"Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета! Асен Василев до август не приемаше бюджет!"

Проектобюджетът за 2026 година ще бъде оттеглен и преработен. Това обяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с Тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.
"Колко пъти пред вас казвах, че този бюджет не ми харесва? И затова след малко премиерът и домсъветът – както го наричам, ще ви съобщят какво съм решил. Събрах сутринта домсъвета, подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатоносител, и им казах този бюджет се изтегля", допълни той.
"Докато не се възстанови диалогът с Тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално", каза още той.
На въпрос на "Фокус" защо сега са решили да изтеглят бюджета след като е приет в комисия, той отговори:
"Дори един човек да протестира - аз се опитвам да чуя какво казвам. Десетилетия съм работил с диалог", каза той.
Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че няма нищо фатално, добави лидерът на ГЕРБ.
Това няма никакво значение, бюджетът е с 3% дефицит, както иска Европейската комисия, така че няма никакъв проблем, отговори Борисов на въпрос ще влезем ли в еврозоната без приет бюджет.
Много хубаво, каза Борисов относно вчерашния протест в центъра на София, а на въпрос дали се страхува заяви: "От Черепа ли да се страхувам, от кои хора?". "Когато има Шампионска лига и играе "Реал" Мадрид, да отида на протест...", каза още Бойко Борисов.
Протест срещу приемането на бюджета имаше вчера пред сградата на Народното събрание. Площадът между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството беше изпълнен с хора. Протестът продължи повече от шест часа и приключи след полунощ.
Отново вчера Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., както и този на държавното обществено осигуряване, а за днес е насрочено заседание, на което да се разгледа проектобюджетът на държавата за догодина.
На 25 ноември Европейската комисия предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС.
