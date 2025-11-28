Новини
България »
Асен Василев: Mястото на този бюджет е в кошчето за боклук

28 Ноември, 2025 18:41 694 43

  • асен василев-
  • бюджет-
  • протести-
  • бойко борисов

Днес Борисов си позволи да каже, че сте били докарани тук организирано с автобуси, а не по собствена воля. За пореден път се опитват да ни залъжат, да ни подлъжат и да ни замажат очите

Асен Василев: Mястото на този бюджет е в кошчето за боклук - 1
Днес Борисов си позволи да каже, че сте били докарани тук организирано с автобуси, а не по собствена воля. За пореден път се опитват да ни залъжат, да ни подлъжат и да ни замажат очите. Това заяви Асен Василев от „Продължаваме промяна“ в профила си във Фейсбук.

„Мястото на този бюджет е в кошчето за боклук. Трябва ни нов бюджет, който не бърка в джоба на гражданите и който няма да мине фасадни ремонти, а ще отиде там, където му е мястото - в историята на неуспешните, некадърните бюджети“, подчертава Василев.

Той призова хората да се съберат на нов протест в понеделник и добави: „За да им покажем, че няма да стене по този начин и тези безобразия трябва да престанат“.

Асен Василев извади цитати от пресконференцията днес на Министерство на финансите: „Ще има друг тип увеличаване на осигурителната вноска - да я заменим с нещо друго“. Превод: няма да я отменим. „Данък Дивидент ще бъде компенсиран с други мерки. Няма съгласие данък Дивидент да отпадне“. Нито дума за СУПТО, нито дума за всички други безобразия в бюджета“, каза бившият финансов министър.


България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ООрана държава

    11 3 Отговор
    Сега типично по гербарски следващия ще е още по лош, ще вземе от едни за да даде на други, ще се предизвика умишлен скандал и пак ще кажат че това е единствения възможен.... тия циркове вече 13 14 години ги гледаме

    Коментиран от #4, #27

    18:44 28.11.2025

  • 2 1488

    10 4 Отговор
    заедно с вас

    18:45 28.11.2025

  • 3 Шиши

    5 11 Отговор
    А твойто място е в моя скут.

    18:45 28.11.2025

  • 4 Дедо Джо

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Абсолютно. Най-сладкото е че ппдб ще подкрепят следващия по-лош бюджет.

    18:46 28.11.2025

  • 5 Направо е смешен

    8 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:46 28.11.2025

  • 6 В същото време

    3 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 28.11.2025

  • 7 А бащата на някаква Саяна

    1 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:47 28.11.2025

  • 8 тиририрам

    4 4 Отговор
    Следващият път и аз искам да участвам.👋
    Къде да си оставя адреса, за да ми изпратите автобус?

    Коментиран от #38

    18:48 28.11.2025

  • 9 Много се радваме за

    1 6 Отговор
    Някаква Саяна

    18:50 28.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    И МЯСТОТО НА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ Е ТАМ!

    18:50 28.11.2025

  • 11 А бащата на някаква Саяна

    2 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:50 28.11.2025

  • 12 Васко Трътката

    4 5 Отговор
    Е нали комунизма си отиде и спокойно заспахте, кво искате сега? Бананите ли свършиха та протестирате?

    Коментиран от #28

    18:51 28.11.2025

  • 13 Фен

    5 4 Отговор
    А твоето, в затвора! Държавата е на това дередже, заради Радев, който те довлече с юмручето си.

    Коментиран от #36

    18:51 28.11.2025

  • 14 Кариера

    1 7 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    18:51 28.11.2025

  • 15 Българин....

    4 5 Отговор
    ПееРАстите искат да управляват света!

    Коментиран от #17

    18:52 28.11.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    7 2 Отговор
    Така е. На Величие мястото също е в кофата за смет. И на камиона и по магистралата на село. Там да ги изсипят.

    18:52 28.11.2025

  • 17 хе хе

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Българин....":

    А импотентите са им сериозна конкуренция!

    Коментиран от #21

    18:53 28.11.2025

  • 18 Абсолютно

    6 6 Отговор
    Прав е Василев на 100%

    18:54 28.11.2025

  • 19 пак този

    2 3 Отговор
    Той и предния беше боклук, но по-интересно е защо се вдигат цени от държавни дружества и администрации? Нещо ми намирисва на държавна спекула!

    18:55 28.11.2025

  • 20 На бунт

    3 2 Отговор
    СВИНСКИ БУНТ СРЕЩУ СВИНЯТА!

    18:58 28.11.2025

  • 21 ПеПерасти смърдят

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "хе хе":

    Май се изпуснах в гащите!😂😂

    Коментиран от #34

    18:58 28.11.2025

  • 22 Дзън-дзън

    2 3 Отговор
    Асен Василев: Mястото на този бюджет е в кошчето за боклук. Точно до мен.

    18:58 28.11.2025

  • 23 3:0 за Борисов

    5 3 Отговор
    Догодина за дефицита в орязания бюджет ще бъде виновен Асен Василев. А Борисов отново ще е на бял кон. Борисов пак изигра жълтопаветния планктон.

    18:59 28.11.2025

  • 24 Ягуар

    0 3 Отговор
    Ха-ха. ппдблгбт чак сега схванаха, че това е бюджет на ЕЦБ, а не на баце или сглобката! И с тези бюджети вече ще бъдат занулени всички български граждани! Не само бизнеса! И ппдблгбт, докато цяло лято се смееха на протестите против еврото и се мазно се хилеха на нагласената и фалшива статистика, сега гламавите посред зима започват с протестите!

    18:59 28.11.2025

  • 25 Промяна

    4 3 Отговор
    ИЗЧЕЗВАЙ РОЗОВ ПЕНЬОАР ТИ СИ НИКОЙ БЮДЖЕТ СЕ ПРАВИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ВЪН САБОТАЖНИК

    19:00 28.11.2025

  • 26 Както

    4 2 Отговор
    и на сътворилите го ! Пълна подигравка с държавата и с гражданите !

    Коментиран от #32

    19:00 28.11.2025

  • 27 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ТИ ЗНАЕШ ЛИ ИЗОБЩО БЮДЕТ КАК СЕ ПРАВИ ЧЕ ДРАСКАШ ГЛУПОСТИ Я СПРИ ВЕЧЕ

    19:01 28.11.2025

  • 28 36 години ни лъжат

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Васко Трътката":

    36 години коминистите ни лъжат че не ни управляват и че руснаците са си тръгнали а Прехода бил минал. Прехода в България тепърва започва.

    19:01 28.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ГОШО

    2 3 Отговор
    И ТИ ЗАЕДНО С БЮДЖЕТА ЗАМИНАВАШ ПИШМАН ФИНАНСИСТЕ

    19:04 28.11.2025

  • 32 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Както":

    КОГА СИ ВИЖДАЛ БЮДЖЕТ НЯКОГА ЗНАЕШ ЛИ ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР РЕВЕ НЕИСТОВО СМЯТА ЧЕ Е НЯКОЙ ИЗМАМНИК СИ ВАСИЛЕВ

    19:04 28.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 КАРАЙ!

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ПеПерасти смърдят":

    ЕДВА ЛИ Е ПРОБЛЕМ ЗА ТЕБ, ПОНЕЖЕ РЕДОВНО ТИ СЕ ИЗПУСКАТ ВОССТАТА!😂😂 😂😂

    Коментиран от #41

    19:05 28.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Антифен

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Много лесно пращаш в затвора, явно си учил в Москва.

    19:07 28.11.2025

  • 37 БАКО ПАК ГИ ВРЪТНА

    1 1 Отговор
    Класика.

    19:07 28.11.2025

  • 38 БЕЗ МАЙТАП

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "тиририрам":

    Питай Шиши той ги кара с автобус.Ще ти дадат и баничка.

    19:07 28.11.2025

  • 39 То ако

    0 1 Отговор
    ставаше с кокорене...

    19:08 28.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "КАРАЙ!":

    Значи на това се дължи кафявият цвят на говорещата мумията!
    Маже се с естествени пигменти. 😂😂😂😂😂😂

    19:09 28.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Майора

    1 0 Отговор
    Май много бързо Асенчо забрави какви ги е надробил като министър , та сега заплашва! Крайно време е Партията на кеша и пудела с пачките да отиде безвъзвратно в историята!

    19:10 28.11.2025

