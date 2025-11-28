Парламентът ще обсъди ратифицирането на два международни договора, предвижда програмата за работа на депутатите

Народното събрание ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект "България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ Б, според приетата програма за работа на депутатите, посочи БТА.
С финансовия договор Банката предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро, средствата от който постъпват в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите "Транспортна свързаност“, "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.
Заемът е част от кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България, в подкрепа на националното съфинансиране на проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на Европейския съюз (ЕС) при споделено управление през текущия програмен период, се посочва в доклада на бюджетната комисия. По тази кредитна линия през 2024 г. е сключен първи финансов договор за структурен програмен заем. С въпросния финансов договор е определен лимитът за финансиране по кредитната линия (до 1 млрд. евро), в рамките на който да бъдат сключвани финансови договори през програмния период 2021 – 2027 г., съобразно бюджетните нужди на страната, и е отпуснат първия структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро. Заемът е напълно усвоен, се подчертава в доклада на бюджетната комисия.
За предходните два програмни периода ЕИБ е отпуснала два такива заема, съответно за 2007–2013 г. за 447 млн. евро, и за 2014–2020 г., в размер на 500 млн. евро, със средствата от които е осигурено покриването на националното съфинансиране на 11 377 проекта в областта на транспорта, околната среда, регионалното развитие и иновациите и растежа.
В дневния ред на заседанието е и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.
В парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражанин
Коментиран от #4, #5
07:20 28.11.2025
2 Лора
07:26 28.11.2025
3 Обсъждане ?
07:28 28.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
До коментар #1 от "гражанин":А ти какво си въобразяваш - че ще бъде подарена Властта на Русофилските Партии ли?
07:37 28.11.2025
6 Сиреч, плащаме си въженцето,
07:39 28.11.2025
7 Мда
Жална ни майка!
Глишев Бимбалов и Никанор сатаните
07:55 28.11.2025
8 Депутатско Qфте
08:02 28.11.2025