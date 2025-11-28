Божидар Божанов: Не е време за празнуване, оставаме в протестна готовност

"Не е време за празнуване, а оттеглянето на Бюджет 2026 е тактическа победа на гражданите срещу войната на Делян Пеевски. Трябва всички да бъдем в протестна готовност". Това заяви пред "Тази сутрин" по bTV съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов.
Той обясни, че успехът на протеста е налице - бюджетът за 2026 г. е изтеглен в резултат на реакцията на гражданите. Единствените, които правиха бюджета е ДПС-Ново начало и те най-силно го бранеха, коментира Божанов, цитиран от news.bg.
Според него хората трябва да следят и да бъдат в протестна готовност затова дали ще има промяна в СУПТО, както и във вдигането на данъците и осигуровките. "10% ръст на заплатите ми се виждат много. Увеличение на заплатите с инфлацията е напълно приемливо", посочи Божидар Божанов.
Той запита какво социално има в Бюджет 2026? Увеличението на майчинските за втората година не е толкова значително и минималната работна заплата са единствените социални мерки в бюджета за следващата година, добави Божанов по темата с червените линии на БСП.
Той смята, че има боричкания в мнозинството между Пеевски и БСП за бюджета. Когато не се чуват аргументи и че държавата отива към пропастта, тогава улицата ще го каже максимално силно и ясно, предупреди Божанов.
Той определи като козметична промяната смята на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с Рая Назарян.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пастирката
08:47 28.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
08:48 28.11.2025
3 жктрдр
08:50 28.11.2025
4 честен ционист
08:54 28.11.2025
5 Роден в НРБ
Коментиран от #14
08:54 28.11.2025
6 Мда
Срещу Пеевски, бюджета и иска прегръдка с Вожда Винету?
Английското посолство доста е активирало мършата у нас!
Коментиран от #8
08:56 28.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Капитан Крийч
До коментар #6 от "Мда":Народът протестира, подлогите на герб ппдб яхнаха протеста. Бойко пак играе тандем с тях. Трупат точки, за да подкрепят на балотаж на президентските избори кандидата на Бойко.
Коментиран от #11
09:00 28.11.2025
9 ятак
09:01 28.11.2025
10 Промяна Х
09:03 28.11.2025
11 Мда
До коментар #8 от "Капитан Крийч":Точно пак организираха маркетингово събитие и младите дето са прочели бюджета и искат да живеят в България бяха пак употребени!
Днес защо не протестират срещу правителството?
Къде са младите ???
Коментиран от #13
09:06 28.11.2025
12 Бойко от Банкя
09:11 28.11.2025
13 Тая сутрин има нов протест
До коментар #11 от "Мда":--протестът на джиповете. Може да е обявен като мирен протест на плевенското гражданство
09:11 28.11.2025
14 Сър Пичук
До коментар #5 от "Роден в НРБ":Тези са от новата европейска формация на,, Не къпаните’’ с лозунг пестете водата че няма газ!
09:15 28.11.2025
15 На когото
09:30 28.11.2025
16 муцунка
09:40 28.11.2025