Асен Василев: В момента правилното е да се изтегли проектобюджетът, да се внесе нова макрорамка

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът трябва да бъде изтеглен, съобщават от dariknews.bg.

"Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли, в 10 часа се събират, не знам какво ще измислят, единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат Тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента", каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

"Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него всичко това трябва да бъде преработено, за да може да се направят промените, които гражданите и бизнесът искат. "Ако това не се случи - със сигурност ще има нови протести", заяви Василев.

"Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът. Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието", запита Ивайло Мирчев.

Те бяха запитани откъде предлагат да дойдат парите за пенсии. "Трябва да ги приложи финансовият министър, ако е финансов наистина. Ако не може да се справи с тази работа - нека да освободи поста и да дойде друг финансов министър", каза Василев.