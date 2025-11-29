Новини
Георги Киряков: Това не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години

Георги Киряков: Това не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години

29 Ноември, 2025

Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. „Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда", сподели той

Георги Киряков: Това не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политологът Георги Киряков коментира актуалната политическа ситуация след мащабния протест и замразената бюджетна процедура в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му това не е протест на отделни партии, а на широк спектър недоволни граждани. „Това е протест на всички гневни срещу случващото се в управлението, коалицията, дори в опозицията. Не е протест заради бюджета, а заради ставащото се през последните години”, посочи той.

Според Киряков на площада са били видими симпатизанти както на десни формации, така и на „Възраждане” и привърженици на президента. Въпреки това той сподели, че не вижда потенциал за устойчив антиправителствен фронт. „Всеки ще се опита да намери себе си в този протест, но той не принадлежи на партиите. Това не е структурата на бъдещо управляващо мнозинство”, заяви политологът.

Той описа ситуацията като по-различна, но с натрупано напрежение. „В предишни протести нямаше този заряд. Сега управляващите са достигнали някакъв предел. Хората имат по-голяма готовност да изразят гнева си”, съобщи Киряков.

Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. „Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда”, сподели той.

Той коментира и думите на Бойко Борисов „След малко премиерът ще каже какво съм решил“. „Това е част от наратива му, че той държи лостовете на властта. И по всичко личи, че участието му в управлението остава ключово”, добави Киряков.

За финал политологът заяви, че последните седмици показват една тревожна тенденция. „Политиците спестяват истината на обществото, но загубиха още малко доверие”, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    16 0 Отговор
    Това е протест срещу мафията която краде държавата и народа , а шепа законни бандити я крадат като за последно , но скоро им идва времето за мръсотиите които са вършили

    17:42 29.11.2025

  • 2 Точна статия

    1 13 Отговор
    Лидерът на България , държавника на столетието Бойко Борисов преди малко в официалната страница на ГЕРБ ги разкри!

    17:43 29.11.2025

  • 3 Така е

    1 15 Отговор
    И нови разкрития на държавника и лидер на България- Бойко Борисов

    Коментиран от #9, #10, #12, #15, #18

    17:44 29.11.2025

  • 4 Промяна

    13 0 Отговор
    Бюджетът на 2-те Д и Б е изграден ,за да се напълнят джо.бовете на тези,които пазят двете му...т...ри от народа,и фал...шифи..цират изборите......като в най-пропад...налата страна от Африка.

    17:45 29.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В Арабаконак еничарите на Шиши арестуваха Любо Петков.В Конака в Казанлък е

    17:45 29.11.2025

  • 6 трябват съкращения в администрацията

    12 0 Отговор
    Българската администрация е по голяма от тази в САЩ. 19 министерства, това е абсурд. 110 общини не отговарят на изискванията на закона. МВР е затлачено от пенсионери и некадърници над 100 килограма ,болни, брадясали , татуирани, плезещи се, мучащи и неграмотни същества. в области и общини е пълно с нищо неправещи харантутници. прокурорите са повече на човек от колкото в сащ и нищо. ужас е .

    17:47 29.11.2025

  • 7 Бюджетът

    4 1 Отговор
    е изключително важен и беше вентил !

    17:47 29.11.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    3 0 Отговор
    Коментар на трезва глава без задна мисъл.

    17:47 29.11.2025

  • 9 И къде

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    е видял Божков на протеста тоя "безстрашен мъж" , изтаковаш тая тъпня ? Из медиите !

    17:50 29.11.2025

  • 10 побърканяк

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Тиквата ще бъде лидер при бай Ставри.

    17:51 29.11.2025

  • 11 Точна статия

    10 0 Отговор
    Най-големите мутр...ри в момента се подигра...ват и взривяват иконо....миката на страната,като изсипват пари в структури за наси..лие,които да ги пазят от народ...ния гняв,и да осигурят фарш..ифицирането на изборите......

    17:51 29.11.2025

  • 12 Това е

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    ДЪНОТО!

    17:51 29.11.2025

  • 13 Плaмeн

    6 0 Отговор
    Чудя се защо под топ-статийката на Копейкин не може да се пишат коментари ?!

    17:52 29.11.2025

  • 14 Дориана

    7 0 Отговор
    И Борисов и Пеевски се провалят. Те са абсолютно вредни за България и я тласкат на дъното. Борисов все повече се излага с не премереното си просташко говорене в ефир, което е недопустимо за един политик. Вече буди срам и отвращение.Той не е последователен в действията си, един ден говори едно, на следващия - друго. Става смешен .

    17:53 29.11.2025

  • 15 Здрасти

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Коня Кутуклиева ти ли си герберска подложка?

    17:53 29.11.2025

  • 16 Беззаконито !

    5 0 Отговор
    Беззаконито !

    Води !

    До !

    Беззаконие !

    Протеста !

    Е За Това !

    Ние си Искаме Гражданските !

    И Човешките Права !

    Не Искаме !

    Да сме Роби на Феодалите !

    От !

    Народното Събрание !

    В Конституцията !

    Не Е Записано !

    Че България !

    Е !

    Феодална !

    Губерния !

    17:54 29.11.2025

  • 17 фокило

    7 0 Отговор
    ДАНС и КПК със заплати по 10 хиляди лева на месец платени от всеки българин, за 36 г не хванаха 1 крадец от ГЕРБ или преди тях. Нито 1 крадец не са хванали. Значи напразно им дава заплата българина. Никаква полза. Сега за корупция глупаците от КПК, арестуват Величие и хора на Ивелин Михайлов??? Каква корупция като те не са били никога във властта??? Не са взели и 1 лев държавни??? Водопада с хотел за 55 милиона евро е на свобода и е министър, свинята по Магнитски лети петък събота и неделя до дубай, а лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, го снимаха с пълно челмедже с евро и злато, и нито един от тези айдуци не е в ареста или затвора??? Арестуваха Величие поръчковите глупаци??? Вие луди ли сте бре??? Да връщате заплатите, че не сте свършили за което ви се плаща. Милиарди ограбиха ГЕРБ, в ареста е Величие??? Вие какво порно ни пускате бре??? Слава на Господ Иисус Христос, взе да им омръзва на българите този тъпия филм. За какво ви се плаща бре???

    17:54 29.11.2025

  • 18 Бррр|р

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    😂😂😂😂😂😂

    17:56 29.11.2025

  • 19 Да,бе

    5 0 Отговор
    Иде време да съединим празниците Хелоуин и Коледа по стара езическа традиция...Хем тиквата изкормена,хем прасето заклано..

    17:58 29.11.2025

  • 20 Манол глишев

    0 2 Отговор
    Този т.н ар.протест т срещу бюджета ,Радев и патриарха .ние с Бойко проблем нямаме, и той и ние сме един организъм ,а лиши прави супер кайве с дебел ,мазен каймак

    18:04 29.11.2025

  • 21 Манол глишев

    0 3 Отговор
    Този т.н ар.протест т срещу бюджета ,Радев и патриарха .ние с Бойко проблем нямаме, и той и ние сме един организъм ,а лиши прави супер кайве с дебел ,мазен каймак

    Коментиран от #22

    18:05 29.11.2025

  • 22 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Манол глишев":

    Герберче безпомощно.

    18:13 29.11.2025

  • 23 Феномена Шиши

    1 0 Отговор
    Протестите сега започват. Не може на един милиционер да му увеличиш заплатата в една година двойно, 400 лева, за да си "помогне" за Коледа, 20 заплати, бонуси, същото се отнася и до съда, прокуратурата, а останалите работещи нищо,или 5 процента. Ако не премахнат незабавно тази несправедливост, която по заповед на Дебелото Д облякоха в някакъв измислен закон, хората ще се обезверят страшно много и ще загубят доверие в опозицията. Трябва да се знае,че от увеличението на заплатите на милиционерите започна недоволството на хората.

    18:29 29.11.2025

