Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен

Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Още утре в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов", написа Борисов.
Той написа още, че работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители на четирите партии, които подкрепят правителството.
По-рано правителството оттегли проектобюджета за 2026 година и поиска възстановяване на диалога с работодатели и синдикати. Това обяви министър-председателят Росен Желязков в четвъртък сутринта.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37
13:52 27.11.2025
2 Че много бързо бе
Коментиран от #32
13:53 27.11.2025
3 Данко Харсъзина
13:53 27.11.2025
4 Пич
Коментиран от #13, #16
13:53 27.11.2025
5 Бойко Разбойко
13:53 27.11.2025
6 Боювите
Коментиран от #21
13:54 27.11.2025
7 пешо
13:55 27.11.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
13:55 27.11.2025
9 Един
Мутрата го е страх! Това е реален шанс да се махне Дебелия от властта!!!
13:57 27.11.2025
10 ТоТо
13:58 27.11.2025
11 Бай Ставри!
13:58 27.11.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #26
13:58 27.11.2025
13 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Пич":Това дясна политика. Подкрепа на бизнеса и рязане на социални разходи.
13:59 27.11.2025
15 Сбербанк
Ето това изречение ме плаши. Ако някой застане зад теб, в повечето случаи не е на добре - на клaтене е.
14:00 27.11.2025
16 Напротив!
До коментар #4 от "Пич":Работодателите ще се оттеглят, а всички останали ще дойдат пак!
14:00 27.11.2025
17 Какво СЛЕВА?????
14:01 27.11.2025
18 Мдаа
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":По-скоро изглежда като ОПГ начело с крадец на коли.
14:01 27.11.2025
19 ха ха
До коментар #14 от "провинциалист":Този път ще е за тях.
14:01 27.11.2025
20 Данко Харсъзина
14:02 27.11.2025
21 Неее,
До коментар #6 от "Боювите":Няма да бъде победител, защото това правителство беше сглобено по нечестен начин!
14:03 27.11.2025
22 Хаха
14:04 27.11.2025
23 Абсурдистан
14:05 27.11.2025
24 МЕЧ
14:05 27.11.2025
25 Само да добавя
14:06 27.11.2025
26 Хи,хи,хи...
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Политик от световна класа??? Я пак, че на запад от Трън не са и чували за него? Просто гнycна фурнаджийска лопата. Че и много kpaдлива. Оставка и затвор!
Коментиран от #52
14:06 27.11.2025
27 Стефко
14:07 27.11.2025
28 С.ъкратете държавните чантаджии!
14:07 27.11.2025
29 ха ха
14:09 27.11.2025
30 !!!
14:09 27.11.2025
32 ВИНАГИ СЪМ ПИСАЛ:МАНИПУЛАТОР Е..
До коментар #2 от "Че много бързо бе":И СТРАХЛИВ ДЕРИБЕЙ. ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИ ТОВА НЕ ГО ПРОДЪЛЖИ РАЗГОВОРА ПРЕДИ СЕДМИЦА!??!?. КАКТО ВИНАГИ АКО МИНЕ ПРОБА ГРЕШКА И ХУБАВО Е, ЧЕ НЯМА С КОЙ ДА СЕ ОПРАВДАВАШ СЕГА. МУШИКА СИ И ТАКЪВ ЩЕ БЪДЕШ ОСТАНЕШ И СИ ОТИДЕШ.
14:11 27.11.2025
33 факт
14:17 27.11.2025
34 Енерго Мафиоти
14:18 27.11.2025
35 рачко пръдлето
14:18 27.11.2025
36 Реконтра
14:25 27.11.2025
37 Въх
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Глупости говориш, на бизнеса еврото му е изгодно, а на нас ни е горе долу все тая , защото докато сме във валутен борд ние на практика изпълняваме 85-90% от изискванията на еврозоната . Проблема не е еврото а че двете пraseta много крадат, ама страшно много
14:29 27.11.2025
38 оня с коня
Коментиран от #43, #47
14:29 27.11.2025
39 Мафията
14:30 27.11.2025
40 Миро
14:30 27.11.2025
41 Калъчев
14:31 27.11.2025
42 Тиквата е мутра - мафиот и никой не иска
14:31 27.11.2025
43 Дедо Мраз
До коментар #38 от "оня с коня":Да създава проблеми и после да ги оправя не е работа, а симулация на такава. Отделно все изкарва другите виновни, а не вижда грешките на неговата некадърност. Типично за един мошеник и крадец на коли.
Коментиран от #50
14:33 27.11.2025
44 Баце,
14:35 27.11.2025
45 604
14:37 27.11.2025
46 Гост
14:38 27.11.2025
47 604
До коментар #38 от "оня с коня":И кои тия радеви правителствъ...къ кукорътъ пи кафе и се наклати на шишовия и от тогаз смрадев само дикламира стихове по тв тата?
14:39 27.11.2025
48 Морски
14:43 27.11.2025
49 инж. Ганчо Илков
14:44 27.11.2025
50 оня с коня
До коментар #43 от "Дедо Мраз":Редно е да се ИЗВИНИШ за Кривите дули които отправяш към Борисов защото ВОТЪТ НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГ. НАРОД определя Партията ГЕРБ на Космическо разстояние от останалите.А е казано:"ГЛАС НАРОДЕН - ГЛАС БОЖИ",т.е. преглътни глуповатата си Злоба И СЕ СМИРИ!
14:44 27.11.2025
51 Червената шапчица
14:54 27.11.2025
52 Данко Харсъзина
До коментар #26 от "Хи,хи,хи...":Бойко е уважаван политик с огромен авторитет на всякъде по в света. Най вече в ЕС и САЩ.
15:02 27.11.2025
53 лилипутини
15:02 27.11.2025