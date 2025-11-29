В Пловдив: Шофьор с над 2 промила алкохол се заби в светофарна уредба, след гонка с полицията

Пиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети след опит да избяга от полицейска проверка в Пловдив, съобщиха от полицията, предават от БТА.

Около 01:30 ч. тази нощ автопатрул на Четвърто Районно управление последвал автомобил, чийто шофьор не се подчинил на подаден сигнал за спиране.

На кръстовище между бул. „Цариградско шосе" и бул. „Освобождение" колата се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.

По време на случилото се няма пострадали.

Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над два промила алкохол. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.

На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".