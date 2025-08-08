Новини
Психолог: Двойните цени в лева и евро не смущават българите, а какво могат да си купят

Психолог: Двойните цени в лева и евро не смущават българите, а какво могат да си купят

8 Август, 2025 21:40 326 3

Въпреки мерките, които поне обещават, този процес е невъзможно да се управлява по този начин, системата е направена така. Свободната пазарна икономика и място за градеж на печалби

Психолог: Двойните цени в лева и евро не смущават българите, а какво могат да си купят - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двойните цени в лева и евро не смущават българите. Ако имат въпроси, има кой да им отговори, дори сред другите клиенти в магазина. Важна е покупателната способност. Това заяви психологът д-р Пламен Димитров в студиото на "Денят ON AIR".

"Станах свидетeл на разговор между 6-7 годишен син и майка му. Детето ѝ поиска 5 евро за сладолед и дъвка. Майката му каза, че все още може да се пазарува в лева. Той ѝ отговори: "Няма никакво значение. Важно е колко имаш и какво можеш да си купиш", сподели психологът.

Той изтъкна, че не еврото е реалният проблем на хората, а тяхната загриженост за ръста на цените и покупателната им способност.

"Въпреки мерките, които поне обещават, този процес е невъзможно да се управлява по този начин, системата е направена така. Свободната пазарна икономика и място за градеж на печалби. По-ужасни щяха да бъдат преживяванията на хората, ако етикетите освен двете цени пишеше себестойността", категоричен е д-р Пламен Димитров.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че неприкосновената търговска тайна се пази както от фирмите, така и от държавата, "солидарно".

"Всичко би могло да запали огън, от психологическа гледна точка имаме непоносима за нормални хора, висока екзистенциална тревожност, чувството, че някой непрекъснато ни ограничава. Усещане, което е много опасен коктейл, който може да бъде подпален от темите за корупция и злоупотреби с власт", каза гостът. Очакванията му са, че може да има динамични есен и зима.

"Обикновените хора днес, идващи си от плаж - се интересуват от хладилника, да пратят децата си да се развиват и с доходите си от честен труд да се чувстват свободни в капитализма, чак тогава ще се интересуват и от политика", заяви д-р Димитров.


България
  • 1 Точно така

    0 0 Отговор
    Смущението и възмущението е от алчната и неуправляема спекула на търгашите.

    21:45 08.08.2025

  • 2 Утре английки мерки и теглилки ще въведа

    0 0 Отговор
    Обявени са цени в лева и евро, но не можеш да си купиш с евро. Този психолог да извика познат психиатър и да обяснят на банкянската банда, че ако обявиш цена в две валути, приемаш и двете или не обявяваш. Такива условно обявени цени са чиста измама!

    21:50 08.08.2025

  • 3 Дедо Джо

    0 0 Отговор
    Не е вярно. Бай Ганю ще се сети да гласува само когато му се изпразни хладилника, защото единственото което го интересува е собствения му търбух.

    21:52 08.08.2025

