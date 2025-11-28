Новини
Асен Василев: В момента правилното е да се изтегли проектобюджетът, да се внесе нова макрорамка

28 Ноември, 2025 10:42 1 181 57

"Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани", коментира лидерът на ПП

Асен Василев: В момента правилното е да се изтегли проектобюджетът, да се внесе нова макрорамка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Представители на ПП-ДБ коментираха пред журналисти, че проектобюджетът трябва да бъде изтеглен, съобщават от dariknews.bg.

"Вносителят на законопроекта трябва да го оттегли, в 10 часа се събират, не знам какво ще измислят, единственият начин е да го изтеглят, да се мине по законовата процедура, да свикат Тристранката, да обсъдят и да го внесат за първо четене в парламента", каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

"Виждали сме, че бюджет може да бъде приет за 4 седмици, ако се изтегли днес, другата седмица ще влезе за разглеждане. Може да бъде приет и преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова Година, няма проблем, както работят и българските граждани. В момента правилното е да се изтегли бюджетът, да се внесе нова макрорамка", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него всичко това трябва да бъде преработено, за да може да се направят промените, които гражданите и бизнесът искат. "Ако това не се случи - със сигурност ще има нови протести", заяви Василев.

"Дали наистина ще бъде изтеглен бюджетът. Сега ще видим днес каква ще бъде следващата стъпка, трябва да се спази обещанието", запита Ивайло Мирчев.

Те бяха запитани откъде предлагат да дойдат парите за пенсии. "Трябва да ги приложи финансовият министър, ако е финансов наистина. Ако не може да се справи с тази работа - нека да освободи поста и да дойде друг финансов министър", каза Василев.


  • 1 Това Измирлиев преди век

    13 9 Отговор
    ДЕПУТАТ

    Депутат! Депутат!
    То е чудо занаят! –
    Спиш и дремеш си рахат,
    а омръзне ли ти, брат,
    станеш – взимаш важна поза,
    понапсуваш този-онзи
    и си дремнеш пак благат,
    верен на дълга си свят…
    Депутат! Депутат!
    Мил и сладък занаят –
    чест, пари, имунитет,
    в трена – без пари билет,
    а на всичко туй отгоре,
    щом от скука се умориш,
    хайде, братко, във Париж
    на държавен гръб вървиш…
    Депутат! Депутат!
    Щом закъсаш, мили брат,
    сам приготвиш си проект
    с някой подпис за ефект,
    а след тоя жест велик
    гюндулукът ти за миг
    ето го увеличен
    с двеста левчета на ден!
    Депутат! Депутат!
    Туй е божа благодат!
    Без усилия и мъка
    сам нареждаш си айлъка!
    Не ти трябват мини златни,
    нито сделки неприятни –
    цялата хазна пред теб
    чака като топъл хлеб!

    Коментиран от #48

    10:45 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дориана

    20 7 Отговор
    Точно така ! Бюджета трябва да бъде изтеглен и преработен отново, а не Борисов да пада по очи на Земята пред Пеевски. Точно Пеевски раздели народа чрез този бюджет и отново в неговия просташки агресивен стил вини другите.

    Коментиран от #30

    10:48 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Правилното е

    11 10 Отговор
    Да се продължат протестите до бутане на тези мафиоти,ама вие сте си предатели и пак иЗмамохте хората

    Коментиран от #32

    10:49 28.11.2025

  • 6 Усмихнат

    15 5 Отговор
    Хихихи. Данчо ментата газ подпиква след протестите. За дълго време ще забрави да се занимава със Сорос.

    Коментиран от #10

    10:49 28.11.2025

  • 7 АхАхАааах...

    11 6 Отговор
    А така, оставете и пенсионерите без пенсии,,,Не ви ли е срам бе??? Ама що ли питам...То едно дърво да питам, ще ми отговори! Не се накрадохте, не се наядохте!!!

    10:50 28.11.2025

  • 8 Особености на Българският Лов и

    8 1 Отговор
    Риболов?😁🤔😁

    В България когато някой ти каже че "няма проблем" без значение каква е темата която се обсъжда или въпросът който се обсъжда да знаете че "има проблем"?
    Първото което Българинът прави когато възникне проблем е да отрече че съществува такъв.

    Чуете ли някъде да Ви говорят, "няма проблем", внимание проблем?

    В този ред на мисли, 😁 наистина няма проблем, вервайте ми.

    10:51 28.11.2025

  • 9 Производителте

    10 3 Отговор
    на всевъзможни мушенгии , грозни далавери и какви ли не трикове за да грабят , този престъпен колектив , отново ще се разсмърдят с глупотевини и селски хитрини на престъпници ! Оставка !

    10:51 28.11.2025

  • 10 Той си

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "Усмихнат":

    е направо за затвора ! Див селяндур , нагълтал се с няколко купешки приказки , лъже и маже , че пушек се вдига ! На времето ДПС са били доста несигурни и Ментата им се е виждал "учен" с мазнотиите си и ласкателството ! А е просто само един безродник и вредител , и за тях !

    Коментиран от #15

    10:55 28.11.2025

  • 11 жколао

    9 3 Отговор
    Да чакаш бандита да спре да те граби и лъже си е чиста загуба на време. От 2009 г до днес ГЕРБ разбойниците яздят българите, грабят и рушат, и сега някои очаква нещо различно да се случи със същите артисти??? Вие в ред ли сте с главите??? Значи лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, няма повече да си пълни чекмеджето с евро и злато ограбени от обществените поръчки??? Верно ли бре??? 55 милиона лева в чували от Хемус дето ги ограбиха и е неизвестен извършител, ще спрат да го правят??? Няма повече да грабят милиони и милиарди??? Ще спрат да теглят милиарди евро нови дългове??? Верно ли някои така си мисли??? Стоите си в къщи и чакате те сами да се хванат??? Слава на Господ Иисус Христос, всеки вижда с очите си какво става. Да правиш едно и също и да чакаш друг резултат е глупост.

    Коментиран от #34

    10:55 28.11.2025

  • 12 таксиджия 🚖

    6 5 Отговор
    Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲 много завижда на Асен, че постигна такъв успех със протеста, който предвождаше.

    Костадин качи видео в ютюб и обясни, че заради неговите привърженици се събрали 20 000 на площада 😄 И че неговите протести събирали дори повече, но лошоте медии не ги отразявали 🤭

    10:55 28.11.2025

  • 13 Ура,,Ура

    9 4 Отговор
    На шишкавия хич не му е кеф, че тулупа отменя бюджета. Нищо чудно това да е повод за проблем между тях двамата. Което е за голяма радост. Но ако тулупа се ослуша и се направи на луд, това пак ще изкара хората на площада и тогава вече не се знае какво ще се случи.

    10:57 28.11.2025

  • 14 Благой от СОФстрой

    7 1 Отговор
    Това съселоOбразното "дърво без корен", обратно на село!

    10:59 28.11.2025

  • 15 Усмихнат

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Той си":

    Аз не знам тия хора как живеят, след като ги е страх да излезнат спокойно на улицата и знаят, че огромната част от обществото ги мрази.

    11:01 28.11.2025

  • 16 Като в САЩ трябва

    9 2 Отговор
    Без бюджет да се спрат всякакви бюджетни плащания. Никакви такива по старият бюджет.

    11:02 28.11.2025

  • 17 Данчоуъ Ментата

    9 3 Отговор
    Го е правил. Не е изтеглен. Лъготят.

    11:03 28.11.2025

  • 18 ЧОЧО

    10 3 Отговор
    Как откъде парите за пнсии! Нали сме се осигурявали по 40-45години! Къде са парите! За заплати по15-20 хиляди има пари за пенсионерите по 600-800лв няма пари.

    11:08 28.11.2025

  • 19 Нула % за НАТО

    9 6 Отговор
    Нито стотинка за Украйна и не дефицит а 3% поне излишък ще имаме. Елементарно е

    11:08 28.11.2025

  • 20 Бюджет за милиарди

    10 3 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #39, #43

    11:10 28.11.2025

  • 21 Не може да се

    10 1 Отговор
    изтегли проектобюджетътот МС . Може да почне обсъждането му и поправки в парламентарна зала. Нали точно за това е парламента ? Нали за това заплати им плащаме

    11:13 28.11.2025

  • 22 Георги

    4 4 Отговор
    от както му отнеха Спецов е много крив

    11:15 28.11.2025

  • 23 Не защитавам ПП

    7 4 Отговор
    И Денков, но не бяха ли от ГЕРБ тези, които му викаха “сапуна”? А от техния лидер по-голям и хлъзгав сапун едва ли е имало.. лицемерие на Н-та степен

    11:17 28.11.2025

  • 24 След Нова Година

    4 6 Отговор
    Какъвто и да е бюджета трябва от ЕЦБ и Лагард да бъде одобрен и се сещате какво ще стане нали ? Това е целта на предателите. Не постна пица а никаква. Всичко за НАТО и ЕК

    11:18 28.11.2025

  • 25 Заводи за барути и мобилизация само

    3 4 Отговор
    Никакъв бюджет за вас еврозонци !

    11:20 28.11.2025

  • 26 непокорена за съдбата на БГ

    7 3 Отговор
    Г-Н Василев опг пеевски данчо далавераджията и ментора на проекто бюджета и мутрата и лидера на мафията просто забавят и излъгаха че изтеглят бюджета е че ше разглаждат наново .Това е тактика на мафията и опг на управлението на държавата .Хич няма да разберете кога и как са приели така че парите да са пак в ръцете на бандитите и мафията

    11:21 28.11.2025

  • 27 Гледай как напада

    2 2 Отговор
    И се държи с хората?Финансовият министър да не е магьосник и търсач на пари?Г-н Василев,да си спомни времето,когато той не разполагаше с финансов ресурс,но намири начин да се сдобие с него,как --няма да упоменаваме.Всеки има правото да си действа,по свой си личен начин.Но бюджета,НЕ Е ЛИЧЕН НАЧИН.Като не се справя,да се маха,следващият моля.Това познато ли е някой?Предполагам на много.Много ХАРД изказване на г-н Василев....

    Коментиран от #41

    11:22 28.11.2025

  • 28 НАТО и атлантиците са проблема

    3 6 Отговор
    Не го ли разбирате?

    11:27 28.11.2025

  • 29 Промяна Х

    8 0 Отговор
    КОИГРАЖДАНИ БЕ ШАРЛАТАНИНО КОИ КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ТРОШАТ И БИЯТ ЛИ ОНЕЗИ КОИТО ГИ ВОДИ ЧЕРЕПЪТ ЛИ ИЛИ ОНЕЗИ СЪБИРАЩИ ПАРИ ЗА МИЛИОНЕРЪТ БЛАГО ТАКЪВ ЦИНИЗЪМ ОТ ТОЗИ

    11:28 28.11.2025

  • 30 Промяна

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    А ТИ ПЛАТЕНОТО ИЗОБЩО ЗНАЕШ ЛИ КАКВО Е ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ МАФИЯТА ТЕРОРИЗИРАТ ДЪРЖАВАТА

    11:29 28.11.2025

  • 31 как от къде

    6 1 Отговор
    Пенсиите идват от вноските. Който не е внасял минава към социалните, а не от вноските на други. Маха се тавана на пенсиите и осигуровките и готово.

    Коментиран от #38

    11:30 28.11.2025

  • 32 Промяна

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Правилното е":

    МАФИОТИ СА ШАРЛАТАНИТЕ ПРЕДВОЖДАНИ ОТ ЧЕРЕПЪТ САБОТАЖНИЦИ ПЛАТЕНИ СА ТИ ЗАЩО ИСКАШ ДА ИМА ХАОС ТУК

    11:30 28.11.2025

  • 33 Бюджета не е изтеглен

    6 5 Отговор
    и няма да бъде изтеглен. Борисов е лъжец ! Бюджетната процедура е отложена но той е приет на първо четене и изтеглянето му е невъзможно. На нито думичка на Борисов не вярвайте хора. Той е лъжец, шизофрения на 200

    Коментиран от #37, #40, #56

    11:31 28.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анджо

    7 1 Отговор
    Новата макрорамка на Василев е фалит на държавата.

    11:33 28.11.2025

  • 36 гфгб

    7 0 Отговор
    За болни деца едвам се събират пари ама за тоз Благо дето е милионер за една вечер се събраха 200 000 . С такъв народ няма да има управия.

    11:34 28.11.2025

  • 37 Промяна

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бюджета не е изтеглен":

    БРЕЙ ТУК МНОГО БЮДЖЕТАРИ РАЗБИРАЧИ ЛЪЖАТ ТА СЕ НОСЯТ КЛЕВЕТЯТ ОБИЖДАТ НАРИЧАТ ЗАПЛАШВАТ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ШАРЛАТАНСКИ ДРАСКАЧИ

    11:34 28.11.2025

  • 38 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "как от къде":

    ЧОВЕК ЗАЩО ВЕДНАГА ДА НЕ ЗАПОЧНЕШ ДА РАЗДАВАШ ОГРОМНИ ПЕНСИИ ВЕДНАГА ЧОВЕЧЕ ВЪРВИ РАЗДАВАЙ

    11:36 28.11.2025

  • 39 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бюджет за милиарди":

    И ПАР.АМЕНТА ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ЛЕЖАЧИ ЛЪЖАТ МАЛОУМНИЦИТЕ И САМО СИ РАЗХОЖДАТ СКЪПИТЕ КОСТЮМИ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТАМ Е ПРЕПЪЛНЕНО С ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННИ

    11:38 28.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анджо

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гледай как напада":

    Василев преди да се качи на власт каза ,че в България има пари, защо изтегли 18 милярда. Бъдете по обективни и не го защитавайте тоя шарлатанин.

    11:38 28.11.2025

  • 42 Марш и чиба кучета

    2 1 Отговор
    Трябва за Пимпирите и Перпериконите пари да има. За БТА и предаде Ройтерс, за псевдокултурниците и за държавните кърлежи ...за командировки за брюкселските плъхове и за натювските паткани .. диалога каза Теменужка е възстановен. Точка

    11:39 28.11.2025

  • 43 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бюджет за милиарди":

    Мислене.Това е работа на правителството,не на финансовият министър.Тоя бюджет заприлича на:И вълка сит,и агнето цяло.

    11:40 28.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    4 0 Отговор
    Гледай теб да не изтеглят за разследване и саботажи срещу България

    11:43 28.11.2025

  • 46 Само с ББР-ту

    1 1 Отговор
    Данчо Цонев ще е царя на морету

    11:46 28.11.2025

  • 47 Ти да видиш

    3 2 Отговор
    Боже, какво преживяваме отново... Асеня да дава съвети за бюджета. НаистЕна сме идЕоти, щом го позволяваме.

    11:46 28.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 За какво ви е бюджет

    1 0 Отговор
    Като ще ви мобилизират мушмули ?

    11:49 28.11.2025

  • 50 Нито стотинка

    3 0 Отговор
    За НАТО и Украйна и всичко ще е 6

    11:51 28.11.2025

  • 51 9ти септември

    0 0 Отговор
    Кукорчеф тез филми сме ги гледали пица дали ще има и за вас

    11:52 28.11.2025

  • 52 Жалка жълтопаветна измет

    0 0 Отговор
    Беляня

    11:54 28.11.2025

  • 53 5% за НАТО плюс

    1 0 Отговор
    Още 1,5% за НАТО и дефицит 3% ! Без тях ще сме на излишък 3,5% хора ...елементарно е

    11:54 28.11.2025

  • 54 Над 380 000 псевдокултурника

    0 0 Отговор
    Са реално на държавна субсидия!

    11:56 28.11.2025

  • 55 За ВСС един милиард

    1 0 Отговор
    Луди ли сме?

    11:58 28.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 400 ЛЕВА КОЛЕДНИ

    0 0 Отговор
    ДОБАВКИ ЗА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ!
    ЩОМ ЗА МИЛИЦИОНЕРИТЕ МОЖЕ,ЗНАЧИ И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ МОЖЕ!

    12:10 28.11.2025

