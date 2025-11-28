Новини
Росен Плевнелиев: Бойко Борисов е добър човек

Росен Плевнелиев: Бойко Борисов е добър човек

28 Ноември, 2025

Три са важните моменти за догодина, припомни бившият държавен глава

Росен Плевнелиев: Бойко Борисов е добър човек - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

"Радвам се, че Бойко Борисов, с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение - да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути."

Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия„Здравей, България” Росен Плевнелиев, президент на България (2012 - 2017) .

Той коментира решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

Плевнелиев е наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта".

"Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките.

Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", подчерта той.

Три са важните моменти за догодина, смята президентът.

"На първо място е влизането на България в организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второ е планът за възстановяване, остават още 6 милиарда. И третото е доброто име на България", заяви той и добави: "Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни".

Плевнелиев заяви категорично, че Борисов е добър човек и увери, че той е по-малкото зло от Румен Радев с вдигнатия юмрук.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    44 2 Отговор
    Е как искаш после да не те обиждат бе, плювньо? Няма как!

    08:19 28.11.2025

  • 2 Ужас

    47 1 Отговор
    Такова роболепие към Борисов и Пеевски от бивш президент!!! Стана ми гнусно и ужасно противно!

    08:21 28.11.2025

  • 3 лоза

    35 1 Отговор
    Добър човек е,щом купува всичко на оная мадама в Еспанята.

    08:21 28.11.2025

  • 4 йахахахахх

    31 1 Отговор
    този кога го активираха?

    08:21 28.11.2025

  • 5 Добър

    34 1 Отговор
    е Господ , че го търпи , врачке граблива с хиляди грехове към България и българите ! И що изобщо се показваш ?

    08:21 28.11.2025

  • 6 Граф Сен Жермен

    28 2 Отговор
    Горкият......мъж, бит в главата от жена си! Но редовно бит, не инцидентно. Деси е постигнала трайни резултати в изключването на мозъчните му функции!

    Коментиран от #11

    08:22 28.11.2025

  • 7 Някой

    14 1 Отговор
    Борисов се прави на хрисим пред медиите, на същите може за половин минута да ги обиди на сексуален акт 3 пъти - това вече го има на запис от преди.
    Пред медиите добричък, зад този да се удари, че не ме слуша - от записа за ПКП.
    Да не говорим за неговият Ипон и как един шеф в Димитровград с още един застрелват конкурент с 5 куршума и се говори за отвличания.

    08:22 28.11.2025

  • 8 САНДОКАН

    21 1 Отговор
    А ти чЕХЛЮ , си ЧЕХЪЛ

    08:22 28.11.2025

  • 9 Зайо Байо

    19 1 Отговор
    Сигурно и Борислава Йовчева , носеща титлата Мис БИКИНИ , е казала същото , когато се е настанявала в къщата в Барселона !

    08:22 28.11.2025

  • 10 Трол

    8 2 Отговор
    Г-н Борисов е добър човек дори когато дърпа уши.

    08:23 28.11.2025

  • 11 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Граф Сен Жермен":

    Ще получи ТЕЛК.

    Коментиран от #26

    08:23 28.11.2025

  • 12 Бъдеще

    20 1 Отговор
    Абсолютното мекотело!

    08:23 28.11.2025

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    19 1 Отговор
    Дали и хората , които бяха наречени от Бойко , че са ТУЛУПИ и че им го набиват с 200 , биха казали , че ББ е ДОБЪР човек ?

    08:24 28.11.2025

  • 14 в кратце

    10 1 Отговор
    "Триъгълника на мъстта".

    08:24 28.11.2025

  • 15 Розово

    15 1 Отговор
    Присъедини се към онези мазните двама и направете тройка.

    08:24 28.11.2025

  • 16 Мижитурка

    16 1 Отговор
    Чехльо ли си, магаре ли си, абе голям боклук си. Нищо мъжко няма в теб, нямаш ли поне малко чест и достойнства, да та у боклука.

    08:24 28.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тоя жалък човечец

    15 1 Отговор
    Защо изобщо го допускате да говори?

    08:25 28.11.2025

  • 19 Росен банов

    13 1 Отговор
    А аз съм добра гурва

    08:25 28.11.2025

  • 20 Морски

    14 1 Отговор
    Тоя е срам и позор за България.Надявам се никога повече да имаме президент като тоя глист

    08:27 28.11.2025

  • 21 Хаха

    9 1 Отговор
    Този Чехьо Деса синоптичката не го ли затвори в мазето вече?
    Стига я е излагал

    08:28 28.11.2025

  • 22 Проф Вучков... обективно

    9 1 Отговор
    За ЧЕХЛЮ СИНОПТИЧКИН ....
    Понякога като гледам някой човек, в случая тоя бивш нещастен преЦедент и си задавам въпроса, той идиот ли е роден....или е ходил на допълнителни курсове?

    08:29 28.11.2025

  • 23 Нещастници

    10 1 Отговор
    питайте В Танов и М Бирата..........и жена му кой какъв е

    08:29 28.11.2025

  • 24 Сзо

    9 1 Отговор
    Добър човек не спи с пистолет на нощното шкафче до него.

    Коментиран от #31

    08:30 28.11.2025

  • 25 Майк Алън Патън

    5 1 Отговор
    Росен ли , за когото Борисов каза - и МАГАРЕ да сложа , ще го изберат ???

    08:32 28.11.2025

  • 26 Граф Сен Жермен

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Хахаха....... викаш, Деси не играе празни ходове!

    08:32 28.11.2025

  • 27 1488

    3 1 Отговор
    а 🐷 е светец

    08:32 28.11.2025

  • 28 123456

    2 1 Отговор
    Роско плюнката!

    08:33 28.11.2025

  • 29 На БАБА фърчилото

    4 1 Отговор
    Горкият Росен - превърнал се е в КАРИКАТУРА на самия себе си ! Жалък , смешен , пристрастен , тиквен , мекотело !

    08:33 28.11.2025

  • 30 незнам плевня

    3 1 Отговор
    но мисля,че нито е добър,нито е човек.

    08:35 28.11.2025

  • 31 Трол

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сзо":

    Нали не го използва, какво толкова е станало?

    08:35 28.11.2025

  • 32 Омайваща простотия

    2 1 Отговор
    Този сопол пълзи по нервите на хората.

    08:36 28.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 УРА и НАПРЕД

    0 0 Отговор
    Коя е точната дума за този клет човечец - плаз.модий , плу.жек , меко.тело , безгръ.бначно ?
    И дали не обиждаме плазм.одиите , плуж.еците , мекот.елите , като ги сравняваме с Росен ?

    08:38 28.11.2025

  • 35 тата

    0 0 Отговор
    Според мен и Пеевски е добър човек, Плевнелиев също. Аз лоши хора не познавам.

    08:39 28.11.2025

  • 36 Луд

    0 0 Отговор
    Видяхте ли как мазно ,Нагло лъже.Ето така изглеждат професионалните ,,МОШЕНИЦИ,,Този може от магарето гении да направи и от почтеният Руски шпионин .Няма разлика от него и бандитите на Вероника Димитрова която разобличава.Срам ме хваща за гърлото че този ми е бил президент.

    08:40 28.11.2025

