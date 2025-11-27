Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството

След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод “оттеглянето” на бюджета. Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството.

Зафиров и Изпълнителното бюро явно не разбират, че вчерашният протест е едва началото и че бюджетът е само поводът за недоволство. По-дълбоката причина е, че мнозинството свободни българи не приемат - за разлика от тях! - Делян Пеевски да ги управлява.

Като член на партията изразявам искреното си възмущение от подчиненото поведение на ръководството на БСП.

Ще подкрепя всяко усилие на българските граждани да защитят правовия ред в страната и всяка инициатива на българските социалисти да освободят партията си.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Крум Зарков от БСП.