Васил Пандов завежда дело за клевета срещу Слави Трифонов

Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви намерението си да съди лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Изявлението беше направено днес в кулоарите на Народното събрание като отговор на поредица от обвинения, отправени към него във връзка с протестите и инцидентите около тях.
Според Пандов срещу него се води координирана атака, базирана на неистини. Той коментира твърденията както на Делян Пеевски, така и на Слави Трифонов.
"Пеевски и Трифонов решиха да се упражняват с манипулации по мой адрес. Пеевски вчера каза абсурдното твърдение, че аз съм причината за смъртта на полицай. Здравният министър и близките на загиналия обясниха, че нямам връзка с това", заяви Васил Пандов.
Депутатът беше категоричен, че ще потърси правата си по съдебен път заради твърденията на лидера на ИТН.
"Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на МЗ – това също е лъжа и манипулация. Случката се е случила далеч от мястото, където бях аз. Разговарях с няколко полицейски началници, предупредиха ме, че има провокатори на протеста", допълни народният представител.
Пандов подчерта увереността си в изхода на делото: "Хубавото е, че всяка лъжа катастрофира в съда – клевета. Ще заведа дело срещу Трифонов и той ще трябва да докаже. Хубавото е, че има много хора, много свидетели, полицаи, които знаят къде бях."
Той обеща, че при успех в съдебната зала, обезщетението ще бъде дарено на организации, подпомагащи жени, пострадали от насилие.
В изказването си депутатът повдигна въпроси относно организацията на напрежението по време на протеста.
"Кой изпрати Черепа и провокаторите? Случката с дамите от МЗ е била в една от уличките, където имаше провокатори. Кой имаше интерес да изцапа този мирен протест на гражданите?", попита риторично Пандов.
Според Васил Пандов атаката срещу него не е случайна и цели отвличане на вниманието от важни социални теми и законодателни инициативи.
"Защо Пеевски и Трифонов в един ден решиха да се занимават с мен? Виждам две причини. Вместо да коментират този многохиляден протест, те решиха да говорят по мой адрес", коментира той.
Като пример за пренебрегвани важни теми той посочи дебатите в здравната комисия, където е предложил Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да поема противогрипните ваксини за децата – мярка, която би струвала незначителна част от бюджета на касата, но е била отхвърлена от управляващите без мотиви.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И с пълно
10:39 28.11.2025
2 Това Измирлиев преди век
Депутат! Депутат!
То е чудо занаят! –
Спиш и дремеш си рахат,
а омръзне ли ти, брат,
станеш – взимаш важна поза,
понапсуваш този-онзи
и си дремнеш пак благат,
верен на дълга си свят…
Депутат! Депутат!
Мил и сладък занаят –
чест, пари, имунитет,
в трена – без пари билет,
а на всичко туй отгоре,
щом от скука се умориш,
хайде, братко, във Париж
на държавен гръб вървиш…
Депутат! Депутат!
Щом закъсаш, мили брат,
сам приготвиш си проект
с някой подпис за ефект,
а след тоя жест велик
гюндулукът ти за миг
ето го увеличен
с двеста левчета на ден!
Депутат! Депутат!
Туй е божа благодат!
Без усилия и мъка
сам нареждаш си айлъка!
Не ти трябват мини златни,
нито сделки неприятни –
цялата хазна пред теб
чака като топъл хлеб!
Коментиран от #5
10:39 28.11.2025
3 Дориана
Коментиран от #10
10:44 28.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ИСКАШ
До коментар #2 от "Това Измирлиев преди век":да напишеш ХРИСТО СМИРНЕНСКИ,както и стълбата и всичко от него си е ГЕНИАЛНО И актуално и днес
10:47 28.11.2025
6 Таки, итн
10:51 28.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 кратун
11:03 28.11.2025
9 МДАМ
11:05 28.11.2025
10 Трифонов всеки го е осъдил
До коментар #3 от "Дориана":И Волен Сидеров ,и Лили Иванова ,и Светльо Витков,и Лена Бориславова ,и Кирил Петков, и Радостин Василев и още много други
11:05 28.11.2025
11 Усмихнат
11:08 28.11.2025
12 Бойко
11:21 28.11.2025
13 Град Симитли
Коментиран от #15
11:25 28.11.2025
14 кочо
11:34 28.11.2025
15 на Петър Петров браточката
До коментар #13 от "Град Симитли":Снощи хленчеше по кабеларката си и едвам-едвам говореше
Господ си знае работата
11:38 28.11.2025
16 Факт
11:54 28.11.2025
17 ХЪ ХЪ ЪЪ
12:01 28.11.2025
18 991
Предаде българите, свали едно правителство в тежък за страната момент, съюзи се с тези, с които се кълнеше, че няма и да си говори дори, а днес - всеки ден гласува в парламента каквото каже "Голямото Д".
Скри се в миша дупка, не си подава главата, дори в собствената си телевизия не се появава, спря коментарите към постовете си във Фейсбук, за да избегне "народната любов".
И все още има наглостта въобще да се обажда ...
Най-големият и обичан шоумен преди години, превърна сам себе си в една от най-противните личности в България.
12:02 28.11.2025
19 ШЕФА
12:19 28.11.2025