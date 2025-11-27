СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета

Бунтът срещу финансовата рамка за 2026 г. отекна и в днешния ден – властта изтегли бюджета за 2026, в който официално заменяме лева с евро. Така, консултациите със социалните партньори започват отначало.

А във вчерашния ден в социалните мрежи вчера бяха разпространени и кадри от поведението на български полицай на протеста, който се плези на протестиращите – докато в едната си ръка държи флакон от сълзотворен газ, припомни бТВ.

Днес от СДВР за първи път коментираха случая.

„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, каза директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов.

Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители.

Петима са пострадалите полицейски служители и още толкова са наранените протестиращи след протеста. Трима от наранените са прегледани в болнично заведение и в последствие освободени, а останалите двама са прегледани на място и продължили с работния процес.

„Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, която не е предизвикана по никакъв начин от наша страна, може би предизвикана от преките излъчвания на националните телевизии по повод новините. Бяха пострадали трима наши служители, а на по-късен етап, във връзка с друга ескалация на напрежението, пострадаха още двама“, заяви още старши комисар Любомир Николов.

Трима са задържани за хулигански действия, единият от които е италиански гражданин. Те се опитали да повредят автомобил на НСО, както и да се саморазправят с лице с имунитет.

„Към този момент извършихме огледи на увредена полицейска техника – 3 автомобила, и по всички случаи се водят досъдебни производства“, каза още комисар Николов.