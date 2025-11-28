Новини
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България

28 Ноември, 2025

Никой не спори за авторството. Протестът е на хората, на гневните хора, които излязоха, недоволни от това, което се случва в държавата. Той не е на една партия, не е на няколко партии, не е на нито една работодателска организация, не е на Борисов

Мария Атанасова

Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България. Това заяви в предаването "Още от деня" Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ и съпредседател на „Да, България“.

"Деление на класи няма. Това, което той (бел.ред. Пеевски) казва, че всички хора са еднакви. Ние не мислим, че всички хора са еднакви. Хората са различни, има хора с различна ценностна система. Това, което ние казваме обаче, е, че за разлика от Пеевски, който още през 2013 година обяви война на средната класа, Борисов го направи сега."

По думите на Мирчев няма спор чий е бил протестът в средата на седмицата.

"Никой не спори за авторството. Протестът е на хората, на гневните хора, които излязоха, недоволни от това, което се случва в държавата. Той не е на една партия, не е на няколко партии, не е на нито една работодателска организация, не е на Борисов, не е на Пеевски, той е на хората, които просто излязоха.“

Депутатът заяви, че от ПП-ДБ са повярвали на думите на Борисов, че бюджетът ще бъде оттеглен, но са сбъркали.

"Ами, ако вярваме на политиците в България, след като един политик излезе и каже - чух хората на протеста, защото Борисов това направи. Той каза „За мен е важно всеки един протестиращ и неговото мнение. И тъй като чух протеста, оттеглих бюджета.“ Тогава обявихме успех на протеста. И това беше логичното действие. Само че, няколко часа по-късно, Пеевски през Атанас Зафиров му поиздърпа ушите и Борисов си промени мнението и оттеглянето на бюджета отпадна."

Според думите на народния представител от ПП-ДБ са правили различни предложения за промяна на бюджета, но не са били чути.

"Ние от месеци, повтаряме и предлагахме, между другото, бяхме активни не просто да недоволстваме от това, което управляващите предлагат, предлагахме реформаторски, десни мерки, доста разумни мерки, така че бюджетът да изглежда добре, да не ни задължава към нашите деца и внуци, да има реформаторски дух, не просто на калпак да се увеличават заплатите, да има оптимизация в различни сфери, нищо от това. Нито едно от нашите предложения не влезе. Вместо това, видяхме едни нови 20 милиарда, с които ние ще задлъжнеем, влизане в дългова спирала, влизане в румънски, в гръцки сценарий, увеличаване на заплатите в МВР с 68%, в ДАНС със 100%, но пък за младите лекари 0%. Столичната библиотека от 3 години заплатите не са увеличавани с нито стотинка, бяха им предложени преди няколко месеца 7-8 стотинки да им ги вдигнат, което беше обида. Очевидно, за едни може, за други не може. "

Мирчев обясни, защо от ПП-ДБ обявиха готовност за нов протест.

"Борисов постоянно си нарушава обещанията и тъй като ние не искаме да бъдем излъгани и очевидно ще видим колко души в понеделник в 6 вечерта също няма да искат да бъдат излъгани. Правим отново този протест, който пак да кажа - той не е наш протест. Той е протест на ядосаните хора. "


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мирчев Пудел

    11 5 Отговор
    Защо не трябва да се въвежда софтуера? Не трябва ли всеки сив лев да бъде изкаран на светло? Защо се развъртя като фурнаджийска лопата? Ти си лицемер. Не подкрепям Мирчев!

    20:08 28.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Мирча Кришан е въодулевен.

    20:10 28.11.2025

  • 3 Понеделник

    7 5 Отговор
    е в други ден. Ще видим и чуем обяснения защо е рехав протеста.

    20:11 28.11.2025

  • 4 Хаджи Папурко

    8 4 Отговор
    Същите помияри сте.

    20:12 28.11.2025

  • 5 Данайчо

    4 5 Отговор
    Сега или никога. Нито крчка назад вече. Трябва да се протестира, нека се разтреперят. И да знаят, че хората са нявсякъде и ги дебнат- ха са бръкнали в кацата с меда, ха им са исъхнали пръстите!

    Коментиран от #18

    20:12 28.11.2025

  • 6 мафиотска територия сме

    3 4 Отговор
    СВИНЧО КАЗА ,ЧЕ НЯМА КЛАСИ , И ВСИЧКИ СА БОГАТИ БЛАГОДАРЕНИЕ ,ЧЕ ТОЙ РАБОТИ ЗА ХОРАТА !

    Коментиран от #13

    20:13 28.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Жълтокопитните прецакаха пенциите и тези дето са на помощи.

    20:13 28.11.2025

  • 9 Дедо Мраз

    5 3 Отговор
    Само така! Протести до дупка срещу мафията! Никоя партия не трябва да си присвоява такива протести! България над всичко и над всички партии!

    Коментиран от #17

    20:14 28.11.2025

  • 10 Остана ли средна класа?

    4 3 Отговор
    Я погледнете сергиите по пазарите и магазините , от 10 са останали 2. Тотален геноцид провеждат.

    20:14 28.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Олигарсите закараха слугите си и аргатите на протест.

    20:15 28.11.2025

  • 12 Къде

    0 4 Отговор
    Пък Прасчо вижда средна класа? Ако направиш разбор, ще видиш , че има само държавни служители с що годе нормални заплати , и необразованите които бъхтят за без пари в частния сектор. Но спрямо ниската им квалификация и образование, толкова. По цял ден завиват болтчета и гайки, продават на каса или мъкнат чували по рафтове. Сами знаят че са неспособни на повече и не смеят нито да мръднат, нито да си поискат заплата. И стигаме до чорбаджиите. Винаги се фукат че те пълнели бюджета, което е нагла лъжа. Не плащат данъци и осигуровки, фирмите са им все на загуба, или направо ги фалират за да не плащат!

    20:15 28.11.2025

  • 13 това прасе

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "мафиотска територия сме":

    няма един работен ден в "животчето" си!

    20:18 28.11.2025

  • 14 фказред

    3 3 Отговор
    Тоя е лъжец. В предаване по БНТ на мисирката и пласира сочна лъжа за Величие. Селяндурина Мирчо си е един лъжец и колкото и да се маскира като демократ си остава един селски лъжец. Отвратителен селяндурин. Слава на Господ Иисус Христос нямат бъдеще лъжците, ако не се покаят.

    20:24 28.11.2025

  • 15 Промяна

    4 0 Отговор
    И като излизаш постоянно да ревеш да се търкаляш да лъжеш да саботираш вредиш на България А заплатите в парламента нали автоматично на всеки 3 месеца се увеличават ЗАЩО СПРЕТЕ ТЕЗИ СВОИ УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛИ РЕВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЦИНИЧНИ ЛЪЖЦИ СТЕ ШАРЛАТАНИ

    20:27 28.11.2025

  • 16 България ще стане старческия дом на ЕС

    0 3 Отговор
    Социално слаби и пенсионерите от 500 милионна Европа ще окупират хотелите в България целогодишно

    20:29 28.11.2025

  • 17 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дедо Мраз":

    Хахахахахах ти вярваш на шарлатаните хахахахахаха Да не си превел пари за БЛАГО МИЛИОНЕРЧЕТО ХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #22

    20:29 28.11.2025

  • 18 Милен

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данайчо":

    Да те светна нещо, Мирчев не протестира срещу бъркането в кацата с мед а протестира за това, че той не бърка в кацата с мед. При първа възможност пак ще се "коалиира" с настоящите бъркачки, под предлог, че това е в интерес на гражданите, членове на новият СССР със седалище в Брюксел.

    20:30 28.11.2025

  • 19 Поредната глупост

    1 1 Отговор
    средна класа в България НЯМА !

    20:35 28.11.2025

  • 20 А Мирчев

    1 0 Отговор
    Вие нещо срещу олигархията предложихте ли впрочем?

    20:44 28.11.2025

  • 21 протест на ядосаните хора

    0 0 Отговор
    Ядосаните хора стават още по-ядосани хора като видят 100на цяло. Кой иначе ще виси там на студа?

    20:47 28.11.2025

  • 22 Дедо Мраз

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Вярвам единствено и само на себе си! А ти като си се продал като зарзават на мафията си е твой проблем!

    20:48 28.11.2025

