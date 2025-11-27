Новини
България
Пеевски заплаши: Искате ли и аз да блокирам НС? Аз съм гарант за демокрацията ВИДЕО

27 Ноември, 2025 13:06 1 181 59

Никой няма да вземе властта през улиците, обеща лидерът на ДПС-Ново начало

Пеевски заплаши: Искате ли и аз да блокирам НС? Аз съм гарант за демокрацията ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Това, което случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи. Това ли е демокрацията? Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в отговор на протестиращите снощи.

По отношение на твърденията на "Продължаваме Промяната", че депутат от ПГ на Пеевски е удрял и душил със закачалки член на младежката организация на ПП, Делян Пеевски не отрече, но заяви:

"Нормално ли е да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, връщаме Народния съд ли?'', попита Пеевски и се закани:

"Искате ли и аз да блокирам парламента всеки ден и да викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза той.

Пеевски обяви, че "никой няма да вземе властта през улиците''.

По думите му "всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и "ДПС–Ново начало ще го устои“.

"Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи председателят на "ДПС–Ново Начало".


България
  • 1 Последния Софиянец

    64 3 Отговор
    С търбуха си може да блокира главният вход.хи хи хи

    13:09 27.11.2025

  • 2 Зевс

    72 2 Отговор
    Шиши, защо ходиш с кортеж от 4 коли и 10 мутри, от народа ли те е страх?

    13:09 27.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майна

    54 2 Отговор
    Ти си го блокирал
    С туловището си- затиснало Родината
    Вън!

    13:10 27.11.2025

  • 5 Когато

    37 1 Отговор
    някой иска да направи нещо го правим , а не лее голи приказки , че и заплахи !

    13:10 27.11.2025

  • 6 глоги

    6 2 Отговор
    Това, което СЕ случи вчера,

    13:10 27.11.2025

  • 7 Да, искам

    40 2 Отговор
    Много искам лично този -ДП да излезе и да блокира! Само че не му стиска изобщо. Толкова е страхлив, че само плаши гаргите! Да не дърпа дяволите за опашките, защото май много бързо е забравил, че именно заради него преди години протестите оправиха нещата. Аман от подобни нагли и безцеремонни, повярвали си, че са едва ли не Господ!!!!

    13:11 27.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Майна

    38 2 Отговор
    Ще си мериш силата с народа!
    Да видим!!!

    Коментиран от #49

    13:11 27.11.2025

  • 10 Еничари имаш

    46 2 Отговор
    Грухлю, няма симпатизанти, а само еничари

    13:11 27.11.2025

  • 11 ТИГО

    29 2 Отговор
    Тоя определено си търси боя !Нека да ги докара тъмносините па да видим !

    13:12 27.11.2025

  • 12 Дебили

    18 0 Отговор
    Дебелите отвръщат на удара.

    13:13 27.11.2025

  • 13 малоумника

    16 0 Отговор
    тоя ми беше съученик от Нашето училище и беше тройкаджия.

    Коментиран от #26

    13:13 27.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въй

    22 1 Отговор
    Пеевски заплаши: - Искате ли и аз да блокирам КОСМОСА?

    13:13 27.11.2025

  • 16 Делю Хайдутин

    22 0 Отговор
    Излез навън да видиш има ли Народен съд.

    13:13 27.11.2025

  • 17 име

    15 0 Отговор
    Шопара е ял шамари и знае че може да гарантира точно толкова, колкото аФриканция за гарантира целостта на република Бандеристан. Не му се вързвайте.

    13:13 27.11.2025

  • 18 Гост

    19 0 Отговор
    Е ти нали си го блокирал бе, сви"ньо! Със слугите си от мевере

    13:13 27.11.2025

  • 19 Събуди се, българино!

    23 1 Отговор
    Тоя,верно се подиграва на хората

    13:14 27.11.2025

  • 20 Не през улицата ,

    13 1 Отговор
    а чрез БЪЛГАРСКИЯ НАРОД и неговата воля ! Тъй като няма зала , която да го побере , той е на улицата !

    Коментиран от #58

    13:14 27.11.2025

  • 21 Българин 🇧🇬

    14 1 Отговор
    Прав е ! ДПС Ново начало е " демокрацията " в България : нагла , проТурска , антибългарска , наведена , че да не ѝ извадят кирливите ризи , арогантна , с подставени медии , медийни шефове и мисирки . Прав е !

    13:14 27.11.2025

  • 22 Мдаа

    15 2 Отговор
    Шили може да блокира само 🚾-то с едно голямо и мазнино 💩

    13:14 27.11.2025

  • 23 гост

    20 0 Отговор
    Краят ти ще бъде мехлем за душата.Това в Дубай ще ти се стори балет!

    13:14 27.11.2025

  • 24 Майна

    19 0 Отговор
    Страхлива мишка!
    Остави охраната си и излез да блокираш
    С " карабинери" зад чието гърбове лаеш си като страхливец
    Дебело просто и тупо

    Коментиран от #55

    13:14 27.11.2025

  • 25 бесен

    15 0 Отговор
    Дебелян плаче за протести до дупка. Крайно нагло се е изходил, както винаги.

    13:15 27.11.2025

  • 26 Умника

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "малоумника":

    А ти защото беше отличник, сега драскаш по форумите

    13:15 27.11.2025

  • 27 Хотели

    12 1 Отговор
    Шишко ти си гарант на кражбите задкулисието и разсипията,с тебе държава няма да има

    13:15 27.11.2025

  • 28 Майка българска

    6 0 Отговор
    Къде сте българи юнаци?!!!

    Коментиран от #37

    13:15 27.11.2025

  • 29 ами

    1 13 Отговор
    Прав е. Респект!

    13:15 27.11.2025

  • 30 Стойчев

    8 0 Отговор
    Вдигнете им още заплатите на ушанките, за да им вдигнете още мотивацията директно да ни разхвърлят като мачки, ако ни хрумне да протестираме срещу вас.

    13:16 27.11.2025

  • 31 Ретро спомен

    4 2 Отговор
    Един професор беше казал, че 80% са де6или...аз казвам,че 80% са предатели еничари

    13:16 27.11.2025

  • 32 чикчирик

    1 0 Отговор
    "Народно" за янките, не и за децата ни.

    13:17 27.11.2025

  • 33 ИНЖ1

    5 1 Отговор
    Полицаите да си изпълняват служебните задължения по работните си места!!!! Затова им плащаме!!!!!
    А не да кесят пред НС - да пазят ДП и ББ от "народната любов"!!!!

    13:17 27.11.2025

  • 34 Борисов е достатъчно

    6 0 Отговор
    Хитър да даде задна като усети накъде духа вятъра. Този си е чисто арогантно тъп. Затова си изпроси боя в чужбина. Скоро и тук ще го отнесе.

    13:17 27.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 НРБългария

    5 0 Отговор
    ДА , искаме да видим симпатизаните ти в центъра на София !

    13:17 27.11.2025

  • 37 Гражданин

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Майка българска":

    Спят,друже

    13:17 27.11.2025

  • 38 кратун

    4 0 Отговор
    КАТО МИШКИ СЕ КРИЯТ КРАДЦИТЕ ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИЦИ

    13:17 27.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сталин

    5 0 Отговор
    Прасе и демокрация- куку руку

    13:18 27.11.2025

  • 41 Гост

    7 0 Отговор
    Аз пък до ден-днешен не съм виждал нито един жив симпатизант на шиши! Или ги е срам да си признаят...или всички са купени. Не познавам нито един човек, който да обявява, че е симпатизант на този домуз.

    13:18 27.11.2025

  • 42 Този е идиот

    3 0 Отговор
    Как ще блокира НС, с тялото си ли? Или ще заплаши да издаде на Полицията списък. с тези на които е платил да гласуват за него и на тези на които е дал кеш да убият неудобните. Гарант на демокрацията този е наглец, голям виц каза.

    13:18 27.11.2025

  • 43 кратун

    2 0 Отговор
    С КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ МОЖЕ ДА СТОИШ

    13:18 27.11.2025

  • 44 Виц на деня

    6 1 Отговор
    Пpacето щяло да събира цuганскuя си катун от "симпатизанти" да блокира парламента.

    13:18 27.11.2025

  • 45 Сталин

    3 1 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    13:18 27.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сталин

    2 2 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    Коментиран от #59

    13:19 27.11.2025

  • 48 911

    2 1 Отговор
    А ти от кое котило си ?Та цялото ти потекло е комунистическо .Пали самолета и бягай докато все още може ,че следващото правителство със сигурност ще те вкара в затвора ,където до края на живота ти е мястото и на твоите съмишленици ,които вече 35 години загробихте народа .

    Коментиран от #53

    13:19 27.11.2025

  • 49 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    9 НАРОДЪТ НАЕТ ОТ ЧЕРЕПА ЛИ С БОЙ ЗАПЛАХИ ТЕРОР ПОГРОМ НАСИЛИЕ ВЪРВИ НАРОДЪТ СНОЩИ ВИДЯХ ВСИЧКО МАФИЯТА ИСТИНСКАТА Е БИЛА СНОЩИ

    13:19 27.11.2025

  • 50 кратун

    2 2 Отговор
    ЦИГАНИН СТИГА СИ КВИЧАЛ ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ

    13:19 27.11.2025

  • 51 Лост

    2 1 Отговор
    В другите демократични държави дали не бият полицаи?

    13:20 27.11.2025

  • 52 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Нагъл шопар

    13:20 27.11.2025

  • 53 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "911":

    Лелелеле тук всички Заплашват колят бесят лелелеле тук да не е Путинска губерния

    13:20 27.11.2025

  • 54 кратун

    1 1 Отговор
    ПРАСЕ СТНОЩИ ЩЕ КЪДЕ БЕШЕ

    13:21 27.11.2025

  • 55 Молбъ

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Стига ба майна, пусни ФЕФА да чуим Кидика !

    13:21 27.11.2025

  • 56 Еш па тоа

    1 1 Отговор
    Я, гадна свиня! И говори!

    13:21 27.11.2025

  • 57 кратун

    0 1 Отговор
    СТОЛИПИНОВО КАТО ПЛАТИШ

    13:22 27.11.2025

  • 58 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не през улицата ,":

    3000 ШАРЛАТАНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ ПОГРОМЪТ КОЙТО ВЪРШАТ ЗА ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА ОТНОВО ТОЗИ ПЪТ СА СБЪРКАЛИ

    13:22 27.11.2025

  • 59 МЕДУНЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сталин":

    хахахаххахахахах сталин хвърли сърпа и чука и сложи потурите

    13:23 27.11.2025

Новини по градове:
