Обнародваха в ДВ промените в Закона за въвеждане на еврото: Експерти коментираха ефектите от него

Промените в Закона за въвеждането на еврото бяха обнародвани в Държавен вестник тази сутрин.
Добрин Иванов от АИКБ коментира пред бТВ: „Предложенията за изменения на закона бяха заради искания на бизнеса. Необяснимо бе забавянето на обнародването на закона.”
Никола Филипов, финансист, заяви: „Бизнесът бе подготвен за тази несигурност и изпълнява изискванията. От това, което виждам, бизнесът е готов за въвеждането на еврото.”
Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", уточни: „Не е фатално да са разменени лева и евро на етикетите. Логично е левът да е първото. Ние гледаме по-голямата, левовата, това е важното.”
Според Филипов всеки опит за ценови контрол води до негативни последици. За потребителите също няма да има ползи – ще намалее предлагането на стоки и услуги и ще се вдигнат цените.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
Коментиран от #5, #10, #13
11:12 08.08.2025
2 провинциалист
11:13 08.08.2025
3 Шопо
Коментиран от #14
11:15 08.08.2025
4 Коста
11:15 08.08.2025
5 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Коста":При пазарната икономика цените се определят от търсене и предлагане, не може да има ценови контрол от държавата. Един политик каза - за Бога братя не купувайте.
Коментиран от #7
11:18 08.08.2025
6 "всеки опит за ценови контрол води до
Това не е Вярно !
И основно зависи !
От Начина по който става Това !
Но няма Начин !
Да Налееш Акъл !
В Нечия !
Глава !
Овцата !
Си Остава !
Овца !
11:20 08.08.2025
7 Коста
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Сигурно, само дето манипулации с курса на валутата при цените едва ли е пазарна икономика. Това е спекула.
Коментиран от #9
11:24 08.08.2025
8 Резултат
Всичко приключва в нечий друг интерес...
11:24 08.08.2025
9 Лема
До коментар #7 от "Коста":Търговията е винаги вид спекула !!!
11:25 08.08.2025
10 Нали
До коментар #1 от "Коста":Първият слух за цените на високо равнище го каза президента ............
11:27 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 киро шарлатанина най големия експерт
експерт до експерта са мале, все професори и генерали
11:35 08.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Крадлива та мафия пак лъже
11:53 08.08.2025
16 Миме
11:53 08.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.