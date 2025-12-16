Николай Василев: Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи

Първият и вторият бюджет не бяха приети по няколко причини: огромни дефицити, които официално са 3, а реално са по към 8 и в двата бюджета. Огромно харчене, което наближава по към 50% от БВП при законово ограничение в Закона за публичните финанси от 40%, както беше през целия преход. Това каза бившият вицепремиер и министър на икономиката, на транспорта и на държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът" на Радио ФОКУС.
По думите му удължителният бюджет, който мина на първо четене в ресорната комисия, е като "слагане на резервна гума" и е временно решение. "Смятам, че ние се нуждаем от бюджетен обрат, който да ни върне на релсите, където бяхме през предишните 25 години", допълни той.
"За мен по-правилна бюджетна политика от по-реформаторско правителство, която да прилича на бюджетите между 1997 и 2020 година горе-долу, би била следната: държавата да харчи под 40% от БВП и да има бюджетен излишък, и да стартира много реформи, каквито не е стартирала вече не знам от кое десетилетие", коментира бившият вицепремиер.
Според Николай Василев положителното в удължителния бюджет е, че ще се харчи по-малко. "С удължителния бюджет ще повторим 2025 година, която беше щедра и прахосническа. Тоест държавата със стотина милиарда лева на година няма да умре от глад. Преди 5 години беше 42 милиарда лева, а сега е над 100", каза той.
"Не чувам нито една партия да говори за някакви реформи. Има малко такива и когато някои от тях бяха в някаква конфигурация на власт в последните години, дори не започнаха и не планираха нещо. Те просто говорят, когато са в опозиция и не свършват нищо, когато са на власт. За мен тази тенденция започна от първото служебно правителство на сегашния президент в пролетта на 2021 година, когато единствените съществителни и глаголи, които политическата класа владее, са само раздаването на повече пари от държавния бюджет", подчерта Василев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
19:37 16.12.2025
3 Икономика , технологии , работни места.
19:37 16.12.2025
4 ДрайвингПлежър
19:40 16.12.2025
5 Всички са популисти
19:40 16.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Оня с очилцата
19:42 16.12.2025
8 зрител
19:42 16.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кви реформи бре пуяк
19:43 16.12.2025
11 Да да да
Коментиран от #18
19:45 16.12.2025
12 Стига
19:48 16.12.2025
13 пак този
19:49 16.12.2025
14 Стига
19:52 16.12.2025
15 Я у лево бре
19:52 16.12.2025
16 Дон Хуан
19:53 16.12.2025
17 Уши,нос,гърло
19:54 16.12.2025
18 Концесията
До коментар #11 от "Да да да":Е голяма далавера за властниците! Определят една цена и си я контролират! Гарантиран приход и гарантирани заплати и бонуси
19:57 16.12.2025
19 Я у лево бре
19:58 16.12.2025
20 Стършели
20:08 16.12.2025
21 хихи
Така беше в Италия някъде между 1980-1990година, Мафия, Инфлация, смяна на правителства
не в париите и реформите... В Мафията е
Италия има своите взривени прокурори Фалконе и Борселино Ние не....
В Бългия ги чакаме, но като се има в предвид че в Италия държавата си има Мафия, а В България Мафията си има държава, нама да ги дочакаме....
Василев можеш, бягай към Виетнам! За България всичко е загубено....
20:10 16.12.2025
22 Кой го пуска
20:13 16.12.2025