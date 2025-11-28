Асен Василев: Mястото на този бюджет е в кошчето за боклук

Днес Борисов си позволи да каже, че сте били докарани тук организирано с автобуси, а не по собствена воля. За пореден път се опитват да ни залъжат, да ни подлъжат и да ни замажат очите. Това заяви Асен Василев от „Продължаваме промяна“ в профила си във Фейсбук.
„Мястото на този бюджет е в кошчето за боклук. Трябва ни нов бюджет, който не бърка в джоба на гражданите и който няма да мине фасадни ремонти, а ще отиде там, където му е мястото - в историята на неуспешните, некадърните бюджети“, подчертава Василев.
Той призова хората да се съберат на нов протест в понеделник и добави: „За да им покажем, че няма да стене по този начин и тези безобразия трябва да престанат“.
Асен Василев извади цитати от пресконференцията днес на Министерство на финансите: „Ще има друг тип увеличаване на осигурителната вноска - да я заменим с нещо друго“. Превод: няма да я отменим. „Данък Дивидент ще бъде компенсиран с други мерки. Няма съгласие данък Дивидент да отпадне“. Нито дума за СУПТО, нито дума за всички други безобразия в бюджета“, каза бившият финансов министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #4, #27
18:44 28.11.2025
2 1488
18:45 28.11.2025
3 Шиши
18:45 28.11.2025
4 Дедо Джо
До коментар #1 от "ООрана държава":Абсолютно. Най-сладкото е че ппдб ще подкрепят следващия по-лош бюджет.
18:46 28.11.2025
5 Направо е смешен
18:46 28.11.2025
6 В същото време
18:47 28.11.2025
7 А бащата на някаква Саяна
18:47 28.11.2025
8 тиририрам
Къде да си оставя адреса, за да ми изпратите автобус?
Коментиран от #38
18:48 28.11.2025
9 Много се радваме за
18:50 28.11.2025
10 Боруна Лом
18:50 28.11.2025
11 А бащата на някаква Саяна
18:50 28.11.2025
12 Васко Трътката
Коментиран от #28
18:51 28.11.2025
13 Фен
Коментиран от #36
18:51 28.11.2025
14 Кариера
18:51 28.11.2025
15 Българин....
Коментиран от #17
18:52 28.11.2025
16 таксиджия 🚖
18:52 28.11.2025
17 хе хе
До коментар #15 от "Българин....":А импотентите са им сериозна конкуренция!
Коментиран от #21
18:53 28.11.2025
18 Абсолютно
18:54 28.11.2025
19 пак този
18:55 28.11.2025
20 На бунт
18:58 28.11.2025
21 ПеПерасти смърдят
До коментар #17 от "хе хе":Май се изпуснах в гащите!😂😂
Коментиран от #34
18:58 28.11.2025
22 Дзън-дзън
18:58 28.11.2025
23 3:0 за Борисов
18:59 28.11.2025
24 Ягуар
18:59 28.11.2025
25 Промяна
19:00 28.11.2025
26 Както
Коментиран от #32
19:00 28.11.2025
27 Промяна
До коментар #1 от "ООрана държава":ТИ ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО БЮДЕТ КАК СЕ ПРАВИ ЧЕ ДРАСКАШ ГЛУПОСТИ Я СПРИ ВЕЧЕ
19:01 28.11.2025
28 36 години ни лъжат
До коментар #12 от "Васко Трътката":36 години коминистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали а Прехода бил минал. Прехода в България тепърва започва.
19:01 28.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ГОШО
19:04 28.11.2025
32 Промяна
До коментар #26 от "Както":КОГА СИ ВИЖДАЛ БЮДЖЕТ НЯКОГА ЗНАЕШ ЛИ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР РЕВЕ НЕИСТОВО СМЯТА ЧЕ Е НЯКОЙ ИЗМАМНИК СИ ВАСИЛЕВ
19:04 28.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 КАРАЙ!
До коментар #21 от "ПеПерасти смърдят":ЕДВА ЛИ Е ПРОБЛЕМ ЗА ТЕБ, ПОНЕЖЕ РЕДОВНО ТИ СЕ ИЗПУСКАТ ВОССТАТА!😂😂 😂😂
Коментиран от #41
19:05 28.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Антифен
До коментар #13 от "Фен":Много лесно пращаш в затвора, явно си учил в Москва.
19:07 28.11.2025
37 БАКО ПАК ГИ ВРЪТНА
19:07 28.11.2025
38 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #8 от "тиририрам":Питай Шиши той ги кара с автобус.Ще ти дадат и баничка.
19:07 28.11.2025
39 То ако
19:08 28.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Така ли?
До коментар #34 от "КАРАЙ!":Значи на това се дължи кафявият цвят на говорещата мумията!
Маже се с естествени пигменти. 😂😂😂😂😂😂
19:09 28.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Майора
19:10 28.11.2025