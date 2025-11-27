Новини
Калоян Методиев: Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка"

27 Ноември, 2025 20:36 842 32

  • калоян методиев-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • бсп-
  • малката булка

Май Борисов, като в доброто старо време, пак се е опрял на вътрешната опозиция в БСП. Той знае как ги е назначавал. И спасявал. И те него. И ние знаем. Мяу!, коментира още политологът

Калоян Методиев: Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка" - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Това е единственият възможен бюджет" - три седмици министрите и депутати от управляващото мнозинство го повтаряха като мантра. Оказа се лъжа. Лъгаха преди изборите. Мамиха на самите избори. Сега пак са лъгали. Лъжци! Рецидивисти. Обаче има и нова динамика. Борисов каза сутринта, че изтеглят бюджета. Желязков (води се премиер) обяви, че ще търсят диалог през декември.... Не е важно.

Зафиров (БСП) заяви, че бюджетът не е оттеглен, няма да отстъпят, бил добър. Преведено на нецензурен език - изплю се в лицето на мандатоносителя. Горанов ( сега е от ГЕРБ) също обяви, че бюджетът не е оттеглен. Не че съм подстрекател, но ако съм мандатоносител, и малкият партньор, който толкова години съм подкрепял, и един Влади, се държат с мене като с парцалена кукла - много ще се обидя. Ама наистина много. Честно!

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев-член на ИС на "Непокорна България" по повод изтеглянето на Бюджет 2026 и последвалите политически събития. Ето и още от неговия анализ на ситуацията:

Обаче в тоя театър на сбъркани роли и лъжи не знаеш нито кой кой е, нито за какво се бори, нито каква му е идентичността, нито колко често му сменят баркода. Май Борисов, като в доброто старо време, пак се е опрял на вътрешната опозиция в БСП. Той знае как ги е назначавал. И спасявал. И те него. И ние знаем. Мяу!

Пеевски и Борисов си играят с БСП като в индийския сериал "Малката булка".


Оценка 4.4 от 7 гласа.
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    БСП излиза от коалицията.Правителството пада и няма да има евро.

    20:38 27.11.2025

  • 2 Прав си Meтодиев

    11 4 Отговор
    Важното е че за булката Борисов и мъжът и Пеевски ще има пари и лапачка. Те ще си останат най-богатото семейство в България. А Зафиров и Слави Трифонов бяха шафери по време на сватбата на Дебелите.

    Коментиран от #5

    20:38 27.11.2025

  • 3 индийския сериал "Малката булка"

    2 0 Отговор
    участниците в филма са също
    и преизбирателите с много лайкове за тях
    на избори

    20:38 27.11.2025

  • 4 Едно

    5 1 Отговор
    цяло ! Оставка !

    20:39 27.11.2025

  • 5 демек еднополова двойка с брак

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Прав си Meтодиев":

    точно по директивите на лайенения ек
    за еднополовите бракове да се признават в ес

    20:40 27.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 2 Отговор
    ВРЕМЕ Е СОПИТЕ ДА ИГРАЯТ...

    20:41 27.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    1 10 Отговор
    Виртуозен политически пирует на Бойко Борисов. Скри им топката.

    Коментиран от #10, #17

    20:42 27.11.2025

  • 8 гражданин

    5 2 Отговор
    Белият автобус трябваше да напълнен с престъпниците срещу държавата и народа , и да неше ги отвел в Белена за по 20 г. !!

    Коментиран от #25

    20:42 27.11.2025

  • 9 Радж Капур

    0 1 Отговор
    Прав е брадчеда!

    20:43 27.11.2025

  • 10 Дали?

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Не знам кое е в повече при Борисов: простотията или кражбите му?!

    Коментиран от #13

    20:46 27.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Брилянтна политика на Бойко Борисов. Велик българин, голям държавник, политик от световна класа.

    Коментиран от #21, #22, #24

    20:46 27.11.2025

  • 12 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Хич не ми е интересно що закрихте тая партия.
    Важното е че успяхте.
    И слава Богу.
    Може би след вашта бизнесменска смърт на партията ще се роди нещо по-свястно и не толкова свързано с вас.
    Надяваме се.
    Вие просто не ставате.
    Но далаверката естествено си е ваша, а не за тхпанарите които ви вярват.

    20:47 27.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Дали?":

    Талантът му на политик.

    Коментиран от #16, #20

    20:47 27.11.2025

  • 14 Прав е Методиев

    4 0 Отговор
    А в сайта факти имаше статия за плезещия се полицай срещу протестиращите и че се извършва проверка. Най големия разследващ сайт е разкрил всички факти. Както всички близо 60 хиляди полицейски служители е активист на партия ГЕРБ и я представлявал в комисии на избори. Сега разбрахте ли защо за обикновения народ няма пари но за полицията увеличение със 100 процента има...

    20:50 27.11.2025

  • 15 Фактите

    6 1 Отговор
    А в сайта факти имаше статия за плезещия се полицай срещу протестиращите и че се извършва проверка. Най големия разследващ сайт е разкрил всички факти. Както всички близо 60 хиляди полицейски служители е активист на партия ГЕРБ и я представлявал в комисии на избори. Сега разбрахте ли защо за обикновения народ няма пари но за полицията увеличение със 100 процента има..

    Коментиран от #18

    20:50 27.11.2025

  • 16 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    Да бе, викаш щом краде и лъже, значи става.

    20:51 27.11.2025

  • 17 Бойко ти

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Си скри топките в наsрания си дебел гъz

    20:52 27.11.2025

  • 18 Ето снимки от инцидента

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фактите":

    Протестиращи вървят срещу полицаите които вървят назад със спрейове със сълзотворен газ а плезещия се полицай пръска и обгазява този до него

    Коментиран от #26, #27, #29

    20:53 27.11.2025

  • 19 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Бай Ставри бил от Бе Си Пе - то и така е фърлил мерак на Шопарко, че Дубай щял му се види като памук-шекер.

    20:54 27.11.2025

  • 23 Всичките

    1 0 Отговор
    в политиката в България сте малката булка еничари!

    21:00 27.11.2025

  • 25 Там пак ние

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "гражданин":

    Щяхме да ги хрантутим.По - добре по пътя да претърпи леко птп с фатален изход....

    21:15 27.11.2025

  • 27 Еничари

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ето снимки от инцидента":

    Уууууууууууууууу

    21:20 27.11.2025

  • 29 Къв полицай

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ето снимки от инцидента":

    Тоя жив талибан.Ако е в Америка в тоя външен вид лично Тръмп ще го разжалва......

    21:23 27.11.2025

  • 31 фжикаед

    0 0 Отговор
    Владко крадеца на ГЕРБ доказан и намагнитен от Америка, пише в българия бюджет, а Наско с големия фритюрник не е малката булка, а е булката с колямия фритюрник дето 2 те свини му се изреждат. Доказания Крадец Владко- ГЕРБ, вместо показания пише бюджет??? КПК арестува хора от Величие дето не са взели и 1 лев държавни пари, а крадците от ГЕРБ и ДПС Шишко, дето милиарди ограбиха, КПК дори не ги разпитва??? Държава на абсурда. Мафията праща КПК да арестува хора дето 1 лев не са взели. България??? Българи??? Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    21:29 27.11.2025

  • 32 Факт

    0 0 Отговор
    Много злоба има тук!

    21:32 27.11.2025

