Новини
България »
Всички градове »
Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството

Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството

27 Ноември, 2025 19:07 1 013 24

  • крум зарков-
  • бсп-
  • употребявана-
  • надлъгване-
  • главатари-
  • мнозинство

Зафиров и Изпълнителното бюро явно не разбират, че вчерашният протест е едва началото и че бюджетът е само поводът за недоволство. По-дълбоката причина е, че мнозинството свободни българи не приемат - за разлика от тях! - Делян Пеевски да ги управлява.

Крум Зарков: Изглежда БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След като по-рано през деня бе заснет да влиза в кабинета на Пеевски, Атанас Зафиров се опъна на Борисов по повод “оттеглянето” на бюджета. Изглежда сякаш БСП е безскрупулно употребявана в някакво надлъгване между двамата главатари на мнозинството.

Зафиров и Изпълнителното бюро явно не разбират, че вчерашният протест е едва началото и че бюджетът е само поводът за недоволство. По-дълбоката причина е, че мнозинството свободни българи не приемат - за разлика от тях! - Делян Пеевски да ги управлява.

Като член на партията изразявам искреното си възмущение от подчиненото поведение на ръководството на БСП.

Ще подкрепя всяко усилие на българските граждани да защитят правовия ред в страната и всяка инициатива на българските социалисти да освободят партията си.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук Крум Зарков от БСП.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 0 Отговор
    Въобще не изглежда, а си е безспорен факт. Ама бъсъпъ си го знаят отлично, просто се възползват, от употребата, да станат милионери.

    Коментиран от #7

    19:10 27.11.2025

  • 2 Един

    14 0 Отговор
    Оууу пич... недей така! Не е безскрупулно употребявана - а съвсем целенасочено и печелбарски!
    Разпределят се милиарди и на приятелите ти "социалисти" им се плаща за всяка гнусот!!

    19:11 27.11.2025

  • 3 От де

    16 2 Отговор
    у Зафиров акъл да разбере ? Надипли милиони , обиколи България и света на народен гръб , лимузини , охрани и какво ли не - не е и сънувал такова нещо ! За България и за българските граждани хич не го е еня !

    19:11 27.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    БСП излиза от коалицията.Правителството пада и няма да има евро.

    Коментиран от #6, #16

    19:13 27.11.2025

  • 5 обективен

    13 1 Отговор
    Докато двамата главатари не влязат в затвора с присъди за по сто години ,тази територия все ще бска старна !

    19:15 27.11.2025

  • 6 оня с питон.я

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Да ама друг път. Тея червени селтаци искат да гушат.

    19:18 27.11.2025

  • 7 Ами да

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Мазният и Охранен бесепар Зафиров е едно и също нещо с Мазните и Охранени Медузи, Пеевски и Борисов.

    19:18 27.11.2025

  • 8 БСП ЛИДЕРА

    9 0 Отговор
    Отново ще продава банички и кебапчета. O TEMPORAS, O MORES.

    19:19 27.11.2025

  • 9 положението е тупик

    5 3 Отговор
    Единствен изход е спешно отлагане на еврото и оживени дискусии кой от пръстите да допълни държавния герб.

    19:20 27.11.2025

  • 10 Питанка

    12 0 Отговор
    Какви ли компромати има големия "Д"иpник за флинстоун
    - Ceкс с малолетни
    - reй oprия със Станишев и Вигенин
    - корупция ...

    Коментиран от #11

    19:21 27.11.2025

  • 11 Разкрития

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Питанка":

    КОЙ предложи пеевски е точно по второто предположение.

    19:23 27.11.2025

  • 12 Бесилка

    6 2 Отговор
    и за тоя крадец и неможач!

    19:26 27.11.2025

  • 13 Ръководството на БСП продажници.

    9 0 Отговор
    А социалистите гласували за тия са прилъгани и употребени.

    19:30 27.11.2025

  • 14 пешо

    10 0 Отговор
    БСП са подлоги

    19:32 27.11.2025

  • 15 А вие другарю

    3 2 Отговор
    Защо биете котки

    19:33 27.11.2025

  • 16 НРБ

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Евро има и ще го има като основна валута у нас дори на коча мте да паднат :)

    19:43 27.11.2025

  • 17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 1 Отговор
    Има резервни патерици. Ще активират отрочето на Кралев - Копейкин с неговите вГъZpoзденци.

    19:50 27.11.2025

  • 18 НЕ ЗАРКО И ЗАРОВЕ

    2 0 Отговор
    Да хвърлиш не можеш позна. Защото така ви отърва. Подкупни и безкрупулни сте вие зафчо и всички там. Но поне се нагушкахте там на КОПАНКАТА при двете пр@с$та.

    19:51 27.11.2025

  • 19 Откровен

    2 0 Отговор
    На твоите години вече бях побелял Круме...
    Ама де да знаеш,като потен вода не си пил ,но си...милионер,наред с мама и тати-доктора...

    19:55 27.11.2025

  • 20 ?????

    2 0 Отговор
    Ха за.
    Присмяла се кука на криво дърво.
    Зарков да каже за референдума за еврото.
    Кво, що, как и колко?

    Коментиран от #23

    19:55 27.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Пеевски и депутатите му са точно толкова депутати, колкото останалите. Избрани са от гласоподавателите както всички останали депутати. Ако има избори пак ще са избрани и ще са повече.
    За комунягите само комуниста е човек. Останалите са полу хора и бивши хора. За това комунистическата партия улетела у воздух.

    19:55 27.11.2025

  • 22 Вие вече и

    0 0 Отговор
    Бабите пред блока неможете излъга макар да имат партийни книжки с тях ви дават червен картон тотален аут сте 👋

    19:57 27.11.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "?????":

    Казва се "Присмяла се кука, на крива бука". Това е лаф от Северозапада. Мога да ти го кажа в нецензуения вариант, но ще ме блокират.

    19:58 27.11.2025

  • 24 Да,бе

    0 0 Отговор
    Да става дядо Благоев от гроба и да я закрива тая партия...После пак ще си ходи,но от срам...

    19:58 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол