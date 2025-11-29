Новини
Премиерът: В момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация

Според Росен Желязков правителството е изглеждало някак си по-стабилно тогава, когато всъщност е било нестабилно, в първите месеци от своето съществуване. А когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен, допълни той.

Ако има едно обяснение, защо в момента има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е, защото се натрупаха такива през последните години. Това каза премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог, предават от БТА.

Според него правителството е изглеждало някак си по-стабилно тогава, когато всъщност е било нестабилно, в първите месеци от своето съществуване, а когато има много ясна политическа и парламентарна подкрепа се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен, допълни той.

Желязков увери, че в момента кабинетът функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него.

Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на проект за държавен бюджет, обясни премиерът и отчете, че ГЕРБ като партия е показала, че е чувствителна по отношение на реакцията на обществото и настроенията.

По думите му политическите атаки ще продължат. Желязков отчете важността на разговорите със социалните партньори във връзка с бюджета като целта е постигане на консенсус и доверие.

Премиерът посочи още, че разговорът по съществените въпроси по т.нар. социално-икономически реформи, отлагани дълги години – и за данъчно-осигурителния модел и къде е ролята на държавата като преразпределител, ще започне през 2026 г.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    А водопада в хотел Хаяши как функционира?Сега много вали.Да не наводни хотела?

    Коментиран от #20

    12:47 29.11.2025

  • 2 Зевс

    34 1 Отговор
    Функционира, ама в полза на прасетата, а не на хората!

    12:47 29.11.2025

  • 3 Кака Пена

    26 1 Отговор
    Пази водопада бате, да не пресъхне скоро.

    Коментиран от #4

    12:47 29.11.2025

  • 4 Росен Желязков

    25 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кака Пена":

    Цяла седмица вали в София и водопада преля и наводни хотела.Помощ!

    12:48 29.11.2025

  • 5 Послушко

    15 1 Отговор
    Я та тоя фантаст?

    12:49 29.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Асен

    26 1 Отговор
    Чакай малко като Желязков е премиер защо Боко отмени бюджета?

    12:49 29.11.2025

  • 8 СЛАМЕНИЯ

    20 0 Отговор
    Плати ли водата да водопада? Или и вода крадеш.

    12:51 29.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 в кратце

    8 0 Отговор
    В момента кабинетът функционира , като единен орган,който се намира в главата на Брус Уилис.

    12:52 29.11.2025

  • 11 Всеки

    17 0 Отговор
    си пази стола , милионите , големите заплати , лимузини гориво на народен гръб , както и себе си от затвор ! До един са за там , криминалните субекти функционирали добре ? Мафията функционира със страх и алчност ! Оставка !

    12:53 29.11.2025

  • 12 Измамник

    14 0 Отговор
    Говори едно прави друго. И само на почивка в командировки.

    12:53 29.11.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Да е знаем кой е този орган❗ Намира се малко под кръста❗

    12:54 29.11.2025

  • 14 Спокойно

    8 1 Отговор
    Стабилни сме като багер у завой....
    Още е Ноември и не сме пристъпили в клуба на богатите ама и това ще стане

    12:55 29.11.2025

  • 15 СТРАХА ОТ ПОБОЯ

    11 0 Отговор
    Ги сплотява.

    12:58 29.11.2025

  • 16 Време е!

    7 0 Отговор
    Я и тоз се показа! Всички говорите за миналото , а ми вие не бяхте ли част от това минало?

    13:02 29.11.2025

  • 17 Кара Ибрахим

    6 0 Отговор
    Сигур функционира кат един орган наричаш се ...

    13:02 29.11.2025

  • 18 фжйуед

    10 0 Отговор
    Водопад, тебе КПК кога ще те прибере в ареста??? Нападнахте Величие и Ивелин Михайилов и викаш че добре работите??? Казвате че е пирамида??? Пирамида е когато с парите на последния даваш на първия. В пирамидата няма никога стока или обект. Само празни обещания за печалба. Исторически парк, не е пирамида, а реален обект и реален бизнес. Предприятие на хора които са си инвестирали парите и реално е построено едно красиво съоръжение. Реално е построено. За да омаскарят Ивелин Михайлов го нападнаха поръчкови лъжци, и се възползваха от това че масово българите са много прости. Един глупак и лъжец казва пирамида, и простите глупаци почват да пеят пирамида. Това се прави и умишлено. За да го съсипят и да съсипят инвестицията на хората които участват. Истината е че няма никаква пирамида, а има реален обект, и сега ако има съдилища и прокуратура, всички клеветници дето са нанесли щети на Исторически парк, трябва да плащат ама много. Огромни пари обезщетение за нанесени финансови щети на обекта и инвеститорите. Отделно е дето съсипват и Ивелин Михайлов и Величие. Слава на Господ Иисус Христос, всеки може да види че Исторически парк е построен и е реален. Не е пирамида, и които говори така, е един глупак и лъжец. Сега намесиха и службите та държавата да плаща огромни обезщетения. Крадците дето маскарят Ивелин ще се скрият и ще платят всички българи, за това че разрушиха бизнеса на много хора. Това е положението. Лъжат и мажат и крадат и плащат на поръчкови мисири и м

    13:02 29.11.2025

  • 19 ВОДОПАДА

    6 0 Отговор
    ДА ВРЪЩА НАКРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ ДОКАТО НЕ СЕ УДАВИЛ В НЕГО.

    13:02 29.11.2025

  • 20 Потресаващо!

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Желязков е крадец и по волята на двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски, ще ликвидира окончателно скъпото ни Отечество.

    13:03 29.11.2025

  • 21 Тищо

    7 0 Отговор
    водопадът как е

    13:03 29.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ей,кво нещо!

    8 0 Отговор
    Този и най-противният премиер-предател, u6рик, от всички политици на БълГария до момента.

    13:04 29.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Костинбродския стабилно краде за хотел

    7 0 Отговор
    Следващия от веригата! Някой ако вярва нещо на този гол охльов, а не му вярвам!

    13:10 29.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Колко неадекватен трябва да си верно

    4 0 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    13:11 29.11.2025

  • 29 Хаха

    6 0 Отговор
    Добре работеща организирана престъпна група

    13:12 29.11.2025

  • 30 Функционира

    6 0 Отговор
    Ви само крадливостта и продажничеството чиято цел е унищожаване на държавата и превръщането и на робска колония на запада! Оставка и затвор!

    13:13 29.11.2025

  • 31 иво

    5 0 Отговор
    Понеделник 18ч.всички пред МС.Крайно време е Хаяшито и прасетата да бъдат пометени.Мястото им е в затвора.

    13:21 29.11.2025

  • 32 Мокой

    3 0 Отговор
    Как работите добре, като един качествен бюджет не можете да съставите?

    13:23 29.11.2025

  • 33 Гост

    2 0 Отговор
    Демек хотелът върви много добре. Това иска да каже лирическият герой хаяши Сан джилязкоф

    13:23 29.11.2025

  • 34 Карлос Друсар

    3 0 Отговор
    Като единен орган? Сещайте се за какъв орган ни намеква този .

    Коментиран от #37

    13:25 29.11.2025

  • 35 Някой

    3 0 Отговор
    Докато кабинет и парламент функционират "много добре" Държавата и тароса са в кома.

    13:28 29.11.2025

  • 36 ИВАН

    3 0 Отговор
    Една бълха е много по полезна от тоя паляк.

    13:29 29.11.2025

  • 37 Весело

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Карлос Друсар":

    Като един прав, здрав, корав орган на сини хапчета?

    13:30 29.11.2025

  • 38 Това е Повече От Цинично !

    2 0 Отговор
    Това е Повече От Цинично !

    На Болните , хората с увреждания и другите изпаднали в Непристоъно пологение !

    Червения кръст се подиграва !

    С Две консерви!

    Кило захар, Ориз и Олио !

    А Държавата Раздава Бонуси по 120 лева за Коледа На Мързеливите !

    И Тези които не са Искали да се Осигуряват !

    Но нищо за всички тези клети, болни истински пострадали хора и лица с Увреждания !

    Което Реално е Погазване на Законопостановеното !

    В Конституцията и Закона на Република България !

    Хартата за правата на човека !

    И Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, за независим и достоен начин на Живот !

    Да Горите !

    В Ада !

    13:35 29.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо сте изтрили коментара ми? Спаружената гюдерийка в гащите на мутрата от СИК според вас "орган" ли е?!

    13:39 29.11.2025

  • 41 Шесто

    0 0 Отговор
    В понеделник си отивате и в ареста на Благо нали знаеш че ще стане

    13:45 29.11.2025

  • 42 Ъхъъъъъ...

    0 0 Отговор
    кабинетът функционира много добре като единен орган който нанася щета след щета на българите и България

    13:46 29.11.2025

  • 43 Симон

    0 0 Отговор
    Рая от как взе да ходи в зайчарника добра пиичка взе да става а Роси!

    13:47 29.11.2025

  • 44 Освен глупости да дрънка

    0 0 Отговор
    и слугинаж в полза на урсулците да реализира нищо друго не прави. Атлантическа и ционистка подлога на 200

    13:49 29.11.2025

  • 45 За година

    0 0 Отговор
    Цените скочиха двойно. Кво се обяснява тоя пуяк... На фалшивата им статистика ли да вярвам или на цените в хипермаркетите които всеки ден нарастват

    13:51 29.11.2025

