Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството

След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод “оттеглянето” на бюджета. Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството.
Зафиров и Изпълнителното бюро явно не разбират, че вчерашният протест е едва началото и че бюджетът е само поводът за недоволство. По-дълбоката причина е, че мнозинството свободни българи не приемат - за разлика от тях! - Делян Пеевски да ги управлява.
Като член на партията изразявам искреното си възмущение от подчиненото поведение на ръководството на БСП.
Ще подкрепя всяко усилие на българските граждани да защитят правовия ред в страната и всяка инициатива на българските социалисти да освободят партията си.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Крум Зарков от БСП.
1 Гост
Коментиран от #7
19:10 27.11.2025
2 Един
Разпределят се милиарди и на приятелите ти "социалисти" им се плаща за всяка гнусот!!
19:11 27.11.2025
3 От де
19:11 27.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #16
19:13 27.11.2025
5 обективен
19:15 27.11.2025
6 оня с питон.я
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Да ама друг път. Тея червени селтаци искат да гушат.
19:18 27.11.2025
7 Ами да
До коментар #1 от "Гост":Мазният и Охранен бесепар Зафиров е едно и също нещо с Мазните и Охранени Медузи, Пеевски и Борисов.
19:18 27.11.2025
8 БСП ЛИДЕРА
19:19 27.11.2025
9 положението е тупик
19:20 27.11.2025
10 Питанка
- Ceкс с малолетни
- reй oprия със Станишев и Вигенин
- корупция ...
Коментиран от #11
19:21 27.11.2025
11 Разкрития
До коментар #10 от "Питанка":КОЙ предложи пеевски е точно по второто предположение.
19:23 27.11.2025
12 Бесилка
19:26 27.11.2025
13 Ръководството на БСП продажници.
19:30 27.11.2025
14 пешо
19:32 27.11.2025
15 А вие другарю
19:33 27.11.2025
16 НРБ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Евро има и ще го има като основна валута у нас дори на коча мте да паднат :)
19:43 27.11.2025
17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
19:50 27.11.2025
18 НЕ ЗАРКО И ЗАРОВЕ
19:51 27.11.2025
19 Откровен
Ама де да знаеш,като потен вода не си пил ,но си...милионер,наред с мама и тати-доктора...
19:55 27.11.2025
20 ?????
Присмяла се кука на криво дърво.
Зарков да каже за референдума за еврото.
Кво, що, как и колко?
Коментиран от #23
19:55 27.11.2025
21 Данко Харсъзина
За комунягите само комуниста е човек. Останалите са полу хора и бивши хора. За това комунистическата партия улетела у воздух.
19:55 27.11.2025
22 Вие вече и
19:57 27.11.2025
23 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "?????":Казва се "Присмяла се кука, на крива бука". Това е лаф от Северозапада. Мога да ти го кажа в нецензуения вариант, но ще ме блокират.
19:58 27.11.2025
24 Да,бе
19:58 27.11.2025