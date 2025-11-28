Томислав Дончев: Да оттеглиш бюджет такава легална процедура няма. Борисов се е изразил образно

Да оттеглиш бюджет такава легална процедура няма. Борисов се е изразил образно. Версиите са две – или се започва нов бюджет от МС, което е най-чистата процедура, но би означавало да имаме приет бюджет март месец , другата техника, когато се постигне нова точка на консенсус в обществото, да има нова версия на бюджета, ново заседание на бюджетна комисия и гледане в зала, тоест ремонт. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите Томислав Дончев в предаването „Панорама” по БНТ.
По думите на вицепремиерът в годините назад, винаги когато някой се е опитвал да усили гласа си, сме се опитвали да вземем мерки.
Не сте ме чували да кажа добра дума за този бюджет. Проблемът на този бюджет е, че прилича на бюджетите за миналата, за по-миналата и за по-предишната година. Той следва същия модел. Имам забележка, че той среща тези упреци за разлика от предишните бюджети, отбеляза той.
Вицепремиерът призна, че ГЕРБ винаги е успявал да прави добре балансирани бюджети, водейки дясно прагматична политика, но в условията на отслабен ГЕРБ е трудно.
По думите на Томислав Дончев алтернативата са избори, което е рестарт на системата. Големият проблем ще е, ако след рестарт на системата, тя се окаже в същото състояние, в което е в момента.
Никой не е искал да отнема някому социални придобивки, въпросът е дали можем да се движим в режим на непрекъсната експанзия на социалните разходи. Социалните разходи са 20% от БВП и 41% от бюджета, уточни вицепремиерът.
Дончев заяви, че освен трите неща (увеличението на данък „Дивидент” да падне, пенсионните осигуровки да се увеличат не с 2%, а с 1% и СУПТО да отпадне въобще), които могат да се преработят в бюджета има и още промени, но след среща с работодателските организации, синдикатите и екипа на МС, както и всички партии. Възможно е да бъде намерена нова точка на равновесието. Задачата е тежка, стана ясно от думите му.
