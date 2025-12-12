Андрей Райчев: Рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. Ще си оправим държавата

330 дни преживя кабинетът „Росен Желязков“, преди вчера премиерът да подаде оставка.
„Протестът поиска оставка. След първото, много кратко, мимолетно искане на промяна в бюджета, исканията ескалираха до оставка и това беше много ясно. Беше много ясно видимо на площада, беше много ясно видимо в изказванията на лидерите на протеста. В това отношение нямаше разминаване между голямата част на протеста“. Това коментира в „Тази сутрин“ по bTV Боряна Димитрова, социолог от "Алфа рисърч".
„Няма съмнение, че това беше един изключително мащабен протест и по своята сила, и даже не само по броя на присъстващите, а по този тип енергия и съчетаването на съвсем различни поколения“, посочи тя. По думите ѝ младото поколение още не е преживяло разочарования.
„Подобни мащабни протести са характерни с това, че има съгласие върху негативния дневен ред - какво не искаме. И ние видяхме в множество плакати какво не искаме - антикорупция, антизависимости, непрозрачно разпределение на средствата. Много искаме човешко достойнство, не искаме да ни унижават. Това го видяхме в най-различни форми. Трудната част оттук нататък е съгласие по позитивния дневен ред“, коментира Боряна Димитрова.
„Нещата, срещу които се обявяват хората от протеста - част от тях не се решават бързо. Независима съдебна система, независимост между институциите, взаимен контрол, това е един дълъг процес, по който първо трябва да има съгласие“, отбеляза още тя.
По думите ѝ протестът е постигнал важната част, но предстои съгласие по дневен ред и тепърва предстои да се извървят по-дългите и трудни процедури.
„Ивайло Мирчев вчера каза новата дума, която ще стана модерната, както преди това беше и „изчегъртване“ – „разграждане“, посочи социологът Андрей Райчев.
„На протестите нямаше едно украинско знаме. Не е за вярване. Там една трета са строго антируски, проукраински настроени. Нямаше нито една обратна провокация. Соросоиди, умни, красиви - нищо. Двете групи, двете опозиции, които изглеждаха в неразрешим сблъсък, на което се държеше всъщност тази власт, твърдо решиха да се самоограничат. Изключително постижение“, коментира той.
„Нито Радев нещо каза, нито Костадинов нещо каза, нито другите“, отбеляза той и допълни, че е имало много голяма степен на политическа култура, което е поразително.
По думите му протестът е бил гигантски пъти по-голям, отколкото са очаквали самите му организатори. Имало е много голяма степен на политическа култура.
„Народът – това е общонароден митинг, се намеси много културно и на много съзнателно в една ситуация, която изглеждаше напълно неразрешима“, посочи Андрей Райчев.
Според него вчера Бойко Борисов е бил в най-добро настроение. „Преди месец той каза „Трябва да стана премиер, иначе ще стане беля“. Пеевски му каза „не“, посочи социологът.
Според Райчев "България е в нов етап, на терена има огромен могъщ фактор - много високо политически осъзнати хора. И какво ще бъде нататък, е много трудно да се кажа - това не е същата история. Само помислете как 100 хиляди души се синхронизират политически, и то само в София".
По думите му рязко сме се европеизирали и вече се държим по нов начин. "Ще си оправим държавата", заяви Райчев.
Според него над 3 милиона души ще гласуват на предстоящи избори.
"Вотът ще определи нова политическа конфигурация, ако президентът Радев слезе и оглави това, което толкова време се чака", отбеляза социологът. Според него над 500 хиляди ще гласуват за настоящия държавен глава, "въпреки че според някои за Румен Радев ще гласуват милион души".
Журналистът Стояна Георгиева отбеляза, че безобразията са започнали да стават всекидневие.
„Видимите прояви и демонстрации на едно дебелашко самозабравяне много подразни хората. „Продължаваме промяната“ изиграха доста съществена роля да провокират, да насочат интереса на обществото към фигурата, която е най-сериозният дразнител“, коментира още тя.
"Фигурата, която действително и на символично, пък и на буквално ниво, представлява тази завладяна държава. И на всичките тези митинги, особено в София, много беше ясно посланието срещу Пеевски. Това е основният дразнител", посочи Стояна Георгиева.
По думите ѝ общественият консенсус е как да бъде демонтиран този модел и това трябва да бъде дневният ред на всички политически сили.
1 ООрана държава
10:21 12.12.2025
2 Тити
10:22 12.12.2025
3 стоян георгиев
Коментиран от #11, #16
10:22 12.12.2025
4 Софето
10:23 12.12.2025
5 първо трябва
10:25 12.12.2025
6 гражданин
Коментиран от #14
10:26 12.12.2025
7 Абе
10:28 12.12.2025
8 доник
10:29 12.12.2025
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #19, #28
10:29 12.12.2025
10 честен ционист
10:29 12.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "стоян георгиев":Райчев е добър анализатор, но тази сутрин нещо се е чалдисал. 1млн.щели да гласуват за Радев. Едва ли. Толкова евентуално ще са всички гласуващи. Голяма част от тях Шишко ще ги мотивира финансово.
Коментиран от #17
10:32 12.12.2025
12 Тодор Живков
10:33 12.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 По добре
До коментар #6 от "гражданин":Да не идва.И той е от това котило. Нови хора трябват
10:34 12.12.2025
15 Даниел
От сега нататък разговорът трябва да е в посока избирателна активност и как да се обезсмисли купения вот,защото виждаме,че статуквото просто няма намерение да се отказва от този вид престъпление!
Целите поставени от протеста се постигат само с овластяване на мнозинство,а за промени в съдебната власт даже са необходими 160 мандата!
За постигането им е необходима избирателна активност от поне 75% в противен случай ще продължим да слушаме монолозите на корупцията !всеки редовно гласуващ трябва да вземе поне двама негласуващи със себе си на очертаващите се предсрочни избори!
Коментиран от #23
10:35 12.12.2025
16 Основната
До коментар #3 от "стоян георгиев":Характеристика на младите - Тъпи са , та се преметат !!!
10:36 12.12.2025
17 007 лиценз ту кил
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Поколението З ходи на протести, не да гласува.
10:36 12.12.2025
18 Удри с лопатата
10:38 12.12.2025
19 Абе
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Бако Данко, да се не окажеш и ти некой ПеПерас, ДГЕ?
10:39 12.12.2025
20 Вчера
10:40 12.12.2025
21 По отношение на ,, фигурата”
10:41 12.12.2025
22 Ютюб кълекшън
Коментиран от #25
10:42 12.12.2025
23 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Даниел":Редовно гласуващите отдавна гушнаха букета. Това бяха червените бетони, които болни, здрави, живи, умрели ходеха да пуснат бюлетината. Така ги беше научила Партията. За тях Овчаров каза: Каквото и да направим, пак за нас ще гласуват. Но тях вече ги няма.
Коментиран от #32
10:43 12.12.2025
24 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МНОГО ПРИКАЗКИ ЗА НЕЩА,КОИТО НА НАС СА НИ ПОВЕЧЕ ЯСНИ,ОТ КОЛКОТО НА ТЕБ.
КАЖИ КАКВА ЗАПЛАТА ТИ ПЛАЩАМЕ???
Коментиран от #26
10:44 12.12.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Ютюб кълекшън":Като едното нищо. И не само цигани, а и турци и българи.
10:45 12.12.2025
26 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Райчев няма нужда от заплата. Той големите пари ги направи отдавна.
10:47 12.12.2025
27 флип
10:48 12.12.2025
28 Радев
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Е най големия схемаджия, схемите винаги са за милиарди. Добре че някои от тях не се случиха.
10:51 12.12.2025
29 Точен
10:52 12.12.2025
30 Дзън-дзън
1. Лидерите на протеста. Райчев явно не ги слушал как с бутане налапваха микрофоните. И какви глупости наприказваха покрай иначе основателния си гняв към досегашното управление на страната. Ако това са лидерите....жална ни майка, тези са по-тъпи от Киро и Ивчо взети заедно....Нямаше нито един лидер на площада. Имаше група надвикващи се бърборковци с ограничени ментални възможности.
2. Тия хора на площада вкупом не виждат очевидното - това политическо статукво, което всички нормални българи не приемат, в момента няма смислена алтернатива. Да наречеш такива екземпляри "високо осъзнати политически хора" е реакция на умилен дядо, който се радва на внуците си. Горчивата истина е, че тези на площада нямат никаква идея за това, че след оставката на правителството новите избори просто ще възпроизведат сегашните съотношения в парламента. Което неминуемо ще породи нова управленска криза, нови избори и така отново влизаме в клетката за хамстери-наивници, която ни изработиха гениалните конституционалисти от ППДС с кретенските си промени в Конституцията...
И те така.
След 5 години очаквайте тези от вчерашните площади да се запитат "Оти скачахме?".
Точно това правят сега скачачите от 2020. Не могат да се начудят на наивността си.
10:55 12.12.2025
31 Петко
10:58 12.12.2025
32 Бай Ху (By Who)
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":Господине, винаги гласувам на избори и не съм червен, защото навремето скачах. Но някак ас все си гласувам едно, пък от Цик все друго казват, че сме гласували.
10:58 12.12.2025
33 Луд
10:59 12.12.2025
34 Никога
11:02 12.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Щом такива ВРАЧКИ
11:08 12.12.2025
37 дядото
11:10 12.12.2025
38 Анджо
Раздели България на парченца и не знам дали може да обедини народа в нещо по добро. Това е истината и нищо добро не ни чака.
11:11 12.12.2025
39 категорично
11:13 12.12.2025