Томислав Дончев: Да оттеглиш бюджет такава легална процедура няма. Борисов се е изразил образно

28 Ноември, 2025 22:41 872 20

Не сте ме чували да кажа добра дума за този бюджет. Проблемът на този бюджет е, че прилича на бюджетите за миналата, за по-миналата и за по-предишната година. Той следва същия модел

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да оттеглиш бюджет такава легална процедура няма. Борисов се е изразил образно. Версиите са две – или се започва нов бюджет от МС, което е най-чистата процедура, но би означавало да имаме приет бюджет март месец , другата техника, когато се постигне нова точка на консенсус в обществото, да има нова версия на бюджета, ново заседание на бюджетна комисия и гледане в зала, тоест ремонт. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев в предаването „Панорама” по БНТ.

По думите на вицепремиерът в годините назад, винаги когато някой се е опитвал да усили гласа си, сме се опитвали да вземем мерки.

Не сте ме чували да кажа добра дума за този бюджет. Проблемът на този бюджет е, че прилича на бюджетите за миналата, за по-миналата и за по-предишната година. Той следва същия модел. Имам забележка, че той среща тези упреци за разлика от предишните бюджети, отбеляза той.

Вицепремиерът призна, че ГЕРБ винаги е успявал да прави добре балансирани бюджети, водейки дясно прагматична политика, но в условията на отслабен ГЕРБ е трудно.

По думите на Томислав Дончев алтернативата са избори, което е рестарт на системата. Големият проблем ще е, ако след рестарт на системата, тя се окаже в същото състояние, в което е в момента.

Никой не е искал да отнема някому социални придобивки, въпросът е дали можем да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, уточни вицепремиерът.

Дончев заяви, че освен трите неща (увеличението на данък „Дивидент” да падне, пенсионните осигуровки да се увеличат не с 2%, а с 1% и СУПТО да отпадне въобще), които могат да се преработят в бюджета има и още промени, но след среща с работодателските организации, синдикатите и екипа на МС, както и всички партии. Възможно е да бъде намерена нова точка на равновесието. Задачата е тежка, стана ясно от думите му.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мийте си зъбите

    11 0 Отговор
    И си лягате-против уроки от това квазимодо помага паста за зъби POMORIN... качествена е, и евтина...

    Коментиран от #16

    22:47 28.11.2025

  • 2 ние простите се разбираме

    11 0 Отговор
    Ма у Банкя така се изразяват.Образно.Той го е оттеглил. Спасени сме.После пак ще го внесе та да ни заведе у еврозоната ведно с БСП заедно .

    22:48 28.11.2025

  • 3 Нов бюджет

    14 0 Отговор
    Нови И3Б0PИ

    22:48 28.11.2025

  • 4 Лъжите на Тиквата и ГЕРБ.

    16 0 Отговор
    Оставка. Образно , щото народа ще ви измете наглеци.

    22:49 28.11.2025

  • 5 !!!!

    17 0 Отговор
    Оставка, мyтри!

    22:51 28.11.2025

  • 6 Министър на иновациите в кражбите.

    17 0 Отговор
    На Герб.

    22:52 28.11.2025

  • 7 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    КУЧЕТА НЕПОРОДИСТИ! ДА НАДЖИВЕЕТЕ ВНУЦИТЕ СИ!

    22:52 28.11.2025

  • 8 Ще проходиш

    5 0 Отговор
    Казала врачка от Перник.... Излиза той-... Откраднали му "GOLF" - чето...

    22:56 28.11.2025

  • 9 Тошев

    16 0 Отговор
    Вижте му фейса и на този. Мутра та дрънка . Погледа и стиснатите зъби показват ,че вие искате да му вземете хляба , а не той Вашия. на бой ли отива ,ще псува ли или вече така си изглеждат мутренски нормално политиците . Заприличал е на вожда си с това вечно зъбене на и той не знае на кого. Много страшни и опасни зад гърба на полицаи и охранители. Така ще се зъбят и крадат докато в болница отиват пострадали заради тях и полицаи и протестиращи , а те си тръгват с лимузините за дома.

    22:56 28.11.2025

  • 10 КАУнЪ

    8 0 Отговор
    дон4оо ти тъп ли си ИЛи ДА ?

    23:03 28.11.2025

  • 11 ПОДАЙТЕ ОСТАВКА И ВЪРНЕТЕ МАНДАТА!

    9 0 Отговор
    ТАКАВА ПРОЦЕДУРА ИМА!

    23:10 28.11.2025

  • 12 Да бе

    1 0 Отговор
    то на Банкята всичко му е шизофренично и образно - и изказванията, и настроенията, и всичко. Стабилност, м? Лиляна Павлова преди беше казала, че корупция нямало, само се усещало, че има, та сега и бюджета така - изтегляме го, ама образно. Дончев тотално се е самозабравил - всеки път като излезе на екран и все едно се кара на народа, сякаш всичкоши сме му длъжни. Това за пореден път показва какви бунтове назряват в тая гро ясала партия срвшу вождЪТ й.. Ай, дано се самоизядете!

    Коментиран от #20

    23:10 28.11.2025

  • 13 Плямпльисляв

    4 0 Отговор
    Ех плямпли,плямпли ,многообразно простичък е шефа ти !!

    23:11 28.11.2025

  • 14 Марио

    6 0 Отговор
    Образно казано, полови поздрави на майка ви г-н Дончев.

    23:11 28.11.2025

  • 15 ГОШО

    8 0 Отговор
    ОБРАЗНО - ИЗЧЕЗНЕТЕ КРАДЦИ НЕКАДЪРНИЦИ

    23:15 28.11.2025

  • 16 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мийте си зъбите":

    Асен Василев ще го има в политиката и след Борисов,Пеевски,Копейкин,Слави и Радев, защото неговата СИЛА е в ИСТИНА и КОМПЕТЕНТНОСТ!

    23:16 28.11.2025

  • 17 Бездетна семка

    2 0 Отговор
    Борисов каза да се събарят и незаконните хотели и къщи в Елените, а какво става? Не само, че няма да ги събарят, а И ще плащаме на укрите .
    Много лесно се разходват чужди пари!
    Дивата свиня не прави изключение!

    23:47 28.11.2025

  • 18 Буха ха

    1 0 Отговор
    Томиславе тъп, кажи го това на простия си шеф

    23:52 28.11.2025

  • 19 Се какво при вас е легално, бе

    0 0 Отговор
    Спермос нефелен?
    Разбра ли защо Борисов ви избираше, недетеродни?
    За да няма кой да му отмъщава!

    23:55 28.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

