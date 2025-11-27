Пеевски заплаши: Искате ли и аз да блокирам НС? Аз съм гарант за демокрацията ВИДЕО

Това, което случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи. Това ли е демокрацията? Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в отговор на протестиращите снощи.
По отношение на твърденията на "Продължаваме Промяната", че депутат от ПГ на Пеевски е удрял и душил със закачалки член на младежката организация на ПП, Делян Пеевски не отрече, но заяви:
"Нормално ли е да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, връщаме Народния съд ли?'', попита Пеевски и се закани:
"Искате ли и аз да блокирам парламента всеки ден и да викам долу? С моите симпатизанти, аз нямам по-малко симпатизанти", каза той.
Пеевски обяви, че "никой няма да вземе властта през улиците''.
По думите му "всичко, което е социално, ще бъде защитено за хората“ и "ДПС–Ново начало ще го устои“.
"Нямат право партии да влизат по кабинетите и да търсят хора, да казват елате долу пред народния съд - няма такъв съд. Друга година е и няма да се случи на наследниците на комунистическата партия и аз съм гарант за това. Има демокрация и никой няма да вземе властта през улицата“, заключи председателят на "ДПС–Ново Начало".
27 Ноември, 2025 13:06 1 181 59
Никой няма да вземе властта през улиците, обеща лидерът на ДПС-Ново начало
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:09 27.11.2025
2 Зевс
13:09 27.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Майна
С туловището си- затиснало Родината
Вън!
13:10 27.11.2025
5 Когато
13:10 27.11.2025
6 глоги
13:10 27.11.2025
7 Да, искам
13:11 27.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Майна
Да видим!!!
Коментиран от #49
13:11 27.11.2025
10 Еничари имаш
13:11 27.11.2025
11 ТИГО
13:12 27.11.2025
12 Дебили
13:13 27.11.2025
13 малоумника
Коментиран от #26
13:13 27.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въй
13:13 27.11.2025
16 Делю Хайдутин
13:13 27.11.2025
17 име
13:13 27.11.2025
18 Гост
13:13 27.11.2025
19 Събуди се, българино!
13:14 27.11.2025
20 Не през улицата ,
Коментиран от #58
13:14 27.11.2025
21 Българин 🇧🇬
13:14 27.11.2025
22 Мдаа
13:14 27.11.2025
23 гост
13:14 27.11.2025
24 Майна
Остави охраната си и излез да блокираш
С " карабинери" зад чието гърбове лаеш си като страхливец
Дебело просто и тупо
Коментиран от #55
13:14 27.11.2025
25 бесен
13:15 27.11.2025
26 Умника
До коментар #13 от "малоумника":А ти защото беше отличник, сега драскаш по форумите
13:15 27.11.2025
27 Хотели
13:15 27.11.2025
28 Майка българска
Коментиран от #37
13:15 27.11.2025
29 ами
13:15 27.11.2025
30 Стойчев
13:16 27.11.2025
31 Ретро спомен
13:16 27.11.2025
32 чикчирик
13:17 27.11.2025
33 ИНЖ1
А не да кесят пред НС - да пазят ДП и ББ от "народната любов"!!!!
13:17 27.11.2025
34 Борисов е достатъчно
13:17 27.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 НРБългария
13:17 27.11.2025
37 Гражданин
До коментар #28 от "Майка българска":Спят,друже
13:17 27.11.2025
38 кратун
13:17 27.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сталин
13:18 27.11.2025
41 Гост
13:18 27.11.2025
42 Този е идиот
13:18 27.11.2025
43 кратун
13:18 27.11.2025
44 Виц на деня
13:18 27.11.2025
45 Сталин
13:18 27.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
Коментиран от #59
13:19 27.11.2025
48 911
Коментиран от #53
13:19 27.11.2025
49 Промяна
До коментар #9 от "Майна":9 НАРОДЪТ НАЕТ ОТ ЧЕРЕПА ЛИ С БОЙ ЗАПЛАХИ ТЕРОР ПОГРОМ НАСИЛИЕ ВЪРВИ НАРОДЪТ СНОЩИ ВИДЯХ ВСИЧКО МАФИЯТА ИСТИНСКАТА Е БИЛА СНОЩИ
13:19 27.11.2025
50 кратун
13:19 27.11.2025
51 Лост
13:20 27.11.2025
52 таксиджия 🚖
13:20 27.11.2025
53 Промяна
До коментар #48 от "911":Лелелеле тук всички Заплашват колят бесят лелелеле тук да не е Путинска губерния
13:20 27.11.2025
54 кратун
13:21 27.11.2025
55 Молбъ
До коментар #24 от "Майна":Стига ба майна, пусни ФЕФА да чуим Кидика !
13:21 27.11.2025
56 Еш па тоа
13:21 27.11.2025
57 кратун
13:22 27.11.2025
58 Промяна
До коментар #20 от "Не през улицата ,":3000 ШАРЛАТАНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ ПОГРОМЪТ КОЙТО ВЪРШАТ ЗА ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА ОТНОВО ТОЗИ ПЪТ СА СБЪРКАЛИ
13:22 27.11.2025
59 МЕДУНЯ
До коментар #47 от "Сталин":хахахаххахахахах сталин хвърли сърпа и чука и сложи потурите
13:23 27.11.2025