Парламентът ще обсъди ратифицирането на два международни договора, предвижда програмата за работа на депутатите

Парламентът ще обсъди ратифицирането на два международни договора, предвижда програмата за работа на депутатите

28 Ноември, 2025 07:07 688 8

  • парламент-
  • програма-
  • депутати

Заемът е част от кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народното събрание ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б, според приетата програма за работа на депутатите, посочи БТА.

С финансовия договор Банката предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро, средствата от който постъпват в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Транспортна свързаност“, "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Заемът е част от кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България, в подкрепа на националното съфинансиране на проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на Европейския съюз (ЕС) при споделено управление през текущия програмен период, се посочва в доклада на бюджетната комисия. По тази кредитна линия през 2024 г. е сключен първи финансов договор за структурен програмен заем. С въпросния финансов договор е определен лимитът за финансиране по кредитната линия (до 1 млрд. евро), в рамките на който да бъдат сключвани финансови договори през програмния период 2021 – 2027 г., съобразно бюджетните нужди на страната, и е отпуснат първия структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро. Заемът е напълно усвоен, се подчертава в доклада на бюджетната комисия.

За предходните два програмни периода ЕИБ е отпуснала два такива заема, съответно за 2007–2013 г. за 447 млн. евро, и за 2014–2020 г., в размер на 500 млн. евро, със средствата от които е осигурено покриването на националното съфинансиране на 11 377 проекта в областта на транспорта, околната среда, регионалното развитие и иновациите и растежа.

В дневния ред на заседанието е и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

В парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражанин

    11 0 Отговор
    Мафията тегли пари за гласове за изборите , за МВР за да ги пази от народната любов !!

    Коментиран от #4, #5

    07:20 28.11.2025

  • 2 Лора

    4 0 Отговор
    Програмата за работа на депутатите предвижда заспиване на сините кресла.

    07:26 28.11.2025

  • 3 Обсъждане ?

    7 0 Отговор
    хайде , по - сериозно ! Грозни спектакли , нищо конструктивно и продуктивно ! Оставка !

    07:28 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "гражанин":

    А ти какво си въобразяваш - че ще бъде подарена Властта на Русофилските Партии ли?

    07:37 28.11.2025

  • 6 Сиреч, плащаме си въженцето,

    6 0 Отговор
    с което ще ни обесят- Някой попитал ни е дали искаме дигитализация? Къде е правото на избор? Че ще им плащаме и лихвите по заем. Невероятен цинизъм. Колко милиарда ще плаща като процент България по всички европейски фондове с въвеждане на еврото? Как можаха без референдум да ни набутат в най-трудният за еврозоната момент. Какво беше това бързане, какво беше това чудо да усвоиш няколко милиарда за "наши фирми". А негативните последици едва сега хората ги виждат. Вдигане на данъци и др. Много трудни години предстоят, включително за фирмите искащи евро.

    07:39 28.11.2025

  • 7 Мда

    2 0 Отговор
    Още за усвояване и този път май и фашистите от Пълна пародия и Продай България ще намажат
    Жална ни майка!
    Глишев Бимбалов и Никанор сатаните

    07:55 28.11.2025

  • 8 Депутатско Qфте

    0 0 Отговор
    А обсъждането на менюто и цените в столовата на НС, в коя комисия се осъществява?

    08:02 28.11.2025

