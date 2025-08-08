Обнародваха в ДВ промените в Закона за въвеждане на еврото: Експерти коментираха ефектите от него

Промените в Закона за въвеждането на еврото бяха обнародвани в Държавен вестник тази сутрин.

Добрин Иванов от АИКБ коментира пред бТВ: „Предложенията за изменения на закона бяха заради искания на бизнеса. Необяснимо бе забавянето на обнародването на закона.”

Никола Филипов, финансист, заяви: „Бизнесът бе подготвен за тази несигурност и изпълнява изискванията. От това, което виждам, бизнесът е готов за въвеждането на еврото.”

Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация "Активни потребители", уточни: „Не е фатално да са разменени лева и евро на етикетите. Логично е левът да е първото. Ние гледаме по-голямата, левовата, това е важното.”

Според Филипов всеки опит за ценови контрол води до негативни последици. За потребителите също няма да има ползи – ще намалее предлагането на стоки и услуги и ще се вдигнат цените.