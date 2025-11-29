В Пловдив: Шофьор с над 2 промила алкохол се заби в светофарна уредба, след гонка с полицията

Пиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети след опит да избяга от полицейска проверка в Пловдив, съобщиха от полицията, предават от БТА.
Около 01:30 ч. тази нощ автопатрул на Четвърто Районно управление последвал автомобил, чийто шофьор не се подчинил на подаден сигнал за спиране.
На кръстовище между бул. „Цариградско шосе" и бул. „Освобождение" колата се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана бил заловен.
По време на случилото се няма пострадали.
Шофьорът е тестван с дрегер, който отчел над два промила алкохол. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.
На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разумния вариант
Коментиран от #4
15:00 29.11.2025
2 Ко стаа ве...!
15:02 29.11.2025
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #5
15:05 29.11.2025
4 Бай Данчо
До коментар #1 от "Разумния вариант":Защо не доживотен той е по опасен от шофьора на камиона! Това е истината защото ако се беше забил в някоя кола!
15:09 29.11.2025
5 И тяхната не е лесна!
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Требе да докажат увеличението на заплатите си с цели 50%...!
Та затова ще гонят до дупка...!
Нищо че по този начин застрашават живота на останалите участници в движението...!
15:10 29.11.2025
6 Алкохолика
15:12 29.11.2025
7 стар приятел
15:15 29.11.2025
8 Перо
15:18 29.11.2025