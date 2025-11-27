Новини
България »
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

27 Ноември, 2025 13:50 1 389 53

  • бойко борисов-
  • среща-
  • работодатели-
  • синдикати

Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин

Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов", написа Борисов.

Той написа още, че работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството.

По-рано правителството оттегли проектобюджета за 2026 година и поиска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в четвъртък сутринта.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Бизнесът не ни подкрепи срещу еврото а снощи реват че ще фалират в еврозоната.Те какво са очаквали в еврозоната?

    Коментиран от #37

    13:52 27.11.2025

  • 2 Че много бързо бе

    35 1 Отговор
    Намирисва на ефтино театро.

    Коментиран от #32

    13:53 27.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    23 0 Отговор
    Домуса и Митрев ще ви дадат пари. Чакайте от умрел писмо.

    13:53 27.11.2025

  • 4 Пич

    21 6 Отговор
    Отново ще дундуркат бизнеса , и ще бричат народа за сметка на този нефелен бизнес ! А глупавите паветници ще протестират доволни като овце ! За да бъдат бричени !!!

    Коментиран от #13, #16

    13:53 27.11.2025

  • 5 Бойко Разбойко

    17 0 Отговор
    Държавата застава зад всеки гражданин и му го нац...ва

    13:53 27.11.2025

  • 6 Боювите

    24 0 Отговор
    облигаторни спектакли със синдикатите , сучещи от 99 места ! И сега се вижда "победител" ! Отврат неземна !

    Коментиран от #21

    13:54 27.11.2025

  • 7 пешо

    25 0 Отговор
    докато тиквата свинята са в политиката държавата няма да се оправи

    13:55 27.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 18 Отговор
    Бойко е държавник с авторитет. Веднага събра всички на масата и им разпореди какво да правят.

    Коментиран от #18

    13:55 27.11.2025

  • 9 Един

    26 2 Отговор
    НЕ СПИРАЙТЕ ХОРА!
    Мутрата го е страх! Това е реален шанс да се махне Дебелия от властта!!!

    13:57 27.11.2025

  • 10 ТоТо

    6 0 Отговор
    Бюджета е ретрограден, но след 29ти всичко ще е ОК!

    13:58 27.11.2025

  • 11 Бай Ставри!

    10 0 Отговор
    Хубавичко ще те възстановя...

    13:58 27.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Бойко немедлено е събрал бизнес, министри и синдикати на едни столчета и е разпоредил на всеки какво да прави. Това е държавник с авторитет и политик от световна класа.

    Коментиран от #26

    13:58 27.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Това дясна политика. Подкрепа на бизнеса и рязане на социални разходи.

    13:59 27.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сбербанк

    12 0 Отговор
    "Държавата застава зад всеки български гражданин."

    Ето това изречение ме плаши. Ако някой застане зад теб, в повечето случаи не е на добре - на клaтене е.

    14:00 27.11.2025

  • 16 Напротив!

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Работодателите ще се оттеглят, а всички останали ще дойдат пак!

    14:00 27.11.2025

  • 17 Какво СЛЕВА?????

    12 2 Отговор
    След като ББ не успя да прокара Бюджет 2026 в Евро и иска от 01.01.2026 да продължи да ДЕЙСТВА СТАРИЯ БЮДЖЕТ 2025 който е в ЛЕВА е ДЛЪЖЕН ДА ВНЕСЕ ИСКАНЕ В Европейската Комисия за ОТКАЗ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 01.01.2026 за ВЛИЗАНЕ В ЕВРОЗОНАТА! След като ПП-ДБ и Работодателите цяла година ни заливаха от Сутрин до Вечер по Телевизиите как България ще стане Швейцария на Балканите като приемем Еврото СЕГА да ИМАТ ДОБЛЕСТТА да кажат че са ЛЪГАЛИ и да внесат в НС искане за за продължаване на действието на БЮДЖЕТ 2025 В ЛЕВА и Декларация за оттегляне от ЕВРОЗОНАТА от 01.01.2026

    14:01 27.11.2025

  • 18 Мдаа

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    По-скоро изглежда като ОПГ начело с крадец на коли.

    14:01 27.11.2025

  • 19 ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "провинциалист":

    Този път ще е за тях.

    14:01 27.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    6 15 Отговор
    Велик българин, голям държавник и политик от световна класа. Поклон до земи.

    14:02 27.11.2025

  • 21 Неее,

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Боювите":

    Няма да бъде победител, защото това правителство беше сглобено по нечестен начин!

    14:03 27.11.2025

  • 22 Хаха

    7 4 Отговор
    Как ги плъзна Бойко.Сега ще гледа от страни,как синдикати и чорбаджии ще се хванат за гушата.

    14:04 27.11.2025

  • 23 Абсурдистан

    8 4 Отговор
    Да, Борисов е страхлив, но и по-диалогичен от повечето примати в парламента.

    14:05 27.11.2025

  • 24 МЕЧ

    8 1 Отговор
    Абе Тикво, как не разбра, че ние, еврожиендърчетата от ПП-ДБ и Копейките, искаме ти да си ходиш. Даже направо към Бай Ставри. Там ще си правиш тристранки

    14:05 27.11.2025

  • 25 Само да добавя

    9 1 Отговор
    Не забравяйте да впишете в бюджета 13-а пенсия за ВСИЧКИ пенсионери. Останалото е цинизъм. Да не повтарям!

    14:06 27.11.2025

  • 26 Хи,хи,хи...

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Политик от световна класа??? Я пак, че на запад от Трън не са и чували за него? Просто гнycна фурнаджийска лопата. Че и много kpaдлива. Оставка и затвор!

    Коментиран от #52

    14:06 27.11.2025

  • 27 Стефко

    10 1 Отговор
    То и ремонти на правителството щеше да има, разни арендувани министерства, областни управители, полицейски началници)))) само приказки в конкуренция на Великия багдадски лъжец Синбад мореплавателя.

    14:07 27.11.2025

  • 28 С.ъкратете държавните чантаджии!

    12 1 Отговор
    Много калинки, много калинчовци!

    14:07 27.11.2025

  • 29 ха ха

    4 1 Отговор
    разпределят си ролите за агитките , а резултата е предизвестен

    14:09 27.11.2025

  • 30 !!!

    13 1 Отговор
    Боко! Страхливецо, дето миналата нощ си се напикал от страх! Че много бързо обърна палачинката бе, двуличник, наглец и престъпник от подезмния свят! Добе, обърнал си палачинката, само че, какво правят до теб неграмотната счетоводителка Минзухарка, пардон - Теменужка, "авторката" на сбъркания ви бюджет? Какво парви в тази компания и хасковското нищожество, престъпикът Делян Добрев, който вчера унизи с простащината си българския парламент, като по най-отвратителен и каруцарски начин изля кофи помия от банкянската ти септична яма по опозицията и лично по Асен Василев? Този хасковски наглец, това мазно нищожество ,дето лъже, че е учило в американски университет, но никой, освен ниго не знае името на този университет, вчера показа висша форма на простащина, цинизъм, уличен бандитизъм, липса на грам възпитание, непоръбено самочувствие и отвартително поведение! Да не се окаже, както онзи нещастник, продавача на шнорхели, когото чалгарската сбирщина на сакатия учиндолец беше предложила за премиер, е влизал в този американски университет само да се изпикае в тоалетната? Понеже и кандидат премиерът на чалгарите лъжеше, че е следвал в университет във Виена, което се оказа пълна и лъжа, чалгарска лъжа! Ама то пък, въобще няма разлика между чалгарите и вас - ГЕРБерастите, една стока сте! Веднага да махнеш от бюджетната комисия простака Делян Добрев, веднага! Той без това отдавна трябваше да гледа небето през решетки, защото нали знаеш какви ги свърши когато

    14:09 27.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ:МАНИПУЛАТОР Е..

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Че много бързо бе":

    И СТРАХЛИВ ДЕРИБЕЙ. ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИ ТОВА НЕ ГО ПРОДЪЛЖИ РАЗГОВОРА ПРЕДИ СЕДМИЦА!??!?. КАКТО ВИНАГИ АКО МИНЕ ПРОБА ГРЕШКА И ХУБАВО Е, ЧЕ НЯМА С КОЙ ДА СЕ ОПРАВДАВАШ СЕГА. МУШИКА СИ И ТАКЪВ ЩЕ БЪДЕШ ОСТАНЕШ И СИ ОТИДЕШ.

    14:11 27.11.2025

  • 33 факт

    4 0 Отговор
    Баце пак оплеска нещата. Така и не можа да разбере, че времето на грандиозните му подвизи е отминало безвъзвратно. Представям си един дебат между Баце и Асен Василев. Ами онзи, опуления, ще накара Баце да се сепва и насън от него. За сегашната ситуация Баце има много голяма вина - отнесе се надменно, по неговия си начин, към работодатели, синдикати и обикновени хора. Тепърва ще излезем и ние, тези, които сме обидени от липсата на референдум. Баце трябваше да ошамари този, който измисли удвояване на данъка върху дивидентите, защото му беше извъртян голям номер. Ама не смее да го ошамари, дори не смее да гъкне, защото веднага него ще го ошамари голямото Д. Гледаме сеирите на Баце, дето се хвали, че той ни е вкарал, еднолично в еврозоната и виждаме как пропада ден след ден.

    14:17 27.11.2025

  • 34 Енерго Мафиоти

    6 0 Отговор
    Всички от снимката са крупни притежатели на фец мец тец инсталсциики, главно с Делянчо родата, той е по - богат и от б. Б

    14:18 27.11.2025

  • 35 рачко пръдлето

    0 0 Отговор
    А кога е бил нарушен-от 15 години си пиете Заедно в моя хан, а пред тълпата правите раздори.

    14:18 27.11.2025

  • 36 Реконтра

    5 0 Отговор
    Диалог има, но пари няма. Вече са изнесени в офшорките.

    14:25 27.11.2025

  • 37 Въх

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Глупости говориш, на бизнеса еврото му е изгодно, а на нас ни е горе долу все тая , защото докато сме във валутен борд ние на практика изпълняваме 85-90% от изискванията на еврозоната . Проблема не е еврото а че двете пraseta много крадат, ама страшно много

    14:29 27.11.2025

  • 38 оня с коня

    1 5 Отговор
    Добре че е бат Бойко да оправя работа при това СЪС ЗАМАХ,щото досега се Настрадахме на инфантилни служебни Радеви правителства.

    Коментиран от #43, #47

    14:29 27.11.2025

  • 39 Мафията

    6 0 Отговор
    на раздумка .

    14:30 27.11.2025

  • 40 Миро

    5 0 Отговор
    Уплаши се, за пореден път, ей ама много е страхлив тоя

    14:30 27.11.2025

  • 41 Калъчев

    2 0 Отговор
    Анти НС трябва да започне с отмяна на всички текстове, закончета и тем подобни, които автоматично определят заплаитте на всички лапачи в бюджетната сфера съобразно СРЗ за страната. Като се започне с депундитатите, прокурватурата и съда, шапкарите в МВР, МО, службите, учителите.... Депундитатите трябва да дадат пример за работа в полза роду и го докажат, като си окастрят софрата в посока постни пици. МРЗ трябва да остане, тъй като е най-ниска в ЕС и е подигравка с работническата класа. Пенсиите да се вдигат както досега. ТЕЛКовете да се пресеят и изтръскат от фалшификатите наброй стотици хиляди.

    14:31 27.11.2025

  • 42 Тиквата е мутра - мафиот и никой не иска

    4 0 Отговор
    Да застава зад него единствено Рая - мата Хари иска!

    14:31 27.11.2025

  • 43 Дедо Мраз

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Да създава проблеми и после да ги оправя не е работа, а симулация на такава. Отделно все изкарва другите виновни, а не вижда грешките на неговата некадърност. Типично за един мошеник и крадец на коли.

    Коментиран от #50

    14:33 27.11.2025

  • 44 Баце,

    3 0 Отговор
    я да ни обадиш какво парви в тази компания хасковското нищожество, невъзпитан простак, грубиян с мърсен и циничен език ,който вчера унизи българския парламент с потресаващата си простащина и непоръбено саомчувствие на чиста проба мерзавец? Ако Асен Василев, ксогото хасковският простак Делян Добрев така грозно обиди вчера отиде пак в тази комисия, значи той няма достойнство! Само след като хасковското нищожество с просташкото поведение бъде изритан от бюджетната комисия, само тогава членове на опозицията да отидат на заседание! Хасковският простак трябва да разбере, че не е недосегаем и че не е вечен!

    14:35 27.11.2025

  • 45 604

    0 1 Отговор
    Мноу лесну се даде ве БУЙО...

    14:37 27.11.2025

  • 46 Гост

    2 0 Отговор
    бойко-любовницата на пеефски

    14:38 27.11.2025

  • 47 604

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    И кои тия радеви правителствъ...къ кукорътъ пи кафе и се наклати на шишовия и от тогаз смрадев само дикламира стихове по тв тата?

    14:39 27.11.2025

  • 48 Морски

    1 0 Отговор
    Кои работодатели? Същите които го пдкрепяха и преди това! А тези които бяха снощи на протеста ги няма!

    14:43 27.11.2025

  • 49 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    Работодатели, Синдикати, Политически Проектанти заменили Политическите Партии, Съветници от типа Горанов, Добрев, са Субекти на Статуквото. Те нямат Понятие, както за Основните Принципи, които са в Основата на Необходимите Икономически, Социални и Политически Реформи, нито за Същноста на Конкурентно Способната Икономика. Те са Самозваният Елит, които предоставят Огромни Природни Средства на Чужди Фирми и изпразване Държавният Бюджет. Всички са на Софрата на Държавния Бюджет, който едва се крепи с Огромен Външен Дълг. От Всичко което се Случва, Гобещите са Работниците на Минимална Работна Заплата и Пенсионерите с Пенсии до Средната за Страната. Печелившите са Управляващите Олигарси и Политическите Проектанти. Страна кат България с Управляващи Маркирани по Закона Магнитски, Чуждопоклонници от типа Радев, Костадинов, Нинова, не е нужна на Европейската Демократична Общност. Едните се борят да си Пълнат Джоба, Другите се Кланят на Руския Диктатор. И едните и Другите, Съсипват България.

    14:44 27.11.2025

  • 50 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дедо Мраз":

    Редно е да се ИЗВИНИШ за Кривите дули които отправяш към Борисов защото ВОТЪТ НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГ. НАРОД определя Партията ГЕРБ на Космическо разстояние от останалите.А е казано:"ГЛАС НАРОДЕН - ГЛАС БОЖИ",т.е. преглътни глуповатата си Злоба И СЕ СМИРИ!

    14:44 27.11.2025

  • 51 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Личната библиотека на Борисов е обявена на търг. Ще има международно състезание за нейното придобиване.

    14:54 27.11.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хи,хи,хи...":

    Бойко е уважаван политик с огромен авторитет на всякъде по в света. Най вече в ЕС и САЩ.

    15:02 27.11.2025

  • 53 лилипутини

    0 0 Отговор
    Стига с тия диалози и уйдурми на опг борисов и ппеевски .Народа ще ви изправи пред народен съд ,а не пред съда на пеевски и борисов.Вие без народен съд ще унищожите народа .Народния съд е в името на народа е а не в името на мутрите бандитите и дпбб

    15:02 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове