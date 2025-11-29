Полемика в САЩ: Всички училища в Чикаго се обединиха срещу поведението на Малко българско училище

Над 25 организации заявяват: Децата не трябва да бъдат използвани като щит, а нито една организация не може да претендира, че представлява цялата българска общност, пише в петицията

Над 25 български училища, детски градини, културни и обществени организации в района на Средния Запад са подписали петиция в „подкрепа на единството и достойнството на българската общност в Чикаго“. Без да се споменават конкретни имена, от текста и наши разговори с подписалите се става ясно, че подписалите осъждат поведението и методите на директорката на Малко Българско Училище Живка Бубалова-Петрова и хора от нейното обкръжение през последните месеци, предава bgvoice.com.

Документът е подписан от ръководители на организации, които познават в дълбочина както ситуацията в българската общност от много години, така и нормативната база, уреждаща финансирането от българската държава. Това е в ярък контраст с начина, по който МБУ набират подписи в тяхна подкрепа - чрез платена реклама в социалните мрежи от бизнесмена Михаил Михайлов и с подвеждащ текст, особено за хората, които не живеят в САЩ и не са наясно със ситуацията.

Българските организации в Чикаго от няколко месеца обсъждат подписката, но са решили, че моментът да я направят е настъпил след разразилия се скандал с МБУ. Те изразяват и пълната си подкрепа към генералния консул в Чикаго Светослав Станков.



„През последните години наблюдаваме последователни опити българската общност в Чикаго да бъде въвличана в изкуствено създавано напрежение чрез публични обвинения, обидни квалификации и целенасочени атаки срещу Генералното консулство на Република България и неговия ръководител. Тези кампании се разпространяват от отделни лица и организации, които очевидно търсят личен пиар и се стремят да задълбочат разделенията в нашата общност“, се казва в петицията. Тя е подкрепена от всички останали 9 български училища в Чикаго, както и от още учебни заведения от други градове, детски градини, както и културни, спортни и обществени организации. Документът ще бъде предоставен на Министерството на външните работи и Министерството на образованието.

„Подчертаваме, че нито една организация не може да претендира, че представлява сама по себе си цялата българска общност в Чикаго. Всички ние сме автономни структури – училища, културни центрове, танцови ансамбли, църкви, асоциации – и носим отговорност да пазим доброто име на общността.

В петицията се посочва също, че организациите, които получават средства от държавата, са длъжни да спазват установените правила за прозрачност, отчетност и контрол. „Това е стандарт навсякъде по света, който гарантира доверие и равнопоставеност и не може да бъде изключение“, се казва още в текста.



На 20 ноември Министерството на образованието отне регистрацията и субсидията на Малко Българско Училище и Център „Малката България“. Това стана след кампания на директорката Живка Петрова и нейното обкръжение през последните две години, която според МОН е имала за цел да попречи на законния контрол върху средствата, отпускани от държавата.



Сред действията са: подаден сигнал в полицията, че проверката от страна на Генералното консулство представлява незаконно влизане в частен имот; аналогичен сигнал до Държавния департамент; заплашително писмо от адвокати с настояване за писмено разрешение за проверка в 14-дневен срок; както и обидна и клеветническа кампания в социалните мрежи.



В интервю за сайта flagman.bg Георги Петров – доскорошен президент на борда на МБУ – заяви, че майка му Живка Петрова си е издействала ограничителна заповед срещу генералния консул Светослав Станков. Това е направило невъзможно изпълнението на неговите законови задължения по контрол на субсидията и учебния процес.

Българските организации в Чикаго изглежда осъждат действията на Петрова, без да споменават нейното име. „Намираме за напълно неприемливо използването на правоохранителните органи и медиите за създаване на напрежение и дискредитиране на законни институционални процеси. Още по-недопустимо е административни и процедурни въпроси да се превръщат в публични кампании с ескалация в социалните мрежи, а децата да бъдат използвани като аргумент, щит или инструмент за прикриване на установени нарушения и за публични конфликти“, се казва в документа.

Ръководителите на организациите призовават за „единство, уважение и диалог, основан на факти, документи и установени процедури – без клевети, без лични нападки и без натиск чрез публична истерия.“ Те настояват за въвеждане на общ стандарт за публично говорене: прекратяване на обидите, клеветите, манипулативните внушения и недопускане на въвличане на деца и родители в конфликти.

Не е първото отворено писмо срещу МБУ

Това не е първият случай, в който мнозинството български организации в Чикаго публично осъждат действията на Малко Българско Училище и неговото ръководство.

През 2017 г. те излязоха с отворено писмо срещу борда на МБУ заради „непрозрачност, изменчивост и липса на ясни цели“ около проект, представян като „културен дом“. Тогава организации възразиха и срещу това, че кампаниите за набиране на средства се водят „от името на цялата българска общност в Чикаго“.

В писмото организациите изказват възмущение от полученото дарение от тогавашния номер 2 в ГЕРБ Цветан Цветанов - "случай без прецедент в нашата Чикагска общност – ни навежда и над евентуалната политическа обвързаност на българска образователна институция". Малко след това Цветан Цветанов създава партия "Републиканци за България", на която съучредител става бившият генерален консул в Чикаго Иван Анчев. Сега той е един от най-яростните защитници на МБУ в социалните мрежи. Сред съучредителите на партията на Цветанов е и финансвоият директор на МБУ.

Съмнения в писмото от 2017 г. породи и въпросът кой ще управлява новата non-profit организация, като според критиците тя е трябвало да бъде оглавена от Живка Петрова и нейния син Георги – което впоследствие се оказва вярно.



„Бордът на директорите на МБУ, който ще управлява и въпросния културен дом, се състои от няколко членове на едно семейство. Смятаме, че лицата, управляващи културния дом, трябва да бъдат представители на различни културни организации, да поддържат пълна финансова прозрачност и да носят отговорност за приетите средства и тяхното използване. Тези членове би следвало да се избират свободно от българската общност“, пишеше в писмото от 2017 г. Към 2025 г. бордът е от членове на семейство Петрови и техни близки приятели.

Ето пълния текст на подписката:

Подкрепа за единство и достойнство на българската общност в Чикаго

Ние - представители и съмишленици на български неделни училища, културни организации, църкви и асоциации в Чикаго - заемаме ясна позиция във връзка с публичното напрежение и медийните внушения около административни решения и проверки, отнасящи се до дейността на отделни организации.

През последните години наблюдаваме последователни опити българската общност в Чикаго да бъде въвличана в изкуствено създавано напрежение чрез публични обвинения, обидни квалификации и целенасочени атаки срещу Генералното консулство на Република България и неговия ръководител. Тези кампании се разпространяват от отделни лица и организации, които очевидно търсят личен пиар и стремят да задълбочат разделенията в нашата общност. Това не защитава интереса на общността и не помага на децата и семействата ни.

Подчертаваме, че нито една организация не може да претендира, че представлява сама по себе си цялата българска общност в Чикаго. Всички ние сме автономни структури - училища, културни центрове, танцови ансамбли, църкви, асоциации - и носим отговорност да пазим доброто име на общността. Огромната част от нас не получаваме държавна субсидия.

Заявяваме също, че когато дадена организация получава публично финансиране, тя следва да спазва установените правила за прозрачност, отчетност и контрол при разходването на публичен ресурс. Това е стандарт навсякъде по света, който гарантира доверие, равнопоставеност и не може да бъде изключение.

Намираме за напълно неприемливо използването на правоохранителните органи и медиите за създаване на напрежение и дискредитиране на законни институционални процеси. Още по-недопустимо е административни и процедурни въпроси да се превръщат в публични кампании с ескалация в социалните мрежи, а децата да бъдат използвани като аргумент, щит или инструмент за прикриване на установени нарушения и за публични конфликти.

Нашата общност винаги е пазела доброто име на България и интересите на нашите семейства. Затова категорично се разграничаваме от всякакви опити името на българските неделни училища да бъде използвано за лични цели или политически интереси.

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ:

Призоваваме към единство, уважение и диалог, основан на факти, документи и установени процедури - без клевети, без лични нападки и без натиск чрез публична истерия.

Призоваваме всички български организации в Чикаго към единство, уважение и доверие в институциите. Само така можем да продължим да изграждаме силна, сплотена и достойна общност, която да представлява България по най-добрия начин.

Подписвайки тази петиция, Вашата организация:

- Заема позиция за общ стандарт за публично говорене: прекратяване на лични нападки, обиди, клевети и манипулативни внушения

- Защитава децата от конфликти: не допуска използването на деца и родители като инструмент в спорове и кампании

- Изразява подкрепа за прозрачност и отчетност при използването на публични средства и еднакви правила за всички

- Се противопоставя на дезинформационните кампании срещу българските институции

- Застава зад единството и доброто име на българската общност в Чикаго

- Подкрепя общностен диалог и координация между организации за добри практики

- Насърчава съвместни инициативи и взаимно уважение между всички български структури