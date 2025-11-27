Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени

Не е ясно дали правителството е оттеглило бюджета или го е замразило. С това изявление на Борисов, изпреварващо, преди официалното оповестяване, той зае символично лидерска позиция. Показа, че той командва. Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Стратегията е сменена, позициите им са разменени. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова, цитирана от novini.bg
По думите ѝ това рано или късно трябваше да се случи.
Андрей Райчев, социолог, подчерта: „Да погледнем на какво реагира Борисов. Той казва, че оттегля бюджета, казва, че може със стария. Това би значило да се реализира замразяване на пенсиите и заплатите на държавните служители. Той не реагира на този протест, а на бъдещите такива. В страната като че ли се надига протестна вълна, която прилича на тази през 2020 г. Казва: „Аз няма да съм мишена на това“. Мишена ще е Пеевски.“
Смята, че и двете страни от опозицията, визирайки ПП-ДБ и „Възраждане“, правят така, че да премахнат това, което държи правителството – разединената опозиция.
„Все напред“ е логиката на Пеевски вътре в партията. Той за пръв път е в сблъсък с хората като лидер на партия. Ясно е, че Борисов се опитва да го постави на мястото му, защото подкрепящата партия не може да изнудва, претендирайки, че е лидер“, допълни Коларова.
Райчев обърна внимание: „Когато отиваме на избори, ни питат какво да стане – кой е вляво, кой е вдясно. На протеста въпросът е какво трябва да престане. Това са различни въпроси. Протестърите могат да запазят всякакви различия, като са единни в целта си, докато не го съборят. Борисов не просто за първи път отчетливо се отличава от Пеевски – той го прави съзнателно. Преди месец Борисов инициира рязка критика към МС и поиска смяна на Желязков с него. „Не“-то дойде от Пеевски.“
На въпрос защо проектобюджетът не бе изтеглен по-рано, Коларова каза: „Това си е една простащина. Всички знаят, че НСТС е направен, за да се разрешава конфликти да се балансира едно решение. Съображенията на синдикатите срещу този бюджет са обратни на тези на работодателите. Ти да си спестиш Тристранния съвет, който работи в една посока, която смъква напрежението и държавата да се появи като арбитър... Държавата е проявила простащина.“
За заявката на БСП относно това, че ще преосмислят участието си в управлението, ако не се постигнат техните социални цели, залегнали в проектобюджета, тя допълни: „БСП са доволни от това, което има в бюджета. Досега българското правителство обслужваше бизнеса по всякакъв начин, сега за пръв път го настъпват. БСП изключително държи на това.“
„Има достатъчно дразнители и те са свързани с това, че ситуацията със сигурност е много временна. Не може да се разреши да остане нещо стабилно в България, докато не се разреши войната в Украйна. Наличието на Путин като дразнител държи Пеевски като вътрешен дразнител, докато не спре войната“, допълни още Райчев.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #17
20:09 27.11.2025
2 Майна
Тези както и да се въртят са аут
Сега гледаме борба между сумисти
Третият- Фритьорника е в разкрачена позиция
Сумото не върви в нашите земи..
Сори
20:12 27.11.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #11
20:13 27.11.2025
4 Лост
20:13 27.11.2025
5 Да,бе
20:14 27.11.2025
6 Майна
Телевизията е време да стане българска
Сори
20:14 27.11.2025
7 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Който си има Кожа,има задължението и да я спасява.ТИ който си Гол Охлюв - ко х.. ми ще спасяваш?Ей-така ще надничаш отстрани и ще оплюваш отстрани с дори НЕКАЧЕСТВЕНАТА си Плюнка!
20:15 27.11.2025
8 Хич
20:17 27.11.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #10, #20
20:18 27.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Виж сега,
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Важното е че за булката Борисов и мъжът и Пеевски ще има пари и лапачка. Те ще си останат най-богатото семейство в България.
20:23 27.11.2025
12 Данко Харсъзина
20:23 27.11.2025
13 гражданин
20:27 27.11.2025
14 ?????
Кой кого ще хапе в торбата хич не е интересно.
Интересното е къде е българската индустрия от 1989 г.
Кой я продаде и за кви кинти.
Сегашните са следствие от тогавашните.
А и хапането естествено има все по-малък ефект щото базата почти не остана.
Козлодуй и Нефтохима.
Но както се оказва тва не са не са тия хапки които момчетата могат да преглътнат без да им заседнат.
Щото бият през пръстите. И то много лошо.
Т.е. както обикновено сме безгласни букви.
Вместо например да купим Нефтохима - една от най-модерните рафинерии в Европа ще го продаваме на турци и азърбайджанци.
Идиотите са най-могъщата организация в света.
Те навсякъде имат свои хора.
Никога не знаеш кога ще срещнеш тяхни агенти.
Коментиран от #32
20:29 27.11.2025
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #18
20:30 27.11.2025
16 Стари чанти
20:32 27.11.2025
17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ЗАЩО НЕ ГО ИЗПЪЛНИХА..
20:43 27.11.2025
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":ТО КОЛКОТО НЕГРАМОТНИ ЛИЛАВИ КУПЕНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ИМАШЕ,ТОЛКОВА И СИ ОСТАВАТ.
САМО ТЕЗИ ЗА 50-100 ЛЕВА МУ КЛЯКАТ.
НЯМА КАК НОМРАЛЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН БЯЛ ЧОВЕК ДА СИ ИЗХАБИ ГЛАСА ЗА ТАКАВА СВИНЯ.
Коментиран от #21
20:49 27.11.2025
19 Урко
20:57 27.11.2025
20 Пожелай си
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Да не доживееш да станеш проклятие.
20:58 27.11.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Охо, познавам стотици образовани българи, които биха гласували за Пеевски, ако има избори.
21:00 27.11.2025
22 Тъпа селска патка
Не се напъвай. Времето ти изтече!
И Борисов, колкото и да е странно не харесва вратиопашки
Ана дъмо ? Или си на дьното.
21:00 27.11.2025
23 Тръмп
21:02 27.11.2025
24 Елементарник
Коментиран от #27
21:04 27.11.2025
25 Данко Харсъзина
21:08 27.11.2025
26 Хм Хм
Коментиран от #30, #31
21:09 27.11.2025
27 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Елементарник":Шишик и Бойко ще ви сцепят на едни предсрочни избори. Само, че Шишко ще вземе повече проценти от ГЕРБ и ще стане Премиер.
И ще ви разпори от целувки. Ще изпинапълните затворите.
Коментиран от #35
21:13 27.11.2025
28 Пловдивски чичка
21:14 27.11.2025
29 |факт
21:15 27.11.2025
30 Данко Харсъзина
До коментар #26 от "Хм Хм":Факултето, Хр. БОТЕВ, Татарли въобще не мразят Шишик. Ти рахат бъди.
21:17 27.11.2025
31 Данко Харсъзина
До коментар #26 от "Хм Хм":Суходол, Филиповци и Баталова воденица също не мразят Шишик. Напротив, много си го обичат.
21:23 27.11.2025
32 ?????
До коментар #14 от "?????":Надявам се че Румяна Коларова чете тукашните глупости.
Струва си да прочете Кирил Гатев, Нигрета Величкова и Себастиян Каменаров.
Ако знае кои са тия.
Нейна си работа.
А иначе ясно е че квото и́ напишат тва ще е.
21:27 27.11.2025
33 Гост
21:30 27.11.2025
34 така ли
21:31 27.11.2025
35 Хайрсъзин
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":Ти си биполярен веднъж така после вака. И пишеш по 10 коментара на статия и всички противоречиви. А за тази бабишкера не ставаш бабо. ЗАВИСИМА си носна кърпичка за сополи.
21:36 27.11.2025