Премиерът: В момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация

Ако има едно обяснение, защо в момента има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е, защото се натрупаха такива през последните години. Това каза премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог, предават от БТА.

Според него правителството е изглеждало някак си по-стабилно тогава, когато всъщност е било нестабилно, в първите месеци от своето съществуване, а когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен, допълни той.

Желязков увери, че в момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него.

Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на проект за държавен бюджет, обясни премиерът и отчете, че ГЕРБ като партия е показала, че е чувствителна по отношение на реакцията на обществото и настроенията.

По думите му политическите атаки ще продължат. Желязков отчете важността на разговорите със социалните партньори във връзка с бюджета като целта е постигане на консенсус и доверие.

Премиерът посочи още, че разговорът по съществените въпроси по т.нар. социално-икономически реформи, отлагани дълги години – и за данъчно-осигурителния модел и къде е ролята на държавата като преразпределител, ще започне през 2026 г.