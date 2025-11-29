Новини
България »
Пловдив »
В Пловдив: Шофьор с над 2 промила алкохол се заби в светофарна уредба, след гонка с полицията

29 Ноември, 2025 14:56 618 8

  • пловдив-
  • шофьор-
  • пиян-
  • светофарна уредба-
  • гонка с полицията

Водачът е на 50 години, той е и криминално проявен

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети след опит да избяга от полицейска проверка в Пловдив, съобщиха от полицията, предават от БТА.

Около 01:30 ч. тази нощ автопатрул на Четвърто Районно управление последвал автомобил, чийто шофьор не се подчинил на подаден сигнал за спиране.

На кръстовище между бул. „Цариградско шосе" и бул. „Освобождение" колата се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.

По време на случилото се няма пострадали.

Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над два промила алкохол. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.

На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".


Пловдив / България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разумния вариант

    3 2 Отговор
    От 01:30÷06:00, достатъчно време да му натъртят кокалите както му се полага. Да се превъзпита и другия път, чинно да спира, а не светофарите да забира.

    Коментиран от #4

    15:00 29.11.2025

  • 2 Ко стаа ве...!

    3 0 Отговор
    В тая нашата държава не минава ден,без подобни пътни и инциденти...?!

    15:02 29.11.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Ето, ако не бяха ченгесарите щял да си се прибере дома по живо по здраво... зад всяка катастрофа стои ченге :)

    Коментиран от #5

    15:05 29.11.2025

  • 4 Бай Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разумния вариант":

    Защо не доживотен той е по опасен от шофьора на камиона! Това е истината защото ако се беше забил в някоя кола!

    15:09 29.11.2025

  • 5 И тяхната не е лесна!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Требе да докажат увеличението на заплатите си с цели 50%...!
    Та затова ще гонят до дупка...!
    Нищо че по този начин застрашават живота на останалите участници в движението...!

    15:10 29.11.2025

  • 6 Алкохолика

    0 0 Отговор
    2 промила са нищо, аз си карам редовно на 3+

    15:12 29.11.2025

  • 7 стар приятел

    1 0 Отговор
    на палицията и съдебната система, платежоспособен и свободен

    15:15 29.11.2025

  • 8 Перо

    1 1 Отговор
    Само нашите тъпаци от КАТ и Охранителна полиция преследват престъпници, което е абсолютно забранено на Запад сега, поради непредвидени щети, инциденти и потенциални смъртни случаи! Провеждат се заградителни мероприятия и се обгражда престъпника. Има участие на хеликоптер! При неподчинение се стреля на месо по престъпника! В БГ, тъпите, селски и неграмотни полицаи се правят на рамбовци, а ютиите ги ползват като аксесоар и жилетките на мъжете-участници, са като в “игри на волята”! Не знам за какво са им ютиите!

    15:18 29.11.2025

