Втори ден шест села в община Ардино са откъснати от света заради залят от река Арда железобетонен мост, който е единствената пътна връзка.
Според кмета на село Русалско ситуацията е спокойна и няма хора, нуждаещи се от медицинска помощ, уточнява БНТ.
Мостът e част от републикански път. Изграден е на един от бродовете на Арда преди повече от 50 години.
При проливни валежи и обилно снеготопене реката залива бетонното съоръжение.
Кметът на Ардино Изет Шабан каза, че неведнъж е настоявал пред Пътната агенция там да се построи нов мост.
Обявеното в района бедствено положение остава в сила до нормализиране на метеорологичната обстановка.
Движението на автомобили в критичния участък е забранено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 но отзад
19:40 29.11.2025
2 сладкопоен чучулиг
Демократичния, третия, подземния?
19:41 29.11.2025
3 ХоХо
19:44 29.11.2025
4 Майна
Викайте човека за народа- Пеевски
Той едва ли ще го е еня
Фалконът е ..на пут
19:45 29.11.2025
5 Ян Вандал транс изпълнител
19:48 29.11.2025
6 Данко Харсъзина
19:54 29.11.2025
7 Някой
19:55 29.11.2025
8 Тома
19:56 29.11.2025
9 А Пеевски ги обезлюдява
20:01 29.11.2025