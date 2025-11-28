Николай Василев: В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5 %

Юридически Бюджет 2026 не е изтеглен, той е на пауза за преразглеждане. Продължават разговорите и закъсняваме с графика. Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката Николай Василев, цитиран от novini.bg.

"В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5, а финишираме с 8%."

"Да се престане с бюджетите с дефицит, а да се върнем към бюджетите с излишъци", призова той.

"Парите ни се изливат "в пустинята", харчат се несъобразно."

Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката, както и техните идеи - да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък "дивидент".

И се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор.

Според него нищо не пречи политиците да излязат и още днес да съкратят 10 000 души от държавната администрация.

Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против."

И показа на празен бял лист всички "успешни" държавни дружества, дадени на концесия.