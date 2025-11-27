Новини
Митница Бургас пуска на търг телефони, дрехи и оръжейни части

27 Ноември, 2025 11:06 621 3

  • митница бургас-
  • търг-
  • стоки

Стоките са задържани при митнически проверки на Митнически пункт Капитан Андреево в периода от 2021 до 2024 година и за тях вече са приключили досъдебните или административнонаказателните производства

Митница Бургас пуска на търг телефони, дрехи и оръжейни части - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ериториална дирекция Митница Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на разнообразни стоки, сред които мобилни телефони и аксесоари за тях, строителни материали, текстилни изделия - дрехи, платове, спално бельо, обувки, съобщиха от Агенция "Митници".

Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Стоките са задържани при митнически проверки на Митнически пункт Капитан Андреево в периода от 2021 до 2024 година и за тях вече са приключили досъдебните или административнонаказателните производства.

Стоките са обявени в 20 групи като в една от тях са включени 200 смарт телефона, открити при митническа проверка на лек автомобил, пътуващ от България за Турция. Мобилните телефони са били укрити около двигателя.

В друга група са включени части за ловна пушка и машина за пълнене на патрони, които митническите служители открили, укрити в кашони сред багажа на турски гражданин, пътуващ за Германия. На търг се продават и 1050 изпарителни глави за електронни наргилета, които укрил около кръста си със стреч фолио, български гражданин, пътуващ към Турция.

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки.

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Териториална дирекция Митница Бургас в Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1. Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция „Публични продажби и търгове“ - „Публични продажби по ДОПК“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 От митницата

    2 0 Отговор
    Хубавите работи си ги поделихме. Остана малко скрап, заповядайте.

    11:08 27.11.2025

  • 2 Гражданин

    2 0 Отговор
    Трябва ми един АК-47. За един приятел питам

    11:10 27.11.2025

  • 3 Оръжейните

    1 0 Отговор
    части да заминават за държава 404...

    11:31 27.11.2025

