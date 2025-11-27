Новини
България »
Всички градове »
Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени

Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени

27 Ноември, 2025 20:06 1 692 35

  • румяна коларова-
  • стратегия-
  • роли-
  • размяна-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

„Да погледнем на какво реагира Борисов. Той казва, че оттегля бюджета, казва, че може със стария. Това би значило да се реализира замразяване на пенсиите и заплатите на държавните служители. Той не реагира на този протест, а на бъдещите такива. В страната като че ли се надига протестна вълна, която прилича на тази през 2020 г. Казва: „Аз няма да съм мишена на това“. Мишена ще е Пеевски.“, коментира и социологът Андрей Райчев

Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не е ясно дали правителството е оттеглило бюджета или го е замразило. С това изявление на Борисов, изпреварващо, преди официалното оповестяване, той зае символично лидерска позиция. Показа, че той командва. Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Стратегията е сменена, позициите им са разменени. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова, цитирана от novini.bg

По думите ѝ това рано или късно трябваше да се случи.

Андрей Райчев, социолог, подчерта: „Да погледнем на какво реагира Борисов. Той казва, че оттегля бюджета, казва, че може със стария. Това би значило да се реализира замразяване на пенсиите и заплатите на държавните служители. Той не реагира на този протест, а на бъдещите такива. В страната като че ли се надига протестна вълна, която прилича на тази през 2020 г. Казва: „Аз няма да съм мишена на това“. Мишена ще е Пеевски.“

Смята, че и двете страни от опозицията, визирайки ПП-ДБ и „Възраждане“, правят така, че да премахнат това, което държи правителството – разединената опозиция.

„Все напред“ е логиката на Пеевски вътре в партията. Той за пръв път е в сблъсък с хората като лидер на партия. Ясно е, че Борисов се опитва да го постави на мястото му, защото подкрепящата партия не може да изнудва, претендирайки, че е лидер“, допълни Коларова.

Райчев обърна внимание: „Когато отиваме на избори, ни питат какво да стане – кой е вляво, кой е вдясно. На протеста въпросът е какво трябва да престане. Това са различни въпроси. Протестърите могат да запазят всякакви различия, като са единни в целта си, докато не го съборят. Борисов не просто за първи път отчетливо се отличава от Пеевски – той го прави съзнателно. Преди месец Борисов инициира рязка критика към МС и поиска смяна на Желязков с него. „Не“-то дойде от Пеевски.“

На въпрос защо проектобюджетът не бе изтеглен по-рано, Коларова каза: „Това си е една простащина. Всички знаят, че НСТС е направен, за да се разрешава конфликти да се балансира едно решение. Съображенията на синдикатите срещу този бюджет са обратни на тези на работодателите. Ти да си спестиш Тристранния съвет, който работи в една посока, която смъква напрежението и държавата да се появи като арбитър... Държавата е проявила простащина.“

За заявката на БСП относно това, че ще преосмислят участието си в управлението, ако не се постигнат техните социални цели, залегнали в проектобюджета, тя допълни: „БСП са доволни от това, което има в бюджета. Досега българското правителство обслужваше бизнеса по всякакъв начин, сега за пръв път го настъпват. БСП изключително държи на това.“

„Има достатъчно дразнители и те са свързани с това, че ситуацията със сигурност е много временна. Не може да се разреши да остане нещо стабилно в България, докато не се разреши войната в Украйна. Наличието на Путин като дразнител държи Пеевски като вътрешен дразнител, докато не спре войната“, допълни още Райчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Бойко Борисов преговаря с Китай и САЩ да спаси кожата.Снощи украинците на протеста заплашиха да го разстрелят като представител.

    Коментиран от #7, #17

    20:09 27.11.2025

  • 2 Майна

    10 2 Отговор
    Путин и Тръмп преобръщат епохата
    Тези както и да се въртят са аут
    Сега гледаме борба между сумисти
    Третият- Фритьорника е в разкрачена позиция
    Сумото не върви в нашите земи..
    Сори

    20:12 27.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 20 Отговор
    Написах го тук вече 50 пъти от сутринта. Снощният протест постигна замразяване на пенсиите, заплати и всички останали социални плащания. Няма такъв народ. Няма други хора на планетата, които да излязат на протест с искане да им се замразят заплатите и пенсиите, и то при брутално повишение на цените.

    Коментиран от #11

    20:13 27.11.2025

  • 4 Лост

    4 5 Отговор
    Аз вярвам само на Бесарабски фронт и Бойко Диалога.

    20:13 27.11.2025

  • 5 Да,бе

    15 1 Отговор
    Тулупа и стратегия са,като вода и олио...Тулупа винаги изплува.

    20:14 27.11.2025

  • 6 Майна

    11 0 Отговор
    Тези анаЛизатори също не вървят..
    Телевизията е време да стане българска
    Сори

    20:14 27.11.2025

  • 7 оня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Който си има Кожа,има задължението и да я спасява.ТИ който си Гол Охлюв - ко х.. ми ще спасяваш?Ей-така ще надничаш отстрани и ще оплюваш отстрани с дори НЕКАЧЕСТВЕНАТА си Плюнка!

    20:15 27.11.2025

  • 8 Хич

    9 1 Отговор
    да не се менкат , а да се махат от политики и далавери , само е ущърб на държавата ни и народа ! Тотални вредители , както и тия двамата от снимката горе .

    20:17 27.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор
    Аз съм много доволен, че снощният протест замрази, а може би ще понижи пенциите на паразитите. Пенсионерите са проклятието на България.

    Коментиран от #10, #20

    20:18 27.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Виж сега,

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Важното е че за булката Борисов и мъжът и Пеевски ще има пари и лапачка. Те ще си останат най-богатото семейство в България.

    20:23 27.11.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 10 Отговор
    Бойко искаше десен бюджет и го получи. При това простата опозиция и глупавия матриял на мегданя му го сервираха на тепсия. Брилянтен политик.

    20:23 27.11.2025

  • 13 гражданин

    6 0 Отговор
    Докато двете сви-не са на свобода , и бял ден няма да види тази страна !!

    20:27 27.11.2025

  • 14 ?????

    2 1 Отговор
    Абе кво да кажа?
    Кой кого ще хапе в торбата хич не е интересно.
    Интересното е къде е българската индустрия от 1989 г.
    Кой я продаде и за кви кинти.
    Сегашните са следствие от тогавашните.
    А и хапането естествено има все по-малък ефект щото базата почти не остана.
    Козлодуй и Нефтохима.
    Но както се оказва тва не са не са тия хапки които момчетата могат да преглътнат без да им заседнат.
    Щото бият през пръстите. И то много лошо.
    Т.е. както обикновено сме безгласни букви.
    Вместо например да купим Нефтохима - една от най-модерните рафинерии в Европа ще го продаваме на турци и азърбайджанци.
    Идиотите са най-могъщата организация в света.
    Те навсякъде имат свои хора.
    Никога не знаеш кога ще срещнеш тяхни агенти.

    Коментиран от #32

    20:29 27.11.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Снощният протест сервира на Бойко десен бюджет на тепсия, на Пеевски още гласоподаватели, протестиращите получиха замразяване на доходите при бясна инфлация, а жълтокопитните получиха... няма да казвам какво защото ще ме блокират.

    Коментиран от #18

    20:30 27.11.2025

  • 16 Стари чанти

    8 0 Отговор
    От внучката на Васил Коларов и синът на Венцел не виждам проблясъци дори на естествен интелект!

    20:32 27.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ЗАЩО НЕ ГО ИЗПЪЛНИХА..

    20:43 27.11.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    ТО КОЛКОТО НЕГРАМОТНИ ЛИЛАВИ КУПЕНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ИМАШЕ,ТОЛКОВА И СИ ОСТАВАТ.
    САМО ТЕЗИ ЗА 50-100 ЛЕВА МУ КЛЯКАТ.
    НЯМА КАК НОМРАЛЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН БЯЛ ЧОВЕК ДА СИ ИЗХАБИ ГЛАСА ЗА ТАКАВА СВИНЯ.

    Коментиран от #21

    20:49 27.11.2025

  • 19 Урко

    3 0 Отговор
    Тая пребоядисана баба- комуняга Коларова, сега гербаджийка изтривалката, докога ще я канят в телевизиите? Та тя е почти на 70, до памперс ли ще я дърат така ли няма нови хора да видим?

    20:57 27.11.2025

  • 20 Пожелай си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Да не доживееш да станеш проклятие.

    20:58 27.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Охо, познавам стотици образовани българи, които биха гласували за Пеевски, ако има избори.

    21:00 27.11.2025

  • 22 Тъпа селска патка

    1 0 Отговор
    Ало, моме! Не съм ти превърженик!
    Не се напъвай. Времето ти изтече!
    И Борисов, колкото и да е странно не харесва вратиопашки
    Ана дъмо ? Или си на дьното.

    21:00 27.11.2025

  • 23 Тръмп

    0 0 Отговор
    До кога ще търпите тия комунета да си играят на стратегийки на ваш гръб юроди?

    21:02 27.11.2025

  • 24 Елементарник

    6 1 Отговор
    Честно казано, дали са си разменили позициите или са си сменили стратегиите, не ме интересува. И двамата трябва да се разкарат. Бойко да даде партията на някой по-млад и по-адекватен, а Пеевски изобщо да изчезне от политическия живот.

    Коментиран от #27

    21:04 27.11.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Да накараш опозицията да изкара собствените си избиратели, които да протестират с искане да им бъдат замразени доходите, и то по време на бясно покачване на цените, се изисква огромна доза гениалност. Бойко напълно си е заслужил златния медал от средното образование. Учил си е прилежно уроците.

    21:08 27.11.2025

  • 26 Хм Хм

    3 1 Отговор
    Буци знае, че най-мразеният човек в София е Шиши. Шиши също го знае и затова мрази софиянци. Но понеже е изключително нагъл и арогантен ще направи грешно движение и с него е свършено. На това се надява и дъртият мафиот от Банкя.

    Коментиран от #30, #31

    21:09 27.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарник":

    Шишик и Бойко ще ви сцепят на едни предсрочни избори. Само, че Шишко ще вземе повече проценти от ГЕРБ и ще стане Премиер.
    И ще ви разпори от целувки. Ще изпинапълните затворите.

    Коментиран от #35

    21:13 27.11.2025

  • 28 Пловдивски чичка

    3 0 Отговор
    Баба Румяна е на дистанционно. Не зная какъв е хонорара за участие, но тези са абонати - румяна, торбалан, ал-мазняри, другата с шарената коса, кривогледия, момчето с мерата (той м/у другото е г/д ок). Но б@бата румяна е най- върла. Не зная с какъв авто се движи, но от бтв до нова е след 10 мин?!

    21:14 27.11.2025

  • 29 |факт

    4 1 Отговор
    Пеевски, заедно с Борисов, оплеска ситуацията и това му е първият сериозен гаф. Сега прави нов гаф, като заплашва, че щял да блокира Парламента. Нека да го блокира, за да видим какъв електорат ще изкара. Гледах репортажите по новините и като видях младите хора хванати ръка за ръка, готови за отпор, веднага осъзнах, че политическата кариера на Пеевски е с посока надолу. Всички роднини на тези протестиращи млади хора ще гласуват против Пеевски, пък и против Борисов. И Пеевски, и Борисов вече са история - това ще се официализа на следващите избори.

    21:15 27.11.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хм Хм":

    Факултето, Хр. БОТЕВ, Татарли въобще не мразят Шишик. Ти рахат бъди.

    21:17 27.11.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хм Хм":

    Суходол, Филиповци и Баталова воденица също не мразят Шишик. Напротив, много си го обичат.

    21:23 27.11.2025

  • 32 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "?????":

    Надявам се че Румяна Коларова чете тукашните глупости.
    Струва си да прочете Кирил Гатев, Нигрета Величкова и Себастиян Каменаров.
    Ако знае кои са тия.
    Нейна си работа.
    А иначе ясно е че квото и́ напишат тва ще е.

    21:27 27.11.2025

  • 33 Гост

    2 0 Отговор
    Офффф, и тая ли гербераска подлога, бе??? Главните мисирки (канал 1, канал 2 и канал 3),защо ги каните тия отрепки? А, да, щото и вие сте от същия отбор.

    21:30 27.11.2025

  • 34 така ли

    3 0 Отговор
    Тиква и шопар?!, точно са за кочината.......

    21:31 27.11.2025

  • 35 Хайрсъзин

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Ти си биполярен веднъж така после вака. И пишеш по 10 коментара на статия и всички противоречиви. А за тази бабишкера не ставаш бабо. ЗАВИСИМА си носна кърпичка за сополи.

    21:36 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол