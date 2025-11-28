Асен Василев: В момента правилното е да се изтегли проектобюджетът, да се внесе нова макрорамка

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът трябва да бъде изтеглен, съобщават от dariknews.bg.
"Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли, в 10 часа се събират, не знам какво ще измислят, единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат Тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента", каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.
"Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него всичко това трябва да бъде преработено, за да може да се направят промените, които гражданите и бизнесът искат. "Ако това не се случи - със сигурност ще има нови протести", заяви Василев.
"Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът. Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието", запита Ивайло Мирчев.
Те бяха запитани откъде предлагат да дойдат парите за пенсии. "Трябва да ги приложи финансовият министър, ако е финансов наистина. Ако не може да се справи с тази работа - нека да освободи поста и да дойде друг финансов министър", каза Василев.
1 Това Измирлиев преди век
Депутат! Депутат!
То е чудо занаят! –
Спиш и дремеш си рахат,
а омръзне ли ти, брат,
станеш – взимаш важна поза,
понапсуваш този-онзи
и си дремнеш пак благат,
верен на дълга си свят…
Депутат! Депутат!
Мил и сладък занаят –
чест, пари, имунитет,
в трена – без пари билет,
а на всичко туй отгоре,
щом от скука се умориш,
хайде, братко, във Париж
на държавен гръб вървиш…
Депутат! Депутат!
Щом закъсаш, мили брат,
сам приготвиш си проект
с някой подпис за ефект,
а след тоя жест велик
гюндулукът ти за миг
ето го увеличен
с двеста левчета на ден!
Депутат! Депутат!
Туй е божа благодат!
Без усилия и мъка
сам нареждаш си айлъка!
Не ти трябват мини златни,
нито сделки неприятни –
цялата хазна пред теб
чака като топъл хлеб!
Коментиран от #48
10:45 28.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дориана
Коментиран от #30
10:48 28.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Правилното е
Коментиран от #32
10:49 28.11.2025
6 Усмихнат
Коментиран от #10
10:49 28.11.2025
7 АхАхАааах...
10:50 28.11.2025
8 Особености на Българският Лов и
В България когато някой ти каже че "няма проблем" без значение каква е темата която се обсъжда или въпросът който се обсъжда да знаете че "има проблем"?
Първото което Българинът прави когато възникне проблем е да отрече че съществува такъв.
Чуете ли някъде да Ви говорят, "няма проблем", внимание проблем?
В този ред на мисли, 😁 наистина няма проблем, вервайте ми.
10:51 28.11.2025
9 Производителте
10:51 28.11.2025
10 Той си
До коментар #6 от "Усмихнат":е направо за затвора ! Див селяндур , нагълтал се с няколко купешки приказки , лъже и маже , че пушек се вдига ! На времето ДПС са били доста несигурни и Ментата им се е виждал "учен" с мазнотиите си и ласкателството ! А е просто само един безродник и вредител , и за тях !
Коментиран от #15
10:55 28.11.2025
11 жколао
Коментиран от #34
10:55 28.11.2025
12 таксиджия 🚖
Костадин качи видео в ютюб и обясни, че заради неговите привърженици се събрали 20 000 на площада 😄 И че неговите протести събирали дори повече, но лошоте медии не ги отразявали 🤭
10:55 28.11.2025
13 Ура,,Ура
10:57 28.11.2025
14 Благой от СОФстрой
10:59 28.11.2025
15 Усмихнат
До коментар #10 от "Той си":Аз не знам тия хора как живеят, след като ги е страх да излезнат спокойно на улицата и знаят, че огромната част от обществото ги мрази.
11:01 28.11.2025
16 Като в САЩ трябва
11:02 28.11.2025
17 Данчоуъ Ментата
11:03 28.11.2025
18 ЧОЧО
11:08 28.11.2025
19 Нула % за НАТО
11:08 28.11.2025
20 Бюджет за милиарди
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #39, #43
11:10 28.11.2025
21 Не може да се
11:13 28.11.2025
22 Георги
11:15 28.11.2025
23 Не защитавам ПП
11:17 28.11.2025
24 След Нова Година
11:18 28.11.2025
25 Заводи за барути и мобилизация само
11:20 28.11.2025
26 непокорена за съдбата на БГ
11:21 28.11.2025
27 Гледай как напада
Коментиран от #41
11:22 28.11.2025
28 НАТО и атлантиците са проблема
11:27 28.11.2025
29 Промяна Х
11:28 28.11.2025
30 Промяна
До коментар #3 от "Дориана":А ТИ ПЛАТЕНОТО ИЗОБЩО ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ МАФИЯТА ТЕРОРИЗИРАТ ДЪРЖАВАТА
11:29 28.11.2025
31 как от къде
Коментиран от #38
11:30 28.11.2025
32 Промяна
До коментар #5 от "Правилното е":МАФИОТИ СА ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕПЪТ САБОТАЖНИЦИ ПЛАТЕНИ СА ТИ ЗАЩО ИСКАШ ДА ИМА ХАОС ТУК
11:30 28.11.2025
33 Бюджета не е изтеглен
Коментиран от #37, #40, #56
11:31 28.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анджо
11:33 28.11.2025
36 гфгб
11:34 28.11.2025
37 Промяна
До коментар #33 от "Бюджета не е изтеглен":БРЕЙ ТУК МНОГО БЮДЖЕТАРИ РАЗБИРАЧИ ЛЪЖАТ ТА СЕ НОСЯТ КЛЕВЕТЯТ ОБИЖДАТ НАРИЧАТ ЗАПЛАШВАТ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧИ
11:34 28.11.2025
38 Промяна
До коментар #31 от "как от къде":ЧОВЕК ЗАЩО ВЕДНАГА ДА НЕ ЗАПОЧНЕШ ДА РАЗДАВАШ ОГРОМНИ ПЕНСИИ ВЕДНАГА ЧОВЕЧЕ ВЪРВИ РАЗДАВАЙ
11:36 28.11.2025
39 Промяна
До коментар #20 от "Бюджет за милиарди":И ПАР.АМЕНТА ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ЛЕЖАЧИ ЛЪЖАТ МАЛОУМНИЦИТЕ И САМО СИ РАЗХОЖДАТ СКЪПИТЕ КОСТЮМИ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ
11:38 28.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анджо
До коментар #27 от "Гледай как напада":Василев преди да се качи на власт каза ,че в България има пари, защо изтегли 18 милярда. Бъдете по обективни и не го защитавайте тоя шарлатанин.
11:38 28.11.2025
42 Марш и чиба кучета
11:39 28.11.2025
43 Правилно
До коментар #20 от "Бюджет за милиарди":Мислене.Това е работа на правителството,не на финансовият министър.Тоя бюджет заприлича на:И вълка сит,и агнето цяло.
11:40 28.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Анонимен
11:43 28.11.2025
46 Само с ББР-ту
11:46 28.11.2025
47 Ти да видиш
11:46 28.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 За какво ви е бюджет
11:49 28.11.2025
50 Нито стотинка
11:51 28.11.2025
51 9ти септември
11:52 28.11.2025
52 Жалка жълтопаветна измет
11:54 28.11.2025
53 5% за НАТО плюс
11:54 28.11.2025
54 Над 380 000 псевдокултурника
11:56 28.11.2025
55 За ВСС един милиард
11:58 28.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 400 ЛЕВА КОЛЕДНИ
ЩОМ ЗА МИЛИЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ,ЗНАЧИ И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ МОЖЕ!
12:10 28.11.2025