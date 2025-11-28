Новини
България »
Божидар Божанов: Не е време за празнуване, оставаме в протестна готовност

Божидар Божанов: Не е време за празнуване, оставаме в протестна готовност

28 Ноември, 2025 08:41 809 16

  • божидар божанов-
  • да българия-
  • бюджет-
  • протест

Има боричкания в мнозинството между Пеевски и БСП за бюджета

Божидар Божанов: Не е време за празнуване, оставаме в протестна готовност - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Не е време за празнуване, а оттеглянето на Бюджет 2026 е тактическа победа на гражданите срещу войната на Делян Пеевски. Трябва всички да бъдем в протестна готовност". Това заяви пред "Тази сутрин" по bTV съпредседателят на Да, България и народен представител от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Той обясни, че успехът на протеста е налице - бюджетът за 2026 г. е изтеглен в резултат на реакцията на гражданите. Единствените, които правиха бюджета е ДПС-Ново начало и те най-силно го бранеха, коментира Божанов, цитиран от news.bg.

Според него хората трябва да следят и да бъдат в протестна готовност затова дали ще има промяна в СУПТО, както и във вдигането на данъците и осигуровките. "10% ръст на заплатите ми се виждат много. Увеличение на заплатите с инфлацията е напълно приемливо", посочи Божидар Божанов.

Той запита какво социално има в Бюджет 2026? Увеличението на майчинските за втората година не е толкова значително и минималната работна заплата са единствените социални мерки в бюджета за следващата година, добави Божанов по темата с червените линии на БСП.

Той смята, че има боричкания в мнозинството между Пеевски и БСП за бюджета. Когато не се чуват аргументи и че държавата отива към пропастта, тогава улицата ще го каже максимално силно и ясно, предупреди Божанов.

Той определи като козметична промяната смята на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с Рая Назарян.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пастирката

    4 2 Отговор
    бою циганина е добър чиляк, баууу

    08:47 28.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор
    НА ПИ КА ли се онзи в Мерцедеса🤔❓

    08:48 28.11.2025

  • 3 жктрдр

    10 2 Отговор
    Тоя ПП и ДБ педофили негодник само за прическа трябва да му дадат по 10 г обществено полезен труд и 100 тояги на голо. Такава мъка е да го гледа и слуша човек с Мирчо селяндурина, дето си пишат СМС с крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя. От къде ги намират такива дупки режисьорите е загадка, мИрси.

    08:50 28.11.2025

  • 4 честен ционист

    5 0 Отговор
    Протестите умряха за един ден. Бай Дочно спря грантовете.

    08:54 28.11.2025

  • 5 Роден в НРБ

    5 2 Отговор
    Ходи се изкъпи, че с тази мазна коса ме е гнус да те гледам

    Коментиран от #14

    08:54 28.11.2025

  • 6 Мда

    4 2 Отговор
    Соросоидната сган срещу какво протестира?
    Срещу Пеевски, бюджета и иска прегръдка с Вожда Винету?
    Английското посолство доста е активирало мършата у нас!

    Коментиран от #8

    08:56 28.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Капитан Крийч

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мда":

    Народът протестира, подлогите на герб ппдб яхнаха протеста. Бойко пак играе тандем с тях. Трупат точки, за да подкрепят на балотаж на президентските избори кандидата на Бойко.

    Коментиран от #11

    09:00 28.11.2025

  • 9 ятак

    4 0 Отговор
    излизайте в нелегалност и започнете въоръжена борба за властта! партизански отряди, взривове, убийства, кат баба и дядо, а!?

    09:01 28.11.2025

  • 10 Промяна Х

    6 1 Отговор
    Тоя шарлатанин рано рано е излязъл да лъже по услужливите телевизии МАФИЯ СТЕ НАЧЕЛО С БОЖКОВ СЪБРАХТЕ ЛИ ПАРИ ЗА БЕДНЯКЪТ БЛАГО Е ТО БИВА ЛЪЖИ НО ТОВА Е ЦИНИЗЪМ БЛАГО ТЪНЕ В МИЛИОНИ ШАРЛАТАНИЯ СТЕ

    09:03 28.11.2025

  • 11 Мда

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Капитан Крийч":

    Точно пак организираха маркетингово събитие и младите дето са прочели бюджета и искат да живеят в България бяха пак употребени!
    Днес защо не протестират срещу правителството?
    Къде са младите ???

    Коментиран от #13

    09:06 28.11.2025

  • 12 Бойко от Банкя

    1 0 Отговор
    Да козметична е смяната едната ходи на козметика!

    09:11 28.11.2025

  • 13 Тая сутрин има нов протест

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мда":

    --протестът на джиповете. Може да е обявен като мирен протест на плевенското гражданство

    09:11 28.11.2025

  • 14 Сър Пичук

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роден в НРБ":

    Тези са от новата европейска формация на,, Не къпаните’’ с лозунг пестете водата че няма газ!

    09:15 28.11.2025

  • 15 На когото

    2 0 Отговор
    му е до празнуване в това катастрофално положение , не е човек , а за българин да не говорим .

    09:30 28.11.2025

  • 16 муцунка

    0 0 Отговор
    След като не ви е време за празнуване,просто играйте хоро.И те така.

    09:40 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове