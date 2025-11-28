Новини
Арман Бабикян: Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета

Арман Бабикян: Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета

28 Ноември, 2025 11:51 922 20

"Изявлението на лидера на БСП приемам по-скоро като информация, подадена от лагера на Пеевски към Борисов, тъй като ние не чухме никаква конкретика за кои социални искания на БСП става дума, т.е. това може да значи всичко или нищо", коментира политическият анализатор

Арман Бабикян: Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Топката по отношение на бюджета и на управлението продължава да стои между Пеевски и Борисов".

Това мнение изказа пред БНР политическият анализатор Арман Бабикян.

"На този етап разговорът продължава да бъде между Пеевски и Борисов. Изявлението на лидера на БСП приемам по-скоро като информация, подадена от лагера на Пеевски към Борисов, тъй като ние не чухме никаква конкретика за кои социални искания на БСП става дума, т.е. това може да значи всичко или нищо", коментира той. И продължи:

"Едната от двете патерици във властта, другата е ИТН, безспорно е социалистическата партия. Така или иначе сигналът е изпратен към Борисов. Основният пострадал през последните дни е Борисов".

"Пеевски качваше мизата през цялото време. Към това се добавиха и 2 млрд. от последните дни, предназначени пак за купуване на чужда собственост, която никой не ни е казал, че продава на България – говоря за "Лукойл". Говоря дори за Спортния тотализатор, който се добави и той в последните дни. Говоря дори за провеждане на комисии за пробутване на бюджета в почивката на НС. Натрупването и натискът от страна на ДПС продължаваше ден след ден и това наистина окончателно вбеси и извади хората на улицата", посочи политическият анализатор в интервю за предаването "Преди всички".

Според него Пеевски запазва още един ход за себе си:

"Той все още не е казал какво мисли за последното решение на Борисов. Борисов се усети в менгеме и затова изтегли бюджета. Затова започна моментално разговори с работодателски организации и синдикати. Той започна да сваля напрежението, защото от пика на напрежението губи само той, не Пеевски. Пеевски не е официално управляващ, той няма нито един министър. Той няма да понесе електорална щета при евентуални предсрочни избори. Електорална щета ще понесе Борисов. При Пеевски ще има ръст от 2 или 3%. Борисов не желае да е губещ".

По много параметри от бюджета имаше съпротива и бягство от диалог от страна на управляващите, така че е безспорно къде са конфликтните точки, допълни анализаторът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хехе

    4 0 Отговор
    Ти жив ли си,капитан Джон Силвър?

    11:56 28.11.2025

  • 4 Благой от СОФстрой

    4 0 Отговор
    А на тоа баща му бе главен БКПбетонджия-склупторист на бай Тошо!

    11:57 28.11.2025

  • 5 Трагично е

    10 1 Отговор
    И е пълна некомпетентност сервитьор от ДПС да пише и защитава бюджет на България.

    11:57 28.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Няма пари за увеличение на заплатите и ще карат със Стария бюджет.

    11:59 28.11.2025

  • 7 име

    8 1 Отговор
    Щом стане напечено, всякакви твари изпълзяват с надеждата да не ги забравим. Помня как точно тоя каyн първо заяви че в коалиция с Нинова няма да участва, а след изборите пискаше че БСП не го канели да си представят програмата. Шизофрения!

    11:59 28.11.2025

  • 8 Клати Крачолов

    6 1 Отговор
    Ние 600 000 държавни клати крачоловци сме електората на Тиквата!

    11:59 28.11.2025

  • 9 срам голям

    12 1 Отговор
    Няма държава в света която да се управлява със двама законни мафиоти , и с тях да се целува и преръща Бурсула !!!

    12:00 28.11.2025

  • 10 жлосфе

    4 4 Отговор
    Бабик, ти имаш ли представа какъв тъп арменец си??? Двамата с Хаджито сте представителна извадка за това колко проост може да бъде един глупак. А пък ти специално ако знаеше колко си проост арменец, нямаше да си показваш муцуната никъде. Ще храниш ли укра бандера фашистите, за да могат да серрат в златни тоалетни??? Глупав арменец ще бориш ли Путин??? Глупак, да си скриваш проостата муцуна и да не ни занимаваш със себе си.

    12:01 28.11.2025

  • 11 гpoбap-eкcxyматop2

    1 0 Отговор
    по т.нар "празници" хиляди богаташки ссeмейcтвaa ще nyykkнатт от задушаване c гac, натрравяне и kkaттaccтppoфи! ьXppaна за чeppвеитe!!!

    12:04 28.11.2025

  • 12 Бабик

    1 3 Отговор
    Ами така правят гъвкавите политици,спокойно и с вслушване какво искат хората ,а не като някои след хапване на пици с кристали.

    12:09 28.11.2025

  • 13 Нищо не е изтеглил

    1 0 Отговор
    Сега гримират бюджета по разпореждане на свинчо.
    Зафиров се изложи за пореден път! Пън без корени, няма как да се разлисти!

    12:18 28.11.2025

  • 14 баба бабикянова

    1 1 Отговор
    тоз човечец вместо да бръщолеви за тикви
    да ходи да боядисва оградата на Руското посолство пак

    12:18 28.11.2025

  • 15 Хайко

    0 1 Отговор
    Много ми е отвратителен тоя, "отровното трио"

    12:20 28.11.2025

  • 16 Арменците са сбъркана нация

    0 1 Отговор
    И тоя заливале руското посолство с червена боя!
    Защо не го осъдиха за хулиганство?

    12:21 28.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ЗАМИСЛЕТЕ СЕ КАКВИ ХОРА ИЗГОТВЯТ БЮДЖЕТА....
    БЮДЖЕТ СЕ ПРАВИ ОТ ЕКСПЕРТИ, А НЕ ОТ ЛЪЖЦИ И КРАДЦИ!

    12:21 28.11.2025

  • 18 Я, колко грамоти

    0 0 Отговор
    На тъпоумието е закил катила

    12:22 28.11.2025

  • 19 Разпалвачок

    0 0 Отговор
    Щом изпълзя, надушва недоволство

    12:22 28.11.2025

  • 20 иваничка

    0 0 Отговор
    Бюджетът изобщо не е "изтеглен", той е приет на първо четене и промени могат да се правят преди да се гласува окончателно! сичко е една голяма манипулация...

    12:25 28.11.2025

