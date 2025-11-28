Времето днес, прогноза за петък, 28 ноември: В почти цялата страна ще вали дъжд

В почти в цялата страна ще вали дъжд, предаде БНТ.
Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната.
В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще останат в широки граници - от 6° в Северозападна България до 13 - 14° в източните части от страната в София - около 9°, на морския бряг - от 14° до 17°.
По Черноморието ще има валежи от дъжд, придружени на места и от гръмотевици. Ще духа временно силен вятър, вече с посока от изток-североизток.
В планините ще продължи да духа временно силен южен вятър. По-значителни валежи се очакват в масивите от Югозападна България и в Стара планина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
