Васил Пандов завежда дело за клевета срещу Слави Трифонов

Народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Васил Пандов обяви намерението си да съди лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Изявлението беше направено днес в кулоарите на Народното събрание като отговор на поредица от обвинения, отправени към него във връзка с протестите и инцидентите около тях.

Според Пандов срещу него се води координирана атака, базирана на неистини. Той коментира твърденията както на Делян Пеевски, така и на Слави Трифонов.

"Пеевски и Трифонов решиха да се упражняват с манипулации по мой адрес. Пеевски вчера каза абсурдното твърдение, че аз съм причината за смъртта на полицай. Здравният министър и близките на загиналия обясниха, че нямам връзка с това", заяви Васил Пандов.

Депутатът беше категоричен, че ще потърси правата си по съдебен път заради твърденията на лидера на ИТН.

"Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на МЗ – това също е лъжа и манипулация. Случката се е случила далеч от мястото, където бях аз. Разговарях с няколко полицейски началници, предупредиха ме, че има провокатори на протеста", допълни народният представител.

Пандов подчерта увереността си в изхода на делото: "Хубавото е, че всяка лъжа катастрофира в съда – клевета. Ще заведа дело срещу Трифонов и той ще трябва да докаже. Хубавото е, че има много хора, много свидетели, полицаи, които знаят къде бях."

Той обеща, че при успех в съдебната зала, обезщетението ще бъде дарено на организации, подпомагащи жени, пострадали от насилие.

В изказването си депутатът повдигна въпроси относно организацията на напрежението по време на протеста.

"Кой изпрати Черепа и провокаторите? Случката с дамите от МЗ е била в една от уличките, където имаше провокатори. Кой имаше интерес да изцапа този мирен протест на гражданите?", попита риторично Пандов.

Според Васил Пандов атаката срещу него не е случайна и цели отвличане на вниманието от важни социални теми и законодателни инициативи.

"Защо Пеевски и Трифонов в един ден решиха да се занимават с мен? Виждам две причини. Вместо да коментират този многохиляден протест, те решиха да говорят по мой адрес", коментира той.

Като пример за пренебрегвани важни теми той посочи дебатите в здравната комисия, където е предложил Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да поема противогрипните ваксини за децата – мярка, която би струвала незначителна част от бюджета на касата, но е била отхвърлена от управляващите без мотиви.