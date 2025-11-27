СДВР започва проверка за „плезещия се“ полицай от протеста срещу бюджета

Бунтът срещу финансовата рамка за 2026 г. отекна и в днешния ден – властта изтегли бюджета за 2026, в който официално заменяме лева с евро. Така, консултациите със социалните партньори започват отначало.
А във вчерашния ден в социалните мрежи вчера бяха разпространени и кадри от поведението на български полицай на протеста, който се плези на протестиращите – докато в едната си ръка държи флакон от сълзотворен газ, припомни бТВ.
Днес от СДВР за първи път коментираха случая.
„Видях клипчето, което се разпространява в интернет, то е заснето в кадър, в който аз не мога категорично да кажа, че плезещият се полицай, както вие го наричате, изразява някаква реакция спрямо някое лице срещу него. Така че предстои да се извърши необходимата проверка, да се изгледат необходимите видеозаписи и да се установи дали неговото поведение наистина е провокативно и ако то е такова, да вземем решение“, каза директорът на СДВР, старши комисар Любомир Николов.
Той отрече информациите, които бяха разпространени днес, че плезещият се полицай е бил служител на „Делта гард“. И беше категоричен, че протестът са охранявали само щатни полицейски служители.
Петима са пострадалите полицейски служители и още толкова са наранените протестиращи след протеста. Трима от наранените са прегледани в болнично заведение и в последствие освободени, а останалите двама са прегледани на място и продължили с работния процес.
„Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението, която не е предизвикана по никакъв начин от наша страна, може би предизвикана от преките излъчвания на националните телевизии по повод новините. Бяха пострадали трима наши служители, а на по-късен етап, във връзка с друга ескалация на напрежението, пострадаха още двама“, заяви още старши комисар Любомир Николов.
Трима са задържани за хулигански действия, единият от които е италиански гражданин. Те се опитали да повредят автомобил на НСО, както и да се саморазправят с лице с имунитет.
„Към този момент извършихме огледи на увредена полицейска техника – 3 автомобила, и по всички случаи се водят досъдебни производства“, каза още комисар Николов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #4, #22
15:42 27.11.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
УВЕЛИЧЕТЕ ИМ С ОЩЕ 50% ЗАПЛАТИТЕ
15:42 27.11.2025
3 Последния Софиянец
15:42 27.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ужс
15:44 27.11.2025
6 Последния Софиянец
15:44 27.11.2025
7 бушприт
15:46 27.11.2025
8 Робин Хорсфол
15:46 27.11.2025
9 протестиращ
Не знам дали имат някакъв морален кодекс, или обучение как трябва да се държат по време на протест с гражданите...
Да не забравяме, че разчитаме на полицаите физически да неутрализират престъпници......не е лошо да имат такъв вид.....
15:48 27.11.2025
10 Развитие
Коментиран от #35
15:50 27.11.2025
11 Развитие
Коментиран от #16, #28
15:51 27.11.2025
12 Дедо
15:52 27.11.2025
13 Трол
15:53 27.11.2025
14 Коня Солтуклиева
15:53 27.11.2025
15 плащат му 4000 лв всеки месец
15:54 27.11.2025
16 Тервел
До коментар #11 от "Развитие":Ами не не искаме да ставаме полицаи , но не искаме и един полицай със средно образование да получава два пъти повече от един счетоводител, инженер, лекар или учител. Ясно ли ти е ?
Коментиран от #24
15:55 27.11.2025
17 Страх и памперс
15:55 27.11.2025
18 Хахахаха😂😂😂😂
15:57 27.11.2025
19 и този психопат и други като него
15:57 27.11.2025
20 Не е само той
15:58 27.11.2025
21 Причината не е плезещ полицай
Тези
16:02 27.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 От МВР
До коментар #16 от "Тервел":Кой ви пита вас незначителните какво искате? Всички сте заменими некадърници в частните фирми. Шубелии които не посмяват да поискат своето, а затова гледат и завиждат на чуждото.
16:05 27.11.2025
25 „плезещия се“ полицай от протеста
а тез дето ги сбират и назначават в затвора
16:06 27.11.2025
26 резервист
16:07 27.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 За да станеш
1) ДА си п, р, о, с, т
2)ДА си с наднормено тегло
Не отговаряш ли на тези критерии, не заслужаваш 5000 лв и 400 лв коледни бонуси.
16:09 27.11.2025
30 Причината не е Плезещ Полицай
16:10 27.11.2025
31 мани беги
16:11 27.11.2025
32 Да припомним
16:15 27.11.2025
33 Кой
16:15 27.11.2025
34 име
16:19 27.11.2025
35 Гост
До коментар #10 от "Развитие":Понеже явно си докачлив по темата ,пробвай да станеш полицай в САЩ .Или тамошен полицай с такъв вид и поведение какво ще се случи с него . Не че там ще допуснат подобно нещо.
16:20 27.11.2025
36 Въпорс
16:21 27.11.2025
37 А какво стана
16:22 27.11.2025
38 Лост
16:23 27.11.2025
39 Даа!
16:25 27.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тракиец 🇺🇦
16:29 27.11.2025
42 21 - и банкянски слуга
16:32 27.11.2025
43 На тоя
16:34 27.11.2025
44 ООрана държава
16:42 27.11.2025
45 Синя София
16:46 27.11.2025