някой":Къде Радев и Василев в един куп с крадливите левове, а сега сакащи евра мекерета бре??
09:43 27.11.2025
60 Иван
09:43 27.11.2025
61 Много сме
До коментар #46 от "Ти ли ще колиш бе, селски?":Силни сме.
Скоро, съвсем скоро ще получите това което заслужавате. А то е да ходите да пaceтe пaткитe.
09:43 27.11.2025
62 Мисира
09:44 27.11.2025
63 злодеида
09:44 27.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 К.К
09:45 27.11.2025
66 Глав
09:45 27.11.2025
67 Справедливост
09:46 27.11.2025
68 ти лешперя
До коментар #55 от "Пълен срам, наистина!":еми не съм Пепейка фен, но виж снимките - има поне 15 000 - 20 000 души, поне...верно, че е Костадинчо възрожденец подркрепи протеста, но главно си беха възпитаните градски интелегенти...това е факт.
09:46 27.11.2025
69 Истина е!
09:46 27.11.2025
70 и аз
До коментар #53 от "точно така - обединение БГ":съм ЗА !
09:46 27.11.2025
71 Новият бщджет
Бюджетът дава възможното на всички социални групи- пенсионери, безработни, майки, бременни, ТЕЛК и т.н.
Но най- важното , пак ще кажа, е че въвежда правила.
09:46 27.11.2025
72 ахааа
09:47 27.11.2025