Новини
България »
Всички градове »
Тома Биков: Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев

Тома Биков: Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев

29 Ноември, 2025 15:16 1 130 83

  • тома биков-
  • оптимисти-
  • бюджет-
  • българия-
  • асен василев

"Виждаме накъде върви колата с бясна скорост и не можем да натиснем спирачката", констатира Биков и подчерта, че всички са наясно с положението", коментира още депутатът от ГЕРБ-СДС

Тома Биков: Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Трябва да бъдем с нагласата, че не ни очакват добри времена по принцип, извън бюджета. Когато пишем бюджет, предпочитам той да бъде написан от песимисти, отколкото от оптимисти". Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

"Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев. Парите не растат по дърветата. Да, Асен Василев е фокусник. Но илюзионистите не правят в действителност вълшебства, те просто – от единия ръкав в другия местят топката. Той има друг тип мислене, друга идеологическа концепция. Ние, за разлика от него, не сме толкова добри илюзионисти. Докато едното топче го преместим от едната ръка в другата, хората са видели. А и то не може да продължи безкрайно, просто дойде при нас. Самият Василев излиза и пита "Какво правите" и ние не можем да му отговорим. Това е пълен абсурд. На този абсурд някой трябва да сложи край. Мисля, че е наша отговорност и задължение. Надявам се, че имаме тази сила и мисля, че трябва да го направим, но не получаваме помощ отникъде", коментира той.

"Виждаме накъде върви колата с бясна скорост и не можем да натиснем спирачката", констатира Биков и подчерта, че всички са наясно с положението.

Според него реалистичните задачи пред едно управление, независимо какво е то, ще бъдат как да се управлява кризата.

"Това може да стане с диалог, а не с допълнително дълбаене на пропасти между различните обществени групи", категоричен бе депутатът и подчерта: "Трябва да вземем решения отвъд емоциите".

Това, което би накарало ГЕРБ да излезе от управлението, по думите на Биков, е усещането, че не може да направи нищо.

"Готови сме да правим компромиси, но не сме готови да стоим в управлението самоцелно, просто за да имаме министри", изтъкна той.

"В една ситуация сме, в която разговорът сякаш е невъзможен. И то разговор по много важни теми. Бюджетът е само израз на една много сериозна, дори екзистенциална криза и за представителната демокрация, и за цялата организация на българското общество, която очевидно е блокирала", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС.

По думите му проектобюджетът е бил плод на преговорите в рамките на управляващото мнозинство. Беше намерил баланс между 4-те формации, които подкрепят правителството, подчерта той, но добави:

"Оказва се обаче, че този баланс е неприемлив за голяма част от заинтересованите от бюджетната политика – и работодатели, и синдикати. Ако питате и мен, пък и други колеги от ГЕРБ – ние също казахме, че не харесваме този бюджет. Самият премиер каза това. Това е индикация, че трябва да се потърси и по-голяма обществена подкрепа".

Според него проблемите са много по-дълбоки от това да се направи един бюджет.

"Едно от основанията ми да не харесвам този бюджет е, че той продължава политиката на Асен Василев. Аз съм категоричен, че много по-рязко, доколкото е възможно, трябва да бъде прекратена тази линия на поведение, която се състоеше от следното – държавата орязва разходите за развитие за сметка на социалните разходи и в един момент се оказва, че ние не инвестираме в бъдещето, а просто изхарчваме година за година парите, които събираме от бизнеса и работещите хора", посочи Тома Биков.

Парите започват да свършват, предупреди той. И обясни, че идеята за увеличаване с 2% на осигуровките е била защото имаме пенсионна система, която е неадекватна на действителността. По думите му от 1997 г. в България не е направена нито една структурна реформа. И сега това не е било възможно заради това, че правителството е съставено от 3 партии с подкрепата на четвърта:

"Това не е реформаторско мнозинство. Нямаме такъв мандат. Най-голямата партия в мнозинството има 66 народни представители. Това не е мандат за реформи. Това е мандат за евентуално някакво по-спокойно управление, в най-добрия случай. За съжаление се вижда, че и управлението не е чак толкова успокояващо, след като има такива големи протести".

Времената от 2019 г. не могат да се върнат, категоричен е депутатът и уточни, че моделът, който е действал до тогава, е изчерпан.

"Ние сме в геополитически вакуум, в който трябва да се търсят нови решения".

"Това с концесиите – трябва да се постигне съгласие. Нашите магистрали например са единствените, които са безплатни. Дали не е време този, който ползва определена услуга, да си я плаща той, а не да я плаща някой друг", даде пример Биков. Но заяви, че не знае кой е вкарал поправката за Тотото. Неговото лично мнение е, че хазартът трябва да бъде забранен:

"Това е най-успешният бизнес в България. Нищо друго не произвеждаме повече отколкото хазартна зависимост. Какво значение има Тотото – на концесия ли ще е или не, при положение, че то и като е държавно, имаме 44 млрд. оборот на хазартната зависимост".

"Трябва малко да успокоим топката в НС и да си караме процедурите така, както са", изказа мнението си Тома Биков. За него един от проблемите, дошли с бюджета, е бил, че процедурата не е минала така, както винаги:

"Аз го отчитам като грешка. Мисля, че трябва да положим много сериозни усилия, за да се опитаме да намалим напрежението във всички посоки".

Според депутата алтернатива винаги има:

"Има няколко алтернативи. Едната е предсрочни парламентарни избори. Очертава се очевидно алтернатива в лицето на Румен Радев, който по всичко личи, че ще произведе своя партия. Това е алтернатива на повърхността. Твърдя, че нищо по-различно няма да се случи който и да управлява, защото ние сме в една ситуация на вакуум на идеи и то не в България, а от гледна точка на западната цивилизация".

По думите му партийната система е изключително изтощена.

"Не смятам, че идването на още една партия и отменянето на 3 други ще произведе модел, който да замени в момента изчерпания икономически модел. Трябва да дадем много по-ясни перспективи", коментира депутатът от ГЕРБ.

"Една от големите задачи на това правителство беше да разреши политическата криза, защото бяхме от избори в избори. Но ако ние не успяваме да разрешим политическата криза, което означава да вкараме и да зададем нови линии, които да бъдат обединяващи за максимално широк кръг хора, то в един момент няма да можем да отговорим на въпроса – какво правим в управлението. И останалите партии би трябвало да имат същата цел", каза още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    58 2 Отговор
    И тая мазна пача ли ни я бутате в почивният ден бе. Най-пискливата жена доскоро, ама вече е на почетната втора позиция след господаря си бойко

    Коментиран от #12

    15:25 29.11.2025

  • 2 народа

    18 21 Отговор
    Проблема е , че набутвате държавата в еврото и то без реферндум .Спрем ли еврото , ще се нормализират цените и бизнес климата .Ако трябва ще съборим сградата тухла по тухла , но евро няма да приемем без допитване

    Коментиран от #23

    15:27 29.11.2025

  • 3 преход от 1989 година

    25 0 Отговор
    Може да ги окичим като Коледна украса пред НДК заедно с Фалкона

    15:29 29.11.2025

  • 4 зевзек

    34 0 Отговор
    точно така, време е песимиста Боки да се намеси, заедно с Влади счетоводителя, и да почнат пак да раздават техните увеличения на пенсиите и държавните заплати от пет или десет лева на година, при тридесепроцентова инфлация

    15:29 29.11.2025

  • 5 Подлизурко

    43 1 Отговор
    Тома Биков или Йордан Цонев, кой е сменил повече партии и движения?

    15:30 29.11.2025

  • 6 12340

    35 0 Отговор
    "... Но заяви, че не знае кой е вкарал поправката за Тотото... "
    ".. Предложението е направено от народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ и Йордан Цонев от ДПС-НН..."
    ... Не знаел той?! Баба му знае!

    15:31 29.11.2025

  • 7 Тома Неверни

    33 1 Отговор
    Евала на адаша, бая пари направи край Тиквата.

    15:32 29.11.2025

  • 8 Историята помни

    22 1 Отговор
    ‼️Кой искаше да открадне едни 8-9 милиарда лева през 2023 г.?
    След като Zулус слафчо Македонски, свали единственото Правителство, в което Шиши и Боко не участваха, румен кРадев назначи Правителство на кражбите.
    ➡️ Дефицитът за 2023г. е 2.2%, по-нисък от заложения 3%.

    Служебният финансов министър, Росица Велкова (от кабинета Гълъб Донев 2), прогнозираше дефицит от 6.6% и нов дълг от 16 милиарда - това беше заложила в нейният бюджет за 2023г.
    ‼️Разбира се, Асен Василев щеше да е виновен за всичко…НО, точно Асен Василев опроверга всички си критици и мрънкачи.
    ‼️Разликата от 6.6% до 2.2% е 4.4%.
    При почти 200 милиарда лева БВП, някой искаше да открадне около 9 милиарда‼️
    ➡️ 9 милиарда лева, това не е шега работа!
    ‼️И да, ако нямаше правителство, а още служебни кабинети - тези 9 милиарда щяха да “отплават” към нечия джоб или катамаран…

    15:32 29.11.2025

  • 9 Асен Василев е виновен

    31 1 Отговор
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ. Асен Василев е виновен!
    Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.

    За всичко Асен Василев е виновен!

    Коментиран от #19

    15:32 29.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ясно виждащ

    21 0 Отговор
    Ами да бяхте поканили икономисти като Папазов , Сарийски ,Манолов , да напишат бюджет без да са заложени милиарди за крадене. Кой написа бюджета ,Данчо нали и там останалите Байрамовци

    15:33 29.11.2025

  • 12 Ще те допълня

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Мека китка е Биков. Няколко са меките китки в герберските редици. Тиквата и Пеевски ги държат с компромати заради извратените им оргии.

    15:33 29.11.2025

  • 13 Биков

    26 1 Отговор
    Асен Василев е блестящ финансист. А вие сте едни тотални крадци и неграмотници. Грешката на ПП е, че се коалираха с ДБ и с Христо Иванов, който чрез промяна на конституцията въвлече и ДПС, което е проклятието на България. Рано или късно изчезвате от политическата сцена заедно с Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #47

    15:34 29.11.2025

  • 14 Разбира

    19 1 Отговор
    ти главата от бюджет , подлизурко голословен ? Ама и ти да се изтаковаш ! Жалък !

    15:35 29.11.2025

  • 15 дедо

    1 21 Отговор
    наи големи комбинатор на бюджетите е баш комбинатора кокорчо неговите бюджети още ги помним взема дълг от наколко милиарда за да вдигне заплати и пенсии а кои ще ги връща хич не го е еня това са харварите които другаря радев ни ги натресе но тои ги разбла що за стока да и каза -шарлатанията

    Коментиран от #25

    15:35 29.11.2025

  • 16 Сечко

    4 0 Отговор
    Изглежда, че тук официално въвежда ново журналистическо правило — «Bold на всяко второ изречение».
    Тази статия пак е удар — заглавие, подзаглавие, почти всеки абзац в bold. При това — бюджет, криза, „бясна скорост“…
    На запад bold-ът се използва пестеливо — за да подчертаеш едно-две ключови изречения, не за да крещиш цяла статия.
    Тук обаче, ако всичко е важно — значи нищо не е. Bold-ът се разхожда като димна завеса над съдържанието.
    Сагата продължава

    15:36 29.11.2025

  • 17 БЕЗ МАЙТАП

    12 0 Отговор
    От напъване да ни внушат че са спасители им станаха жълти марковите дрехи от зад.

    15:36 29.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 1 Отговор
    Тома Вола(защото не е Бик) щеше да работи "до края на живота си". срещу "карикатурата Борисов"❗
    ЗА МАЛКИТЕ ГЕРБЕЛЯЦИ ПО ПЕЙКИТЕ ГО ПИША ❗

    15:37 29.11.2025

  • 19 В добавка

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "Асен Василев е виновен":

    Виновен е хан Аспарух, после Иван Костов и накрая Асен Василев!!!

    15:37 29.11.2025

  • 20 Дориана

    20 1 Отговор
    Точно Асен Василев е в пъти по- кадърен от Теменужка Петкова. И като прибавим зависимостта и от Пеевски, какво и нарежда трагедията с бюджета е пълна.

    15:38 29.11.2025

  • 21 семеен с 2 деца

    14 1 Отговор
    Тома , смятам чрез Нотариус да ти прехвърля жена и две деца, ти ги гледай ! Аз на подобни бюджети няма да мога .

    15:39 29.11.2025

  • 22 Чиба, бе, Амбриаж!

    19 1 Отговор
    Герберастки безделник и плямпаджия!

    15:39 29.11.2025

  • 23 Клети съветски Zoмбита 🤪

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "народа":

    Копейките:
    - 80% от българите обичат Русия.
    - 80% от българите не искат в ЕС.
    - 80% от българите не искат в НАТО.
    - 80% от българите не искат в Шенген!
    - 80% от българите не искат в еврозоната.
    - 80% от българите искат референдум за лева.
    Реалността въпреки тези 80%
    - Българите масово живеят в Европа.
    - България е част от ЕС.
    - България е част от НАТО.
    - България е част от Шенген.
    - България влиза в еврозоната.
    - Няма масови протести против ЕС.
    - Няма масови протести против НАТО.
    - Няма масови протести против Шенген.
    - Няма масови протести против еврото.
    80% от българите са против ЕС и обичат Русия, ама само в мокрите сънища на копейките!

    15:40 29.11.2025

  • 24 зевзек

    15 1 Отговор
    Василев виновен за финансите, Денков и Христо Иванов виновни за правосъдната реформа, и така, с тези две оправдания, Боки и Шоки ще карат още 10 години на власт, важното е че те не са виновни за нищо

    15:41 29.11.2025

  • 25 Невярна теза

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "дедо":

    Всички икономически показатели бяха според изискванията: 23 процента дълг спрямо БВП- брутен вътрешен продукт; адски нисък; 40 процента разходи от БВП- идеално съотношение; дефицит до 3 процента; Спря кранчетата за кражбите им и те побесняха, особено Пеевски и Борисов.

    15:41 29.11.2025

  • 26 На Асен

    18 1 Отговор
    Василев не можеш да му стъпиш на малкия пръст , бе , селчо , както и цялата ви шайка нескопосана !

    15:42 29.11.2025

  • 27 Реалист

    10 4 Отговор
    България може!
    Може:
    - Без Борисов да е премиер.
    - Без руски газ.
    - Без руски петрол.
    - Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
    А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
    Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
    Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
    А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
    Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂

    15:43 29.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Петьо Петков

    15 1 Отговор
    Щом този ИНФАНТИЛ се появява,значи ГЕРБ е в колапс от страх,Банкята е в агония...всички на протест до дупка........

    15:45 29.11.2025

  • 30 бай Бончо

    8 2 Отговор
    Бутнаха уредения социализъм , забогатяха на гърба на хората и сега се оказва , че нямат повече идеи ! Връщаме си добрите практики от соца и се оправяме за 3 месеца

    Коментиран от #51

    15:47 29.11.2025

  • 31 Гост

    11 1 Отговор
    Асен Василев ли вдигна със 70% заплатите на полицаите и другите ,,нищоправци,,.....ей,само лакардии плямпат на ТИКВАТА И ШИШИ подлогите...за ,,заблудените души,,...но,няма вече накъде...17г....минаха...дори и те ви разкриват вече

    15:48 29.11.2025

  • 32 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    4 4 Отговор
    Известно е, че инсталираната по руски образец олигархия у нас не е просто сливане на политическа и икономическа власт.
    Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
    Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
    Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
    И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
    А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
    Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
    Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
    Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
    Всичко това се контролира от Радев, Борисов и Пеевски

    Коментиран от #50

    15:49 29.11.2025

  • 33 дипломат

    7 0 Отговор
    Посолствата не искат Магнитски да управлява и ето хаоса .

    15:50 29.11.2025

  • 34 Олеле мале

    11 1 Отговор
    Пак ли изпълзя един от най-отвратителните червеи в редиците на корумпираната партия ГЕРБ. Не го ли бяха покрили някъде? Няма пари за вас, научете се да работите истинска работа от сутрин до вечер и през нощта, както правят честните работещи хора.

    15:50 29.11.2025

  • 35 Тома

    9 1 Отговор
    Най после и бичето излезе от дупката да защити своята карикатура на политик бойчето

    15:54 29.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кукло парцалена

    5 1 Отговор
    Томчо, демонстрираш естествен интелект, който ще се задълбочава!
    Колко си умен, завиждам ти!

    15:56 29.11.2025

  • 39 Биков продажник

    10 1 Отговор
    Това бюджет ли е? Да крадеш от едните и да даваш на герберската клиентела която работи за ГЕРБ? Откъде накъде? Вземете парите на мафията, спрете парите на мафията, върнете парите заграбени от мафията. Или там е забранено да се поглежда? Измамници. Не може да се дават пари на хора, които обслужват политическата мафия и работят срещу държавата и народа. Когато започнат да работят в полза на българския гражданин без политически убеждения и без да бъдат използвани като бухалки, тогава ще им дойдат и парите. Когато започнат да работят срещу корупцията, срещу укриването на данъци, срещу сивите пари, срещу източването на обществени пари. От там ще дойдат много пари. Но калинките не го разбират.

    15:57 29.11.2025

  • 40 Поредния боклук

    11 0 Отговор
    Некъдърник, изтеглихте през вашите управления 75 милиарда лева дълг от 2009г насам.

    15:58 29.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 народа

    10 0 Отговор
    Махете Лукой и тотото от бюджета , махате кражбите от тока и водата и даже ще сме на излишък.Кой краде от бюджета и се вози с Фалкон , народа ли ? Защо народа да плаща?

    16:01 29.11.2025

  • 43 К.К

    9 1 Отговор
    Биков, гледай си гербаджийската буфосинхронада, нищо не разбираш от бюджет и финанси. Каквото и да плещите по телевизиите, никой вече не ви гледа, не ви слуша, не ви вярва. Показахте,че сте жалки, алчни некадърници. ЧАО!

    16:03 29.11.2025

  • 44 Давид Каракаш

    1 0 Отговор
    Любовницата на баща ми Максим Каракаш ще оправи държавата. Прибира злато, диаманти и купища пари. А майка ми Таня работи държавна работа, вместо да си намери мъж да я издържа и уважава. Срам ме от баща ми и не искам да го виждам.

    16:05 29.11.2025

  • 45 Стенли

    4 0 Отговор
    Тъй тъй слушах му интервюто по радиото да се намаляли разходите а защо дадохте седемдесет процента на МВР и ДАНС после пенсионерите и работещите на МРЗ им виновни аз съм съгласен да се премахне механизма за обвързването на МРЗ със средната заплата но нека първо променят механизма за заплатите на депутатите

    16:05 29.11.2025

  • 46 така,де

    8 1 Отговор
    Това данчо-ментата да ни прави бюджета е срам и резил за всички ни!!!!! Той не може да се сравни с малкия пръст на Асен Василев!

    16:09 29.11.2025

  • 47 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Биков":

    Чак блестящ не е но не може да се отрече че докато беше министър на финансите в двете правителства доходите се повишиха вярно и инфлацията е доста висока но все пак

    Коментиран от #52

    16:11 29.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гро--ба--рски пр--ост--- таци

    5 0 Отговор
    "Шайката" на му--т--рата по собствената му книга на тоя му проби мозъка и го препрограмира да лъ--же и кра--де... Свърши вашта, нег-рам--отни пр--естъп--ниц--и, вие кр-аде--нето го практикувате като "управление"от 20 години,ама вече не остана кви да крадете, свърши всичко, самоизяжте се сега....

    16:15 29.11.2025

  • 50 Без Русия сте умрели крадци

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    С Русия имаше евтина енергетика и производство, откъдето да крадете милиарди, сега цървули ще дмучате на фашистката фондерлаунен сливата

    16:17 29.11.2025

  • 51 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "бай Бончо":

    Много точно казано не всичко през така наречения социализъм беше наред но и това вече не се търпи , ето пак заговориха за увеличаване на цената на водата аз като правя сметка в Старозагорска област ще надхвърли шест лв кубика вода от новата година а за другите цени не ми се и мисли

    Коментиран от #83

    16:17 29.11.2025

  • 52 Менте избори

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Стенли":

    Ако ПП с финасист Василев не бе свалено по мутренски начин от власт и управляваше 4 години,то България щеше да изглежда много по-добре.И много по-богата държава.

    16:19 29.11.2025

  • 53 Погледни си ремонтираните улици в София

    3 0 Отговор
    ...бе гробарски наглец мръсен - гепи групи и дупка до дупка на вълни - ул Граф Игнатиев, ул Екзарх Йосиф, подлеза на НДК, Цариградското шосе, жълтите павета, капещито отвсякъде метро с жици за ток там навсякъде, площат Гарибалди.. "ремонтите" ви на Фандъкова и БанкЯта приличат на бомбандировки ...крадци, къде за 2 милиарда лева за "електронно правителство", 500 милиона за ремонт на язовири!?!

    16:20 29.11.2025

  • 54 ейбичетооо

    6 0 Отговор
    СЕГА Е МАМЕНТА ДА СВАЛЯШ БУЦИту , НАЛИ ОТ 2012г МУ СЕ ЗАКАНВАШ ЧЕ Е ЗА ПРИ СТАВТИйййй А ПОСТОЯННО МУ ПОЛЕГВАШ КАТО НЕКОЙ ПАЛАШ....!!!

    16:21 29.11.2025

  • 55 хи хи

    6 0 Отговор
    Мутрите вадят от нафталина де що "експерти" имат. хи хи хи

    16:21 29.11.2025

  • 56 Горски

    4 0 Отговор
    Без интелект - толкова. Ти специално си много силен илюзионист - от най-големия критик на Боко стана придворна калинка и млъкни и ти искаше да вкарваш Бойко Борисов в затвора!

    16:25 29.11.2025

  • 57 оптимисти ли писаха

    2 1 Отговор
    Разходите за НАТО, тенекии и пръдни ? А 1% от милиардите за Украйна? А? А парите за Пимпирите, пингвините и Перпириконите ? А парите за псевдокултурниците?

    16:25 29.11.2025

  • 58 Понеделник

    3 0 Отговор
    18 Ч.ВРЕМЕ Е

    16:25 29.11.2025

  • 59 Отврат

    4 0 Отговор
    Само това нагло, безочливо, коварно и двулично нищожество не трябваше да ни показвате! Само тази нечистоплътна и мазна физиономия не трябваше днес да мърси мрежата! Нищожеството на снимката, викат му Бик томов, дрънкаше по митинги на десните сили и по протести, че мутрата от СИК Боко тиквата е не само мутра, но "карикатура на мутра"! Да, ама набързо припълзя като червей на трапезата в двора в Банкя и така започна да плюска, че надебеля с 10 - 15 кг.. И нищожеството Бик Томов не пропуска да излива кофи с помия по Асен Василев! Защо всички ГЕРБерасти, на които се дава възможност за изява по медиите, пропускат един особено фажен факТ? А той е, че Асен Василев увеличи минималната пенсия с 200 лв. Въпросните ГЕРБерасти, явно страдат от деменция и забравят, че при първото престъпно правителство на престъпника от СИК - Банкя, един милион български пенсионери умираха със 136 лв. на месец и пет хиляди от тях се самоубиха?! Защо ГЕРБерастките мерзавци забравят това престъпление на СИКаджийския си главатар и на чудовището Симеон Дянков?! Мутрата от СИК довлече чудовището Дянков чак от Америка, то ни предложи "постна пица", но ние плащахме всички разходи по луксозната вила на фамилията му в Бояна, включително и тоалетната хартия за з.....а му! Освен че увеличи минималната и други пенсии, Асен Василев направи безплатни детските градини и още безброй социални придобивки даде на хората! Защо забравя този факт и двуличното нищожество Бик Томов, дето сега лази в кр

    16:25 29.11.2025

  • 60 зевзек

    5 0 Отговор
    инфлацията така или иначе щеше да дойде, с Ковида, и ако го нямаше Василев, ако бяха останали Боки и Счетоводителя на власт, нямаше да повишат и с лев доходите, в последните пет години, и трагедията щеше да бъде пълна, в интерес на истината, ППДБ им дадоха глътка въздух, те им дадоха възможността на герберите, в момента пак да са на власт, да се правят на интересни, и да продават арогантността си, и глупостите си, по медиите

    16:26 29.11.2025

  • 61 Име

    6 1 Отговор
    Този мазник няма ли кой да го огруха едно хубаво?!

    16:27 29.11.2025

  • 62 Гробарско...дорожная служба

    4 1 Отговор
    Айде и това лее мозък

    16:29 29.11.2025

  • 63 Чорбара

    3 1 Отговор
    Тая предния смръдлива се появи от нищото.

    16:31 29.11.2025

  • 64 продължение на 59

    1 1 Отговор
    Двуличното нищожество Бик Томов, дето есга лази като червей в крайката на СИКаджийския свиреп престъпник и магистрален бандит боко Тиквата, премита зайчарника в Банкя и му чисти СИКаджийските маратонки! д никога повече не показвайте тази грозна, мазна, нечистоплътна и силно противна физиономия на двуличника Бик Томов! Негавата гадна мутра силно замърсява мрежаат! защото е нищожестов, при това -- отвратително нищожество! Защо водещата не го попита дали в понеделник ще дойде на протеста?!

    16:31 29.11.2025

  • 65 Над 380 000 псевдокултурника

    2 2 Отговор
    Искат да пеят, танцуват, циркове да играят, филми да правят, постановки да играят и като дойде юни в Гърция по плажовете за 3 юесеца да се тръшкат и за НАТЮ и Украйна да вряцат..... и държавата субсидии да им плаща нали? И после кажете че тази страна има бъдеще. Перперикони, Пимпири, Вампири, масони... и всички на хранилка за много милиони

    16:33 29.11.2025

  • 66 Я си го

    3 1 Отговор
    Чук ай, федоприл

    16:34 29.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 !!!

    1 1 Отговор
    ха-ха-ха! Боко Тиквата, неграмотният селяндур и магистрален бандит, престъпник от подземния свят, явно се е договедил, че не може да ни атарапва само дебелата, много грозна и много противна ГЕРБачеав, пардон - Сачева, чиято физиономия прича на тепсия, толкова е кръгла и голяма, и сега е изпратил в радиото двуличното нищожество, измекяр, измамик и фурнаджийска лопата Тома Биковата! Чува се, че е "мека китка"! Може да е вярно, той нали нешо май беше кандидатствал в НАТФИЗ, ама го отсвириха! На следващите избори ще го отсвири българският народ, който се отвращава от нищожества като това на снимката!

    16:38 29.11.2025

  • 69 Мутроидиоти

    1 1 Отговор
    Тези ни били вкарали в Шенген и еврозоната?
    Айде бе
    Айде бе.
    Тези ми били европейци?????
    Айде бе.
    Червени здници

    16:40 29.11.2025

  • 70 ГАТАНКА

    2 0 Отговор
    ПЛЮЕШ ПО ТИКВАТА ОТ СИК И БКП ...ТИКВАТА ИДВА ПРИ ТЕБ,ВАДИ ТИ КУФАР С ПАЧКИ И ТЕ КИПУВА ОТ ДРУГИЯ ДЕН ПЛЮЕШ ПО ВСЕКИ КОЙТО ПЛЮЕ ПО ТИКВАТА ....,.............КАКЪВ СИ ТИ ? ...А)КУ,,Р,,ВА,,,,Б) ПРО,СТИ,ТУТКА,,,,,С) ПРОДАЖНА МЪ,,Р,,ША НИХИЛИСТ,,,,Д) ПОЛИТИЧЕСКА ОТРЕ,,,ПКА АНДРЕШКО

    16:41 29.11.2025

  • 71 Някой

    2 0 Отговор
    Пак взимат от работещия и пак дават на полиция ,пожарна дату, ДАНС, прокуратура съдии и военни. Полицай и военен вземат по 4000 лева в малък град двама работещи в семейство не взимат тези пари. Такива паразити няма никъде в света

    16:41 29.11.2025

  • 72 !!!

    1 1 Отговор
    Ега ти простака на синмката! Простак, та дрънка!

    16:42 29.11.2025

  • 73 Разпределител

    1 0 Отговор
    30% изкарват БВП, останалите искат да го разпределят !

    16:42 29.11.2025

  • 74 Абе ей!

    2 0 Отговор
    С 5 лева на година вдигахте пенсии. С 10 лева вдигахте заплатите на година.Народът помни.

    16:43 29.11.2025

  • 75 Хайде

    2 0 Отговор
    Махайте се

    16:43 29.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ние пък по неграмотните

    1 1 Отговор
    Така го виждаме..... 4-5 % от БВП за НАТЮ и пръдни, още 1,5% от БВП инфраструктура за НАТЮ, още 1% от всички помощи и кредити за Украйна и 2,5 милиарда вноска за ЕС......и 3% дефицит! Без тези олигофрении се пита в задачата колко ще ни е бюджета на плюс ? А атлантенца? Кой ни е врага?

    Коментиран от #82

    16:47 29.11.2025

  • 78 Антон

    1 0 Отговор
    Бивши комунисти няма всички от шайката сте крадци.Виж цените в магазините бре!

    16:49 29.11.2025

  • 79 Шарлатанин

    1 0 Отговор
    Зелен си Биков. Затуй беше в зелената партия.Няма и да узрееш. Взел да се изказва по икономически въпроси и да дели мегдан с Асен Василев, ама изглежда като мравка до слон. Василев ви начука канчетата и никой не посмя да го обори, защото е безпощадно прав.

    16:50 29.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ъхъъъъъ... мозък .....

    1 0 Отговор
    (По думите му от 1997 г. в България не е направена нито една структурна реформа.) .....Младите, моля прочетете го ! Това за лошият социализъм дето ви говорят разни недоразумения ! ....36 години Атлантически Погром .. това е ... и се замислете какво направиха атлантиците след 1999 г. .. настоящи и бъдещи пенсионери ! ...Закон за пенсиите (1957-1999)... !!!!
    а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
    б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
    в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?

    16:51 29.11.2025

  • 82 Неграмотен

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ние пък по неграмотните":

    Разходите за армията не да проблем бе копейкара.Нали искате силна и модерна армия?
    Проблем са колосалните
    КРАЖБИТЕ!

    16:53 29.11.2025

  • 83 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Стенли":

    И в много населени места не става за пиене и готвене. Изтровиха народа.

    16:54 29.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол