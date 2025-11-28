Новини
България »
Венко Сабрутев за бюджета: В основата му седи обедняване на българското население от догодина и бухалки за бизнеса

Венко Сабрутев за бюджета: В основата му седи обедняване на българското население от догодина и бухалки за бизнеса

28 Ноември, 2025 23:04 514 9

  • венко сабрутев-
  • бюджет-
  • протест

По думите не прави чест на управляващите да заблуждават българското общество за това, че ще бъде оттеглен, а ден по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се отметна от думите си

Венко Сабрутев за бюджета: В основата му седи обедняване на българското население от догодина и бухалки за бизнеса - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промени в държавната план-сметка - бюджетът няма да бъде оттеглен.

"В понеделник в 18 ч. всички български граждани, които не искат да им се вдигат осигуровките и данъците, са добре дошли да изразят мнението си пред Народното събрание. Този протест не е на АИКБ, истината е, че много ги заболя да видят 20 хиляди души, които казват: "Получавате червен картон за вашето управление". Това, което трябва да се случи, е, че този бюджет трябва да бъде изтеглен, той е фундаментално сбъркан", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите не прави чест на управляващите да заблуждават българското общество за това, че ще бъде оттеглен, а ден по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се отметна от думите си.

"Този бюджет няма как да бъде преработен на коляно, той е фундаментално сбъркан. В основата му седи вдигане на данъци и осигуровки, без да е необходимо. В основата му седи обедняване на българското население от догодина, също така и бухалки за бизнеса. Време има да бъде изтеглен, ако трябва ще работим извънредно - така както ще работят всички български граждани по Коледа", допълни Сабрутев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът припомни, че партията предложи алтернативен бюджет.

"Те не просто вдигат осигуровките с 2% и данъците, те са заложили да ги вдигнат още догодина. Те искат да въведат прогресивния данък - това е фундаментална промяна на това как е оперирано досега. Въпросът е дали има нужда от тези промени - отговорът е не. Видяхте колко хитро направиха тотото. Това е нагласяне някой да прибере тотото, да го дадат на 15-годишна концесия, без той да плаща данъци. Значи хазартът няма да плаща данъци, а в същото българските граждани и бизнесът ще бъдат натоварени двойно", подчерта народният представител.

Той поясни, че в момента тотото има около 150 млн. в сметките си: "Тотото е златна мина, която се опитват да дадат на концесия".

"В бюджета има какво да се направи - като се премахне корупцията в Националната детска болница - 900 млн. лв., като се сложи и Околовръстното, НКЖИ е с тройно увеличен бюджет. Въпросът е каква политика ще води държавата. По времето на Асен Василев бюджетите излизаха с 3% дефицит, а с този бюджет ЕК каза, че България лъже", категоричен е депутатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Бизнесът се изнася от България заради високите разходи в еврозоната.Само хиперинфлация ще напълни бюджета от ДДС на храните.

    23:06 28.11.2025

  • 2 Промяна

    4 3 Отговор
    САБРУТЕВ ТИ ДОБРЕ ЛИ СИ АМА НАГЛОСТ АМА БЕЗОЧИЕ АМА ЦИНИЗЪМ

    Коментиран от #6

    23:13 28.11.2025

  • 3 Фен

    3 3 Отговор
    Радев ви доведе. И вие опоскахте държавата. Тепърва ще ви сърбаме попарата.

    23:19 28.11.2025

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    Догодина ще водим истинското лице на ЕС.Маските ще паднат и целият план българите ще го видят в истинската и същност,само Урсула знае какво ни чака.Приготвила е гозби изненади,по специална нейна рецепта.

    23:29 28.11.2025

  • 5 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В Германия преди Хитлер да дойде на власт са давали заплати по два пъти на ден,а в БГто никой не се наема да каже на хората,че заплати може и да няма от януари догодина.Фирмите имат банкови сметки с по няколко лева в тях колкото да не ги закрият.Как ще плащат като всеки разчита на оборота за да плати на доставчиците и персонала.

    23:30 28.11.2025

  • 6 Локо Сф

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Промяна":

    Си кротце и со благо промяна не става!Само с последното от изречението,ама го пропуснахме такива като мен през88-90 та!

    23:31 28.11.2025

  • 7 АХИЛ

    1 2 Отговор
    ПРОСТО ИДИОТ И НЕЩАСТНИК-СЛУЧАЙНИК.

    23:41 28.11.2025

  • 8 Хехе

    0 1 Отговор
    Този родопски пейзан най-добре го лекува Диана Дамянова с диагнозата "събрутевщина"

    23:46 28.11.2025

  • 9 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Това за бухалките сме го чували 1000 пъти. Може ли сега малко детайли от шарлатанина-в какво се състои тази така описана бухалка. Детайли моля.

    23:54 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове