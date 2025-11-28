Росен Плевнелиев: Бойко Борисов е добър човек

"Радвам се, че Бойко Борисов, с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение - да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути."
Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия„Здравей, България” Росен Плевнелиев, президент на България (2012 - 2017) .
Той коментира решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.
Плевнелиев е наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта".
"Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките.
Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", подчерта той.
Три са важните моменти за догодина, смята президентът.
"На първо място е влизането на България в организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второ е планът за възстановяване, остават още 6 милиарда. И третото е доброто име на България", заяви той и добави: "Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни".
Плевнелиев заяви категорично, че Борисов е добър човек и увери, че той е по-малкото зло от Румен Радев с вдигнатия юмрук.
