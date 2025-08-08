Новини
Обнародваха в ДВ промените в Закона за въвеждане на еврото: Експерти коментираха ефектите от него

Обнародваха в ДВ промените в Закона за въвеждане на еврото: Експерти коментираха ефектите от него

8 Август, 2025 11:06

8 Август, 2025 11:06 561 17

Логично е левът да е първото. Ние гледаме по-голямата, левовата, това е важното

Обнародваха в ДВ промените в Закона за въвеждане на еврото: Експерти коментираха ефектите от него - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за въвеждането на еврото бяха обнародвани в Държавен вестник тази сутрин.

Добрин Иванов от АИКБ коментира пред бТВ: „Предложенията за изменения на закона бяха заради искания на бизнеса. Необяснимо бе забавянето на обнародването на закона.”

Никола Филипов, финансист, заяви: „Бизнесът бе подготвен за тази несигурност и изпълнява изискванията. От това, което виждам, бизнесът е готов за въвеждането на еврото.”

Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", уточни: „Не е фатално да са разменени лева и евро на етикетите. Логично е левът да е първото. Ние гледаме по-голямата, левовата, това е важното.”

Според Филипов всеки опит за ценови контрол води до негативни последици. За потребителите също няма да има ползи – ще намалее предлагането на стоки и услуги и ще се вдигнат цените.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    3 1 Отговор
    Ценови контрол трябва да има. Вече чувам как цените щели да станат в евро 1:1с лева... От много хора занимаващи се с услуги и търговия... Май слуховете за 100% увеличение на цените ще се окажат верни

    Коментиран от #5, #10, #13

    11:12 08.08.2025

  • 2 провинциалист

    1 0 Отговор
    "ще намалее предлагането на стоки и услуги и ще се вдигнат цените" - те цените така или иначе ще се вдигнат, но с този закон ще си имат оправдание, че не е заради еврото.

    11:13 08.08.2025

  • 3 Шопо

    5 1 Отговор
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #14

    11:15 08.08.2025

  • 4 Коста

    3 0 Отговор
    Особено в сектора на недвижимите имоти... Таван, контрол и затвори... Това е безобразие. Цените на панелките да са по-високи в България от къща в Испания...

    11:15 08.08.2025

  • 5 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    При пазарната икономика цените се определят от търсене и предлагане, не може да има ценови контрол от държавата. Един политик каза - за Бога братя не купувайте.

    Коментиран от #7

    11:18 08.08.2025

  • 6 "всеки опит за ценови контрол води до

    1 0 Отговор
    "всеки опит за ценови контрол води до негативни последици." !

    Това не е Вярно !

    И основно зависи !

    От Начина по който става Това !

    Но няма Начин !

    Да Налееш Акъл !

    В Нечия !

    Глава !

    Овцата !

    Си Остава !

    Овца !

    11:20 08.08.2025

  • 7 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Сигурно, само дето манипулации с курса на валутата при цените едва ли е пазарна икономика. Това е спекула.

    Коментиран от #9

    11:24 08.08.2025

  • 8 Резултат

    1 0 Отговор
    При ковида опита да ни ваксинират се оказа не успешен, но при еврото ще има 100% успеваемост.
    Всичко приключва в нечий друг интерес...

    11:24 08.08.2025

  • 9 Лема

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Търговията е винаги вид спекула !!!

    11:25 08.08.2025

  • 10 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Първият слух за цените на високо равнище го каза президента ............

    11:27 08.08.2025

  • 12 киро шарлатанина най големия експерт

    0 0 Отговор
    тая държава е пълна с екепсерти видяхме ги още по времето на ковида,

    експерт до експерта са мале, все професори и генерали

    11:35 08.08.2025

  • 15 Крадлива та мафия пак лъже

    1 0 Отговор
    Водата свърши защото мафията полива цените да пораснат

    11:53 08.08.2025

  • 16 Миме

    0 0 Отговор
    добрия капиталис е мъртвия капиталис

    11:53 08.08.2025

