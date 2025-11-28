Асен Василев: Mястото на този бюджет е в кошчето за боклук

Днес Борисов си позволи да каже, че сте били докарани тук организирано с автобуси, а не по собствена воля. За пореден път се опитват да ни залъжат, да ни подлъжат и да ни замажат очите. Това заяви Асен Василев от „Продължаваме промяна“ в профила си във Фейсбук.

„Мястото на този бюджет е в кошчето за боклук. Трябва ни нов бюджет, който не бърка в джоба на гражданите и който няма да мине фасадни ремонти, а ще отиде там, където му е мястото - в историята на неуспешните, некадърните бюджети“, подчертава Василев.

Той призова хората да се съберат на нов протест в понеделник и добави: „За да им покажем, че няма да стене по този начин и тези безобразия трябва да престанат“.

Асен Василев извади цитати от пресконференцията днес на Министерство на финансите: „Ще има друг тип увеличаване на осигурителната вноска - да я заменим с нещо друго“. Превод: няма да я отменим. „Данък Дивидент ще бъде компенсиран с други мерки. Няма съгласие данък Дивидент да отпадне“. Нито дума за СУПТО, нито дума за всички други безобразия в бюджета“, каза бившият финансов министър.