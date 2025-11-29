Втори ден шест села в община Ардино са откъснати от света заради залят от река Арда железобетонен мост, който е единствената пътна връзка.

Според кмета на село Русалско ситуацията е спокойна и няма хора, нуждаещи се от медицинска помощ, уточнява БНТ.

Мостът e част от републикански път. Изграден е на един от бродовете на Арда преди повече от 50 години.

При проливни валежи и обилно снеготопене реката залива бетонното съоръжение.

Кметът на Ардино Изет Шабан каза, че неведнъж е настоявал пред Пътната агенция там да се построи нов мост.

Обявеното в района бедствено положение остава в сила до нормализиране на метеорологичната обстановка.

Движението на автомобили в критичния участък е забранено.