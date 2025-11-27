Новини
СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета

СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета

27 Ноември, 2025 15:39 2 091 45

  • плезене-
  • полиция-
  • протест

Протестът са охранявали само щатни полицейски служители

СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бунтът срещу финансовата рамка за 2026 г. отекна и в днешния ден – властта изтегли бюджета за 2026, в който официално заменяме лева с евро. Така, консултациите със социалните партньори започват отначало.

А във вчерашния ден в социалните мрежи вчера бяха разпространени и кадри от поведението на български полицай на протеста, който се плези на протестиращите – докато в едната си ръка държи флакон от сълзотворен газ, припомни бТВ.

Днес от СДВР за първи път коментираха случая.

„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, каза директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов.

Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители.

Петима са пострадалите полицейски служители и още толкова са наранените протестиращи след протеста. Трима от наранените са прегледани в болнично заведение и в последствие освободени, а останалите двама са прегледани на място и продължили с работния процес.

„Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, която не е предизвикана по никакъв начин от наша страна, може би предизвикана от преките излъчвания на националните телевизии по повод новините. Бяха пострадали трима наши служители, а на по-късен етап, във връзка с друга ескалация на напрежението, пострадаха още двама“, заяви още старши комисар Любомир Николов.

Трима са задържани за хулигански действия, единият от които е италиански гражданин. Те се опитали да повредят автомобил на НСО, както и да се саморазправят с лице с имунитет.

„Към този момент извършихме огледи на увредена полицейска техника – 3 автомобила, и по всички случаи се водят досъдебни производства“, каза още комисар Николов.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
  • 1 Гост

    59 4 Отговор
    Къв полицай е тоя! Тоя си е една тъпа мутра. Полицаи няма, само мутри

    Коментиран от #4, #22

    15:42 27.11.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    46 7 Отговор
    ЕТО ТАКИВА ...... НИ "ПАЗЯТ"
    УВЕЛИЧЕТЕ ИМ С ОЩЕ 50% ЗАПЛАТИТЕ

    15:42 27.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    45 5 Отговор
    Еничарите на ДПС.

    15:42 27.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ужс

    40 3 Отговор
    Малии, кво е тва наркоманизирано гoвeдо ве, сигурно е див фен на Славчу Чалгата.

    15:44 27.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    41 2 Отговор
    Съвпадение ли е точно вчера преди протеста Митов раздаде по 400 лв на всеки полицай за Коледа?

    15:44 27.11.2025

  • 7 бушприт

    18 1 Отговор
    ... в едната си ръка държи флакон СЪС сълзотворен газ.- припомни бТВ.

    15:46 27.11.2025

  • 8 Робин Хорсфол

    21 2 Отговор
    Навярно ще се обръсне и няма да се разбере кой е тоя самуан дето изпълнява хака....

    15:46 27.11.2025

  • 9 протестиращ

    8 26 Отговор
    Непрофесионално поведение от страна на полицая! Но нищо повече.
    Не знам дали имат някакъв морален кодекс, или обучение как трябва да се държат по време на протест с гражданите...
    Да не забравяме, че разчитаме на полицаите физически да неутрализират престъпници......не е лошо да имат такъв вид.....

    15:48 27.11.2025

  • 10 Развитие

    6 31 Отговор
    Защо вие които сте коментирали за полицията тук да станете полицаи Станете полицаи хайде лесно е от 1 до 7 коментиращите имате потенциал

    Коментиран от #35

    15:50 27.11.2025

  • 11 Развитие

    4 22 Отговор
    Защо вие които сте коментирали за полицията тук да станете полицаи Станете полицаи хайде лесно е от 1 до 7 коментиращите имате потенциал

    Коментиран от #16, #28

    15:51 27.11.2025

  • 12 Дедо

    28 3 Отговор
    Освен че се плези неадекватно този емоционално нестабилен полицай , пръска безразборно със сълзотворен газ и облака отиде в лицето на колегата му полицай който стоеше до него , като той започна да си търка очите и лицето от лютивия спрей което се вижда в клипа. Това е пародия . И всички работим дори и в събота за да му плащаме заплатата на този плезещ се брадясал полицай от 5000 лева.

    15:52 27.11.2025

  • 13 Трол

    5 1 Отговор
    Вкарал е гол и празнува.

    15:53 27.11.2025

  • 14 Коня Солтуклиева

    18 2 Отговор
    Те павианите така се плезят като видят човек, вродено им е!

    15:53 27.11.2025

  • 15 плащат му 4000 лв всеки месец

    17 1 Отговор
    защо да не им се плези за него те са идиоти защото именно те му плащат заплатата

    15:54 27.11.2025

  • 16 Тервел

    26 3 Отговор

    До коментар #11 от "Развитие":

    Ами не не искаме да ставаме полицаи , но не искаме и един полицай със средно образование да получава два пъти повече от един счетоводител, инженер, лекар или учител. Ясно ли ти е ?

    Коментиран от #24

    15:55 27.11.2025

  • 17 Страх и памперс

    21 2 Отговор
    Абе...Пеевски. Кое не разбра....народа не ви иска....Какво не видя и чу...вчера бяха 20 000 днес ще са 50 000 утре 500 000 и вече няма да е протест. полицията и жандармерията ще тръгне ли тогава срещу ръката която ги храни.Срещу братя и сестри и т.н.

    15:55 27.11.2025

  • 18 Хахахаха😂😂😂😂

    6 3 Отговор
    Прилича на персонаж от "Улицата" от 90те години! Много е готин!😂😂😂

    15:57 27.11.2025

  • 19 и този психопат и други като него

    18 2 Отговор
    ще получат по около 5000 заплата и 400 лв бонус от тези на които се плези и които пръска с газ

    15:57 27.11.2025

  • 20 Не е само той

    12 0 Отговор
    Придружавах чужденка, млада жена. Когато излязохме от ротондата "Св. Георги" и тръгнахме към свода под Президентството, за да отидем към Националната картинна галерия, трябваше да минем край микробус, с който довеждат гвардейци за смяна на караула. Един от тях, като чу, че разговаряме на английски, живописно ни показа прекалено дългия си език и дори направи движения с него. Да се чудиш какво да обясняваш на чуждестранната гостенка.

    15:58 27.11.2025

  • 21 Причината не е плезещ полицай

    4 9 Отговор
    ПРИЧИНАТА Е БЮДЖЕТЪТ. И този безумен харчлък започна при Василев, факт. В общи линии данък дивидент е различен при големи компании спрямо малък и среден бизнес Не може в общ кюп да се третират големи и малки компании. Никой не направи скала на облагане след обстоен анализ. Защо? Нима са неграмотни миналите и настоящи министри. Нима подоходен данък не е справедлив, ако се рилогат скали на облагане? Нима данък сграда с остаряване на сградите трябва да се повишава или при ДИВАШКО ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ? Който ще изяжда 50 лв. от 2026 месечно при семен бюджет? Нима храните в Ница, не са по-ниски от тези в България? Нима здравните осигуровки, за които партиите не говорят не са по-високи като %, срямо МРЗ, отколкото в Германия с доплащане от пациенти. Как никой не спомена, че бюджетът на НЗОК не е 11 милиарда лева, а 17 милиарда с доплащането от пациентите между 40 и 60% в доболнична помощ. Зоните годишно за 2-ра кола ще изядат средно 50 лева месечно, отделно мобилни, повишение ток 13% и вода. А таксите на банките повишени с 200% от 2020. Нима 41% инфлация при определени храни, не ощетяват бедните, официално признание от шеф на НСИ по БНР. Какви са тези държавини заплати стартови 2500 бюджетна сфера, следователи 9000 лева, ново увеличение 13% 15%, бонуси 39 000 лева, костюми 5500 лева, 24 000 лева заплати до 120 000 при определени държавни длъжности. Какви са тези цени на храни за 5 години повишени със 100%. Какви са тези цени при ток и вода,червени и златни зони.
    Тези

    16:02 27.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 От МВР

    1 11 Отговор

    До коментар #16 от "Тервел":

    Кой ви пита вас незначителните какво искате? Всички сте заменими некадърници в частните фирми. Шубелии които не посмяват да поискат своето, а затова гледат и завиждат на чуждото.

    16:05 27.11.2025

  • 25 „плезещия се“ полицай от протеста

    8 0 Отговор
    явно заптието иска да пуска език на някоя кака

    а тез дето ги сбират и назначават в затвора

    16:06 27.11.2025

  • 26 резервист

    11 1 Отговор
    Този полицай ли е или талибан? Какви са тези бради, какви са тези не формени шапки? Дисциплината се гради от долу нагоре. от "дребните" неща като спазването на униформата. Ако тях не спазват какво остава за другото.

    16:07 27.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 За да станеш

    5 2 Отговор
    Милиционер трябва :
    1) ДА си п, р, о, с, т
    2)ДА си с наднормено тегло
    Не отговаряш ли на тези критерии, не заслужаваш 5000 лв и 400 лв коледни бонуси.

    16:09 27.11.2025

  • 30 Причината не е Плезещ Полицай

    6 1 Отговор
    Във Финландия при 6 милиона население, 7500 полицая. В България при 6 милиона 60-75000 полицая. Вината не е в полицаите, а в СТАТУКВОТО, в онези 240 депутата в НС. Без структурни реформи десетилетия наред се осъществяват БЕЗОБРАЗНИ бюджети. Не може по този Варварски начин да се настройват българи срещу българи. А истината е простичка: 21 милиарда лева заеми, тези 21 милиарда лева отиват в бюджетни заплати. ОГРОМНА ИНФЛАЦИЯ от 2020. Огромно повишение на цени и инфлация, бюджетни дефицити.. Импотентни правителства управлявали от 2020 г. Липса на дългосрочни стратегии. За капак еврото при огромни бюджетни дефицити, инфлации и ценова нестабилност.

    16:10 27.11.2025

  • 31 мани беги

    7 0 Отговор
    ТВР - Талибан Вътрешни Работи😅

    16:11 27.11.2025

  • 32 Да припомним

    5 0 Отговор
    Софийският градски съд (СГС) оправда бившите вече полицаи Георги Малински и Любка Гечева, обвинени в това, че са получили подкуп и са ескортирали пиян шофьор, който след това причини зверска катастрофа и уби френски турист в София.

    16:15 27.11.2025

  • 33 Кой

    9 1 Отговор
    Полицай ли е ,талибан ли е ,не става ясно .Маймуна,не полицай.

    16:15 27.11.2025

  • 34 име

    3 2 Отговор
    Аз полицай с брада не съм видял никога. Тоя 100% е няква мутра. МВР да му каже името, чина и в кое звено работи за да докажат че е полицай, а не мутра!

    16:19 27.11.2025

  • 35 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Развитие":

    Понеже явно си докачлив по темата ,пробвай да станеш полицай в САЩ .Или тамошен полицай с такъв вид и поведение какво ще се случи с него . Не че там ще допуснат подобно нещо.

    16:20 27.11.2025

  • 36 Въпорс

    6 1 Отговор
    И този ненормалник и чиста проба мерзавец, който така просташки и нагло се плези на протестиращите, е получил 400 лв. бонус от Къдравия си министър! Дори и за Къдравия МВР - министър плезещият се милиционер е срам и позор! Дори и за него! Искаме името му и да бъде показан по телевизиите! Впрочем, подчинената на властта "национална" БНТ в предаванията си нагло, двулично и сервилно към прасето и тиквата показваше вчерашния протест! Кадрите бяха от началото, когато хората се събираха и бяха още малко на брой, но после, когато минаха 20 000, "националната" БНТ стпря да излъчва! Ей, Кошлук! Ей, кобургски, банкянски, Дебелянов, червен и всякакъв друг лакей! Вземай си чантичката и се измитай, да не те изметем ние!

    16:21 27.11.2025

  • 37 А какво стана

    1 1 Отговор
    с мутропитека шеф в Русе?!

    16:22 27.11.2025

  • 38 Лост

    3 1 Отговор
    Ами то само като прочетох изказването на директора на СДВР ми е достатъчно.Той не можел да каже дали плезенето изразявало някаква реакция спрямо някое лице срещу него

    16:23 27.11.2025

  • 39 Даа!

    0 0 Отговор
    Що за порядки,що за вътрешен правилник ," насадиха" евродемократите в тази важна система? То бива, бива ,но такава разпасаност в редовите полицаи,никога не е имало.Този какъв е според Вас,господин Министър? Реален представител на властта,който е пред очите на народа и чужденците, директно,на терен? Брада на муджахед,а със сигурност е нашарен ,като маор.Служил съм в тази система 36 години! И при двете системи.Но при социализма, още при първичен преглед в МВР болница,дори нищожна татуировка да имаш- директно отпадаш от конкурса.Защото и тогава имаше конкурси.Разрешено беше единствено мустаци.Но при условие,че и в личният паспорт си фотографиран с мустаци.Издават ти служебна карта,но нямаш право да ги обръснеш.Това не е бюрократска измислица,а с цел- ясно и вярно идентифициране на служителя.Този- муджахед,утре ако извърши престъпление,и веднага си обръсне брадата,и в службата няма да го познаят.Искаш да служиш в МВР- без бради,без татуси.Навън,ако искаш,си татуирай и челото.Желаещи кандидати- с лопата да ринеш.

    16:25 27.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тракиец 🇺🇦

    2 0 Отговор
    От кога индийци и пакистанци взимат в МВР ? Аз на снимката виждат отявлен клоун от Индия който провокира български граждани като им се плези и надъхва и отделно е с чалма на главата ...Кво става с тая държава..дайте му името на тоя да го причакваме някъде и да го приключим

    16:29 27.11.2025

  • 42 21 - и банкянски слуга

    3 0 Отговор
    Стига бе, меразевцо, стига с този Асен Василев! Асен Василев, нищожество банкянско и лакей на прасето, увеличи минималната пенсия с повече от 200 лв, направи безплатни детски градини и още безброй социални придобивки осигури на хората! Защото, лакей банкянски и Дебелашки, ако помниш, по време на първото престъпно правителство на мутрата от СИК и престъпник от подземния свят Боко тиквата, цели 4 години един милион български пенсионери умираха със 136 лв. на месец! 136 лв., мерзавецо, забравили, че тогава пет хиляди от тези нещастници се самоубиха, а убийците им са Боко СИКаджийският престъпник и чудовището Симеон Дянков, който ни предлагаше постна пица, но ние плащахме луксозната вила в Бояна за фамилията му,, всичките им разходи, дори и тоалетната хартия за з.....а му! Сегашната неграмотна счетоводителка Минзухарка, пардон - Теменужак, хасковското нищожество Делян Добрев, дето мястото му е в затвора и другите "финансови" министри на Боко и срещу Асен Василев да тичат ,няма да го стигнат, ясно ли ти е, лакей банкянски? А защо мълчиш за чудовищните заеми, които правителството на печатаря на фалшиви бюлетини Джелязков взема почти всеки ден? Защо мълчиш за чудовищните грабежи на ГЕРБерастката пасмина и на главатаря й от Банкя?!

    16:32 27.11.2025

  • 43 На тоя

    1 0 Отговор
    олезилия се брадат милиционер и на него ли ще дадат 400 лв. Коледни добавки ?

    16:34 27.11.2025

  • 44 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Какъв е тоя наркоман

    16:42 27.11.2025

  • 45 Синя София

    1 0 Отговор
    Ей Папуняк ела и ми се оплези така без пикливата ти униформа!Ще натъпча езичето ти там дето слънце не те огрява!

    16:46 27.11.2025

