Николай Василев: В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5 %

28 Ноември, 2025 09:41 822 17

Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против, коментира бившият министър на икономиката казуса с "Лукойл"

Николай Василев: В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5 % - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Юридически Бюджет 2026 не е изтеглен, той е на пауза за преразглеждане. Продължават разговорите и закъсняваме с графика. Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката Николай Василев, цитиран от novini.bg.

"В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5, а финишираме с 8%."

"Да се престане с бюджетите с дефицит, а да се върнем към бюджетите с излишъци", призова той.

"Парите ни се изливат "в пустинята", харчат се несъобразно."

Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката, както и техните идеи - да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък "дивидент".

И се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор.

Според него нищо не пречи политиците да излязат и още днес да съкратят 10 000 души от държавната администрация.

Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против."

И показа на празен бял лист всички "успешни" държавни дружества, дадени на концесия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Държавата е фалирала от четири години война а трябва да плаща и репарации.

    09:47 28.11.2025

  • 2 май си е 8 процента

    11 0 Отговор
    ама тихо никой да не разбере . много стачки и протести .

    Коментиран от #7

    09:48 28.11.2025

  • 3 лъжат

    15 1 Отговор
    Магнитски мутренските паразити само гледат да крадат

    09:49 28.11.2025

  • 4 при Ставри

    7 0 Отговор
    не се хили а заминавай към централия

    09:50 28.11.2025

  • 5 фхбедц

    9 0 Отговор
    Такъв хубав затворник ще стане от този мазния палячо дето продаде ЕРП та и каквото можаха прибраха. Така ще му отива едно затворническо кепе и кирка да чука камъни. Даде 25 хиляди лева на онези пари за ремонт на къщичката на баба яга този негодник и 10 хиляди за лого. Сега го пуснаха по телевизиите да маже и да "пести". Защо не си в затвора юпи??? С Миленчо дето 1 милиард загуба направи от дълга на България. Мошеници. Едни и същи бандити ни ги пускат да ни облъчват. Величие ще ви гони мафиоти.

    09:52 28.11.2025

  • 6 пенсионер

    8 1 Отговор
    и теб те знаем николаичо нали с дядо симо управихте БЪЛГАРИЯ за 800 дни така че по полека да не се спънеш

    09:58 28.11.2025

  • 7 Чистачка в Мин.Фин.

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "май си е 8 процента":

    13.8 процента са, имах достъп до неща, които не знаете, докато почиствах стаята на Нушето

    10:02 28.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    Съгласен съм, че парите ни изтичат в пустинята. Раздават се на пециите-паразити и на други търтеи. При това, те излизат на протест, против това, че им се дават кинти, които не заслужават. Пенсии по 24лв. месечно, както при Живков. Или 5 долара като при Жан Виденов.

    10:08 28.11.2025

  • 9 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Държавата е в блатото откакто на политическата сцена се появи българоубиеца и най голям престъпник в новата история на България Винету,а на всичко отгоре вече си има и ортак в от животински произход,още по долен,мръсен и некадърен,но за това е виновен Ганьо простака,който седи и гледа като дебил как го ограбват ежеминутно !!!!!!!! Това Юпи да не лъже че дефицита е 5 процента,най малко 15 %

    10:15 28.11.2025

  • 10 Дайте му

    5 0 Отговор
    На тоя нещо държавно ,да го о продаде на някой измамник за 1 лев ,като баща му Банго Иван той само това може

    10:16 28.11.2025

  • 11 Администрация

    4 0 Отговор
    Да намалят служителите по администрациите, че бизнеса се задушава. Плащат се луди пари за полиция и администрация, а когато имаш нужда от нещо са безполезни.

    10:16 28.11.2025

  • 12 Чочо

    1 0 Отговор
    Геният Теменужка да го обясни!

    10:19 28.11.2025

  • 13 мечо

    1 1 Отговор
    буджета си е много добре беше заложено да се овеличат заплатите на хората да живееме добре да располагаме сега няма да има овеличение заради пепедебе

    10:23 28.11.2025

  • 14 Този е

    2 0 Отговор
    Г-н Концесия

    10:24 28.11.2025

  • 15 Дориана

    1 0 Отговор
    Да, точно така, Борисов, Теменужка Петкова, Пеевски и предателските патерици ИТН и БСП ОЛ лъжат цяла България и ЕС.

    10:29 28.11.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    И тоя е за Народен съд 2!

    10:30 28.11.2025

  • 17 МдааАА

    0 0 Отговор
    Малкия Мук е многооо компетентен. Като знам какви поразии направи.... Булгартабак, БТК и още и още златни кокошки за жълти стотинки. Днешните са същите като него. Лукойл, Тото...

    10:34 28.11.2025

