Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и преработен. Това обяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с Тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.
"Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител, и им казах този бюджет се изтегля", допълни той.
"Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", каза още той.
На въпрос на "Фокус" защо сега са решили да изтеглят бюджета след като е приет в комисия, той отговори:
"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казвам. Десетилетия съм работил с диалог", каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаа
Коментиран от #61, #135, #176
10:09 27.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #57, #116, #161
10:09 27.11.2025
3 Питане
Коментиран от #162
10:09 27.11.2025
4 бай Ставри
Коментиран от #7, #96
10:10 27.11.2025
5 Българин
Ширина избяга. Този го тресна страха
10:10 27.11.2025
6 Шопаря ти каза да кажеш , наглец.
10:10 27.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "бай Ставри":С Бандеровците шега не бива.
Коментиран от #23
10:11 27.11.2025
8 страх лозе пази
10:11 27.11.2025
9 Дедото
Коментиран от #14
10:11 27.11.2025
10 така е
Коментиран от #122, #141, #167, #170
10:11 27.11.2025
11 Късай
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ратишки за "заведението" си, за да намалиш запетайките и не пиши глюпотевини
10:12 27.11.2025
12 гост
Коментиран от #22
10:12 27.11.2025
13 ФЕЙК
10:12 27.11.2025
14 бре
До коментар #9 от "Дедото":Черепа не се ли махна снощи? Чух че Прокопиев бил зает и не дошъл изобщо, но изпратил представители на протеста.
10:13 27.11.2025
15 МВР служител
10:13 27.11.2025
16 БЕГАЙ да
10:13 27.11.2025
17 БРАВО
10:14 27.11.2025
18 Мнение
10:14 27.11.2025
19 Вашето мнение
10:15 27.11.2025
20 ТАРИКАТ е БОЙКО
10:15 27.11.2025
21 тролетариата в Амок
Коментиран от #36
10:15 27.11.2025
22 хмм
До коментар #12 от "гост":Докато стадото не разбере, че от него зависи това "нещо" да загуби изборите!
10:15 27.11.2025
23 Вярно...
До коментар #7 от "Последния Софиянец":За това внимавай.
Коментиран от #29
10:16 27.11.2025
24 1488
мафиотът днес: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета
Коментиран от #45
10:16 27.11.2025
25 Е точно за това
Борисов пак мечтае за сглобки и българо- руската дружба!
Коментиран от #31, #50
10:16 27.11.2025
26 Желязков
10:17 27.11.2025
27 Еваларката баце !
Коментиран от #44
10:17 27.11.2025
28 АЛОООО
10:18 27.11.2025
29 Последния Софиянец
До коментар #23 от "Вярно...":Снощи искаха да ме бият.
Коментиран от #37, #38, #100
10:18 27.11.2025
30 Послушай хората
Коментиран от #118
10:18 27.11.2025
31 гласувай
До коментар #25 от "Е точно за това":ДПС ВИНАГИ Е била РУСКА партия.
Коментиран от #51
10:18 27.11.2025
32 Емигрант
Коментиран от #68
10:19 27.11.2025
33 Мафията ще краде но по прикрито
10:19 27.11.2025
34 Боросов иска да се разбере
Е ми, желаем му успех!
Те досега го прецакаха няколко пъти, явно му харесва, щом иска още от същото.
Но дава ли си сметка Борисов, че така България влиза в Евроьзоната без бюджет?
Усеща ли се? Осъзнава ли какво означава това?
Коментиран от #46
10:20 27.11.2025
35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ В ЗАТВОРА!
10:20 27.11.2025
36 хе хе
До коментар #21 от "тролетариата в Амок":Не сме тролетариат и не ползваме инструкции! Ние не сме като гербавите калинки!🐞🐞🖕
10:20 27.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 1488
До коментар #29 от "Последния Софиянец":как па не са та и таковалu
10:21 27.11.2025
39 Дядо Гого
10:21 27.11.2025
40 Данко Харсъзина
Коментиран от #54
10:21 27.11.2025
41 Народа няма да ви гледа некъдърността
10:22 27.11.2025
42 Оттеглянето
Приказките му, че ни бил вкарал в чакалнята и тогава започнали протести, инициирани от ПП през 2020 са смешки. Тогава нямаше такава партия, а протестираха ИТН и юмрукът на Радев, и то заради нахлуването на Гешев в президенството.
10:22 27.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Без прекъсване
До коментар #27 от "Еваларката баце !":Надиграл е на баба ти хвърчилото. На следващия протест ще му поискат оставката.😄
10:23 27.11.2025
45 Евро ДА
До коментар #24 от "1488":Бюджетът няма общо с Ерозаната! Само копейките са против Еврото!
10:23 27.11.2025
46 Ще го преработят
До коментар #34 от "Боросов иска да се разбере":има време.
10:24 27.11.2025
47 Айде
10:24 27.11.2025
48 Бате Бойко
10:24 27.11.2025
49 И кво ?
10:25 27.11.2025
50 Новото време
До коментар #25 от "Е точно за това":като нищо ще бъдат първа сила следващите избори!
Борисов работи за това, като гледам и на хората вече им омръзнаха лупинги и пируети!
Новият бюджет не харсева на олигарсите, понеже трябва да плащат осигуровки.
Не харесва и на ППДБ , понеже са изключени от властта и не могат да крадат.
Не харесва и на Радев по същата причина.
Борисов се изходи на метеното !
10:25 27.11.2025
51 болгарин..
До коментар #31 от "гласувай":Да бе,бгбандерски тьчвор-тогава защо плондерите излъгаха бг-тата че не може да има референдум,,ЗА,,левчето,защото конституцята не го позволява и насила трябва да приемем изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава
Коментиран от #64
10:25 27.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Данко Харсъзина
10:26 27.11.2025
54 Няма да ги мислим
До коментар #40 от "Данко Харсъзина":Ще им платиш от чекмеджето! Те за теб работят...
10:26 27.11.2025
55 Гай Турий
Цял свят вече проглежда, че украта няма да я има, ще се пренарежда световния ред, Русия излиза на терена пак, а вие още слугувате на урдзурлите и другите престъпно-ненормални джендъри в еврейския съюз.
10:26 27.11.2025
56 ха ха ха ха
Коментиран от #67
10:26 27.11.2025
57 А12
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Значи,ще започна да обичам Украйна…
10:26 27.11.2025
58 Борисов пак
Коментиран от #70
10:28 27.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Дика
10:28 27.11.2025
61 "аз се опитвам да чуя какво казвам "
До коментар #1 от "мдаа":- думи достойни за Император !
10:28 27.11.2025
62 айде
10:28 27.11.2025
63 ВЕЛИНСКИ
ТИ СИ КАТО ОНЯ НАШИЯ
НАЦИОНАЛ ДЕТО СИ ВКАРА ДВА АВТОГОЛА...
СЕГА „АКЦИИТЕ” НА
КУПЕЙКИН И КО КО РАКИС
СЕ ВДИГНАХА СТО И ОСЕМ %....
АПРОПО....ИНТЕРЕСНО КОЛКО
ПРАЗНИ КОНТЕЙНЕРИ СЕ ПОЯВИХА В ЦЕНТЪРА
ИНАЧЕ ИМА КРИЗА ЗА СМЕТОПОЧИСТВАНЕТО
10:28 27.11.2025
64 гласувай
До коментар #51 от "болгарин..":Сподели защо Ахмед Доган е Персона нонграта в Турция?
А защо големото Д го спука от бой СПЕЦНАЗ в Абу Даби? Какво го посъветваха така, че му трябваха месеци в швейцарската болница и се беше стопил на половина?
Не нам. Не нам.
10:29 27.11.2025
65 Добре!
10:29 27.11.2025
66 мечо
Коментиран от #74
10:29 27.11.2025
67 хе хе
До коментар #56 от "ха ха ха ха":ИзненадАха го с протест снощи. Още се крие зад пердето у дома и си бая за страх.
Снощи два трола се опитваха да убеждават всички че нямало и 200 на жълтите павета, а какво се оказа? За 200 души никой не връща бюджет!
10:29 27.11.2025
68 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Емигрант":Ако беше орязал пенсии и заплати, щяха да протестират, че предлага постна пица. Сега за постната пица ще е виновна опозицията. Този път го изигра блестящо. Чак мен ме изуми дето съм обръгнал на всичко.
Коментиран от #142
10:29 27.11.2025
69 ккк
10:29 27.11.2025
70 Дика
До коментар #58 от "Борисов пак":С новия повече ли са и ако са повече дали не са със милиарди заеми?
10:30 27.11.2025
71 Сктийте се
10:30 27.11.2025
72 А кво
10:31 27.11.2025
73 Тома
10:31 27.11.2025
74 Споко!
До коментар #66 от "мечо":Протестите продължават до оставка на Сглобката 2!
Коментиран от #121
10:31 27.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гост
Коментиран от #81, #97
10:32 27.11.2025
77 !!!
10:32 27.11.2025
78 Дедо
10:32 27.11.2025
79 Хасковски каунь
10:33 27.11.2025
80 Стойчев
Коментиран от #93, #103
10:34 27.11.2025
81 Напротив!
До коментар #76 от "Гост":Протести до оставка и преработката ще остане за следващите!
10:34 27.11.2025
82 Веднага
10:34 27.11.2025
83 ООрана държава
10:35 27.11.2025
84 Данко Харсъзина
Коментиран от #91
10:35 27.11.2025
85 Пукница или пуканки
10:36 27.11.2025
86 БОЧКО
10:36 27.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Мутри ВЪН
10:38 27.11.2025
89 Всичко
Това е жалък опит за сваляне на напрежението !
Решението на бюджета обаче ще доведе до още по големи проблеми след него !
10:38 27.11.2025
90 над закони и управляващи
10:38 27.11.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 павела митова
10:42 27.11.2025
93 Че кой
До коментар #80 от "Стойчев":Ти иска еврозоната
10:42 27.11.2025
94 цъ цъ цъ
10:43 27.11.2025
95 К.К
10:44 27.11.2025
96 Бай Ставри, шеф си
До коментар #4 от "бай Ставри":на южното крило на СЦЗ, а не знаеш къде е границата между гъвкав и страхлив! Ми в зайчарника в Банкя, бре! И субектът на снимката поне хиляда пъти го е доказвал...
10:44 27.11.2025
97 На него
До коментар #76 от "Гост":Вече му е лошо
10:44 27.11.2025
98 Терапевт
10:45 27.11.2025
99 Егати държавата!
Коментиран от #106
10:45 27.11.2025
100 Не само това
До коментар #29 от "Последния Софиянец":...не само това...Кажи си и за...,,другото"...
10:45 27.11.2025
101 мдаа
10:45 27.11.2025
102 Киро Шарнира
Коментиран от #125
10:46 27.11.2025
103 Стенли
До коментар #80 от "Стойчев":Че то по хубаво от това няма ако не влезем в тази прословута еврозона ние изобщо не сме за там
10:47 27.11.2025
104 инж. Ганчо Илков
10:47 27.11.2025
105 иво
Коментиран от #115
10:47 27.11.2025
106 Трябва да се гласува!
До коментар #99 от "Егати държавата!":Голяма част от хората са се отказали от ДЕМОКРАТИЧНОТО си право да избират и затова демокрацията ни е дефектна!
10:47 27.11.2025
107 Бойкооооо
10:47 27.11.2025
108 Иванчо+Марийка
10:48 27.11.2025
109 така е
10:51 27.11.2025
110 Данко Харсъзина
Коментиран от #114, #164
10:51 27.11.2025
111 Потресен
10:52 27.11.2025
112 Ха ха ха
10:53 27.11.2025
113 Рая Наделян
До коментар #87 от "БОЙКО":Трябва да махнат Дебелян. Друга възможност няма.Покрай него- и кохортата му начело с Ментата. Иначе и за тях не е добре, чакат ги тежки времена. Да се разследват всичките им престъпления-купуване на гласове, отклоняване на обществени средства, еврофондове, търговия с влияние, конкурси и т.н.
10:53 27.11.2025
114 Бойко Борисов
До коментар #110 от "Данко Харсъзина":Когато управлявах аз, никой не съм върнал. На всеки който си е поискал съм дал.
10:53 27.11.2025
115 Анонимни
До коментар #105 от "иво":Ти не си хората шарлатанин платен
10:54 27.11.2025
116 Анонимни
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ С УБИЙСТВА С ТЕРОР ПАК ЩЕ ОВЛАДЕЯТ ДЪРЖАВАТА ТУК ХАМАС СЕ РАЗПОРЕЖДА ЯВНО НЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА
10:55 27.11.2025
117 ЗАЩО...
10:56 27.11.2025
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 СТРАХЛИВЕЦА В НЕГО СЕ ПОКАЗА
10:59 27.11.2025
121 Промяна
До коментар #74 от "Споко!":НЯМА ДА ИМА ОСТАВКА КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ НАЕТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ
11:00 27.11.2025
122 Вече бивш гербаджия
До коментар #10 от "така е":Само, че този път неговият Кукловод го провали, след което се скри в Дубай.
11:00 27.11.2025
123 Сбербанк
11:00 27.11.2025
124 Гай Турий
Нито стотинка повече на съдебна власт, МВР, МО, ДАНС и подобните мансии. В МО само за нова техника, ама не на двойна цена както досега.
Шута на външния негработен министър, на теменужка, на делян и други пигита в АнтиНС и МС с пропилян авторитет.
Пренастройване на външната политика като Орбан.
И догодина нови избори, пенсиониране на еднокнижника веднъж завинаги. КОМПИ от истински смели хора и гонка на корумпираната престъпна сбирщина до крак и гроб. Ако това не стане, след година ще сте послали червен килим за Румен Радев, добре дошъл на власт в МС. Метлата няма да ви се размине тогава.
11:00 27.11.2025
125 Развитие
До коментар #102 от "Киро Шарнира":А ние сме за Путин нали хахахахахахаха
11:02 27.11.2025
126 Павел
11:03 27.11.2025
127 Промяна
Коментиран от #147
11:03 27.11.2025
128 Затвор
11:04 27.11.2025
129 Голяма Тиква
11:05 27.11.2025
130 Някой
2. Да се дефинира средна работна заплата в държавният сектор, равна на човека по средата в частният сектор. Не средно математическата, а човека по среда по заплати колко взима - нещо много различно. Така дори да има обвързване за минимална работна заплата и други, то те не изменят тази заплата и не изисква последващи увеличение - инфлация. Ако се обвърже с нея, заплатите в държавният сектор един вид ще ес определят индиректно от частният сектор - този който изкарва парите. После по коефициенти на вътрешно разпределение в държавният сектор. Като дадат на някой повече, други ще взимат по-малко. Синдикатите да станат безработни и спорове само за коефициенти. Но сумата от всички заплати делено на броя хора да е равна на човека по средата в частният сектор. Просто се оляха;
3. Да се дефинира максимален процент от работещите за държавният сектор;
4. Неизползвани пари от бюджета да се връщат, а не да се дават допълнително накрая - като 400лв на всеки в МВР;
5. Да се гони 0 дефицит. Не да се хвалят с комунизма, как сме нямали дългове като западни държави - тогава не се взимаха и имахме колкото други държави дължаха на България - последното думи на Тодор Живков;
6. Да се дават помощи само срещу кастр
Коментиран от #131
11:05 27.11.2025
131 Някой
До коментар #130 от "Някой":Реже ако е дълго. Продължението:
6. Да се дават помощи само срещу кастрация - не за най-възрастните;
7. Да се забрани на лице без средно образование да имат деца. При провинение принудителна кастрация.
Борисов нали не управляваше по негови думи?
11:06 27.11.2025
132 Дернев
Когато станат СЕЩ, а те трябва да станат за да оцелее Европа и ние с нея, тогава ще се откажем от лева и приемем общата валута вече на една страна. Сега приемането на еврото е абсолютна глупост.
11:06 27.11.2025
133 Гост
11:06 27.11.2025
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Зъл пес
До коментар #1 от "мдаа":Наиграха се,ще видим кой прав,кой крив.
11:07 27.11.2025
136 с две думи
11:07 27.11.2025
137 Няма изненади
11:07 27.11.2025
138 нннн
11:08 27.11.2025
139 Промяна
11:08 27.11.2025
140 Българин 🇧🇬
11:09 27.11.2025
141 Надявам се
До коментар #10 от "така е":този текст ,който си написал да е сарказъм.
Коментиран от #146, #172
11:10 27.11.2025
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Гост
Коментиран от #150
11:12 27.11.2025
144 Стенли
Коментиран от #149
11:13 27.11.2025
145 КИРО ЖЪРТЪ
11:13 27.11.2025
146 1:0 за Борисов
До коментар #141 от "Надявам се":Пак ви отнесе с 200 всичките умнокрасиви жълтопаветници. Сега няма да има увеличения на заплатите. няма да има и бонуси догодина. Няма да има и увеличени разходи. И затова ще е виновен Асен Василев. С неговите камъни по неговата глава.
Коментиран от #156, #158
11:13 27.11.2025
147 Българин 🇧🇬
До коментар #127 от "Промяна":Шарлатани са тиквата и свинята и техните подлоги в твое лице .
11:13 27.11.2025
148 Емигрант
11:14 27.11.2025
149 ай ай ай
До коментар #144 от "Стенли":Ай как хочется ой ой ой! Ииииих!
Коментиран от #155
11:14 27.11.2025
150 Стенли
До коментар #143 от "Гост":Протести до дупка докато си замине тази управляваща върхушка 🤨🤑🎃🐷🙈👎
11:15 27.11.2025
151 Борисов управлява
Нема кво да се лъжем
11:16 27.11.2025
152 Здрасти
11:16 27.11.2025
153 Кики и Ники
Всички колеги от ПП и ДБ задължително да дойдат, че не се издържа вече!
11:17 27.11.2025
154 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
11:17 27.11.2025
155 Стенли
До коментар #149 от "ай ай ай":Ай май ама може и да не влезем все пак ще има някаква справедливост защото се подиграха с хората които се разписаха за референдум за еврозоната
11:17 27.11.2025
156 Здрасти
До коментар #146 от "1:0 за Борисов":Какви увеличения и бонуси бе, с тоя бюджет заплатата ми намалява с 95 лева на месец догодина!!!? 95 лв от залъка ма семейството юи, на детето ми!
Коментиран от #159
11:18 27.11.2025
157 Цвете
11:18 27.11.2025
158 Емигрант
До коментар #146 от "1:0 за Борисов":Пожарникарят отнесе такива будали като теб, всеки ден ви разиграва с различни решения да едно и също нещо и знае, че има един куп будали които му седят "партер" послушно като дресирани циркови същества !
11:18 27.11.2025
159 няма бе
До коментар #156 от "Здрасти":Асен Василев ще ви оправи. Той ви оправя още от 2021ва насам.
11:19 27.11.2025
160 Николаос 66
11:22 27.11.2025
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Отговор
До коментар #3 от "Питане":Когато отидете да гласувате,а не да ходите за гъби.
11:24 27.11.2025
163 ДемокраД
11:25 27.11.2025
164 Ти май
До коментар #110 от "Данко Харсъзина":Ще се окаже един цървул
Полицай ли не беше,бизнесмен,сега хотелиер.
Измисли ли утре какъв ще бъдеш?
11:26 27.11.2025
165 Марко
11:26 27.11.2025
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Прав си
До коментар #10 от "така е":Съгласен с теб,но не се хаби,масата роби няма да те разбере.Те си искат пудели с пачки и розови прасчовци.Те са само за съжаление.
11:27 27.11.2025
168 Кики
11:27 27.11.2025
169 таксиджия 🚖
11:27 27.11.2025
170 Заблуден си, човече
До коментар #10 от "така е":ТОЙ казал, разбирай наредил. Прави се на цар, а всъщност се крие в тръстиките, разбирай кулоарите на парламента, обграден от най-верните си министри, и говори днес едно, утре друго, само и само да се прави на незаменим и да остане на власт.
Коментиран от #171
11:28 27.11.2025
171 така е
До коментар #170 от "Заблуден си, човече":Говори каквото сметне че може да направи за хората. Никога не се е оправдавал с "ще се съберем и обсъдим" и разни подобни пройоми за отбиване на топката за да видим какво ще ни нареди оперативния офицер.... И понеже не играе по чужда свирка, ако го убедите че в нещо не е прав, го приема и заема вашата позиция.
11:30 27.11.2025
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 АЛИ БЕГОВ
11:31 27.11.2025
174 Мишка
11:33 27.11.2025
175 премиерът и домсъветът – както го нарича
11:33 27.11.2025
176 питам си
До коментар #1 от "мдаа":Като какъв се изявява ТиквочътЪ. Той командва премиерчето и министърчетата. А после гледа ттъпо, като му казват, че е еидн от триматга премиери??!!??
11:34 27.11.2025
177 СТРАХ СТАРХ СТРАХ
Толкова ги е страх да не паднат от власт,че днес ББ мънка като пуделчето на ПеЮ фски....а Роско Хотела -пак говори на мищонеразбираемия му език! Задната е факт.Герберите зацапаха кюлотите!За кой ли път?!
11:35 27.11.2025