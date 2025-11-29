"Трябва да бъдем с нагласата, че не ни очакват добри времена по принцип, извън бюджета. Когато пишем бюджет, предпочитам той да бъде написан от песимисти, отколкото от оптимисти". Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.
"Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев. Парите не растат по дърветата. Да, Асен Василев е фокусник. Но илюзионистите не правят в действителност вълшебства, те просто – от единия ръкав в другия местят топката. Той има друг тип мислене, друга идеологическа концепция. Ние, за разлика от него, не сме толкова добри илюзионисти. Докато едното топче го преместим от едната ръка в другата, хората са видели. А и то не може да продължи безкрайно, просто дойде при нас. Самият Василев излиза и пита "Какво правите" и ние не можем да му отговорим. Това е пълен абсурд. На този абсурд някой трябва да сложи край. Мисля, че е наша отговорност и задължение. Надявам се, че имаме тази сила и мисля, че трябва да го направим, но не получаваме помощ отникъде", коментира той.
"Виждаме накъде върви колата с бясна скорост и не можем да натиснем спирачката", констатира Биков и подчерта, че всички са наясно с положението.
Според него реалистичните задачи пред едно управление, независимо какво е то, ще бъдат как да се управлява кризата.
"Това може да стане с диалог, а не с допълнително дълбаене на пропасти между различните обществени групи", категоричен бе депутатът и подчерта: "Трябва да вземем решения отвъд емоциите".
Това, което би накарало ГЕРБ да излезе от управлението, по думите на Биков, е усещането, че не може да направи нищо.
"Готови сме да правим компромиси, но не сме готови да стоим в управлението самоцелно, просто за да имаме министри", изтъкна той.
"В една ситуация сме, в която разговорът сякаш е невъзможен. И то разговор по много важни теми. Бюджетът е само израз на една много сериозна, дори екзистенциална криза и за представителната демокрация, и за цялата организация на българското общество, която очевидно е блокирала", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС.
По думите му проектобюджетът е бил плод на преговорите в рамките на управляващото мнозинство. Беше намерил баланс между 4-те формации, които подкрепят правителството, подчерта той, но добави:
"Оказва се обаче, че този баланс е неприемлив за голяма част от заинтересованите от бюджетната политика – и работодатели, и синдикати. Ако питате и мен, пък и други колеги от ГЕРБ – ние също казахме, че не харесваме този бюджет. Самият премиер каза това. Това е индикация, че трябва да се потърси и по-голяма обществена подкрепа".
Според него проблемите са много по-дълбоки от това да се направи един бюджет.
"Едно от основанията ми да не харесвам този бюджет е, че той продължава политиката на Асен Василев. Аз съм категоричен, че много по-рязко, доколкото е възможно, трябва да бъде прекратена тази линия на поведение, която се състоеше от следното – държавата орязва разходите за развитие за сметка на социалните разходи и в един момент се оказва, че ние не инвестираме в бъдещето, а просто изхарчваме година за година парите, които събираме от бизнеса и работещите хора", посочи Тома Биков.
Парите започват да свършват, предупреди той. И обясни, че идеята за увеличаване с 2% на осигуровките е била защото имаме пенсионна система, която е неадекватна на действителността. По думите му от 1997 г. в България не е направена нито една структурна реформа. И сега това не е било възможно заради това, че правителството е съставено от 3 партии с подкрепата на четвърта:
"Това не е реформаторско мнозинство. Нямаме такъв мандат. Най-голямата партия в мнозинството има 66 народни представители. Това не е мандат за реформи. Това е мандат за евентуално някакво по-спокойно управление, в най-добрия случай. За съжаление се вижда, че и управлението не е чак толкова успокояващо, след като има такива големи протести".
Времената от 2019 г. не могат да се върнат, категоричен е депутатът и уточни, че моделът, който е действал до тогава, е изчерпан.
"Ние сме в геополитически вакуум, в който трябва да се търсят нови решения".
"Това с концесиите – трябва да се постигне съгласие. Нашите магистрали например са единствените, които са безплатни. Дали не е време този, който ползва определена услуга, да си я плаща той, а не да я плаща някой друг", даде пример Биков. Но заяви, че не знае кой е вкарал поправката за Тотото. Неговото лично мнение е, че хазартът трябва да бъде забранен:
"Това е най-успешният бизнес в България. Нищо друго не произвеждаме повече отколкото хазартна зависимост. Какво значение има Тотото – на концесия ли ще е или не, при положение, че то и като е държавно, имаме 44 млрд. оборот на хазартната зависимост".
"Трябва малко да успокоим топката в НС и да си караме процедурите така, както са", изказа мнението си Тома Биков. За него един от проблемите, дошли с бюджета, е бил, че процедурата не е минала така, както винаги:
"Аз го отчитам като грешка. Мисля, че трябва да положим много сериозни усилия, за да се опитаме да намалим напрежението във всички посоки".
Според депутата алтернатива винаги има:
"Има няколко алтернативи. Едната е предсрочни парламентарни избори. Очертава се очевидно алтернатива в лицето на Румен Радев, който по всичко личи, че ще произведе своя партия. Това е алтернатива на повърхността. Твърдя, че нищо по-различно няма да се случи който и да управлява, защото ние сме в една ситуация на вакуум на идеи и то не в България, а от гледна точка на западната цивилизация".
По думите му партийната система е изключително изтощена.
"Не смятам, че идването на още една партия и отменянето на 3 други ще произведе модел, който да замени в момента изчерпания икономически модел. Трябва да дадем много по-ясни перспективи", коментира депутатът от ГЕРБ.
"Една от големите задачи на това правителство беше да разреши политическата криза, защото бяхме от избори в избори. Но ако ние не успяваме да разрешим политическата криза, което означава да вкараме и да зададем нови линии, които да бъдат обединяващи за максимално широк кръг хора, то в един момент няма да можем да отговорим на въпроса – какво правим в управлението. И останалите партии би трябвало да имат същата цел", каза още той.
Коментиран от #23
".. Предложението е направено от народните представители Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ и Йордан Цонев от ДПС-НН..."
... Не знаел той?! Баба му знае!
8 Историята помни
След като Zулус слафчо Македонски, свали единственото Правителство, в което Шиши и Боко не участваха, румен кРадев назначи Правителство на кражбите.
➡️ Дефицитът за 2023г. е 2.2%, по-нисък от заложения 3%.
Служебният финансов министър, Росица Велкова (от кабинета Гълъб Донев 2), прогнозираше дефицит от 6.6% и нов дълг от 16 милиарда - това беше заложила в нейният бюджет за 2023г.
‼️Разбира се, Асен Василев щеше да е виновен за всичко…НО, точно Асен Василев опроверга всички си критици и мрънкачи.
‼️Разликата от 6.6% до 2.2% е 4.4%.
При почти 200 милиарда лева БВП, някой искаше да открадне около 9 милиарда‼️
➡️ 9 милиарда лева, това не е шега работа!
‼️И да, ако нямаше правителство, а още служебни кабинети - тези 9 милиарда щяха да “отплават” към нечия джоб или катамаран…
9 Асен Василев е виновен
Пепи Еврото осуети разследването на фалита на КТБ.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите в Пазарджик.
За всичко Асен Василев е виновен!
Коментиран от #19
12 Ще те допълня
До коментар #1 от "Гост":Мека китка е Биков. Няколко са меките китки в герберските редици. Тиквата и Пеевски ги държат с компромати заради извратените им оргии.
13 Биков
15 дедо
Коментиран от #25
15:35 29.11.2025
19 В добавка
До коментар #9 от "Асен Василев е виновен":Виновен е хан Аспарух, после Иван Костов и накрая Асен Василев!!!
15:37 29.11.2025
23 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #2 от "народа":Копейките:
- 80% от българите обичат Русия.
- 80% от българите не искат в ЕС.
- 80% от българите не искат в НАТО.
- 80% от българите не искат в Шенген!
- 80% от българите не искат в еврозоната.
- 80% от българите искат референдум за лева.
Реалността въпреки тези 80%
- Българите масово живеят в Европа.
- България е част от ЕС.
- България е част от НАТО.
- България е част от Шенген.
- България влиза в еврозоната.
- Няма масови протести против ЕС.
- Няма масови протести против НАТО.
- Няма масови протести против Шенген.
- Няма масови протести против еврото.
80% от българите са против ЕС и обичат Русия, ама само в мокрите сънища на копейките!
15:40 29.11.2025
25 Невярна теза
До коментар #15 от "дедо":Всички икономически показатели бяха според изискванията: 23 процента дълг спрямо БВП- брутен вътрешен продукт; адски нисък; 40 процента разходи от БВП- идеално съотношение; дефицит до 3 процента; Спря кранчетата за кражбите им и те побесняха, особено Пеевски и Борисов.
15:41 29.11.2025
26 На Асен
15:42 29.11.2025
27 Реалист
Може:
- Без Борисов да е премиер.
- Без руски газ.
- Без руски петрол.
- Без мyтpи да ни извозват боклука на двойни цени.
А дали точно те не са спъвали развитието на България ?!
Като погледнем към Румъния, как за няколко години ни издухаха след като се отърваха от руснаците и тяхната корупция, май ще се окаже, че носителя на орден Ломоносов е бил воденичен камък за България и златна кокошка за рашистите на Путин.
Числата показват по брутен продукт на глава от населението, 2021 - 2023 България правим най-добрите си години. Въпреки кризата с Ковид, Вероломното нахлуване на Путлер в Украйна, незаконното спиране на доставките на газ, енергийна и политическа криза ... но бе Боко и Шиши.
А през 2024 изпреварваме Унгария, като покупателна способности.
Ако продължим без Боко и Шиши, до няколко години ще достигнем средните европейски доходи 🙂
15:43 29.11.2025
30 бай Бончо
Коментиран от #51
15:47 29.11.2025
32 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Тя е симбиоза на политици с едрия бизнес, нуждаещ се от протекции на вътрешния пазар, профсъюзи с вечни ръководства, медии, финансирани от същия едър бизнес и държавата.
Сферите с най-силно руско влияние са лост за постигане на интересите. Фирмите, които се конкурират на международните пазари не търсят нищо от държавата и няма за какво да протестират.
Потенциал за натиск върху държавата имат тези, които съществуват чрез бюджета: субсидии, субсидирана продукция, задължително изкупуване на продукцията - т.е които съществуват извън пазара и благодарение на нашите и европейски данъци.
И търсят политическо представителство, което да поддържа това статукво и удължава тази агония.
А поддържащите медии получават реклама от бизнеси, разчитащи на държавата или от самата държава срещу ангажимент да осигуряват имидж и трибуна на говорителите на това политическо представителство.
Най-мощните гласове са политически организирани мощни лобита на латкопееифундисти, енергийни олигарси, строителни босове и медийни тайкуни, всички на бюджетната софра.
Трябва да добавим и ръководствата на службите и армията, които осигуряват комфорта на модела и блокират политически опити той да бъде променен.
Спомнете си бунта срещу неруската военна техника или политическите изявления на шефове на служби.
Всичко това се контролира от Радев, Борисов и Пеевски
Коментиран от #50
15:49 29.11.2025
38 Кукло парцалена
Колко си умен, завиждам ти!
47 Стенли
До коментар #13 от "Биков":Чак блестящ не е но не може да се отрече че докато беше министър на финансите в двете правителства доходите се повишиха вярно и инфлацията е доста висока но все пак
Коментиран от #52
16:11 29.11.2025
50 Без Русия сте умрели крадци
До коментар #32 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":С Русия имаше евтина енергетика и производство, откъдето да крадете милиарди, сега цървули ще дмучате на фашистката фондерлаунен сливата
16:17 29.11.2025
51 Стенли
До коментар #30 от "бай Бончо":Много точно казано не всичко през така наречения социализъм беше наред но и това вече не се търпи , ето пак заговориха за увеличаване на цената на водата аз като правя сметка в Старозагорска област ще надхвърли шест лв кубика вода от новата година а за другите цени не ми се и мисли
Коментиран от #83
16:17 29.11.2025
52 Менте избори
До коментар #47 от "Стенли":Ако ПП с финасист Василев не бе свалено по мутренски начин от власт и управляваше 4 години,то България щеше да изглежда много по-добре.И много по-богата държава.
16:19 29.11.2025
69 Мутроидиоти
Айде бе
Айде бе.
Тези ми били европейци?????
Айде бе.
Червени здници
16:40 29.11.2025
77 Ние пък по неграмотните
Коментиран от #82
16:47 29.11.2025
81 Ъхъъъъъ... мозък .....
а) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) I категория: при 15 години трудов стаж и възраст 52 години за мъжете и 47 за жените;
б) (изм.,ДВ,бр.52 от 1992 г.) II категория: при 20 години трудов стаж и възраст 57 за мъжете и 52 за жените;
в) III категория: при 25 години трудов стаж и 60-годишна възраст за мъжете и 20 години трудов стаж и 55-годишна възраст за жените. Чл.4. (1) Жените, родили и отгледали 5 и повече деца до 8-годишна възраст, се пенсионират при 15 години трудов стаж и възраст за I категория труд 40 години и за II и III категория 45 години..2) (изм.,ДВ,бр.67 от 1996 г.) Военнослужещите, прослужили 10 години на длъжности от летателния състав, от водолазния състав и от съставите на подводните съдове, добиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са освободени от въоръжените сили поради изтичане срока на договора или поради негодност за военна служба, установена от компетентните здравни органи.... Как е да ви питам след 36 години атлантически погром? А еврозонци?
16:51 29.11.2025
82 Неграмотен
До коментар #77 от "Ние пък по неграмотните":Разходите за армията не да проблем бе копейкара.Нали искате силна и модерна армия?
Проблем са колосалните
КРАЖБИТЕ!
16:53 29.11.2025
83 Аоо
До коментар #51 от "Стенли":И в много населени места не става за пиене и готвене. Изтровиха народа.
16:54 29.11.2025