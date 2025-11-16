Новини
Три села в Русенско са без транспорт

16 Ноември, 2025 08:51 632 9

Превозвачите отказват да изпълняват курсове заради липса на пътници

Близо хиляда жители на три русенски села – Каран Върбовка, Кацелово и Острица – вече четири години живеят без обществен транспорт. Причината – превозвачите отказват да изпълняват курсове заради липса на пътници.

На автобусната спирка в Каран Върбовка вместо разписание има окачени некролози. „Няма автобуси, идват само за учениците. За Русе или Две могили трябва да си търсим коли – 50 лева на посока“, разказа Николинка, жителка на селото пред Нова тв.

Жителите на Кацелово са в същото положение, а тези в Острица могат да се възползват единствено от автобус до съседното село Широково, на три километра разстояние. „Направо сме вързани. Ако трябва да отидем в града – за лекарства или лекар – плащаме скъпо за транспорт“, каза Виолета от Острица.

Кметовете на селата многократно са подавали подписки и докладни в общинския съвет на Две могили, но решение няма. „Превозвачите твърдят, че няма пътници. Хората вече се комбинират по двама-трима и стигат до Две могили, откъдето вземат влак за Русе“, обясни кметският наместник на Острица Йордан Йорданов.

„Необходима е субсидия от държавата. Без финансова помощ нито една фирма няма да работи на загуба“, коментира кметският наместник на Каран Върбовка Георги Иванов.

Според действащата нормативна уредба държавни субсидии се отпускат само на планински и погранични общини. Кметът на Две могили Мариета Петрова настоява правилата да бъдат преразгледани. „Трябва да се добавят и малките вътрешни общини с намаляващо население, които също имат нужда от транспорт“, заяви тя.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че до края на годината ще бъде внесен Закон за обществения транспорт. „Ще осигурим поне три пъти дневно удобен транспорт за всички граждани и субсидии за превозвачите“, каза той.

Докато се чака държавна помощ, Община Две могили подготвя обществена поръчка за възстановяване на линиите. „Ще положим максимални усилия, за да осигурим поне веднъж седмично автобусна връзка. Надявам се това да стане до края на годината“, уточни кметът Петрова.

Жителите обаче се надяват на повече. „Нека автобусът пътува поне три пъти седмично – понеделник, сряда и петък. Билетът може да струва и 10-15 лева, само да има транспорт“, каза Дешка от Каран Върбовка.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абориген

    10 0 Отговор
    Добре дошли в Клуба на богатите.

    08:55 16.11.2025

  • 2 Що що що

    4 0 Отговор
    Пълна трагедия!

    08:56 16.11.2025

  • 3 Три села

    2 4 Отговор
    с трима жители , транспорт искат ?!

    Коментиран от #6

    08:57 16.11.2025

  • 4 държавник-феномен с голямо Д

    4 0 Отговор
    там са моите ора

    09:01 16.11.2025

  • 5 Какви три села?

    8 0 Отговор
    Половин България е без обществен транспорт, даже между окръжни градове липсва такъв. Между Разград и Търговище няма такъв от години. А още колко много са така. За това да се похвали Боко, нали е по по най.

    09:03 16.11.2025

  • 6 ти защо не четеш бре

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Три села":

    чукча ли си какъв си? три села с 1000 жители!!!

    09:12 16.11.2025

  • 7 Още малко и швепс!

    5 0 Отговор
    Това да не вие България по времето на Тодор Живков!! Сега сме в клуба на богатите и селяните могат да си купят автомобили! Електрически, не на бензин като едно време!

    09:15 16.11.2025

  • 8 раз

    0 0 Отговор
    Каран до Върбовка от Георги Иванов.

    09:15 16.11.2025

  • 9 Путин

    0 2 Отговор
    Направо като Сибирска Русия.

    09:29 16.11.2025

