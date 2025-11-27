Новини
Росен Желязков: Започваме бюджетната процедура наново, възстановяваме диалога с тристранката

Росен Желязков: Започваме бюджетната процедура наново, възстановяваме диалога с тристранката

27 Ноември, 2025 11:10 1 130 56

Трябва да поставим интересите нa гражданите над политическите ни разбирания, призова премиерът

Росен Желязков: Започваме бюджетната процедура наново, възстановяваме диалога с тристранката - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Снощният протест, ние считаме като израз на спонтанна реакция, за ясен знак за това, че трябва да поставим интересите нa гражданите над политическите ни разбирания. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на трибуна в Народното събрание, предаде репортер на "Фокус".

Бюджетът ще бъде изтеглен и преработен, стана ясно от думите на премиера.

"Това напрежение беше през последните седмици продиктувано от разбирането, че има нарушен социален диалог. Моят призив, особено към представителите на опозицията, е да проявят разум", каза премиерът и допълни, че са наясно, че са в сложно управленско мнозинство.

"Социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори как се пази социалният мир", каза още Желязков. Той обяви, че се възстановяват разговора със синдикати и работодатели.

"Имаме нужда от стабилност и увереност. Ние сме длъжни да направим този процес ясен и да дадем на обществото знак, че държавата се управлява от тях", каза Желязков.

"Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партьори да направим процеса по бюджетната процедура видим ясен и удовлетворителен за всички", каза още той.

Премиерът увери, че имат достатъчно време да постигнат очакванията, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да има бюджет, който отговаря на политическата спектралност.

По-рано пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е "поискал този бюджет да бъде изтеглен, докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява през следващите години".


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    48 0 Отговор
    Клоун, даже не си смешен❗

    Коментиран от #12

    11:12 27.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    38 0 Отговор
    Бу хах ахах ахахахахахаха, водопада да не пресъхне джилязко?

    11:13 27.11.2025

  • 3 ТОВА Е

    28 2 Отговор
    Поличба за €врозоната !

    11:13 27.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    39 0 Отговор
    Вчера Буци видя ДОВОЛНИТЕ и даде заден с 200+❗

    Коментиран от #19

    11:13 27.11.2025

  • 5 провинциалист

    33 0 Отговор
    Не си в училище и нямаш право на поправителен! Връщайте парите и да ви няма!

    11:13 27.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Всички НИЕ

    38 0 Отговор
    Храним със заплатите си Мазните от снимката и другите две Мазни и Дебели парчета, простата и крадлива герберска Тиква Борисов и дружката му Пеевски, както и крадците около тях.

    11:14 27.11.2025

  • 8 Супер

    34 0 Отговор
    Значи видяхте че тоягата има и дебела страна......

    11:14 27.11.2025

  • 9 честен ционист

    28 0 Отговор
    Кой не скача е с хотел.

    11:14 27.11.2025

  • 10 Охаа

    24 0 Отговор
    Домсъвета

    11:15 27.11.2025

  • 11 ахааа

    19 0 Отговор
    ти ли бе гад долна ....................ще изгорите барабар с прокажената сграда НС

    11:15 27.11.2025

  • 12 Герберските слуги и крадци на ПееФ

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    опоскаха красивото ни Отечество.

    Коментиран от #22

    11:15 27.11.2025

  • 13 Факт

    4 0 Отговор
    Все още се двоумя между вареното кафе и еспресо! Вареното си е по-лесно и доста по-плътно.

    11:15 27.11.2025

  • 14 знаят

    21 0 Отговор
    ,че ако мине бюджета, до пролетта правителството пада.Сега да видим това антибългарско,нелигитимно,и бандидско управление ще измисли.

    11:15 27.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 0 Отговор
    АБЕ МАХАЙТЕ СЕ БЕЕ!
    ДОКАЗАХТЕ, ЧЕ СТЕ НЕКАДЪРНИ ДА НАПРАВИТЕ БЮДЖЕТ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ

    11:16 27.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    5 17 Отговор
    Разбира се, че ще започнат отново. Най-лесно се режат пари. Най-трудно се намират. Позитивното е, че пенциите ще останат без увеличение, а минималната заплата няма да бъде повишена. И за всичко това ще е виновна опозицията. Бойко Борисов вкара гол в последната секунда.

    11:16 27.11.2025

  • 17 Мнение

    27 0 Отговор
    Първо променете законите, с които автоматично се увеличават заплатите на депутатите, съдебната власт, МВР , МО и други подобни чантаджии.

    11:16 27.11.2025

  • 18 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    И строителния бранш !!!
    Да събарят хотела !!!

    11:16 27.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Вчера Буци видя ДОВОЛНИТЕ и даде заден с 200+❗
    Та накарА днес МИНИСТЪР-ПРЕ...ДАТЕЛЯ,
    дето уж не бил негов,
    да изтегли почти приетия бюджет,
    дето наТЕМЕНУЖЕНАТА гордо защитаваше
    КАТО ЕДИНСТВЕН ВЪЗМОЖЕН ❗

    11:17 27.11.2025

  • 20 тристранката !

    13 0 Отговор
    тристранката !

    Можеш !

    Да Заблудиш !

    Хората !

    Не !

    Смотан !

    Кренвирш !

    11:17 27.11.2025

  • 21 Ура,,Ура

    24 1 Отговор
    Как така, бе??? Нали това беше единствения възможен бюджет? Значи сега трябва да направите един невъзможен бюджет. Браво! Значи цялата ви работа е "ако мине номерът". Е, не мина. Оставка умници.

    11:17 27.11.2025

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Герберските слуги и крадци на ПееФ":

    България НЕ БЕШЕ. БЕДНА-
    беше и е МНОГО ОГРАБВАНА‼️

    11:19 27.11.2025

  • 23 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ПРОСТО ТРЯБВА...СТЪЛБ, ВЪЖЕ И СТОЛЕ,БЕЗ САПУН!

    Коментиран от #54

    11:19 27.11.2025

  • 24 Жосен Релязков

    6 0 Отговор
    Слуша Борисова

    Коментиран от #28

    11:19 27.11.2025

  • 25 Българин

    14 0 Отговор
    Да го преработват,без увеличение в МВР от 12 процента,миналата година получиха такова над 100 процента! Намаляване наполовина на ненужната администрация,никакви бонуси в съдебната власт и спиране на четири годишната хранилка на нищоправещи украйнци живеещи на наш гръб!

    11:20 27.11.2025

  • 26 Бай Данчо

    14 1 Отговор
    А защо не питахте народа дали иска евро ? Пак замазвате положението май

    11:21 27.11.2025

  • 27 Един

    16 0 Отговор
    Некадърници! Оставка бе!
    Протестите трябва да продължат, целта трябва да е махането на Дебелия!

    11:21 27.11.2025

  • 28 охоо

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Жосен Релязков":

    демек ще изгори с него

    11:21 27.11.2025

  • 29 Стенли

    8 1 Отговор
    Едно от нещата които може да се случат в цялата тази всхканилия е че може да се отложи влизането в клуба на богатите и ще има някаква справедливост за референдума за еврозоната с които се подиграха с хората които се разписаха за референдум включително и аз

    Коментиран от #50

    11:22 27.11.2025

  • 30 Оставка

    9 0 Отговор
    И за чеп не ставате.

    11:22 27.11.2025

  • 31 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Хвалипръцко пак се измъзулти като пръдняиз гащи. ТОЙ казвал. ТОЙ не бил съгласен с бюджета . !
    Оставка и избори!

    11:22 27.11.2025

  • 32 Гост

    11 0 Отговор
    Ама искахте да го пробутата? По добре оставка, а този човек с хотала с водопада изобщо за какъв се мисли? Той прави каквото му кажат. Премиер Министър ли е всъщност или "йесмен"? Не намирам никакъв авторитет в него и оплескания с въпросителни относно произход на средства хотел с водопад. Целият този цирк е крайно време да приключи. Ставаме за смях.

    11:22 27.11.2025

  • 33 Гост

    10 0 Отговор
    Каквато каже господарят, Хаяши. Ти си слугинаж. Започвай да изпълняваш

    Коментиран от #38

    11:22 27.11.2025

  • 34 йжрефр

    7 0 Отговор
    Водопад, усетили че се наасра??? ГЕРБ боклук, разбираш ли че след като крадливият ви ГЕРБ бюджет не мина, е време да бъдеш изритан от управлението на България??? Няма как да си строиш хотел с водопад, а всички българи да го платят от джоба си. Няма как ГЕРБ крадливи и лъжливи цигани от 2009 г да си пълнят чекмеджетата и любовниците с евро и злато а бедните българи да ви търпят. Време е да те изритат. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. КПК, тебе и циганина от Банкя, почна ли да ви разследва, или ги пратихте като бухалка срещу Ивелин Михайлов и Величие дето не са взели и 1 лев от България и Европа? Как я направихте схемата, бухалките да бият другите, а вас с водопадите да не ви пипа???

    11:23 27.11.2025

  • 35 илийко

    10 0 Отговор
    Браво на Асен Василев! Слушайте го бе хора!

    11:23 27.11.2025

  • 36 пери

    4 0 Отговор
    Можело значи. Като видяхте дебелия край на тоягата. И послушният премиер веднага изпълнява нареждането на истинския премиер Бою. Другият дебел ментор нещо се загуби, но сигурно и с него има дистанционна комуникация. Важното е послушковците да слушкат и изпълняват директивите.
    Малко им е тъпо на гербавите, щото едно че се оакаха (един бюджет не можаха да направят), ами сега и коледната ваканция се очертава по-кратка. Некадърната Темерутка Петкова на поправителен, така и се пада.

    11:24 27.11.2025

  • 37 поне

    5 0 Отговор
    половината администрация вън, всеки бандит милиционер- физически тест и полиграф.Всеки чантаджия,телкове,пенсионери- вън.Макс. 120 тупана в НС,закриване нсо.Всеки дУпетат на мин. заплата,и да се вози с личния автомобил.И хоп- ето минимум няколко милиарда.

    11:24 27.11.2025

  • 38 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Е що така? Нали уж Бойко квото каже? Тая сутрин той наредил на този така да стане.

    Коментиран от #48

    11:24 27.11.2025

  • 39 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОВА Е ПОДИГРАВКАТА КЪМ ВСИЧКИ. КАКВО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЕ ПАК ЩЕ ИМА ДИАЛОГ? ТОВА БЕШЕ СИЛНО НАЛЕЖАЩО, МНОГО ПРЕДИ ДА " ВНЕСЕТЕ " ПРОСЛОВУТИЯ БЮДЖЕТ. ВИДЯХТЕ НЕТЪРПИМОСТТА НА ХОРАТА. ЕДНИ БОГАТЕЯТ ЗА СМЕТКА НА ОСТАНАЛИТЕ. 🇧🇬

    11:24 27.11.2025

  • 40 Коня Солтуклиева

    5 1 Отговор
    То хубаво, ама питахте ли бат Шиши?! :))

    11:25 27.11.2025

  • 41 Сега върху Борисов,

    1 1 Отговор
    Желязков и цялото ГЕРБ ще се излее цялото " проявено разбиране " на опозицията , най- вече на жълтопаветниците и русофилите на Радев!

    Само гледайте!

    Страхотно " възстановяване н на диалога " ще падне!

    11:25 27.11.2025

  • 42 ЖЕЛЯЗКОВ

    4 0 Отговор
    ДА НЕ ЗАБРАВИШ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОЛЯМОТО Д ЧЕ ИНАЧЕ ЩЕ ИЗГОРИШ

    11:25 27.11.2025

  • 43 Ридая!

    3 0 Отговор
    Защо бе, даебил? Защо нищо в държавицата не е така, както е в бели държави? Защото сте мелези от наглост и лакейщина. Домова книга от страхливи червеи! Начело с дебел глист.

    11:25 27.11.2025

  • 44 991

    7 0 Отговор
    Хора, за това трябва да се протестира!
    Вижте тези мишки колко бяха наперени до вчера, а днес - с подвити опашки ще се "съобразявали с интересите нa гражданите". Ясно ли ви е, че всичко е в наши ръце и ако решим, за 1 ден може да ги извозим и да оправим нещата?
    Те искат да чувстваме, че не можем да променим нищо, но това не е така!

    11:26 27.11.2025

  • 45 Гост

    2 0 Отговор
    Само мазни, дебели, охранени слуги и не им дреме за нищо. Нарочно да искаш толкова лош матлял, да събереш у парламента, няма да можеш. Как са се събрали точно тия пи"ко"чи заедно????

    11:27 27.11.2025

  • 46 Каква жалка картинка е тоя уж премиер

    6 1 Отговор
    Пример затова как мафията управлява живота и съдбата на всеки българин

    11:27 27.11.2025

  • 47 хотел хаяши

    3 0 Отговор
    Ние се грижим редовно за вашето обиране и безпокойство.

    11:28 27.11.2025

  • 48 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Е аз какво съм написал, пичага?

    11:28 27.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    Забрави колега!
    за еврозоната натискат еврофашистите от Брюксел и освен ако няма нови избори на които да спечели Възраждане няма кой да ни спаси от тая проказа! Урсулите са закъсали, нямат вече спукан цент и колкото и малко да е нашето адски ги блазни

    11:33 27.11.2025

  • 51 Изкукуригал

    1 0 Отговор
    Тая пропаднала държава се управлява еднолично от баце и това яко не е автокрация и диктатура

    11:33 27.11.2025

  • 52 кратун

    1 0 Отговор
    120 х у я да яде ш желязков

    Коментиран от #56

    11:33 27.11.2025

  • 53 мдааа

    1 0 Отговор
    Опитаха , ако мине номера и сега миии изтегляме го.
    До - ви - жда - не!
    Повече не се и опитвайте пак да не разговаряйтв всички преди приемането.

    11:33 27.11.2025

  • 54 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боруна Лом":

    АБЕ ХОРА ИЗДИГАЙТЕ БЕСВИЛКИ ЗА ТЕЗИ КРАДЦИ А НЕ ПРОТЕСТИ ....САМО ТОВА Е СПАСЕНИЕТО

    11:36 27.11.2025

  • 55 Дедо

    0 0 Отговор
    До края на седмицата го дават дъждовно. Ама другата седмица цалата ще е хубаво време, а до тогава трябва да е "преработен" може би.

    11:37 27.11.2025

  • 56 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "кратун":

    Кучето със салами плашиш?! :))

    11:37 27.11.2025

