Калоян Методиев: Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка"

"Това е единственият възможен бюджет" - три седмици министрите и депутати от управляващото мнозинство го повтаряха като мантра. Оказа се лъжа. Лъгаха преди изборите. Мамиха на самите избори. Сега пак са лъгали. Лъжци! Рецидивисти. Обаче има и нова динамика. Борисов каза сутринта, че изтеглят бюджета. Желязков (води се премиер) обяви, че ще търсят диалог през декември.... Не е важно.
Зафиров (БСП) заяви, че бюджетът не е оттеглен, няма да отстъпят, бил добър. Преведено на нецензурен език - изплю се в лицето на мандатоносителя. Горанов ( сега е от ГЕРБ) също обяви, че бюджетът не е оттеглен. Не че съм подстрекател, но ако съм мандатоносител, и малкият партньор, който толкова години съм подкрепял, и един Влади, се държат с мене като с парцалена кукла - много ще се обидя. Ама наистина много. Честно!
Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев-член на ИС на "Непокорна България" по повод изтеглянето на Бюджет 2026 и последвалите политически събития. Ето и още от неговия анализ на ситуацията:
Обаче в тоя театър на сбъркани роли и лъжи не знаеш нито кой кой е, нито за какво се бори, нито каква му е идентичността, нито колко често му сменят баркода. Май Борисов, като в доброто старо време, пак се е опрял на вътрешната опозиция в БСП. Той знае как ги е назначавал. И спасявал. И те него. И ние знаем. Мяу!
Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка".
и преизбирателите с много лайкове за тях
на избори
на избори
демек еднополова двойка с брак
До коментар #2 от "Прав си Meтодиев":точно по директивите на лайенения ек
за еднополовите бракове да се признават в ес
10 Дали?
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Не знам кое е в повече при Борисов: простотията или кражбите му?!
Хич не ми е интересно що закрихте тая партия.
Важното е че успяхте.
И слава Богу.
Може би след вашта бизнесменска смърт на партията ще се роди нещо по-свястно и не толкова свързано с вас.
Надяваме се.
Вие просто не ставате.
Но далаверката естествено си е ваша, а не за тхпанарите които ви вярват.
До коментар #10 от "Дали?":Талантът му на политик.
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Да бе, викаш щом краде и лъже, значи става.
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Си скри топките в наsрания си дебел гъz
18 Ето снимки от инцидента
До коментар #15 от "Фактите":Протестиращи вървят срещу полицаите които вървят назад със спрейове със сълзотворен газ а плезещия се полицай пръска и обгазява този до него
25 Там пак ние
До коментар #8 от "гражданин":Щяхме да ги хрантутим.По - добре по пътя да претърпи леко птп с фатален изход....
До коментар #18 от "Ето снимки от инцидента":Уууууууууууууууу
29 Къв полицай
До коментар #18 от "Ето снимки от инцидента":Тоя жив талибан.Ако е в Америка в тоя външен вид лично Тръмп ще го разжалва......
