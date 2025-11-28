Новини
Васил Пандов завежда дело за клевета срещу Слави Трифонов

28 Ноември, 2025 10:38 1 913 19

При успех в съдебната зала, обезщетението ще бъде дарено на организации, подпомагащи жени, пострадали от насилие

Снимка: Нова телевизия
Васил Пандов

Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви намерението си да съди лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Изявлението беше направено днес в кулоарите на Народното събрание като отговор на поредица от обвинения, отправени към него във връзка с протестите и инцидентите около тях.

Според Пандов срещу него се води координирана атака, базирана на неистини. Той коментира твърденията както на Делян Пеевски, така и на Слави Трифонов.

"Пеевски и Трифонов решиха да се упражняват с манипулации по мой адрес. Пеевски вчера каза абсурдното твърдение, че аз съм причината за смъртта на полицай. Здравният министър и близките на загиналия обясниха, че нямам връзка с това", заяви Васил Пандов.

Депутатът беше категоричен, че ще потърси правата си по съдебен път заради твърденията на лидера на ИТН.

"Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на МЗ – това също е лъжа и манипулация. Случката се е случила далеч от мястото, където бях аз. Разговарях с няколко полицейски началници, предупредиха ме, че има провокатори на протеста", допълни народният представител.

Пандов подчерта увереността си в изхода на делото: "Хубавото е, че всяка лъжа катастрофира в съда – клевета. Ще заведа дело срещу Трифонов и той ще трябва да докаже. Хубавото е, че има много хора, много свидетели, полицаи, които знаят къде бях."

Той обеща, че при успех в съдебната зала, обезщетението ще бъде дарено на организации, подпомагащи жени, пострадали от насилие.

В изказването си депутатът повдигна въпроси относно организацията на напрежението по време на протеста.

"Кой изпрати Черепа и провокаторите? Случката с дамите от МЗ е била в една от уличките, където имаше провокатори. Кой имаше интерес да изцапа този мирен протест на гражданите?", попита риторично Пандов.

Според Васил Пандов атаката срещу него не е случайна и цели отвличане на вниманието от важни социални теми и законодателни инициативи.

"Защо Пеевски и Трифонов в един ден решиха да се занимават с мен? Виждам две причини. Вместо да коментират този многохиляден протест, те решиха да говорят по мой адрес", коментира той.

Като пример за пренебрегвани важни теми той посочи дебатите в здравната комисия, където е предложил Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да поема противогрипните ваксини за децата – мярка, която би струвала незначителна част от бюджета на касата, но е била отхвърлена от управляващите без мотиви.


  • 1 И с пълно

    29 2 Отговор
    право !

    10:39 28.11.2025

  • 2 Това Измирлиев преди век

    18 5 Отговор
    ДЕПУТАТ

    Депутат! Депутат!
    То е чудо занаят! –
    Спиш и дремеш си рахат,
    а омръзне ли ти, брат,
    станеш – взимаш важна поза,
    понапсуваш този-онзи
    и си дремнеш пак благат,
    верен на дълга си свят…
    Депутат! Депутат!
    Мил и сладък занаят –
    чест, пари, имунитет,
    в трена – без пари билет,
    а на всичко туй отгоре,
    щом от скука се умориш,
    хайде, братко, във Париж
    на държавен гръб вървиш…
    Депутат! Депутат!
    Щом закъсаш, мили брат,
    сам приготвиш си проект
    с някой подпис за ефект,
    а след тоя жест велик
    гюндулукът ти за миг
    ето го увеличен
    с двеста левчета на ден!
    Депутат! Депутат!
    Туй е божа благодат!
    Без усилия и мъка
    сам нареждаш си айлъка!
    Не ти трябват мини златни,
    нито сделки неприятни –
    цялата хазна пред теб
    чака като топъл хлеб!

    Коментиран от #5

    10:39 28.11.2025

  • 3 Дориана

    45 1 Отговор
    Чудесно Слави Трифонов трябва да си получи заслуженото. Трябва да бъде смачкано дебелото му его. Предадоха избирателите си и се превърнаха в отвратително дебела патерица на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #10

    10:44 28.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИСКАШ

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Това Измирлиев преди век":

    да напишеш ХРИСТО СМИРНЕНСКИ,както и стълбата и всичко от него си е ГЕНИАЛНО И актуално и днес

    10:47 28.11.2025

  • 6 Таки, итн

    24 0 Отговор
    ще му плати обезщетението, както плаща и за партийката, и за чалгарската кабеларка, и за къщите, и за охраната, и за ypвитe, и за дрогата, и за всичко

    10:51 28.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 кратун

    18 0 Отговор
    МЪЖКА К У А Е СЛАВИТО

    11:03 28.11.2025

  • 9 МДАМ

    2 9 Отговор
    На крив ой провокаторите му пречат. А защо вие пуснахте провокатори?

    11:05 28.11.2025

  • 10 Трифонов всеки го е осъдил

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    И Волен Сидеров ,и Лили Иванова ,и Светльо Витков,и Лена Бориславова ,и Кирил Петков, и Радостин Василев и още много други

    11:05 28.11.2025

  • 11 Усмихнат

    22 1 Отговор
    Аз не знам човек така да се е оакал в края на живота си както чалгаря в момента го прави.

    11:08 28.11.2025

  • 12 Бойко

    14 1 Отговор
    Правилно е направил и не само той следва да подаде жалба срещу Трифонов , който предаде заблудените си избиратели.

    11:21 28.11.2025

  • 13 Град Симитли

    10 1 Отговор
    Славуца страда от липса на вниманието, на което е свикнал, затуй пуска партенки и прави скандалчета! Иска пак да е водещ...

    Коментиран от #15

    11:25 28.11.2025

  • 14 кочо

    9 0 Отговор
    Пандов я изкарете тази кратуна с краката навън от дивана бре .Този престъпен чалгар,мутра и подземен гансте опростачи младото ,неграмотно ,инфантилно,дебилно фанатизирано поколение и сега е на рахат на дивана за тяхна сметка

    11:34 28.11.2025

  • 15 на Петър Петров браточката

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Град Симитли":

    Снощи хленчеше по кабеларката си и едвам-едвам говореше
    Господ си знае работата

    11:38 28.11.2025

  • 16 Факт

    5 0 Отговор
    Защо полицията не е заловила групичката, преследвала жените, след като е била принудена?

    11:54 28.11.2025

  • 17 ХЪ ХЪ ЪЪ

    5 0 Отговор
    Чалгаря Славуца така действа, подмолно и лъжливо и страхливо заедно с Шиши когото щеше да чегърта.

    12:01 28.11.2025

  • 18 991

    6 0 Отговор
    Слави Трифонов - един от най-големите предатели за последните 30 години!
    Предаде българите, свали едно правителство в тежък за страната момент, съюзи се с тези, с които се кълнеше, че няма и да си говори дори, а днес - всеки ден гласува в парламента каквото каже "Голямото Д".
    Скри се в миша дупка, не си подава главата, дори в собствената си телевизия не се появава, спря коментарите към постовете си във Фейсбук, за да избегне "народната любов".
    И все още има наглостта въобще да се обажда ...
    Най-големият и обичан шоумен преди години, превърна сам себе си в една от най-противните личности в България.

    12:02 28.11.2025

  • 19 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Долната и болна Славка е способна на мръсотий,на лицето и е изписано .

    12:19 28.11.2025

