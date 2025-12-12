Новини
Андрей Райчев: Рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. Ще си оправим държавата

Андрей Райчев: Рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. Ще си оправим държавата

12 Декември, 2025 10:14

  • андрей райчев-
  • европеизиране-
  • оправяне-
  • държава

„Нещата, срещу които се обявяват хората от протеста - част от тях не се решават бързо. Независима съдебна система, независимост между институциите, взаимен контрол, това е един дълъг процес, по който първо трябва да има съгласие“, отбеляза още Боряна Димитрова от "Алфа рисърч"

Андрей Райчев: Рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. Ще си оправим държавата - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

330 дни преживя кабинетът „Росен Желязков“, преди вчера премиерът да подаде оставка.

„Протестът поиска оставка. След първото, много кратко, мимолетно искане на промяна в бюджета, исканията ескалираха до оставка и това беше много ясно. Беше много ясно видимо на площада, беше много ясно видимо в изказванията на лидерите на протеста. В това отношение нямаше разминаване между голямата част на протеста“. Това коментира в „Тази сутрин“ по bTV Боряна Димитрова, социолог от "Алфа рисърч".

„Няма съмнение, че това беше един изключително мащабен протест и по своята сила, и даже не само по броя на присъстващите, а по този тип енергия и съчетаването на съвсем различни поколения“, посочи тя. По думите ѝ младото поколение още не е преживяло разочарования.

„Подобни мащабни протести са характерни с това, че има съгласие върху негативния дневен ред - какво не искаме. И ние видяхме в множество плакати какво не искаме - антикорупция, антизависимости, непрозрачно разпределение на средствата. Много искаме човешко достойнство, не искаме да ни унижават. Това го видяхме в най-различни форми. Трудната част оттук нататък е съгласие по позитивния дневен ред“, коментира Боряна Димитрова.

„Нещата, срещу които се обявяват хората от протеста - част от тях не се решават бързо. Независима съдебна система, независимост между институциите, взаимен контрол, това е един дълъг процес, по който първо трябва да има съгласие“, отбеляза още тя.

По думите ѝ протестът е постигнал важната част, но предстои съгласие по дневен ред и тепърва предстои да се извървят по-дългите и трудни процедури.

„Ивайло Мирчев вчера каза новата дума, която ще стана модерната, както преди това беше и „изчегъртване“ – „разграждане“, посочи социологът Андрей Райчев.

„На протестите нямаше едно украинско знаме. Не е за вярване. Там една трета са строго антируски, проукраински настроени. Нямаше нито една обратна провокация. Соросоиди, умни, красиви - нищо. Двете групи, двете опозиции, които изглеждаха в неразрешим сблъсък, на което се държеше всъщност тази власт, твърдо решиха да се самоограничат. Изключително постижение“, коментира той.

„Нито Радев нещо каза, нито Костадинов нещо каза, нито другите“, отбеляза той и допълни, че е имало много голяма степен на политическа култура, което е поразително.

По думите му протестът е бил гигантски пъти по-голям, отколкото са очаквали самите му организатори. Имало е много голяма степен на политическа култура.

„Народът – това е общонароден митинг, се намеси много културно и на много съзнателно в една ситуация, която изглеждаше напълно неразрешима“, посочи Андрей Райчев.

Според него вчера Бойко Борисов е бил в най-добро настроение. „Преди месец той каза „Трябва да стана премиер, иначе ще стане беля“. Пеевски му каза „не“, посочи социологът.

Според Райчев "България е в нов етап, на терена има огромен могъщ фактор - много високо политически осъзнати хора. И какво ще бъде нататък, е много трудно да се кажа - това не е същата история. Само помислете как 100 хиляди души се синхронизират политически, и то само в София".

По думите му рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. "Ще си оправим държавата", заяви Райчев.

Според него над 3 милиона души ще гласуват на предстоящи избори.

"Вотът ще определи нова политическа конфигурация, ако президентът Радев слезе и оглави това, което толкова време се чака", отбеляза социологът. Според него над 500 хиляди ще гласуват за настоящия държавен глава, "въпреки че според някои за Румен Радев ще гласуват милион души".

Журналистът Стояна Георгиева отбеляза, че безобразията са започнали да стават всекидневие.

„Видимите прояви и демонстрации на едно дебелашко самозабравяне много подразни хората. „Продължаваме промяната“ изиграха доста съществена роля да провокират, да насочат интереса на обществото към фигурата, която е най-сериозният дразнител“, коментира още тя.

"Фигурата, която действително и на символично, пък и на буквално ниво, представлява тази завладяна държава. И на всичките тези митинги, особено в София, много беше ясно посланието срещу Пеевски. Това е основният дразнител", посочи Стояна Георгиева.

По думите ѝ общественият консенсус е как да бъде демонтиран този модел и това трябва да бъде дневният ред на всички политически сили.


България
  • 1 ООрана държава

    16 2 Отговор
    Кога? 35 години я оправяте! Какво направихте? Най бедни в европа, най корумпирани в европа, на бързо изчезващи в еропа.... това на оправия ли ви прилича?

    10:21 12.12.2025

  • 2 Тити

    13 3 Отговор
    Ще я оправим ама не трябва да има такива мафиоти като Боко и Шиши.

    10:22 12.12.2025

  • 3 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Младите райчев не искат дърти комунисти като теб да им продават съветски глупости и стандарти.изчезвай заедно с цялата пасмина подобни на теб скелети от гардероба.ква ку..ва.е.тоя.върти се само около силните на деня!

    Коментиран от #11, #16

    10:22 12.12.2025

  • 4 Софето

    7 0 Отговор
    Ще се оправим като такива като този изтечат в канала

    10:23 12.12.2025

  • 5 първо трябва

    4 2 Отговор
    да се засели Персин с утайката която ни ограби

    10:25 12.12.2025

  • 6 гражданин

    5 6 Отговор
    Да идва Радев и да помета тази крадлива и лъжлива политическа сган която ни управляваше !!

    Коментиран от #14

    10:26 12.12.2025

  • 7 Абе

    6 0 Отговор
    Само некви лелки аналЛизират.

    10:28 12.12.2025

  • 8 доник

    5 1 Отговор
    Това минава и през внимателен преглед на доходите на господин Райчев и семейството. Поради изключително сериозни съмнения че работил в името на шайката години наред.

    10:29 12.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор
    Не познавам нито един, който би гласувал за Радев. Но познавам купища плебеи, които ще гласуват за Шишко. И не са роми или турци. Не съм социолог, хотелиер съм. Преки впечатления.

    Коментиран от #19, #28

    10:29 12.12.2025

  • 10 честен ционист

    3 20 Отговор
    Ще ви оправят като укропам.

    10:29 12.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Райчев е добър анализатор, но тази сутрин нещо се е чалдисал. 1млн.щели да гласуват за Радев. Едва ли. Толкова евентуално ще са всички гласуващи. Голяма част от тях Шишко ще ги мотивира финансово.

    Коментиран от #17

    10:32 12.12.2025

  • 12 Тодор Живков

    3 1 Отговор
    неблагодарници...Заслужавате си съдбата.Без държава и народ. Амин!.

    10:33 12.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 По добре

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Да не идва.И той е от това котило. Нови хора трябват

    10:34 12.12.2025

  • 15 Даниел

    7 0 Отговор
    Драмата с оставката на пръв поглед приключи!
    От сега нататък разговорът трябва да е в посока избирателна активност и как да се обезсмисли купения вот,защото виждаме,че статуквото просто няма намерение да се отказва от този вид престъпление!
    Целите поставени от протеста се постигат само с овластяване на мнозинство,а за промени в съдебната власт даже са необходими 160 мандата!
    За постигането им е необходима избирателна активност от поне 75% в противен случай ще продължим да слушаме монолозите на корупцията !всеки редовно гласуващ трябва да вземе поне двама негласуващи със себе си на очертаващите се предсрочни избори!

    Коментиран от #23

    10:35 12.12.2025

  • 16 Основната

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Характеристика на младите - Тъпи са , та се преметат !!!

    10:36 12.12.2025

  • 17 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Поколението З ходи на протести, не да гласува.

    10:36 12.12.2025

  • 18 Удри с лопатата

    4 0 Отговор
    Пази,Боже,от такива социолози!

    10:38 12.12.2025

  • 19 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Бако Данко, да се не окажеш и ти некой ПеПерас, ДГЕ?

    10:39 12.12.2025

  • 20 Вчера

    4 0 Отговор
    Имаше интервю с един такъв " европеизиран" джей Зи от протеста, който без никакъв срам заяви, пе мами и тати му пращат пари,. На 36, няма какво да добавя.

    10:40 12.12.2025

  • 21 По отношение на ,, фигурата”

    2 1 Отговор
    Тя не е единствената с дългогодишен абонамент за властта. Не разбирам как се очакват някакви промени, докато се гласува за партии, вместо за личности, издигнати за парламентаристи от гражданите по места.

    10:41 12.12.2025

  • 22 Ютюб кълекшън

    3 1 Отговор
    В ютюб и тикток, се въртят мниго клипове на сигани които подкрепят Д.Пеевски.Да не се окаже,че партията му, да стане първа политическа сила?...(благодарение на фалшифицирани данни и финансови инжекции)

    Коментиран от #25

    10:42 12.12.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Даниел":

    Редовно гласуващите отдавна гушнаха букета. Това бяха червените бетони, които болни, здрави, живи, умрели ходеха да пуснат бюлетината. Така ги беше научила Партията. За тях Овчаров каза: Каквото и да направим, пак за нас ще гласуват. Но тях вече ги няма.

    Коментиран от #32

    10:43 12.12.2025

  • 24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 1 Отговор
    И ТИ НЕ СПРЯ ДА ОБИКАЛЯШ СТУДИЯТА,ЗА ДА РАЗТЯГАШ ЛОКУМИ.
    МНОГО ПРИКАЗКИ ЗА НЕЩА,КОИТО НА НАС СА НИ ПОВЕЧЕ ЯСНИ,ОТ КОЛКОТО НА ТЕБ.
    КАЖИ КАКВА ЗАПЛАТА ТИ ПЛАЩАМЕ???

    Коментиран от #26

    10:44 12.12.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ютюб кълекшън":

    Като едното нищо. И не само цигани, а и турци и българи.

    10:45 12.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Райчев няма нужда от заплата. Той големите пари ги направи отдавна.

    10:47 12.12.2025

  • 27 флип

    2 2 Отговор
    Ако си мислите че тези протести бяха нещо особенно, чакайте да дойде еврото и гладните бунтове, там ще е друга бира

    10:48 12.12.2025

  • 28 Радев

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Е най големия схемаджия, схемите винаги са за милиарди. Добре че някои от тях не се случиха.

    10:51 12.12.2025

  • 29 Точен

    3 0 Отговор
    Андрейчо, от Небългарин акъл не ща... Баба европа си отива, цоциолозе...

    10:52 12.12.2025

  • 30 Дзън-дзън

    2 0 Отговор
    Е, този път Райчев категорично бърка желаното с реалност. И аз много бих искал да видя ново поколение от "високо осъзнати политически хора", но ситуацията с появата на такова поколение е малко по-различна. Основанията:

    1. Лидерите на протеста. Райчев явно не ги слушал как с бутане налапваха микрофоните. И какви глупости наприказваха покрай иначе основателния си гняв към досегашното управление на страната. Ако това са лидерите....жална ни майка, тези са по-тъпи от Киро и Ивчо взети заедно....Нямаше нито един лидер на площада. Имаше група надвикващи се бърборковци с ограничени ментални възможности.
    2. Тия хора на площада вкупом не виждат очевидното - това политическо статукво, което всички нормални българи не приемат, в момента няма смислена алтернатива. Да наречеш такива екземпляри "високо осъзнати политически хора" е реакция на умилен дядо, който се радва на внуците си. Горчивата истина е, че тези на площада нямат никаква идея за това, че след оставката на правителството новите избори просто ще възпроизведат сегашните съотношения в парламента. Което неминуемо ще породи нова управленска криза, нови избори и така отново влизаме в клетката за хамстери-наивници, която ни изработиха гениалните конституционалисти от ППДС с кретенските си промени в Конституцията...
    И те така.
    След 5 години очаквайте тези от вчерашните площади да се запитат "Оти скачахме?".
    Точно това правят сега скачачите от 2020. Не могат да се начудят на наивността си.

    10:55 12.12.2025

  • 31 Петко

    1 1 Отговор
    Тези двамата социолози отдавна са на хранилката при шишовците. Личи им от всякъде. Гадове мръсни заради едните пари сте си продали душиците за да им служите прикрито и да ги държите на власт за да безчинстват в държавата.

    10:58 12.12.2025

  • 32 Бай Ху (By Who)

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    Господине, винаги гласувам на избори и не съм червен, защото навремето скачах. Но някак ас все си гласувам едно, пък от Цик все друго казват, че сме гласували.

    10:58 12.12.2025

  • 33 Луд

    0 1 Отговор
    Хубавото е че няма да си жив да видиш

    10:59 12.12.2025

  • 34 Никога

    2 2 Отговор
    Няма да забравя думите на Кокорчо, избори с наше МВР, ала бала с резидента, ние не сме рекетьори, ще взимаме по 6% под масата, и най главното преди година и половина, г-н Пеевски, г-н Пеевски, да го съгласуваме с Пеевски, при промените в конституцията. Тогава беше г-н Пеевски а не пиши или свинята.

    11:02 12.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Щом такива ВРАЧКИ

    1 1 Отговор
    като този излизат и говорят за оправяне, означава само едно - НИКОГА няма да се оправим ! Този кривоглед комунист ли намерихте да ви дава надежди бе ФАКТИчески пропаднала медия ?

    11:08 12.12.2025

  • 37 дядото

    1 1 Отговор
    тази територия никога няма да се оправи.факти да ми обяснят причината за спиране на ком.35.пфу.

    11:10 12.12.2025

  • 38 Анджо

    2 0 Отговор
    ПП са пълни смешници и се надяват да спечелят изборите. Толкова са нагли , че ако българина не го види ще влезнем в същото безвремие. Радев ще бъде и той голяма беля, вече видяхме на какво е способен, на НИЩО.
    Раздели България на парченца и не знам дали може да обедини народа в нещо по добро. Това е истината и нищо добро не ни чака.

    11:11 12.12.2025

  • 39 категорично

    0 0 Отговор
    Докато "основния дразнител " е в политиката , тази държава няма да се оправи !

    11:13 12.12.2025

