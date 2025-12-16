Новини
Николай Василев: Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи

16 Декември, 2025 19:33 633 22

  николай василев
  партии
  реформи

"Смятам, че ние се нуждаем от бюджетен обрат, който да ни върне на релсите, където бяхме през предишните 25 години", допълни бившият министър на икономиката

Николай Василев: Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първият и вторият бюджет не бяха приети по няколко причини: огромни дефицити, които официално са 3, а реално са по към 8 и в двата бюджета. Огромно харчене, което наближава по към 50% от БВП при законово ограничение в Закона за публичните финанси от 40%, както беше през целия преход. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.

По думите му удължителният бюджет, който мина на първо четене в ресорната комисия, е като "слагане на резервна гума" и е временно решение. "Смятам, че ние се нуждаем от бюджетен обрат, който да ни върне на релсите, където бяхме през предишните 25 години", допълни той.

"За мен по-правилна бюджетна политика от по-реформаторско правителство, която да прилича на бюджетите между 1997 и 2020 година горе-долу, би била следната: държавата да харчи под 40% от БВП и да има бюджетен излишък, и да стартира много реформи, каквито не е стартирала вече не знам от кое десетилетие", коментира бившият вицепремиер.

Според Николай Василев положителното в удължителния бюджет е, че ще се харчи по-малко. "С удължителния бюджет ще повторим 2025 година, която беше щедра и прахосническа. Тоест държавата със стотина милиарда лева на година няма да умре от глад. Преди 5 години беше 42 милиарда лева, а сега е над 100", каза той.

"Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи. Има малко такива и когато някои от тях бяха в някаква конфигурация на власт в последните години, дори не започнаха и не планираха нещо. Те просто говорят, когато са в опозиция и не свършват нищо, когато са на власт. За мен тази тенденция започна от първото служебно правителство на сегашния президент в пролетта на 2021 година, когато единствените съществителни и глаголи, които политическата класа владее, са само раздаването на повече пари от държавния бюджет", подчерта Василев.


