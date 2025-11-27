Новини
Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета! Асен Василев до август не приемаше бюджет!

27 Ноември, 2025 10:05, обновена 27 Ноември, 2025 11:39

Няма нищо фатално! Ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ

Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и преработен. Това обяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с Тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

"Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител, и им казах този бюджет се изтегля", допълни той.

"Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", каза още той.

На въпрос на "Фокус" защо сега са решили да изтеглят бюджета след като е приет в комисия, той отговори:

"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казвам. Десетилетия съм работил с диалог", каза той.

Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално, добави лидерът на ГЕРБ.

Това няма никакво значение, бюджетът е с 3% дефицит, както иска Европейската комисия, така че няма никакъв проблем, отговори Борисов на въпрос ще влезем ли в еврозоната без приет бюджет.

Много хубаво, каза Борисов относно вчерашния протест в центъра на София, а на въпрос дали се страхува заяви: "От Черепа ли да се страхувам, от кои хора?". "Когато има Шампионска лига и играе "Реал" Мадрид, да отида на протест...", каза още Бойко Борисов.

Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.

Отново вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина.

На 25 ноември Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаа

    279 6 Отговор
    Дончева беше права. Този само от натиск разбира.

    Коментиран от #61, #135, #176, #214

    10:09 27.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    181 15 Отговор
    Снощи украинците заплашваха да го разстрелят.Той знае че не се шегуват.

    Коментиран от #11, #57, #116, #161, #242

    10:09 27.11.2025

  • 3 Питане

    240 5 Отговор
    А ТИ КОГА ЩЕ СЕ "ИЗТЕГЛИШ" ???

    Коментиран от #162

    10:09 27.11.2025

  • 4 бай Ставри

    220 7 Отговор
    Много си страхлив Баце. Голяма шушумига. Къде минава границата между гъвкав и страхлив ?

    Коментиран от #7, #96, #226

    10:10 27.11.2025

  • 5 Българин

    185 3 Отговор
    Започва се
    Ширина избяга. Този го тресна страха

    10:10 27.11.2025

  • 6 Шопаря ти каза да кажеш , наглец.

    211 6 Отговор
    Втори бюджет направете и пак ще има протести. Оставка.

    10:10 27.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    97 6 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    С Бандеровците шега не бива.

    Коментиран от #23

    10:11 27.11.2025

  • 8 страх лозе пази

    209 4 Отговор
    Що бе нали според темеРутка петкова това е единствения възможен бюджет.

    10:11 27.11.2025

  • 9 Дедото

    203 4 Отговор
    Май май няма де е достатъчно. Снощи искаха хората да се махате. Аз ги гледах по интернета клипчета, щото по телевизиите спестяват тия неща.

    Коментиран от #14

    10:11 27.11.2025

  • 10 така е

    19 265 Отговор
    Бойко Борисов е единствения български политик без кукловод. Каквото сметне за добро за хората го обещава и най-важното - го прави. Затова безапелационно печели всичките избори и е трън в очите на всичките ДС изчадия в НС.

    Коментиран от #122, #141, #167, #170

    10:11 27.11.2025

  • 11 Късай

    43 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ратишки за "заведението" си, за да намалиш запетайките и не пиши глюпотевини

    10:12 27.11.2025

  • 12 гост

    144 3 Отговор
    Абе това нещо до кога ще казва какво ще се случва и какво не еднолично?!

    Коментиран от #22

    10:12 27.11.2025

  • 13 ФЕЙК

    158 1 Отговор
    О, божи пратенико, бащице небесен, океан от мъдрост и най-вече подлост, добре, че си ти та затънахме не само до гуша, но и до уши в блатото на измяната и мизерията! Господ тояги да ти дава и да те сложи на най-топлото място в пъкъла!

    10:12 27.11.2025

  • 14 бре

    13 58 Отговор

    До коментар #9 от "Дедото":

    Черепа не се ли махна снощи? Чух че Прокопиев бил зает и не дошъл изобщо, но изпратил представители на протеста.

    10:13 27.11.2025

  • 15 МВР служител

    120 5 Отговор
    Ще ти разкопаем градината и ще ти разбием стените, и ще намерим 4 милиарда под формата на кюпюри, злато и флашки с криптовалути. Чакам само заповед, металотърсач и електротърсач

    10:13 27.11.2025

  • 16 БЕГАЙ да

    96 1 Отговор
    Риташ топка и да събираш овации .

    10:13 27.11.2025

  • 17 БРАВО

    122 2 Отговор
    Тулупа хвърли гащи!

    10:14 27.11.2025

  • 18 Мнение

    93 3 Отговор
    Обади се на Урсула да ти изпрати европейски прокурор, на който кажеш това, което си написал за Пеевски на американците, британците, арабите и турците

    10:14 27.11.2025

  • 19 Вашето мнение

    109 2 Отговор
    ами сега, милиционерите ще си получат ли поредното повишение на заплатите?

    Коментиран от #198

    10:15 27.11.2025

  • 20 ТАРИКАТ е БОЙКО

    117 6 Отговор
    ГЕРБ Видяха дебелия и клекнаха !

    10:15 27.11.2025

  • 21 тролетариата в Амок

    73 9 Отговор
    Сега не знае какво да плюе. Трябват спешни инструкции!

    Коментиран от #36

    10:15 27.11.2025

  • 22 хмм

    84 5 Отговор

    До коментар #12 от "гост":

    Докато стадото не разбере, че от него зависи това "нещо" да загуби изборите!

    10:15 27.11.2025

  • 23 Вярно...

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    За това внимавай.

    Коментиран от #29

    10:16 27.11.2025

  • 24 1488

    120 3 Отговор
    мафиотът вчера: ще ви вкарам в еврозоната колкото и да крещите
    мафиотът днес: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

    Коментиран от #45

    10:16 27.11.2025

  • 25 Е точно за това

    12 74 Отговор
    ще гласуваме за ДПС!

    Борисов пак мечтае за сглобки и българо- руската дружба!

    Коментиран от #31, #50

    10:16 27.11.2025

  • 26 Желязков

    66 3 Отговор
    Е,защо не ми каза по рано,а чак сега се сети?

    10:17 27.11.2025

  • 27 Еваларката баце !

    18 63 Отговор
    Ларж ти праим Боко, пак ги надигра всичките :)

    Коментиран от #44

    10:17 27.11.2025

  • 28 АЛОООО

    78 5 Отговор
    ПИТАЙ ПЪРВО ДЕБЕ-ЛО-ТО D И ТОГАВА ГО ОТТЕГЛЯЙ ИНАЧЕ ЩЕ ЯДЕШ БОЙ

    10:18 27.11.2025

  • 29 Последния Софиянец

    33 2 Отговор

    До коментар #23 от "Вярно...":

    Снощи искаха да ме бият.

    Коментиран от #37, #38, #100

    10:18 27.11.2025

  • 30 Послушай хората

    59 3 Отговор
    И не прави на папук иначе си пътник..

    Коментиран от #118

    10:18 27.11.2025

  • 31 гласувай

    31 35 Отговор

    До коментар #25 от "Е точно за това":

    ДПС ВИНАГИ Е била РУСКА партия.

    Коментиран от #51

    10:18 27.11.2025

  • 32 Емигрант

    88 5 Отговор
    За какво са министри тези чучела, нали убеждаваха суверена, че този бюджет бил единствения възможен ? Сега накакъв пожарникар "разбирач" от бюджети им казва да го изтеглят ? Излиза, че са ЛЪГАЛИ с този нагласен бюджет ? Играят си с вас бе мишки, разиграват ви, вие не сте за тях "ХОРА", а "НИКОЙ" ! И не само да изтеглят бюджета трябва, а всички да се изтеглят от ПОЛИТИКАТА, те са измамници и това го доказва самият бюджет и Тиквата като с изтеглянето доказва, че този бюджет е НАТЪКМЕН и НЕРЕАЛЕН ! Къде е онзи ИЛИТЕРАТ от списъкът да обясни на ХОРАТА как РАБОТИ за ХОРАТА ?

    Коментиран от #68

    10:19 27.11.2025

  • 33 Мафията ще краде но по прикрито

    75 4 Отговор
    Пишете оставката жалки пропаднал и крадливи мафиоти

    10:19 27.11.2025

  • 34 Боросов иска да се разбере

    10 46 Отговор
    с крадливата шайка на Радев " за следващите години ".

    Е ми, желаем му успех!

    Те досега го прецакаха няколко пъти, явно му харесва, щом иска още от същото.

    Но дава ли си сметка Борисов, че така България влиза в Евроьзоната без бюджет?

    Усеща ли се? Осъзнава ли какво означава това?

    Коментиран от #46

    10:20 27.11.2025

  • 35 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    66 2 Отговор
    КОЙ СИ ТИ БЕЕ,ЧЕ ДА ИМ КАЗВАШ...
    ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА СИ В ЗАТВОРА!

    10:20 27.11.2025

  • 36 хе хе

    38 4 Отговор

    До коментар #21 от "тролетариата в Амок":

    Не сме тролетариат и не ползваме инструкции! Ние не сме като гербавите калинки!🐞🐞🖕

    10:20 27.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 1488

    19 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    как па не са та и таковалu

    10:21 27.11.2025

  • 39 Дядо Гого

    70 2 Отговор
    Този усети дебелия и веднага обърна палачинката! Стара лисица е! Ама ние сме си виновни, защото му позволяваме чрез такива врътки всеки път да оцелява!!!

    10:21 27.11.2025

  • 40 Данко Харсъзина

    7 34 Отговор
    Пенциите паразити улетеха. И не само те. Нема увеличение на пенции и заплати. Паразитите и телефонните измамници останаха без пари.

    Коментиран от #54

    10:21 27.11.2025

  • 41 Народа няма да ви гледа некъдърността

    62 3 Отговор
    И опитите за по големи кражби. ОСТАВКА.

    10:22 27.11.2025

  • 42 Оттеглянето

    72 6 Отговор
    на бюджета означава победа на Асен Василев и на протеста. Тиквата се уплаши от огромния протест, както и от ЕС. Браво!!!
    Приказките му, че ни бил вкарал в чакалнята и тогава започнали протести, инициирани от ПП през 2020 са смешки. Тогава нямаше такава партия, а протестираха ИТН и юмрукът на Радев, и то заради нахлуването на Гешев в президенството.

    10:22 27.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Без прекъсване

    60 1 Отговор

    До коментар #27 от "Еваларката баце !":

    Надиграл е на баба ти хвърчилото. На следващия протест ще му поискат оставката.😄

    10:23 27.11.2025

  • 45 Евро ДА

    11 48 Отговор

    До коментар #24 от "1488":

    Бюджетът няма общо с Ерозаната! Само копейките са против Еврото!

    10:23 27.11.2025

  • 46 Ще го преработят

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "Боросов иска да се разбере":

    има време.

    10:24 27.11.2025

  • 47 Айде

    64 1 Отговор
    Нали властта беше стабилна бе!? А ти какъв си, че ще разпореждаш на правителството!? Вън партиите от властта! Управление на образованото гражданско общество!

    Коментиран от #187

    10:24 27.11.2025

  • 48 Бате Бойко

    19 2 Отговор
    Аз казах.

    10:24 27.11.2025

  • 49 И кво ?

    45 0 Отговор
    ББ " Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казваМ." / Това грешка на редакцията ли е , или ББ е откровен ?

    10:25 27.11.2025

  • 50 Новото време

    12 26 Отговор

    До коментар #25 от "Е точно за това":

    като нищо ще бъдат първа сила следващите избори!

    Борисов работи за това, като гледам и на хората вече им омръзнаха лупинги и пируети!

    Новият бюджет не харсева на олигарсите, понеже трябва да плащат осигуровки.
    Не харесва и на ППДБ , понеже са изключени от властта и не могат да крадат.
    Не харесва и на Радев по същата причина.

    Борисов се изходи на метеното !

    10:25 27.11.2025

  • 51 болгарин..

    35 2 Отговор

    До коментар #31 от "гласувай":

    Да бе,бгбандерски тьчвор-тогава защо плондерите излъгаха бг-тата че не може да има референдум,,ЗА,,левчето,защото конституцята не го позволява и насила трябва да приемем изкуствената валута на една не съществуваща юръп държава

    Коментиран от #64

    10:25 27.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Данко Харсъзина

    6 51 Отговор
    Мъдър държавник и блестящ политик. Режат се парите за пенции и увеличение на заплатите и дефицитът в бюджета изчезва. Ако го беше направил без снощните свинщини, щяха да го обвинят, че пак предлага постна пица. Пак преметна жълтокопитните.

    10:26 27.11.2025

  • 54 Няма да ги мислим

    30 2 Отговор

    До коментар #40 от "Данко Харсъзина":

    Ще им платиш от чекмеджето! Те за теб работят...

    10:26 27.11.2025

  • 55 Гай Турий

    59 5 Отговор
    Еднокнижникът помни как яде бой вече повече от 20 години...И побърза да си прибере партакешите. А защо трябваше да се реппчи досега и побърква българския народ?! Оставка, да ви няма. Не само нов бюджет, вас да ви няма престъпници и предатели.
    Цял свят вече проглежда, че украта няма да я има, ще се пренарежда световния ред, Русия излиза на терена пак, а вие още слугувате на урдзурлите и другите престъпно-ненормални джендъри в еврейския съюз.

    10:26 27.11.2025

  • 56 ха ха ха ха

    9 16 Отговор
    Бойко Борисов пак изнанадА всички.

    Коментиран от #67

    10:26 27.11.2025

  • 57 А12

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Значи,ще започна да обичам Украйна…

    10:26 27.11.2025

  • 58 Борисов пак

    11 37 Отговор
    ви прецака,сега със стария бюджет, повече пари ли ще имате?Малоумни протестиращи,пионки в ръцете на олигарсите. Честито!

    Коментиран от #70

    10:28 27.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дика

    45 2 Отговор
    Отиде коня у тотото сега. Дебелото момче се нервира и ще изгрухти нещо за хората.

    10:28 27.11.2025

  • 61 "аз се опитвам да чуя какво казвам "

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "мдаа":

    - думи достойни за Император !

    10:28 27.11.2025

  • 62 айде

    38 2 Отговор
    избори моля

    Коментиран от #180

    10:28 27.11.2025

  • 63 ВЕЛИНСКИ

    22 3 Отговор
    АВЕ БАТЕ БАЦЕ
    ТИ СИ КАТО ОНЯ НАШИЯ
    НАЦИОНАЛ ДЕТО СИ ВКАРА ДВА АВТОГОЛА...
    СЕГА „АКЦИИТЕ” НА
    КУПЕЙКИН И КО КО РАКИС
    СЕ ВДИГНАХА СТО И ОСЕМ %....
    АПРОПО....ИНТЕРЕСНО КОЛКО
    ПРАЗНИ КОНТЕЙНЕРИ СЕ ПОЯВИХА В ЦЕНТЪРА
    ИНАЧЕ ИМА КРИЗА ЗА СМЕТОПОЧИСТВАНЕТО

    10:28 27.11.2025

  • 64 гласувай

    34 1 Отговор

    До коментар #51 от "болгарин..":

    Сподели защо Ахмед Доган е Персона нонграта в Турция?
    А защо големото Д го спука от бой СПЕЦНАЗ в Абу Даби? Какво го посъветваха така, че му трябваха месеци в швейцарската болница и се беше стопил на половина?

    Не нам. Не нам.

    10:29 27.11.2025

  • 65 Добре!

    47 2 Отговор
    Добре, Боко! Решението ти е повече от парвилно, нищо че до вчера неграмотната ти счетоводителка Минзухарка, пардон - Теменужка със зъби и нокти бранеше вашия бюджет! Обече, Боко, задължително трябва да напривш и още нещо! Още днес да освободиш от председателското място в комисията по финанси хасковското нищожество Добревия Делян, който вчера се държа повече от отвратително, нагло, просташко и долон, а поведението му граничеше с цинизъм! Изля кофа с вонящо помия от твоя банкянски клозет на двора по Асен Василев, държа се повече от просташки! Нищожеството Добревия Делян, Боко, няма място нито в Парламента, нито в партията ти, ако искаш нещо да остане от нея, нито в политиката! Той е измамник и лъжец! Лъже ,че е завършил университет в Щатите, но името на този университет знае само той! Освен това, отдавна трябваше да гледа небето през решетки, нали? И ти знаеш защо, нали? Вън от парламента простак Делян Добрев, вън!

    10:29 27.11.2025

  • 66 мечо

    2 21 Отговор
    сега ниама овеличение на минималната заплата видиахте ли какво напаравихте гусподин борисов работи за хората сега всички щте го иадем

    Коментиран от #74

    10:29 27.11.2025

  • 67 хе хе

    41 2 Отговор

    До коментар #56 от "ха ха ха ха":

    ИзненадАха го с протест снощи. Още се крие зад пердето у дома и си бая за страх.
    Снощи два трола се опитваха да убеждават всички че нямало и 200 на жълтите павета, а какво се оказа? За 200 души никой не връща бюджет!

    10:29 27.11.2025

  • 68 Данко Харсъзина

    5 28 Отговор

    До коментар #32 от "Емигрант":

    Ако беше орязал пенсии и заплати, щяха да протестират, че предлага постна пица. Сега за постната пица ще е виновна опозицията. Този път го изигра блестящо. Чак мен ме изуми дето съм обръгнал на всичко.

    Коментиран от #142

    10:29 27.11.2025

  • 69 ккк

    34 1 Отговор
    кой си ти да нареждаш , никакво назад - хората трябва да бутнат тази сввинщинна управлявана от Боката и голямото Д

    10:29 27.11.2025

  • 70 Дика

    14 2 Отговор

    До коментар #58 от "Борисов пак":

    С новия повече ли са и ако са повече дали не са със милиарди заеми?

    10:30 27.11.2025

  • 71 Сктийте се

    22 0 Отговор
    бе шушумиги некадърни!!!

    10:30 27.11.2025

  • 72 А кво

    33 1 Отговор
    казА по въпроса мекотелото дето се води министър председател. Или то е свикнало да му ....., а и има водопад да строи.

    10:31 27.11.2025

  • 73 Тома

    18 2 Отговор
    А на кмета на Симитли обади ли се да те изтегли

    10:31 27.11.2025

  • 74 Споко!

    37 2 Отговор

    До коментар #66 от "мечо":

    Протестите продължават до оставка на Сглобката 2!

    Коментиран от #121

    10:31 27.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гост

    24 5 Отговор
    Обикновено батьо ви бойко като прави подобно нещо, следва още по-лошо. Сега така ще го преработват, че лошо ще ни стане

    Коментиран от #81, #97, #256

    10:32 27.11.2025

  • 77 !!!

    30 3 Отговор
    Шобето е голям страх! Сакатото учиндолско нищожество е дало назаем десетина пакета памперси на Боко!

    Коментиран от #197

    10:32 27.11.2025

  • 78 Дедо

    23 3 Отговор
    Бойче, що пак задна бе, слънце?

    Коментиран от #237

    10:32 27.11.2025

  • 79 Хасковски каунь

    40 0 Отговор
    Вие разбрахте ли ,че една будала управлява България. Няма Парламент, МС

    10:33 27.11.2025

  • 80 Стойчев

    5 23 Отговор
    Внимание, внимание! Кръгът "Протестна мрежа" е активиран от лабораторния плъx Иво Прокопиев с нова мисия - да съборят държавата и да не влезем в Еврозоната!

    Коментиран от #93, #103

    10:34 27.11.2025

  • 81 Напротив!

    26 1 Отговор

    До коментар #76 от "Гост":

    Протести до оставка и преработката ще остане за следващите!

    10:34 27.11.2025

  • 82 Веднага

    42 0 Отговор
    Бибитко, почвай с орязване на заплатите на башибозука и военните! Няма да ги угояваме!

    10:34 27.11.2025

  • 83 ООрана държава

    27 1 Отговор
    Пак ще слушаме един месец за бойко геройко

    10:35 27.11.2025

  • 84 Данко Харсъзина

    8 25 Отговор
    Сега Теменужка ще ореже пенсии, заплати и другите социални разходи и бюджетът ще излезе на плюс. И за всичко ще е виновна опозицията. Бойко им вкара гол в последната минута. Още не са го осъзнали.

    Коментиран от #91

    10:35 27.11.2025

  • 85 Пукница или пуканки

    19 1 Отговор
    Коя серия е този сериал водевил?

    10:36 27.11.2025

  • 86 БОЧКО

    36 1 Отговор
    Сега всички, на които дадохте по 100-120 процента увеличение на заплатите да ги върнат обратно, за да има за всички работещи по 10 - 15 процента увеличение, а не на милиционерите, съдии прокурори незаслужени заплати, достигащи 25000 хиляди лева, а за хората, които с труда си им изкарват огромните заплати, бонуси, 20-те заплати при пенсиониране и куп още привилегии нищо. Незабавно да ги върнат в бюджета, защото са раздадени въз основа на криминален бюджет и криминални решения на Народното събрание, гласувани в полза на една приближена до властта прослойка, каквито са силовите структури, МВР, съд, прокуратура и някои държавни служители. И това е целенасочено и умишлено настройване на масите едни срещу други с цел нагнетяване на напрежение в обществото.

    10:36 27.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Мутри ВЪН

    38 1 Отговор
    Никакво отпускане, протести до ОСТАВКА!

    10:38 27.11.2025

  • 89 Всичко

    31 1 Отговор
    е пунт и пластика ! Края им идва и сериозно са уплашени ! Не трябва просто да си отидат, а и да върнат заграбеното и си платят за гяволъците !
    Това е жалък опит за сваляне на напрежението !
    Решението на бюджета обаче ще доведе до още по големи проблеми след него !

    10:38 27.11.2025

  • 90 над закони и управляващи

    33 4 Отговор
    Бойко е над всички институции.Кошмарът ви и мизерията се дължи на него.

    10:38 27.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 павела митова

    20 1 Отговор
    заешкото сърце даде задна

    10:42 27.11.2025

  • 93 Че кой

    13 2 Отговор

    До коментар #80 от "Стойчев":

    Ти иска еврозоната

    10:42 27.11.2025

  • 94 цъ цъ цъ

    19 1 Отговор
    ти ли долен плужек .................ти трябва да си .................с главата на долу

    10:43 27.11.2025

  • 95 К.К

    27 1 Отговор
    СТРАХ! Некадърни сте, неможачи един бюджет не може да направите, зощото нямате кадърни кадри. Можете само да крадете / 8км. - 2.5 милиарда/ и да хрантутите електората си с безумни заплати. МАХАЙТЕ СЕ!

    10:44 27.11.2025

  • 96 Бай Ставри, шеф си

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    на южното крило на СЦЗ, а не знаеш къде е границата между гъвкав и страхлив! Ми в зайчарника в Банкя, бре! И субектът на снимката поне хиляда пъти го е доказвал...

    10:44 27.11.2025

  • 97 На него

    14 1 Отговор

    До коментар #76 от "Гост":

    Вече му е лошо

    10:44 27.11.2025

  • 98 Терапевт

    25 1 Отговор
    Решението е просто: маха Делян Добрев и Теменужка, спира достъпа на Горанов до финансовата част на държавата и се разделя с Пиги! А сега е заложник на некомпетентни и ални хора, както и на собствената си алчност.

    10:45 27.11.2025

  • 99 Егати държавата!

    21 1 Отговор
    Каква държава е това, щом е зависима от желанието и капризите на един единствен човек? Къде са уж демократичните институции, които да се грижат за благото на хората? Ами то така утре на Бойко Борисов ще му дойде някаква друга хрумка и давай пак по пързалката! Толкова ли няма стойности експерти, икономисти, прависти, та да вкарат един добре обмислен и стойностен бюджет, такъв какъвто наистина е нужен на страната ни, а не такъв, който да се приема тихомълком в паузата на комисията по бюджет! Недостойно е!

    Коментиран от #106

    10:45 27.11.2025

  • 100 Не само това

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Последния Софиянец":

    ...не само това...Кажи си и за...,,другото"...

    10:45 27.11.2025

  • 101 мдаа

    15 1 Отговор
    Как ще се работи със стария бюджет, като той е в лева, а новият трябва да е в евро? И как точно ще влезем в еврозоната без актуален бюджет? Решението да се изтегли бюджета е правилно, но Борисов не трябва да демонстрира, че решението е негово. В качеството на редови депутат, било то и председател на парламентарна група на партия-мандатоносител, той не може да нарежда на премиера и на МС какво да правят. Демонстрацията кой реално управлява руши демократичните принципи, а оттам и държавността. Между другото КС допусна до разглеждане делото по въпроса доколко е легитимен изборът на премиера и министерски съвет, след като са избрани от незаконен състав на НС. Става интересно.

    10:45 27.11.2025

  • 102 Киро Шарнира

    21 3 Отговор
    Слави Трифонов и ИТН са виновни. Нали щяхте да чегъртате ГЕРБ ? Сега какво стана ? Боко пак ви върти на малкия си пръст.

    Коментиран от #125

    10:46 27.11.2025

  • 103 Стенли

    15 4 Отговор

    До коментар #80 от "Стойчев":

    Че то по хубаво от това няма ако не влезем в тази прословута еврозона ние изобщо не сме за там

    10:47 27.11.2025

  • 104 инж. Ганчо Илков

    21 0 Отговор
    Бюджет се Променя чрез Реформи - Икономически, Социални и Политически. Всички са на Ясно, че Олигархичната Икономика не Създава ПРИХОД. Автокрацията е Спирачка на Техническият и Технологичен Прогрес. Борисов и Пеевски си Изявяват като Диктатори. Желязков, Петкова, Добрев, Горанов и сие, трябва да се оттеглят от Ролята си на Управляващи и Съветващи. Конкурентно Способна Икономика така не се Създава. Не е Нормално, Чужди Фирми да извличат Несметни Богатства, Политици и Лидери на Синдикати да Бозаят Държавният Бюджет, да се Хвърлят пари без Цел и Контрол и да се Крещи: ПАРИ НЯМА!

    10:47 27.11.2025

  • 105 иво

    27 3 Отговор
    Хората искат оставка на цялото прасешко правителство.Тези трябва да бъдат изметени час по-скоро.

    Коментиран от #115

    10:47 27.11.2025

  • 106 Трябва да се гласува!

    19 3 Отговор

    До коментар #99 от "Егати държавата!":

    Голяма част от хората са се отказали от ДЕМОКРАТИЧНОТО си право да избират и затова демокрацията ни е дефектна!

    10:47 27.11.2025

  • 107 Бойкооооо

    14 2 Отговор
    Ку..... о

    10:47 27.11.2025

  • 108 Иванчо+Марийка

    23 2 Отговор
    А ве хващайте си пътя с другия от ДПС и да ви няма. Не можем да ви гледаме вече. Къв бюджет, кви 5 лева.

    10:48 27.11.2025

  • 109 така е

    12 1 Отговор
    Бюджета е такъв, защото не е правен от ГЕРБ а е бюджет на компромиса на цялата четирипартийна сглобка. Следващия път пак гласувайте за имагинерни неможачи, та пак да не управляват сами.

    10:51 27.11.2025

  • 110 Данко Харсъзина

    5 18 Отговор
    Като хотелиер зная, че най-лесно се режат разходи. А най-трудно се намират пари за тях. Правителството без проблем ще махне всички увеличения на социални разходи, пенсии, заплати, майчински и так далее. Трудно му е да намери пари за тях. И за всичко това ще е виновна опозицията. Бойко отигра топката виртуално. Вкара гол в последната минута. Още не са го осъзнали. Пишещите тук също.

    Коментиран от #114, #164, #216

    10:51 27.11.2025

  • 111 Потресен

    13 3 Отговор
    Бойко,царят на ала- бала!

    10:52 27.11.2025

  • 112 Ха ха ха

    14 2 Отговор
    Егати шушумигата

    10:53 27.11.2025

  • 113 Рая Наделян

    23 3 Отговор

    До коментар #87 от "БОЙКО":

    Трябва да махнат Дебелян. Друга възможност няма.Покрай него- и кохортата му начело с Ментата. Иначе и за тях не е добре, чакат ги тежки времена. Да се разследват всичките им престъпления-купуване на гласове, отклоняване на обществени средства, еврофондове, търговия с влияние, конкурси и т.н.

    10:53 27.11.2025

  • 114 Бойко Борисов

    5 2 Отговор

    До коментар #110 от "Данко Харсъзина":

    Когато управлявах аз, никой не съм върнал. На всеки който си е поискал съм дал.

    10:53 27.11.2025

  • 115 Анонимни

    8 6 Отговор

    До коментар #105 от "иво":

    Ти не си хората шарлатанин платен

    10:54 27.11.2025

  • 116 Анонимни

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ЗНАЧИ ШАРЛАТАНИТЕ С УБИЙСТВА С ТЕРОР ПАК ЩЕ ОВЛАДЕЯТ ДЪРЖАВАТА ТУК ХАМАС СЕ РАЗПОРЕЖДА ЯВНО НЕ СМЕ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    10:55 27.11.2025

  • 117 ЗАЩО...

    17 1 Отговор
    Тогава СТЕ против ВАЛУТНИЯ БОРД и сте за гибелта на " родината си ", знаете че с махането му идват безконечни заеми ,хипер инфлация и дългова спирала......и кой започна ПРЪВ - Влади Горанов ,а не вярвам , че нашите масони искат БЪЛГАРИЯ да бъде заличена от картата на света....

    10:56 27.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 СТРАХЛИВЕЦА В НЕГО СЕ ПОКАЗА

    6 3 Отговор
    Пак. Проба грешка и те са виновни не ние. ТРАГЕДИЯ В ЗАЙЧАРНИКА. И НИКОГА АМА НИКОГА НЯМА ДА РАЗБЕРЕ, ЧЕ НЕ СТАВА. ИЛИ БРАТО""" ЩЕ БЪДЕ КЪСНО КОГА РАЗБЕРЕШ

    10:59 27.11.2025

  • 121 Промяна

    3 11 Отговор

    До коментар #74 от "Споко!":

    НЯМА ДА ИМА ОСТАВКА КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕТЕ НАЕТИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ

    Коментиран от #204, #205

    11:00 27.11.2025

  • 122 Вече бивш гербаджия

    18 4 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Само, че този път неговият Кукловод го провали, след което се скри в Дубай.

    11:00 27.11.2025

  • 123 Сбербанк

    2 15 Отговор
    Не знаете какъв си го набутахте с тези протести, хаха. Сега йок бюджет, йок индексиране на заплати, йок на цялата държава!

    11:00 27.11.2025

  • 124 Гай Турий

    20 1 Отговор
    МС може да определи МРЗ и ръста на пенсиите. Всичко друго трябва да се измени и прекрои.
    Нито стотинка повече на съдебна власт, МВР, МО, ДАНС и подобните мансии. В МО само за нова техника, ама не на двойна цена както досега.
    Шута на външния негработен министър, на теменужка, на делян и други пигита в АнтиНС и МС с пропилян авторитет.
    Пренастройване на външната политика като Орбан.
    И догодина нови избори, пенсиониране на еднокнижника веднъж завинаги. КОМПИ от истински смели хора и гонка на корумпираната престъпна сбирщина до крак и гроб. Ако това не стане, след година ще сте послали червен килим за Румен Радев, добре дошъл на власт в МС. Метлата няма да ви се размине тогава.

    11:00 27.11.2025

  • 125 Развитие

    5 1 Отговор

    До коментар #102 от "Киро Шарнира":

    А ние сме за Путин нали хахахахахахаха

    11:02 27.11.2025

  • 126 Павел

    15 1 Отговор
    Това е поредното доказателство как се реално се управлява "държавата" - един-двама са кукловодите и те нареждат на куклите-началници, как и какво да правят. Така се работи и в мафията.

    11:03 27.11.2025

  • 127 Промяна

    2 13 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ ПАК С ТЕРОР С НАЕТИ ОТ ТЯХ ТЕРОРИСТИ ИСКАТ ДА ОВЛАДЕЯТ ВЛАСТТА ИГРАЯТ ВА БАНК И СА ОБЕЗУМЕЛИ

    Коментиран от #147

    11:03 27.11.2025

  • 128 Затвор

    13 2 Отговор
    За Тиквата

    11:04 27.11.2025

  • 129 Голяма Тиква

    21 2 Отговор
    На Тиквун му е все едно за хората, обаче го е страх да не го измете Народната Любов. Проста Токва

    11:05 27.11.2025

  • 130 Някой

    9 1 Отговор
    1. Изхвърля се всичко свързано с математически средната заплата. Това е глупаво защото като направиш половината от средната за минимална (и за учители и депутати), то ти реално дигаш средната заплата и изисква следващо увеличение и навързани увеличения - инфлация;
    2. Да се дефинира средна работна заплата в държавният сектор, равна на човека по средата в частният сектор. Не средно математическата, а човека по среда по заплати колко взима - нещо много различно. Така дори да има обвързване за минимална работна заплата и други, то те не изменят тази заплата и не изисква последващи увеличение - инфлация. Ако се обвърже с нея, заплатите в държавният сектор един вид ще ес определят индиректно от частният сектор - този който изкарва парите. После по коефициенти на вътрешно разпределение в държавният сектор. Като дадат на някой повече, други ще взимат по-малко. Синдикатите да станат безработни и спорове само за коефициенти. Но сумата от всички заплати делено на броя хора да е равна на човека по средата в частният сектор. Просто се оляха;
    3. Да се дефинира максимален процент от работещите за държавният сектор;
    4. Неизползвани пари от бюджета да се връщат, а не да се дават допълнително накрая - като 400лв на всеки в МВР;
    5. Да се гони 0 дефицит. Не да се хвалят с комунизма, как сме нямали дългове като западни държави - тогава не се взимаха и имахме колкото други държави дължаха на България - последното думи на Тодор Живков;
    6. Да се дават помощи само срещу кастр

    Коментиран от #131

    11:05 27.11.2025

  • 131 Някой

    7 2 Отговор

    До коментар #130 от "Някой":

    Реже ако е дълго. Продължението:
    6. Да се дават помощи само срещу кастрация - не за най-възрастните;
    7. Да се забрани на лице без средно образование да имат деца. При провинение принудителна кастрация.

    Борисов нали не управляваше по негови думи?

    11:06 27.11.2025

  • 132 Дернев

    8 3 Отговор
    Бюджета някак си ще се стакми. Но поразшята с влизането в еврозоната ще ванесе сериозни поражения на държавата години напред, ако си загубим лева. Просто пуснете еврото паралелно на пазара с лева. Еврото и ЕС са инструменти на Ермания за икономическо завладяване на Европа. Затова и тя не иска и да чуе за задълбочаване на интеграция. На всички им е ясно, че този ЕС няма бъдеще, а ние се натискаме да приемем общата валута. Токава може и трябва да има при СЕЩ, а виждане за създаването им за сега не се вижда. Основно заради Германия и управляващите върхушки в повечето страни, което приемат това като ограничаване на апетитите им.
    Когато станат СЕЩ, а те трябва да станат за да оцелее Европа и ние с нея, тогава ще се откажем от лева и приемем общата валута вече на една страна. Сега приемането на еврото е абсолютна глупост.

    11:06 27.11.2025

  • 133 Гост

    17 2 Отговор
    Бо"кл"уц"ите тошко и балабанчо, от итънъ, не съм ги чувал да зяят отдавна. Къде се загубиха тия измек"яри?

    11:06 27.11.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Зъл пес

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдаа":

    Наиграха се,ще видим кой прав,кой крив.

    Коментиран от #208

    11:07 27.11.2025

  • 136 с две думи

    2 13 Отговор
    Управляващите матираха от раз умнокрасивите и Асен Василев.

    11:07 27.11.2025

  • 137 Няма изненади

    17 3 Отговор
    Банкята напълни пак гащите. Цял месец се пъчиха като пуяци с тоя бюджет, фръцкаха се на Тристранката, на опозицията, вчера пинизи в комисията и за какво беше всичко това? Очаквано, щото Банкята е станал пак с ляво мъдо настрани, да излезе днес и да "изтегли". Шизофреник - вчера едно, днес друго. Даже и кучетата по улиците за толкова години разбраха, че е долен егоцентричен слагач.

    11:07 27.11.2025

  • 138 нннн

    14 3 Отговор
    Шикалкави. Трябва да изтегли правителството! Шайката да си ходи. Кой в опозиция, кой при Бай Ставри...

    11:08 27.11.2025

  • 139 Промяна

    2 9 Отговор
    МАФИЯТА ПОДПОМАГА ШАРЛАТАНИТЕ ДА САБОТИРАТ БЪЛГАРИЯ ПЛЮС ПРОПУТИНИСТИТЕ СЕЯТ ХАОС НАСИЛИЕ ТЕРОР ЗАПЛАШВАТ БИЯТ И ОВЛАДЯВАТ ВЛАСТТА ТОВА Е ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ТЕРОРИСТИ

    11:08 27.11.2025

  • 140 Българин 🇧🇬

    16 2 Отговор
    Тиква подай оставка и освободи България от този хомот който и надяна .

    11:09 27.11.2025

  • 141 Надявам се

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    този текст ,който си написал да е сарказъм.

    Коментиран от #146, #172

    11:10 27.11.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Гост

    11 1 Отговор
    А днес протести ще има ли?

    Коментиран от #150, #179

    11:12 27.11.2025

  • 144 Стенли

    12 4 Отговор
    Факти ме триете но това е самата истина че в цялата тази вахканилия има много неща но най доброто е че може да се отложи влизането ни в клуба на богатите 😁🎃🐷🙈👎

    Коментиран от #149

    11:13 27.11.2025

  • 145 КИРО ЖЪРТЪ

    12 2 Отговор
    ВИДЯХТЕ. ДЕБЕЛИЯ. И. ОБУРНАХТЕ. ПАЛАЧИНКАТА.

    11:13 27.11.2025

  • 146 1:0 за Борисов

    3 15 Отговор

    До коментар #141 от "Надявам се":

    Пак ви отнесе с 200 всичките умнокрасиви жълтопаветници. Сега няма да има увеличения на заплатите. няма да има и бонуси догодина. Няма да има и увеличени разходи. И затова ще е виновен Асен Василев. С неговите камъни по неговата глава.

    Коментиран от #156, #158

    11:13 27.11.2025

  • 147 Българин 🇧🇬

    17 2 Отговор

    До коментар #127 от "Промяна":

    Шарлатани са тиквата и свинята и техните подлоги в твое лице .

    11:13 27.11.2025

  • 148 Емигрант

    11 1 Отговор
    До онзи Харсъзин - Ти имаш пи мозък, че да се изумяваш, както разбирам нямаш дори и торни червеи в черепът си, щом не можеш да разбереш какъв буддала си в главата на един пожарникар, който те мами дори и когато спи ? Нали онази "електричка" от трибуната уверяваше МНОГО СЕРИОЗНО, че това е единствения възможен бюджет, какъв бюджет ще "нагласят" сега след като този беше ЕДИНСТВЕН, да отива да връзва кабели тази незабележима елфаза ! А ти отивай да пасеш манггусти докато разбереш какво нищожество си в очите на мутра и илитерат от един американски списък !

    11:14 27.11.2025

  • 149 ай ай ай

    0 3 Отговор

    До коментар #144 от "Стенли":

    Ай как хочется ой ой ой! Ииииих!

    Коментиран от #155

    11:14 27.11.2025

  • 150 Стенли

    15 2 Отговор

    До коментар #143 от "Гост":

    Протести до дупка докато си замине тази управляваща върхушка 🤨🤑🎃🐷🙈👎

    11:15 27.11.2025

  • 151 Борисов управлява

    9 2 Отговор
    България задкулисно
    Нема кво да се лъжем

    11:16 27.11.2025

  • 152 Здрасти

    11 2 Отговор
    Казал на премиера???? Какъв е сикаджията че да казва на премиера? ??? Или стана ясно че премиера е подставено шице

    11:16 27.11.2025

  • 153 Кики и Ники

    10 2 Отговор
    Довечера организираме протес - За Бюджета!
    Всички колеги от ПП и ДБ задължително да дойдат, че не се издържа вече!

    11:17 27.11.2025

  • 154 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    6 4 Отговор
    Бойко организира протестът. Урсула нареди 20 милиарда за Украйна, а Бойко и БКП - статуквото им се свиди, България е на бригада Чавдар - капиталистическата върхушка - предала се на Вашингтон. Колония с диктатор като Филипините, но БКП е на власт защитавани както фарисеите мислещи се за римски елит, но сега е Вашингтон и ЕС. БКП елитът казва: НИЕ СМЕ НАТО! На всеки около 75 години се сменя на 100% олигархията и посоката на държавната политика. Живковата, и олигархиите след ВСВ които още са на власт - преди 37 години пък станаха неолиберали и бизнес олигархия - всичко на егото и буржоазията, държавни поръчки към частни фирми. Та, всички с връзки преди 1990та и сега, ще отидат в мръсният канал. И медии и политици и капиталисти и професори...

    11:17 27.11.2025

  • 155 Стенли

    7 3 Отговор

    До коментар #149 от "ай ай ай":

    Ай май ама може и да не влезем все пак ще има някаква справедливост защото се подиграха с хората които се разписаха за референдум за еврозоната

    11:17 27.11.2025

  • 156 Здрасти

    17 3 Отговор

    До коментар #146 от "1:0 за Борисов":

    Какви увеличения и бонуси бе, с тоя бюджет заплатата ми намалява с 95 лева на месец догодина!!!? 95 лв от залъка ма семейството юи, на детето ми!

    Коментиран от #159

    11:18 27.11.2025

  • 157 Цвете

    13 1 Отговор
    ДАНО КАЗВАШ ИСТИНАТА, ЗАЩОТО ХОРАТА НАИСТИНА СА НАСТРЪХНАЛИ.ЕДИН КОЛОВОЗ ЖИВЕЕ БОГАТО, А ТЕЗИ, КОИТО ТЕГЛЯТ КОЛОВОЗА ,ПОВЕЧЕ НЕ ИЗДЪРЖАТ. ДАНО СИ РАЗБРАЛ ИСТИНАТА.

    11:18 27.11.2025

  • 158 Емигрант

    7 2 Отговор

    До коментар #146 от "1:0 за Борисов":

    Пожарникарят отнесе такива будали като теб, всеки ден ви разиграва с различни решения да едно и също нещо и знае, че има един куп будали които му седят "партер" послушно като дресирани циркови същества !

    11:18 27.11.2025

  • 159 няма бе

    5 6 Отговор

    До коментар #156 от "Здрасти":

    Асен Василев ще ви оправи. Той ви оправя още от 2021ва насам.

    11:19 27.11.2025

  • 160 Николаос 66

    8 3 Отговор
    Браво ,,Шефе,, дано и наглата Сачева те е чула че като и гледам физиономията се чудя всички от Герб ли са такива

    11:22 27.11.2025

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Отговор

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Когато отидете да гласувате,а не да ходите за гъби.

    Коментиран от #195

    11:24 27.11.2025

  • 163 ДемокраД

    12 2 Отговор
    Оставка! Съд! Затвор!

    11:25 27.11.2025

  • 164 Ти май

    10 0 Отговор

    До коментар #110 от "Данко Харсъзина":

    Ще се окаже един цървул
    Полицай ли не беше,бизнесмен,сега хотелиер.
    Измисли ли утре какъв ще бъдеш?

    11:26 27.11.2025

  • 165 Марко

    5 2 Отговор
    Сега очаквам интелектуалецът Ивайло Мирчев да се появи и с гръм и трясък да обясни, че Буци нищо не е казал, защото е казал само онова, което Шиши му е казал да каже.

    11:26 27.11.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Прав си

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Съгласен с теб,но не се хаби,масата роби няма да те разбере.Те си искат пудели с пачки и розови прасчовци.Те са само за съжаление.

    11:27 27.11.2025

  • 168 Кики

    6 3 Отговор
    Няма да се пуашите. Ние ше ви упраим.

    11:27 27.11.2025

  • 169 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор
    Победа!

    11:27 27.11.2025

  • 170 Заблуден си, човече

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    ТОЙ казал, разбирай наредил. Прави се на цар, а всъщност се крие в тръстиките, разбирай кулоарите на парламента, обграден от най-верните си министри, и говори днес едно, утре друго, само и само да се прави на незаменим и да остане на власт.

    Коментиран от #171

    11:28 27.11.2025

  • 171 така е

    1 6 Отговор

    До коментар #170 от "Заблуден си, човече":

    Говори каквото сметне че може да направи за хората. Никога не се е оправдавал с "ще се съберем и обсъдим" и разни подобни пройоми за отбиване на топката за да видим какво ще ни нареди оперативния офицер.... И понеже не играе по чужда свирка, ако го убедите че в нещо не е прав, го приема и заема вашата позиция.

    11:30 27.11.2025

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 АЛИ БЕГОВ

    15 2 Отговор
    БОКОООООО ,ТИ СИ ИДЬОТ И МОШЕННИК ............

    11:31 27.11.2025

  • 174 Мишка

    8 2 Отговор
    Мишката е по смела от тоя лъв.Трагедия и тоя управлява държавата

    11:33 27.11.2025

  • 175 премиерът и домсъветът – както го нарича

    12 1 Отговор
    "премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво СЪМ решил". Братя българи как такова нещо ни управлява толкова години.

    11:33 27.11.2025

  • 176 питам си

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдаа":

    Като какъв се изявява ТиквочътЪ. Той командва премиерчето и министърчетата. А после гледа ттъпо, като му казват, че е еидн от триматга премиери??!!??

    11:34 27.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 аве май

    0 9 Отговор

    До коментар #177 от "СТРАХ СТАРХ СТРАХ":

    Май Борисофффф го нафърфоли на Кокори с 200. Сега няма да има разточителни държавни плащания и за това ще е виновен Кокори.

    Коментиран от #186, #199

    11:38 27.11.2025

  • 179 Промяна

    13 1 Отговор

    До коментар #143 от "Гост":

    Дано няма,че Тиквоча е зацапал гащурите още вчера!Като гледам днес-направо ще се омаже!

    11:40 27.11.2025

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Бай Данчо

    11 0 Отговор
    Какъв е смисълът от премиер и правителство като той казва! Тази коалиция е безмислена! Сега Шиши ще им спретне преврат!

    11:42 27.11.2025

  • 182 СТРАХ СТАРХ СТРАХ

    10 1 Отговор
    Кокори дръпна ръчната на Борис OFF и такава задна му наби,че днес за кой ли път се доказа ,че ББ е един СТРАХЛИВЕЦ и дребен мошенник!Герберите са в ступор!Патериците се изпокриха- даже Бала Ба нката се скри под колата от страх! Ако ПП- са неможачи то ГЕРБП и НН са некадърници!
    Толкова ги е страх да не паднат от власт,че днес ББ мънка като пуделчето на ПеЮ фски....а Р@ско Х@тела -пак говори на мищонеразбираемия му език! Задната е факт.Герберите зацапаха кюлотите!За кой ли път?!

    Коментиран от #184

    11:42 27.11.2025

  • 183 истинския въпрос

    8 7 Отговор
    Сутринта по телевизията Харалан каза ясно и недвусмислено: "България загуби войната и сега като загубила ще трябва да плаща". Един, който каза истината. Защото за никой не е тайна, че де факто ние бяхме вкарани във война с Русия - дали директна, дали чрез ЕС и Украйна, все тая. А сега да попитаме кой ни набута в тази война на украинските фашисти и техните брюкселски корумпета и защо продължават да ни бутат в нея. Репарации, въоръжения, нови армии и т.н. за да продължи войната с Русия. А ние търпим поредната национална катастрофа и плащаме ли, плащаме. Оставете бюджета - и стария, и новия, и изтегления, и пак новия - все ще са същите. Отговорете на въпрос "Кой ни вкара във войната и кога ще си понесе последиците. "

    Коментиран от #188, #190

    11:42 27.11.2025

  • 184 аве май

    0 8 Отговор

    До коментар #182 от "СТРАХ СТАРХ СТРАХ":

    Май Борисофффф го нафърфоли на Кокори с 200. Сега няма да има разточителни държавни плащания и за това ще е виновен Кокори.

    Коментиран от #193

    11:44 27.11.2025

  • 185 хайде сега

    9 2 Отговор
    Голямото Д знае ли за този ход на ББ или след малко ще каже ги привика и ще мине бюджета за 30 секунди в залата :)

    11:44 27.11.2025

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 404

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Айде":

    вси4ко образовано е русофил

    11:46 27.11.2025

  • 188 всъщност

    5 9 Отговор

    До коментар #183 от "истинския въпрос":

    България загуби войната като съюзник на русия. Всеки Божи ден за нищо, България плаща 1 050 000 лева на Москва за да плаща заплатите на руските убийци в Украйна.

    Коментиран от #200

    11:46 27.11.2025

  • 189 Кинти ще крадете от

    10 1 Отговор
    нас, а? Пееераси долни

    Коментиран от #192

    11:47 27.11.2025

  • 190 Град Козлодуй

    4 2 Отговор

    До коментар #183 от "истинския въпрос":

    Как бе.....Кой е инвеститора от Украйна за оня хотел с водопада......знаеш ли?!

    11:47 27.11.2025

  • 191 Кики и Ники

    5 2 Отговор
    Ребята в 18.00 московско време всички на протест да защитим Бюджета! Да покажем на ББ и големото Д, че сме по-силни от тях!

    11:48 27.11.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 1 Отговор

    До коментар #184 от "аве май":

    Аве нали БорисОООООФ заяви, че това правителство и премиерът НЕ СА НЕГОВИ🤔🤔🤔
    Забрави ли🤔❓ За него е ясно, той е ДОКАЗАН и ОСЪДЕН многократно ЛЪЖЕЦ‼️

    11:48 27.11.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 От гъбите

    3 3 Отговор

    До коментар #162 от "Отговор":

    поне има някаква полза, от гласуването никаква. Само правим масовка и легитимираме фалшивите избори.

    Коментиран от #228

    11:50 27.11.2025

  • 196 Макробиолог

    2 2 Отговор
    Драма без край,десетки левове умножени по милиард съвсем нормално откраднати,вместо да си ги яде,с бюджети се занимава.

    11:50 27.11.2025

  • 197 Фен

    7 1 Отговор

    До коментар #77 от "!!!":

    Тииихо това е военна тайна.Дъртия славуц е на доизживяване.

    11:51 27.11.2025

  • 198 фатмак

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Вашето мнение":

    Получавам 6000 заплата и 3000 пенсия Прекалено малко са

    11:52 27.11.2025

  • 199 между другото

    8 2 Отговор

    До коментар #178 от "аве май":

    Отиваме на нови избори. Благодарете на Кокори!

    11:54 27.11.2025

  • 200 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 4 Отговор

    До коментар #188 от "всъщност":

    ВСЪЩНОСТ България плаща по ЕДИН милион на ден,
    за да получаваме САШтински газ ❗
    ЗАБРАВИ ЛИ 🤔❗
    НЕ ЗНАЕШ ЛИ🤔❗
    ИКИ ЗНАЕШ, АМА ЛЪЖЕШ НЕЗНАЕЩИТЕ🥴❗
    Та ВСЪЩНОСТ ВЪПРОСЪТ Е :
    А КЪДЕ Е САЩИНСКИЯТ ГАЗ❗
    Къде е САШтинският посланик🤔❗

    11:54 27.11.2025

  • 201 Перник

    8 2 Отговор
    Абе зашо тоя днес джавка като пинчер?! Нещо му секна плюнката! Протеста му показа,че не е вечен и много бързо може да се озове в ЦСЗ.......И пак за Черепа лае....ей голямо шубе е тоя!

    11:54 27.11.2025

  • 202 😂😂😂

    10 2 Отговор
    Поздрави към всички, които мръзнахме часове наред снощи и днес сме леко болни - Успяхме!! Но това е само първата стъпка!

    Коментиран от #209

    11:54 27.11.2025

  • 203 Мани бегай

    1 10 Отговор
    Резултата от цялата галимация ще бъде докарването на Радев на власт и обръщане на курса към Русия... Ще ви гледам сеира на децата и внуците с кеф. Полезен ход няма при такова народонаселение.

    Коментиран от #259

    11:55 27.11.2025

  • 204 ОООО-СТАВ-КА! ООО-СТАВ-КА!

    8 3 Отговор

    До коментар #121 от "Промяна":

    От никой не сме наети и ви искаме ОСТАВКАТА веднага!

    11:55 27.11.2025

  • 205 Боруна Лом

    8 2 Отговор

    До коментар #121 от "Промяна":

    Като няма оставка-ще има кютек!А герберите и най-вече агент Буда от това го е най-страх!

    11:57 27.11.2025

  • 206 Скотон

    8 0 Отговор
    Бюджета трябва да намали администрацията, да освободи пенсионерите за заплата и пенсия в МВР и държавната и общинска администрация и служби, да намали заплатите и бонусите на всички държавни служби МВР, АПИ, Митници, ... и пр Да не опрощава задълженията на общините и намали общинските бюджети. Да се сложи строг контрол върху харченето на парите от бюджета, Да има откритост при обществените поръчки и се намали да минимум далаверата с нашите фирми.

    11:59 27.11.2025

  • 207 малко умен

    7 1 Отговор
    Ама нали това беше единствения възможен бюджет?

    11:59 27.11.2025

  • 208 хе хе

    4 1 Отговор

    До коментар #135 от "Зъл пес":

    Злите псета никога не може да са прави. Мъдрият народ е казал, че кучето скача според тоягата!

    12:00 27.11.2025

  • 209 браво

    2 3 Отговор

    До коментар #202 от "😂😂😂":

    Успяхте. Сега предложенията на Борисов за бюджета надделаха над коалиционните им партньори и БСП и ИТН не могат да гъкнат.

    12:01 27.11.2025

  • 210 Дедо

    5 4 Отговор
    Къде изчезна дебелия с главно Д? Усети Намагнитения малко жега и отлетя с Фалкона си за Дубай , като остави Бою Винетуту да се обяснява .

    Коментиран от #263

    12:01 27.11.2025

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Хайрсъзина

    5 1 Отговор
    "Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета! Асен Василев до август не приемаше бюджет!"
    Казал на премиера, да каже, че му е заповядал. Нали е командир паша.

    12:03 27.11.2025

  • 213 Е га ти...

    3 1 Отговор
    ...държавата,щом някой казва на премиера

    12:04 27.11.2025

  • 214 Ум царува.. ум..

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "мдаа":

    Бетенката пак ги врътна всичките леваци с гениален ход.
    Кат не щат бюджет, може и без.
    Сега, тези които се оплакваха, че получават 5% увеличение, ще имат да вземат. Печелят милионерите без данък дивидент. Печелят работодателите, които тормозят работниците с ниски заплати. Големият губещ е народа, млади лекари, майка, пенсионери, администрация. Честито демокрация.

    Коментиран от #218

    12:05 27.11.2025

  • 215 РусиНОВ

    3 3 Отговор
    Поредното доказателство, как се управялва цялата Държава - като мафия. И каква е целта - да има за законно крадене.

    12:05 27.11.2025

  • 216 Нищо не е отиграл!

    6 4 Отговор

    До коментар #110 от "Данко Харсъзина":

    Следващият протест ще е на майките и пенсионерите. А накрая всички ще излязат да му поискат оставката. Вече е играл сам срещу всички и загуби, не е нужно пак да се опитва! Време е да се оттегли завинаги!

    Коментиран от #217, #221

    12:07 27.11.2025

  • 217 Дедо Джо

    2 3 Отговор

    До коментар #216 от "Нищо не е отиграл!":

    Бойко е хитър, пак играе в тандем с шарлатаните.

    Коментиран от #235

    12:10 27.11.2025

  • 218 А бе...

    4 2 Отговор

    До коментар #214 от "Ум царува.. ум..":

    Вие не разбрахте ли , че като изкарате хората на площада, вече не можете да ги върнете обратно?
    Протестите няма да спрат, а вие вече няма да имате и минута спокойствие. С Асен Василев ли вечно ще се оправдавате? А защо не и с международното положение?

    Коментиран от #230

    12:11 27.11.2025

  • 219 Бойка Барисава

    3 1 Отговор
    Казах на премиерата да ми преведе бюджетата по сметката.

    12:14 27.11.2025

  • 220 Караджата

    4 1 Отговор
    Чудесно е че този проект за бюджет отива в кошчето.

    12:15 27.11.2025

  • 221 Асенка Пеньоара

    3 4 Отговор

    До коментар #216 от "Нищо не е отиграл!":

    И кой да дойде ? Розовите понита от ПП? Не, благодаря!

    12:16 27.11.2025

  • 222 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Въпроса сега е: Къде се скри Пеевски и оня "м@ж"-Данчо Ментата?!

    Коментиран от #223

    12:18 27.11.2025

  • 223 Къде може да е?

    3 1 Отговор

    До коментар #222 от "Град Козлодуй":

    Прави си чай от Мента. Казват, че бил успокоителен...

    12:20 27.11.2025

  • 224 Козар Белене

    4 2 Отговор
    Бойко е един СЛАБАК и СТРАХЛИВЕЦ!

    12:20 27.11.2025

  • 225 Бай Онзи

    2 3 Отговор
    Преди му беше крив Станишев.Сега е Кокорчо.

    12:22 27.11.2025

  • 226 граничар

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "бай Ставри":

    Границата е по ръба на кюлчето.

    12:23 27.11.2025

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    А колко хубаво скандираха ......Бойко Борисов пт Пст!

    12:24 27.11.2025

  • 230 Така ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #218 от "А бе...":

    Не казвай хоп преди да скочиш.
    Преговорите за бюджета може да се проточат, а времето в София се застудява, започва да вали, дъжд, може би и сняг. И друго интересно. Така както ги даваха, бедни хора на протеста нямаше. Тези, които спънаха бюджета не мислят за държавата, а за собствения си келепир. Милионерите от чужбина ги удариха с 5% данък дивидент. И веднага се намериха лумпени, които да сйачат пи площадите. Толкоз ни е акъла..

    12:24 27.11.2025

  • 231 зевзек

    1 2 Отговор
    както винаги нагъл, кой е Асен Василев, за да се сравняваш с него, ти беше министър председател 12 години, нито ти е на годините Асен Василев, нито ти е на опита, отговаряй за себе си, и за твойто правителство, което ти водиш

    Коментиран от #241

    12:25 27.11.2025

  • 232 ?????

    2 2 Отговор
    Ха ха.
    На Баце пак са му нашокали канчето европейските партньори заради любимците им и даде заден ход.
    Тва е цялата работа.
    Един човек да имало на протест щял да го чуе.
    А бре аланкоолу що не чу протестите срещу еврото лятото?
    Или тва е друго?
    Коцето естествено си вкара голям автогол снощи.
    Не зная причината, но си е политическо самоубийство.

    12:26 27.11.2025

  • 233 Да се прибира в къщи

    1 2 Отговор
    Пак лъже, друго не може!
    В Чехия пак ли беше диалогичен, докато крадеше коли!

    Коментиран от #249

    12:27 27.11.2025

  • 234 гост

    2 2 Отговор
    Тиква и Салфетка са идиотите и проклятието на България!

    12:28 27.11.2025

  • 235 Перник

    3 1 Отговор

    До коментар #217 от "Дедо Джо":

    Дребен хитрец е и много страхлив за жалкото си съществуване.....това е агент Буда.

    12:29 27.11.2025

  • 236 Потърпевш

    2 1 Отговор
    На всеки полицай по 400лв., на някои пенсионери - 120. Проблемите са много, но не може един полицай с гимназия да получава с 30% повече от човек учил 4-години бакалавър, 2-ве магистратура и още 3-ри докторантура. Разбирам, че къдравата Сю има повече авторитет от министъра на образованието и здравеопазването, но това е меко казано унизително!

    12:29 27.11.2025

  • 237 За да покаже,

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Дедо":

    нагледно що за гениален "финансист" е е Асен Василев , сега работим по неговия бюджет . Пак с 200 ви го набута и не се усещате , умници!

    Коментиран от #239

    12:30 27.11.2025

  • 238 Григор

    3 1 Отговор
    "Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета!"
    И така да попитам:КОЙ УПРАВЛЯВА ДЪРЖАВАТА?Викате коалиционно управление. Ти да видиш! Я пак! На гласувалите за БСП, ЧЕСТИТО! Гласуваш за БСП и получаваш мутренско управление. Две мутри управляват България!

    12:30 27.11.2025

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Вярно бе ,

    3 1 Отговор

    До коментар #231 от "зевзек":

    кой е Асен Василев ? Пишман финансист без образование по негови признания . Учил маркетинг и реклама , но не се дипломирал , защото бил много зает . С какво ли ще да е бил зает ? Аз се сещам само за мошеничества и фалит на фирми , защото финансист определено не е .

    Коментиран от #248

    12:35 27.11.2025

  • 242 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По спокойно

    12:35 27.11.2025

  • 243 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Бойко БорисOFF- Pд€R,PдR.....!

    12:35 27.11.2025

  • 244 мърфи

    3 2 Отговор
    показвайте тиквеничето и шиши по-често.защото тия са катрана.който разваля кацата с мед!

    12:36 27.11.2025

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Деда ви...

    3 2 Отговор
    Толупа какъв е че ще нарежда?!?!?!! Нему минаха селските номера. Време е да разбере че е никойййййййййй

    12:37 27.11.2025

  • 247 Виж сега

    2 1 Отговор

    До коментар #239 от "Даниел 3":

    Не си оригинален , Пияният кмет на Симитли не е еталон за каквото и да е , но щом на теб ти харесва , така да е

    Коментиран от #250

    12:37 27.11.2025

  • 248 Боруна Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #241 от "Вярно бе ,":

    А тоя дето не знае друг език освен родния си с Банкянско-Трънско наречие и няма прочетена нито една книга /освен епилога на "Винету"/....тоя какъв капацитет е?!

    Коментиран от #255

    12:38 27.11.2025

  • 249 Стига бе ,

    1 1 Отговор

    До коментар #233 от "Да се прибира в къщи":

    крадял коли ! Аз даже разбрах , че и самолет откраднал . Не развонявай темата !

    Коментиран от #251

    12:40 27.11.2025

  • 250 Даниел 3

    1 0 Отговор

    До коментар #247 от "Виж сега":

    Ама му го набута и му хареса.....от тогава не спря да ходи на масаж в Турция и аребските държави.....хахаха!Дърт п-с Т!

    12:40 27.11.2025

  • 251 КАТ-ПП

    2 0 Отговор

    До коментар #249 от "Стига бе ,":

    Че то е доказано!Я питай Богдан Милчев-той също беше в кюпа!

    12:41 27.11.2025

  • 252 руzофил

    0 0 Отговор
    гледайте филма шменти капели!!!

    12:43 27.11.2025

  • 253 българия или мафията читанка инфо

    1 0 Отговор
    в предаване по българското радио посланикът на САЩ Сол Полански заяви, че „единствената реална опозиция на комунистите в България е господин Андрей Луканов”;

    12:44 27.11.2025

  • 254 Хохо Бохо

    2 2 Отговор
    Само да попитам жалкопаветните от добрите сини на евроатлантическите ценност: ся тва, тука, дето го имаме демокрация или е диктатура от азиатски тип? Как в демократична държава, член на нато и ес, пълна с евроатлантици е възможно обикновен депутат да изтегли закон за бюджета? каже те бе амеби

    12:44 27.11.2025

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Гост":

    Новият бюджет ще е десен. И Кокор го каза. А десен бюджет означава минимални социални разходи и облекчения и пидпомагане на бизнеса. Сиреч без увеличение на пенции, заплати, майчински, помощи и прочие. Бойко вкара гол в последната секунда. ГЕРБ е дясна партия и иска десен бюджет. Левите политики на червените отидоха на кино. На Шишко му е все едно. Неговото не се губи.

    Коментиран от #258, #262

    12:46 27.11.2025

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #256 от "Данко Харсъзина":

    Много скоро ще усетят дебелия и ще бягат като плъхове/каквито са/!Снощи беше началото на края на мутро-тарикатите!

    Коментиран от #264

    12:48 27.11.2025

  • 259 55555

    2 2 Отговор

    До коментар #203 от "Мани бегай":

    Той курса винаги е бил към Русия и Бойко и Пеевски го държат стабилно-А Евро говоренето им е само за парлама.!!!Вече и на децата е ясно чий пари въртят и кеде отиват-ДС и Руската федерация,ей там ви отиват парите.!!!!

    12:49 27.11.2025

  • 260 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Бойко е велик държавник и опитен политик. Безспорен авторитет, и за това думата му коалицията се чува и всички се съобразяват с нея.

    12:50 27.11.2025

  • 261 Инж1

    3 0 Отговор
    ГРОБ управляваха 12г. ППДБ - 17 МЕСЕЦА!!!! И само с Асен Василев и Кирил Петков се оправдават!?!?!?!

    12:51 27.11.2025

  • 262 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #256 от "Данко Харсъзина":

    Абе шМата-рок! Къде видя увеличение на пенсиите бе?! Освен по Швейцарското правили-вдигане няма! Това,че сега по Празниците купуват 1/3 от пенсионерите-не е меродавно!И какво подпомагане на Бизнеса?! Те унищожиха Бизнеса!Колко Фирми напуснаха БГ?! От "подпомагане"! Както ги подпомагаше другия намагнитен- Блади Горана.....Ходи се застеляй!

    Коментиран от #266

    12:52 27.11.2025

  • 263 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #210 от "Дедо":

    И кой мислиш го чака в Дубай-най вероятни руския му господар.!!!!

    12:53 27.11.2025

  • 264 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор

    До коментар #258 от "Град Козлодуй":

    Бойко е безпорен авторитет и обигран и опитен политик. Може да излезе от всякаква ситуация. С бюджета им вкара гол в последната секунда. Що прокара десен бюджет на ляво правителство и то с помощта на лумпените на площада. Това е висш пилотаж в политиката.

    12:54 27.11.2025

  • 265 Душко

    0 0 Отговор
    Сега да вдигнат и медицинската вноска.

    12:59 27.11.2025

  • 266 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #262 от "Реалист":

    Няма да има и по швейцарското правило. Няма пари, има дефицит. За да има балансиран десен бюджет няма да има никакво увеличение на пенции, заплати и другите социални разходи.
    Бизнесът до сега получи 8 милиарда енергийно подпомагане и още 12 милиарда безвъзмездна помощ по разни програми. И още много ще получи с новия вече десен бюджет. Социалната политика на червените отива на кино. Бойко Борисов вкара гол в последната секунда.

    13:00 27.11.2025

  • 267 696

    1 0 Отговор
    Няма такава лопатка винаги излиза сух от водата

    13:13 27.11.2025

  • 268 Делчо

    0 0 Отговор
    Нещастник пълен. Дано когато влезем във война с руснаците първата бомбардирана сграда да е тази на Народното събрание

    13:18 27.11.2025

  • 269 БЪЛГАРИН

    0 0 Отговор
    НА МЪРЗЕЛИВИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ СВИНИ, КОИТО ПАЗЯТСАМО ПРЕСТЪПНИЦИТЕ КАТО БОКО И ДЕЛЯН И ОЛИГАРСИТЕ ДА СЕ НАМАЛЯТ ДВА ПЪТИ ОГРОМНИТЕ ЗАПЛАТИ, ДА СИ КУПУВАТ САМИ ДРЕХИТЕ И ОБУВКИТЕ, ДА НЕ ПОЛУЧАВАТ ПРЕМИИ И БОНУСИ, СКЪПИ АВТОМОБИЛИ, ДА НЕ СЕ КРИЯТ КАТО ПЛЪХОВЕ В ТОПЛИТЕ КАБИНЕТИ,А ДА БЪДАТ НА УЛИЦАТА, В ГРАДОВЕ И СЕЛА, ПО ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ, И ДА ИМ СЕ НАМАЛИ СЪСТАВА, ЗАЩОТО Е ОГРОМЕН, ДА НЯМА ПЕНСИОНЕРИ СЪС ЗАПЛАТИ, НО КОЙ ЩЕ ГО НАПРАВИ? РАДЕВ ЛИ?!!!

    13:19 27.11.2025

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

