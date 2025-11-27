Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и преработен. Това обяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с Тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

"Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител, и им казах този бюджет се изтегля", допълни той.



"Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", каза още той.



На въпрос на "Фокус" защо сега са решили да изтеглят бюджета след като е приет в комисия, той отговори:



"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казвам. Десетилетия съм работил с диалог", каза той.