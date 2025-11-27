Калоян Методиев: Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка"

"Това е единственият възможен бюджет" - три седмици министрите и депутати от управляващото мнозинство го повтаряха като мантра. Оказа се лъжа. Лъгаха преди изборите. Мамиха на самите избори. Сега пак са лъгали. Лъжци! Рецидивисти. Обаче има и нова динамика. Борисов каза сутринта, че изтеглят бюджета. Желязков (води се премиер) обяви, че ще търсят диалог през декември.... Не е важно.

Зафиров (БСП) заяви, че бюджетът не е оттеглен, няма да отстъпят, бил добър. Преведено на нецензурен език - изплю се в лицето на мандатоносителя. Горанов ( сега е от ГЕРБ) също обяви, че бюджетът не е оттеглен. Не че съм подстрекател, но ако съм мандатоносител, и малкият партньор, който толкова години съм подкрепял, и един Влади, се държат с мене като с парцалена кукла - много ще се обидя. Ама наистина много. Честно!

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев-член на ИС на "Непокорна България" по повод изтеглянето на Бюджет 2026 и последвалите политически събития. Ето и още от неговия анализ на ситуацията:

Обаче в тоя театър на сбъркани роли и лъжи не знаеш нито кой кой е, нито за какво се бори, нито каква му е идентичността, нито колко често му сменят баркода. Май Борисов, като в доброто старо време, пак се е опрял на вътрешната опозиция в БСП. Той знае как ги е назначавал. И спасявал. И те него. И ние знаем. Мяу!

Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка".