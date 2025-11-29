Премиерът: В момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация

Ако има едно обяснение, защо в момента има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е, защото се натрупаха такива през последните години. Това каза премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог, предават от БТА.
Според него правителството е изглеждало някак си по-стабилно тогава, когато всъщност е било нестабилно, в първите месеци от своето съществуване, а когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен, допълни той.
Желязков увери, че в момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него.
Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на проект за държавен бюджет, обясни премиерът и отчете, че ГЕРБ като партия е показала, че е чувствителна по отношение на реакцията на обществото и настроенията.
По думите му политическите атаки ще продължат. Желязков отчете важността на разговорите със социалните партньори във връзка с бюджета като целта е постигане на консенсус и доверие.
Премиерът посочи още, че разговорът по съществените въпроси по т.нар. социално-икономически реформи, отлагани дълги години – и за данъчно-осигурителния модел и къде е ролята на държавата като преразпределител, ще започне през 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:47 29.11.2025
2 Зевс
12:47 29.11.2025
3 Кака Пена
Коментиран от #4
12:47 29.11.2025
4 Росен Желязков
До коментар #3 от "Кака Пена":Цяла седмица вали в София и водопада преля и наводни хотела.Помощ!
12:48 29.11.2025
5 Послушко
12:49 29.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Асен
12:49 29.11.2025
8 СЛАМЕНИЯ
12:51 29.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 в кратце
12:52 29.11.2025
11 Всеки
12:53 29.11.2025
12 Измамник
12:53 29.11.2025
13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
12:54 29.11.2025
14 Спокойно
Още е Ноември и не сме пристъпили в клуба на богатите ама и това ще стане
12:55 29.11.2025
15 СТРАХА ОТ ПОБОЯ
12:58 29.11.2025
16 Време е!
13:02 29.11.2025
17 Кара Ибрахим
13:02 29.11.2025
18 фжйуед
13:02 29.11.2025
19 ВОДОПАДА
13:02 29.11.2025
20 Потресаващо!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Желязков е крадец и по волята на двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, ще ликвидира окончателно скъпото ни Отечество.
13:03 29.11.2025
21 Тищо
13:03 29.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ей,кво нещо!
13:04 29.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Костинбродския стабилно краде за хотел
13:10 29.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
13:11 29.11.2025
29 Хаха
13:12 29.11.2025
30 Функционира
13:13 29.11.2025
31 иво
13:21 29.11.2025
32 Мокой
13:23 29.11.2025
33 Гост
13:23 29.11.2025
34 Карлос Друсар
Коментиран от #37
13:25 29.11.2025
35 Някой
13:28 29.11.2025
36 ИВАН
13:29 29.11.2025
37 Весело
До коментар #34 от "Карлос Друсар":Като един прав, здрав, корав орган на сини хапчета?
13:30 29.11.2025
38 Това е Повече От Цинично !
На Болните , хората с увреждания и другите изпаднали в Непристоъно пологение !
Червения кръст се подиграва !
С Две консерви!
Кило захар, Ориз и Олио !
А Държавата Раздава Бонуси по 120 лева за Коледа На Мързеливите !
И Тези които не са Искали да се Осигуряват !
Но нищо за всички тези клети, болни истински пострадали хора и лица с Увреждания !
Което Реално е Погазване на Законопостановеното !
В Конституцията и Закона на Република България !
Хартата за правата на човека !
И Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за независим и достоен начин на Живот !
Да Горите !
В Ада !
13:35 29.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Защо?
13:39 29.11.2025
41 Шесто
13:45 29.11.2025
42 Ъхъъъъъ...
13:46 29.11.2025
43 Симон
13:47 29.11.2025
44 Освен глупости да дрънка
13:49 29.11.2025
45 За година
13:51 29.11.2025