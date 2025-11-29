Новини
Села в община Ардино са откъснати от света

29 Ноември, 2025 19:37 576 9

  • ардино-
  • села-
  • извънредно положение

Бедственото положение остава в сила

Села в община Ардино са откъснати от света - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Втори ден шест села в община Ардино са откъснати от света заради залят от река Арда железобетонен мост, който е единствената пътна връзка.

Според кмета на село Русалско ситуацията е спокойна и няма хора, нуждаещи се от медицинска помощ, уточнява БНТ.

Мостът e част от републикански път. Изграден е на един от бродовете на Арда преди повече от 50 години.

При проливни валежи и обилно снеготопене реката залива бетонното съоръжение.

Кметът на Ардино Изет Шабан каза, че неведнъж е настоявал пред Пътната агенция там да се построи нов мост.

Обявеното в района бедствено положение остава в сила до нормализиране на метеорологичната обстановка.

Движението на автомобили в критичния участък е забранено.


Кърджали / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 но отзад

    5 2 Отговор
    Шиши само ще ви оправи !!! Гласувайте робии !!

    19:40 29.11.2025

  • 2 сладкопоен чучулиг

    5 1 Отговор
    От кой свят били откъснати?
    Демократичния, третия, подземния?

    19:41 29.11.2025

  • 3 ХоХо

    1 0 Отговор
    Когато нашият Маг каза че хората тази есен трябва да се пазят не от морето а от реките, отново имаше невярващи. От наводненията в света и при нас пак виждаме, че е съвсем точен.

    19:44 29.11.2025

  • 4 Майна

    2 1 Отговор
    Ха ха ха ..
    Викайте човека за народа- Пеевски
    Той едва ли ще го е еня
    Фалконът е ..на пут

    19:45 29.11.2025

  • 5 Ян Вандал транс изпълнител

    1 0 Отговор
    От три месеца не е спирало да вали, мajката си е еbало

    19:48 29.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Нямало да даваме вода на гърците и турците. Ами дръжте си я в мазетата.

    19:54 29.11.2025

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    от ДПС - то весна ли се там ? С работно облекло и ботуши !

    19:55 29.11.2025

  • 8 Тома

    0 0 Отговор
    Ако кмета види старата документация ще види че на реката има пет моста откраднати пари защото всички сме дпс

    19:56 29.11.2025

  • 9 А Пеевски ги обезлюдява

    0 0 Отговор
    Още от времето на Доган са откъснати

    20:01 29.11.2025

