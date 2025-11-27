Румяна Коларова: Стратегията е сменена, позициите на Борисов и Пеевски са разменени

Не е ясно дали правителството е оттеглило бюджета или го е замразило. С това изявление на Борисов, изпреварващо, преди официалното оповестяване, той зае символично лидерска позиция. Показа, че той командва. Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Стратегията е сменена, позициите им са разменени. Това заяви пред bTV политологът проф. Румяна Коларова, цитирана от novini.bg

По думите ѝ това рано или късно трябваше да се случи.

Андрей Райчев, социолог, подчерта: „Да погледнем на какво реагира Борисов. Той казва, че оттегля бюджета, казва, че може със стария. Това би значило да се реализира замразяване на пенсиите и заплатите на държавните служители. Той не реагира на този протест, а на бъдещите такива. В страната като че ли се надига протестна вълна, която прилича на тази през 2020 г. Казва: „Аз няма да съм мишена на това“. Мишена ще е Пеевски.“

Смята, че и двете страни от опозицията, визирайки ПП-ДБ и „Възраждане“, правят така, че да премахнат това, което държи правителството – разединената опозиция.

„Все напред“ е логиката на Пеевски вътре в партията. Той за пръв път е в сблъсък с хората като лидер на партия. Ясно е, че Борисов се опитва да го постави на мястото му, защото подкрепящата партия не може да изнудва, претендирайки, че е лидер“, допълни Коларова.

Райчев обърна внимание: „Когато отиваме на избори, ни питат какво да стане – кой е вляво, кой е вдясно. На протеста въпросът е какво трябва да престане. Това са различни въпроси. Протестърите могат да запазят всякакви различия, като са единни в целта си, докато не го съборят. Борисов не просто за първи път отчетливо се отличава от Пеевски – той го прави съзнателно. Преди месец Борисов инициира рязка критика към МС и поиска смяна на Желязков с него. „Не“-то дойде от Пеевски.“

На въпрос защо проектобюджетът не бе изтеглен по-рано, Коларова каза: „Това си е една простащина. Всички знаят, че НСТС е направен, за да се разрешава конфликти да се балансира едно решение. Съображенията на синдикатите срещу този бюджет са обратни на тези на работодателите. Ти да си спестиш Тристранния съвет, който работи в една посока, която смъква напрежението и държавата да се появи като арбитър... Държавата е проявила простащина.“

За заявката на БСП относно това, че ще преосмислят участието си в управлението, ако не се постигнат техните социални цели, залегнали в проектобюджета, тя допълни: „БСП са доволни от това, което има в бюджета. Досега българското правителство обслужваше бизнеса по всякакъв начин, сега за пръв път го настъпват. БСП изключително държи на това.“

„Има достатъчно дразнители и те са свързани с това, че ситуацията със сигурност е много временна. Не може да се разреши да остане нещо стабилно в България, докато не се разреши войната в Украйна. Наличието на Путин като дразнител държи Пеевски като вътрешен дразнител, докато не спре войната“, допълни още Райчев.